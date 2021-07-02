Самые читаемые новости за 2 июля

фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

Верховный суд Карелии рассмотрит сегодня жалобу на оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Прокуратура обратилась в суд с апелляционном иском на оправдательный приговор по «сямозерскому делу» в отношении экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

Сегодня судья Верховного суда Карелии Дмитрий Михайлов начнет рассматривать поданный прокуратурой иск на приговор суда первой инстанции по делу о халатности в отношении бывшего и действующего руководителей карельского управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе суда «Интерфаксу» уточнили, что судебное заседание вряд ли ограничат одним днем.

Напомним, 30 марта в Петрозаводском городском суде завершилось оглашение приговора по делу о гибели 14 воспитанников лагеря «Парк-отель „Сямозеро“. На скамье подсудимых находились обвинявшиеся в халатности экс-руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и нынешняя глава ведомства Людмила Котович. По решению судьи Марины Носовой Коваленко и Котович были оправданы.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение — назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря „Парк-отель ‚Сямозеро‘ Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков — к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признавали вину.

Дело инструкторов лагеря ‚Сямозеро‘ на данный момент также повторно рассматривает горсуд Петрозаводска.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жара возвращается в Карелию

На следующей неделе температура воздуха вновь поднимется до 30 градусов.

Как сообщили «Столице на Онего» в Карельском Гидрометцентре, с 5 июля на территории республики вновь потеплеет до 30 градусов. Но если для июня такая температура была высокой, то для июля это норма.

«Всю следующую неделю будет тепло. Будет сухой период. Осадки ливневого характера ожидаются с 9 июля. Возможны грозовые дожди», — отметили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Петрозаводске ожидается преимущественно восточный ветер. Поэтому возле озера будет попрохладней. Температура воздуха в столице Карелии, в зависимости от района города, будет от 22 до 27 градусов.

«В целом температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса. Осадки — 100 процентов», — уточнили сотрудники Карельского Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причину сильнейшей за последние несколько лет засухи в России.

фото: © Администрация Петрозаводска

Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор

Экс-прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин возглавил комитет градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

Пост заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета градостроительства и землепользования со 2 июля занимает бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский.

«С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей заместителя главы администрации — председателя комитета градостроительства и землепользования приступил Андрей Викторович Кузьмин. Более 20 лет он служил в органах прокуратуры на разных должностях: от следователя в прокуратуре Петрозаводска — до прокурора Прионежского района. При подборе кандидата на должность председателя комитета приоритет был отдан критерию законности принимаемых решений», — пишет мэр столицы Карелии.

По словам Любарского, новое направление деятельности Кузьмина объемное и непростое — в самое ближайшее время предстоит большое обсуждение и принятие корректировок в Генплан, продолжится строительство и проектирование дорог и социальных объектов, большая работа по руинированным объектам.

«Задачи, безусловно, непростые. Ещё ведь кураторство: Кукковка, СКЗ, Томицы. Страница ВК у Андрея Викторовича появится завтра», — отметил Владимир Любарский.

Напомним, место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии города было вакантно с 1 июля. Евгений Перов, отработавший в должности председателя комитета около трех лет, написал заявление об увольнении и ушел из администрации.

Как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.

фото: администрация Петрозаводска

Жителей Петрозаводска начнут массово проверять в общественном транспорте

На территории столицы Карелии усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в рамках контроля за организацией противоэпидемических мероприятий на территории города будет инспектироваться общественный транспорт. В автобусах и троллейбусах специалисты мэрии будут проверять соблюдение пассажирами и водителями масочного режима, социальной дистанции и других действующих санитарных требований.



Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на территории Петрозаводска усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Антиковидные рейды также регулярно проводятся на объектах торговли и сферы услуг.

Как мы ранее сообщали, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович в ходе прямой линии рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах.

фото: Администрация Сортавальского поселения

В Карелии скоропостижно скончался бывший мэр Сортавалы

Умер экс-глава местного самоуправления Сортавалы Валерий Варья.

Администрация Сортавальского городского поселения сообщила о преждевременной кончине Валерия Альбертовича Варья, который был мэром города с 1991 по 2002 годы.

Валерий Варья родился в 1953 году Сортавале. Он окончил Петрозаводский государственный университет. Работал председателем Сортавальского районного агропромышленного объединения. Занимал пост заместителя председателя Исполкома Сортавальского Совета, начальника территориального отдела Министерства заготовок РСФСР. В 1990 году был избран председателем Сортавальского городского Совета. С 1991 был мэром Сортавалы, в апреле 1994 году вновь избран главной местного самоуправления.

В администрации Сортавалы приносят соболезнования родным и близким Валерия Альбертовича.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Минздрава Карелии ответил на вопрос: можно ли человеку, имеющему антитела после ковида, делать прививку

Вопрос министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову задала его подписчица в соцсети, поинтересовавшись при этом: не откажут ли человеку с антителами, но без прививки в плановой госпитализации?

Михаил Охлопков ответил: если у вас был какой-то уровень антител, а вы сделаете прививку, это в иммунологии называется буст – мощное добавление антигена уже на фоне того, что был первичный ответ. При этом очень сильно поднимется уровень антител. Ничего плохого в этом нет. Никакой опасности это не представляет, но, возможно, защита будет более длительной.

Недавно Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что наличие антител не гарантирует защиту от вируса. Определение только антител иммуноглобулина G и иммуноглобулина M не гарантирует защиту от вируса. И на основании только двух антител трудно судить об уровне иммунитета. Иммунитет – сложный механизм, антитела - это лишь небольшая часть его. Для того чтобы определить, достаточна ли у вас иммунная защита к вирусу, нужно провести трудоёмкие научные исследования.

Таким образом, вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, вакцина не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

Откажут ли человеку, который переболел ковидом, в плановой госпитализации?

По рекомендациям Минздрава России для повторной вакцинации, если с момента заболевания до госпитализации не прошло 6 месяцев, уровень антител достаточный или ПЦР-тест отрицательный, то такого человека примут на плановую госпитализацию. Отмечу, что соответствующий приказ пока не издан Минздравом Карелии. Он выйдет, когда вакцинацией будет охвачена значительная часть населения Республики Карелия.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти

За минувшие сутки выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 2 июля зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 215 человек 211 не были привитыми. Заболевших - 206 пациентов, средней тяжести — 57 и 26 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – двое пациентов. Сутками ранее выявили 199 случаев заражения COVID-19, а 30 июня - 184. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50578 человек.

В ковид-центрах на 2 июля находятся 824 пациентов, из них шестеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 636 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 87 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47670 пациентов.

Ранее глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса.

фото: © Столица на Онего

Жилые дома и гаражи придется сносить ради поддержки бизнес-проектов в одном из районов Карелии

Гаражные кооперативы и жилые дома попадут в зоны строительства дорог и инженерных коммуникаций, необходимых для бизнес-проектов в Сегежском районе Карелии.

Об этом на онлайн-заседании правительства сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«Дороги и новые путепроводы затронут существующие объекты, в том числе, часть аварийных домов. И есть еще гаражные кооперативы, которые могут также попасть в зону застройки… Если это будут гаражи, нам нужно будет принимать решение о выделении земельных участков для переноса этих гаражных кооперативов», — сказал Ермолаев. Чего ждать жильцам домов, попадающих в зону застройки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

"Она была не голая": родственник женщины, упавшей с пятого этажа, рассказал подробности ЧП в Петрозаводске

Молодая женщина, выпавшая с пятого этажа дома в Петрозаводске, выжила и находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина 38-летняя женщина выпала из окна пятого этажа. После падения женщина выжила и с травмами была доставлена в БСМП, где на сегодняшний день находится в реанимации, в сознании, в стабильно тяжелом состоянии.

В день ЧП очевидцы сообщили редакции, что выпавшая из окна женщина была без одежды, в одних трусах.

Сегодня в "Столицу на Онего" обратился родственник пострадавшей и сообщил, что женщина упала в одежде, а раздели ее врачи при осмотре.

"Моя сестра не была голой в момент падения, - сказал мужчина. – Она упала, ее обнаружила женщина, бывший фельдшер, и вызвала скорую. Тогда сестра была еще в сознании и успела назвать свое имя. Приехала скорая, врачи, чтобы осмотреть сестру, разрезали одежду – шорты и футболку. Переломов много, старались не двигать ее, так на носилках и погрузили в машину. Видимо, очевидцы в этот момент подошли".

Также родственник сообщил, что упавшая женщина сейчас находится в сознании, ей предстоит еще много операций, врачи говорят, что ходить она сможет.

"Я на месте происшествия в момент падения не был, не могу сказать, что там произошло, сейчас в этом во всем разбираются следователи Следственного комитета", - сказал родственник пострадавшей.

фото: © Минздрав Карелии

Вакцина от коронавируса закончилась во всех мобильных пунктах в Петрозаводске

В прививочных пунктах торговых центрах, в медколледже и в фитнес-центре нет вакцины от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, в мобильный пунктах ТРК «Лотос плаза» и ТЦ «Тетрис», в Медицинском колледже и в фитнес-центре на Кукковке закончилась вакцина.

«В ближайшее время мы ожидаем поступление 6750 доз, затем ещё 9300 доз вакцины „Спутник V“, которые сразу будут распределены по пунктам вакцинации. Напомню, что из-за ажиотажного спроса на вакцину по всей стране наблюдаются перебои с поставками. Минздрав Карелии предпринимает все меры для снабжения поликлиник вакциной», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Ранее главный терапевт Карелии рассказала, какой вакциной от коронавируса лучше прививаться.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Первые грибы лисички пошли в Карелии (ФОТОФАКТ)

В лесах Карелии появились первые грибы - лисички.

После дождей в лесах Карелии пошли первые грибы. Корреспондент "Столицы на Онего" встретил близ Петрозаводска лисички.

"Лисички проснулись", - рассказал он на своей странице в соцсети.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

На улице Чапаева в Петрозаводске рабочие опять сносят ограждения (ФОТОФАКТ)

На улице Чапаева, на пересечении с улицей Ватутина, рабочие демонтируют ограждения.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел, как на улице Чапаева сегодня днем, 2 июля в полдень, рабочие срезали забор на тротуаре.

Обеспокоенный петрозаводчанин поинтересовался, насколько законны действия рабочего.

Напомним, ранее неизвестные уже снесли часть ограждений на улице Чапаева. Администрация Петрозаводска, узнав о незаконном демонтаже ограждений, обратилась с заявлением в полицию.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в рамках муниципального контракта металлические конструкции устанавливало ООО «Тор». Подрядчик должен был смонтировать более четырёх тысяч погонных метров ограждений. В связи с ненадлежащим качеством выполнения работ — они не были приняты. Оплату по контракту также не проводили. Более того, за невосстановление благоустройства в срок в ноябре 2020 года подрядчик был оштрафован. Действие ордера на производство работ истекло в октябре.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Огромная дыра образовалась на тротуаре в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

На пересечении проспекта Невского и улицы Машезерской в Петрозаводске провалился асфальт.

Постоянный читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото огромной дыры в асфальте, которая образовалась на тротуаре на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Машезерской.

По всей видимости, причиной провала в асфальте стали дожди, обрушившиеся на Петрозаводск два дня назад.

В настоящее время территория вокруг дыры огорожена. Очевидно, что это место представляет собой опасность для пешеходов. Судя по знаку, здесь собираются произвести ремонт.

фото: © feel-feed.ru

Житель Карелии в баре жестоко избил девушку – пострадавшая госпитализирована

В Карелии сотрудники Росгвардии дважды за сутки выезжали на вызовы, чтобы спасти избитых людей, сообщили в ведомстве.

Утром 1 июля группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена по сообщению, поступившему в дежурную часть полиции.

На месте росгвардейцев встретил 27-летний кондопожанин. Он сообщил, что двоюродный брат пришел к нему в квартиру и устроил конфликт – потребовал вернуть деньги, а после ударил бутылкой по голове. По утверждению потерпевшего, финансовый вопрос был решен еще два года назад, и долгов перед родственником у него нет.

Информация передана в районный отдел полиции.

А в ночь на 2 июля тревожная сигнализация сработала в одном из охраняемых баров Кондопоги. Там 29-летний гражданин избил девушку – ей потребовалась госпитализация.

Задержанного передали следственно-оперативной группе.

фото: © 1nerudnyi.ru

Камнеобработчики, скрывающие свою деятельность на территории бывшего завода в Петрозаводске, получили штраф

Природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории бывшего завода «Авангард» - нарушители оштрафованы, сообщили в карельском надзорном ведомстве.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории бывшего судостроительного завода «Авангард» и обнаружила, что две камнеобрабатывающие организации не поставили на учет находящиеся в их пользовании промплощадки и цеха камнеобработки как объекты, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Данные организации и их руководители по постановлениям природоохранного прокурора привлечены к административной ответственности. По требованию природоохранного прокурора указанные объекты негативного воздействия на окружающую среду поставлены на государственный учет.

Кроме того, при проведении обследования территории бывшего завода был выявлен факт захламления водоохранной зоны Онежского озера отходами производства. Установлено, что предприятием камнеобработки, являющимся собственником отходов, согласование уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области рыболовства на осуществление хозяйственной деятельности вблизи водного объекта не получено.

По постановлениям природоохранного прокурора организация, а также ее руководитель привлечены к административной ответственности. Постановления вступили в законную силу.

По требованию природоохранного прокурора предприятием-камнеобработчиком проведена работа по очистке территории от складированных отходов, заключен договор на разработку проектной документации, необходимой для получения соответствующего согласования со стороны территориального управления Росрыболовства.

фото: © Минтранс Карелии

В Петрозаводске поймали маршрутчика-нелегала, перевозившего пассажиров в Пудож

Водитель автобуса выполнял рейс из Петрозаводска в Пудож под видом перевозки по заказу, сообщили в Минтрансе Карелии.

Во время рейда, который провели специалисты Минтранса Карелии, налоговой службы, транспортной инспекции и сотрудники ГИБДД Петрозаводска, задержан очередной маршрутчик-нелегал. Водитель микроавтобуса вез пассажиров в Пудож под видом заказной поездки.

- Такие перевозки наносят ущерб транспортным предприятиям, работающим легально, в том числе нашим государственным унитарным предприятиям, поэтому межведомственные рейды проводятся на постоянной основе. Во время сегодняшнего мероприятия выявлены нарушения, что, конечно, повлечет неприятности для перевозчика, – отметила замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлия Мизинкова.

Минтранс Карелии напоминает, что услуги нелегальных транспортников представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. И, конечно же, нелегалы не платят налоги.

Ранее в Петрозаводске задержали перевозчика-нелегала, выполнявшего рейс в Кемь.

фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Ведущие предприятия АПК Карелии объявили о 70 открытых вакансиях

Агропромышленный комплекс Карелии нуждается в десятках специалистах на свободные рабочие места — Минсельхоз опубликовал список вакансий.

Специалисты требуются 16 предприятиям республики.

В их числе производитель круп Торговый дом «Ярмарка», хлебозавод «Сампо», ликеро-водочный завод ООО «АлкоВорлд», предприятие по переработке ягод «Загопром», государственные совхозы и другие предприятия. Подробнее о вакансиях читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Молодой человек в Петрозаводске разбил камнем голову прохожему ради денег и водки

В Петрозаводске госпитализировали мужчину, которому 19-летний незнакомец пробил камнем голову, пострадавшего госпитализировали, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о том, что в микрорайоне Октябрьский неизвестный напал на прохожего.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что злоумышленник ударил 33-летнего мужчину камнем по голове, отобрал 15 тысяч рублей, пакет с бутылкой водки и убежал. Пострадавшего с травмой головы госпитализировали.

Полицейские по горячим следам задержали 19-летнего петрозаводчанина, подозреваемого в разбойном нападении.

В ходе досмотра у него была изъята часть похищенных денег – порядка 10 тысяч рублей. Остальное, по словам подозреваемого, он потратил на личные нужды, водку он успел выпить.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.

В настоящее время фигурант заключён под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Подозреваемая в краже кошелька разыскивается в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске женщины, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к краже кошелька в одном из продуктовых магазинов.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить сведения по номерам телефонов: 89114336250 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Министерство экономического развития Карелии

Строительство новой ГЭС начнется в июле в Карелии

Строительство Сегозерской ГЭС в Сегежском районе Карелии начнется в июле этого года, заявил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

«Инвестором получено уже на сегодняшний день разрешение на строительство, выполнены подготовительные работы, и в июле текущего года он приступает…», — сказал министр на онлайн-заседании правительства.

Строительство инвестирует энергетическая компания «ЕвроСибЭнерго», входящая в «En+ Group». Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. Ранее в правительстве Карелии сообщили, что ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа. Какую пользу это принесет республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"

На бывшей площадке «Русала» в Карелии работает столько же рабочих, сколько до закрытия завода

Количество работников предприятий, открытых на бывшей площадке Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии, почти достигло численности персонала завода до его закрытия.

Об этом сообщил на онлайн-заседании правительства Карелии министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Это очень перспективная площадка. На сегодняшний день там работает уже 5 предприятий общей численностью 300 человек», — сказал Ермолаев. До того, как компания «Русал» закрыла НАЗ, там работали 343 человека. «В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения туда других юридических лиц и я думаю, что в ближайшие 3-4 года численность всех работающих в Надвоицах на бывшей площадке „Русала“ составит до 600 человек», — добавил министр. Какие предприятия работают на бывшей территории Надвоицкого алюминиевого завода, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии займется ливневой канализацией на Древлянке после подтопа перинатального центра

После подтопления подвала Республиканского перинатального центра Артур Парфенчиков будет разбираться с ливневкой в Петрозаводске.

Глава республики сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях подтопа подвального помещения Республиканского перинатального центра на Древлянке. По словам Артура Парфенчикова, эта ситуация не повлияла на работу учреждения. Ни оборудование, ни лекарства не были затоплены водой. Сейчас для устранения последствий требуется лишь небольшой косметический ремонт и замена некоторых дверей.

«Однако, чтобы полностью исключить повторение такой ситуации, нужно найти причину. До сих пор система водоотвода на территории перинатального центра справлялась. А после недавнего затяжного дождя все ливневые колодцы оказались переполненными. Естественно, вода стала подниматься. Поэтому будем разбираться с ливневой канализацией на Древлянке — нужно оценить ее текущее состояние и соответствие нормативам, которые были заложены при проектировании этого микрорайона», — пишет глава Карелии.

По мнению руководителя республики, чтобы полностью исключат риск поступления воды в здание центра, необходимо принять превентивные меры. В частности, необходимо приобрести и установить мотопомпы.

«Дополнительно дал поручение найти техническое решение по установке стационарного барьера при въезде в погрузочно-разгрузочную зону, чтобы задержать поступление воды в подвал», — сообщил Парфенчиков.

Напомним, ночью 30 июня из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре. Для соблюдения безопасности сотрудников и пациентов были обесточены лифты, за исключением лифта для перевозки тяжёлых больных, а также пищеблок.

фото: © РИА Новости / Пресс-служба правительства Москвы

Максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки зафиксировано в России

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 679 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 066 (13,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 561 360 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 035 518.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 197 человек.

Летальных случаев за все время: 136 565.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 150,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 605 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02.07.2021 остаются 839 648 человек.

фото: ИА "Республика"

Глава Segezha Group объяснил, что станет с площадкой Сегежского ЦБК после открытия нового комбината

Производство целлюлозы на Сегежском ЦБК будет полностью закрыто после завершения строительства нового комбината, а освободившиеся цеха используют для выпуска других видов продукции.

Об этом на онлайн-заседании правительства Карелии сообщил президент компании Segezha Group — владельца ЦБК — Михаил Шамолин.

«Когда стройка будет закончена в конце 2024 — начале 2025 года, старое целлюлозное производство на Сегежском ЦБК будет полностью остановлено. То есть новый завод заместит полностью старое целлюлозное производство», — сказал Шамолин. По его словам, производство бумаги сохранится на старой площадке ЦБК. Там будет построена еще одна бумагоделательная машины для выпуска белой крафт-бумаги. Освободившиеся цеха будут использованы для развития других производств — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте газета «Беломорская трибуна»

Помогите! Жители дома на севере Карелии просят спасти их от падающего фонарного столба

В Беломорске фонарный столб угрожающе навис над одним из домов – жильцы взывают о помощи.

В паблике газеты «Беломорская трибуна» сообщается, что в Беломорске у дома № 9 по ул. Герцена столб вот-вот упадет, и никому нет до этого дела.

Отчаявшиеся жители пошли на последний шаг и написали на падающем столбе: Помогите! Падаю!

фото: © 10.mchs.gov.ru

Обвиняемого в мошенничестве экс-начальника МЧС Карелии Алексея Елисеева суд оставил за решеткой еще на два месяца

В июне Невский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшего начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева еще на два месяца, до конца августа.

Этот факт подтвердили в суде. Как ранее сообщала «Столица на Онего», задержанный 20 апреля сотрудниками правоохранительных органов города на Неве 43-летний Алексей Елисеев обвиняется в мошенничестве.

Напомним, что он руководил ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до апреля нынешнего года. 12 апреля Елисеев был освобожден от этой должности Указом президента Владимира Путина. А ранее он занимал пост руководителя ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России в Санкт-Петербурге». Здесь, по версии правоохранительных органов Санкт-Петербурга, Елисеев и допустил нарушение закона.

Как сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные следствия, бывший руководитель спецуправления ФПС Елисеев требовал от подчиненных сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесенных ими заболеваниях, либо понесенных убытках. А после получения соответствующих денежных выплат возвращать ему половину от этих сумм.

Ранее «Столица на Онего» также сообщала, что новым руководителем МЧС Карелии стал уроженец ГДР, генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, по нашим данным, дорабатывающий последние дни первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области. По полученной нами в МЧС Карелии информации, Владимир Бирючков приедет в Петрозаводск, возможно, до конца этого месяца. Сейчас ВРИО начальника является заместитель Андрей Нюганен.

фото: © паблик Банкноты Билеты Банка Приколов

У мужчины, расплатившегося «билетом банка приколов» в церкви Карелии, обнаружили наркотики

Жителя Мурманска, купившего свечи и церковную утварь в Медвежьегорске за «билет банка приколов», ждет обвинение по двум статьям, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мурманска, обвиняемому в мошенничестве и хранении наркотиков.

Ранее мы писали о том, как мужчина, проезжая из Санкт-Петербурга в Мурманскую область, сделал в июле 2020 года остановку в Медвежьегорске, где в церковной лавке приобрел религиозный товар на сумму 1870 рублей, расплатившись «билетом банка приколов». Продавец отдала ему сдачу в размере 3130 рублей.

Когда продавец обнаружила, что ее обманули, злоумышленник уже скрылся с места преступления.

Полицейские задержали мошенника, и при досмотре у него был обнаружен наркотик, ранее приобретенный в Мурманской области.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений и добровольно возместил ущерб религиозной организации.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.

фото: © ТАСС / EPA / LUKASZ GAGULSKI

Запрет на продажу алкоголя в барах рядом с жилыми домами инициировали в парламенте Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о запрете продажи алкоголя в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания на расстоянии менее 100 метров от жилых домов.

Согласно документу, предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии от контура жилых домов, многоквартирных жилых домов», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Как обосновал необходимость такого запрета автор законопроекта депутат Виталий Красулин, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии продолжают регистрировать случаи заражения COVID-19 у детей

За сутки коронавирус выявлен у 13 детей в Карелии, сообщил на своей странице глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 2 июля, в Карелии зарегистрирован 4761 ребенок, заразившийся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 13 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки шестеро детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4409.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 50578 жителя Карелии, 636 из них умерли. Выздоровели 47670 человека.

фото: © ГИБДД Карелии

Юный велосипедист в Карелии выехал на центр дороги и попал под машину

В Пудожском районе 15-летний подросток на велосипеде попал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 1 июля в 18.14 на 9 км региональной автодороги «Пудож-Семеново» 15-летний велосипедист допустил выезд к центру дороги, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Getz.

В результате ДТП подросток травмирован, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.