Самые значимые события вторника

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Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего из Карелии при обрушении СКК в Петербурге

На скамье подсудимых оказались руководитель и прорабы компании, которая проводила демонтаж кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает «Комсомольская правда».

Московский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу о гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», произошедшей зимой 2020 года, сообщает издание. Жертвой попытки демонтажа кровли СКК стал 29-летний житель Прионежского района Карелии, приехавший в Северную столицу на заработки. Уголовное дело было возбуждено в отношении его работодателя - ООО «Техснаб», подрядчика при работах на стройке. Расследованием занимался Следственный комитет.

- По версии обвинения, 31.01.2020 года ООО «Техснаб» приступило к демонтажу кожухов и вант на высоте 40 метров на СКК при отсутствии подготовительных мероприятий. Четверо работников, в том числе К., не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, о чем было известно руководителю Акименко, а также прорабам Смирнову и Иванову, - сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего рабочим, которые находились в люльке автовышки, предстояло обрезать 112 стальных тросов (вант), держащих натяжную крышу СКК. Чтобы работа шла быстрее, одному из рабочих сказали выйти из люльки, при этом страховочным тросом он пристегнут не был. При обрезке 15-й ванты крыша начала складываться вовнутрь, стены рухнули.

Находившийся на крыше рабочий не успел добежать до люльки буквально пару метров. Тело мужчины нашли позднее при разборе завалов.

Его работодатели признали вину и попросили рассматривать дело в особом порядке, когда наказание не может превышать 2/3 от максимального. Родным погибшего была оказана материальная помощь.

Учитывая все это, суд признал обвиняемых виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и назначил каждому по два года лишения свободы условно. Также Акименко, Смирнов и Иванов выплатят по 900 тысяч рублей родственникам погибшего в качестве компенсации.

Напомним, 31 января 2020 года при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.

Отметим, что на месте СКК «Петербургский», построенного к летней Олимпиаде 1980 года, должен появиться новый хоккейный дворец СКА на 23 тысячи мест. Его уже начали возводить. Готовый объект примет игры Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

фото: паблик "Подслушано.Кемь"

Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО)

В Кеми медведь пришел на кладбище во время похорон.

Как сообщается в паблике "Подслушано.Кемь", на кладбище на 6 км от Кеми 5 июля проходили похороны, во время захоронения к процессии присоединился медведь.

Косолапого, стоящего у могилы, запечатлели на фото.

Ранее сообщалось, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь. Местные предполагают, что косолапый голоден и приходит поесть сладости, которые оставляют посетители на могилках.

А 23 июня мишка вновь посетил кладбище, напугав посетителей.

фото: Владимир Любарский/ВК

В Петрозаводске появится стрелковый центр

Глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал помочь инвестору, создающему в столице Карелии образовательно-спортивный стрелковый центр «Огневой рубеж».

Мэр столицы Карелии рассказал на своей старнице в соцсети, что руководитель группы компаний «АСК» Вячеслав Ихалайнен рискнул профинансировать создание в Петрозаводске образовательно-спортивного стрелкового центра «Огневой рубеж».

«Пока центр выглядит не очень приглядно — в здании завершены лишь черновые работы, впереди отделка и установка оборудования. Но планы у инвестора серьезные. По уровню возможностей будущий стрелковый центр должен стать одним из наиболее продвинутых и современных объектов подобного типа на всем Северо-Западе. Важно, что создание центра может подтолкнуть и потянуть за собой и детский стрелковый спорт», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра, у инвестора есть проблемы: подводу тепла к будущему стрелковому центру мешают бесхозные гаражи. Эти строения, по мнению Любарского, давно пора снести.

«Объект, на мой взгляд, городу нужный, так что инвестору будем помогать», — отметил глава Петрозаводска.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Более 200 человек в Карелии заразились коронавирусом за сутки, двое умерли

За последние 24 часа в Карелии 205 человек заразились коронавирусом, двое ковидных больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 6 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 646 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 205 жителей республики, из них 198 непривитых. Заболели также 199 человека, средней тяжести — 50 и 15 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 828 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51381 человек.

За сутки выздоровели еще 140 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48216 человек.

фото: pixabay

МЧС предупреждает об аномальной жаре, надвигающейся на Карелию

Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы, сообщили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, с 7 по 12 июля в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов будет выше климатической нормы (норма от +15 до +16,5 градусов).

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС напомнили: если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам «101» и «112».

Мэрия Петрозаводска предупреждает, что светофор на одном из перекрестков города заработал в новом режиме

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы заработал в новом режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.

Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы заработал в новом режиме. На объекте ввели совмещённые фазы движения водителей и пешеходов.

Изменения действуют при повороте транспорта направо с улицы Ленинградской на Октябрьский проспект.

В целях обеспечения безопасности светофор оснащен дополнительной информационно-световой секцией для предупреждения водителей о движении пешеходов. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями ПДД.

фото: Александр Рюмин/ТАСС

Темпы ИЖС резко выросли в Карелии в 2021 году

Объемы жилищного строительства в Карелии в январе-мае 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном, за счет ИЖС.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В рамках ИЖС был построен 561 дом общей площадью 57,2 тыс. кв. метров — рост на 38,3%.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике достигла 68,4% — больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 59,5%. На сколько вырос общий объем жилищного строительства, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©Столица на Онего

На российско-финляндской границе в Карелии отмечен рост трафика

Ослабление карантинных ограничений привело к увеличению количества пересечений границы на 60%.

Впервые после введения мирового карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции на карельском участке российско-финляндской границы наметилось оживление трафика. По данным Пограничной службы Финляндии, в июне на самом популярном в Карелии пункте автомобильного пропуска Вяртсиля-Ниирала было зафиксировано 15 402 пересечения границы. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, когда через границу шел, в основном, грузовой транспорт, движение увеличилось почти на 60%, а по нынешним временам это – уже рекордный рост.

Его главной причиной стало ослабление коронавирусных ограничений, которые были введены в 2020 году по обе стороны российско-финляндской границы.

Читайте подробнее в статье «Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией».

фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

Причины падения девочки со второго этажа дома в Петрозаводске начали выяснять следователи

По факту падения с высоты 7-летней девочки в Петрозаводске началась проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственные органы в Петрозаводске организовали доследственную проверку по факту падения ребенка с высоты.



По предварительным данным, вечером 2 июля в одном из домов по улице Коммунистов в Петрозаводске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 7-летняя девочка.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Как сообщили в Следкоме Карелии, ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.



Следователями провели осмотр места происшествия. Проводятся мероприятия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщили накануне на планерном совещании в администрации Петрозаводска, несчастный случай произошел 2 июля около 20:00 в доме № 61 по улице Коммунистов. Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии девочки.

«Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе министерства.

фото: Столица на Онего

Пьяный житель Карелии утонул в озере

В Медвежьегорске утонул 39-летний мужчина, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В Медвежьегорске 29 июня 39-летний мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения и утонул.

Трагедия произошла на озере Платичи. На вызов для поиска утонувшего выезжал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд, тело было найдено и передано полиции.

фото: © Столица на Онего

Набережная в Петрозаводске продолжает разваливаться (ФОТОФАКТ)

На Онежской набережной выдавило вверх брусчатку и плиты.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото разрушающейся набережной.

«На городской набережной снова беда — хоть её обошли стороной традиционные провалы, но при этом брусчатку и плиты буквально выдавила наверх неведомая сила, — написал в комментарии автор фото. — Пешеходы спотыкаются о плиты, отдыхающие с детскими колясками тоже сталкиваются с трудностями при пересечении этого препятствия. Вместо созерцания красот набережной люди вынуждены внимательно смотреть себе под ноги».

Повреждения образовались напротив дома по улице Пушкинской, 17, рядом с историческими пушками на набережной.

Напомним, ранее глава Петрозаводска поделился планами по развитию одного из красивейших мест города.

До этого по его приказу были заделаны традиционные ямы на набережной.

фото: pixabay

Появились разъяснения о размере прожиточного минимума в Карелии после изменения методики расчета

Изменения в законе «О прожиточном минимуме», предложенные правительством Карелии, не приведут к снижению величины прожиточного минимума населения.

Об этом сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

«Предлагается установить норму о том, что величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже соответствующей величины прожиточного минимума, установленной на текущий год», — сказала Фролова. Так же согласно законопроекту, сохранится дифференциация величины прожиточного минимум для северных районов Карелии и остальной части республики. Проектом закона предусмотрено, что правительство Карелии разработает новый порядок расчета величины прожиточного минимума, согласно изменениям в федеральном законодательстве. Как изменится методика расчета, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: паблик «Сегежа online…»

Отремонтированная дорожка на аллее имени Катанандова в Карелии развалилась



В паблике «Сегежа online…» сообщается, что начала разваливаться аллея Катанандова.

На фото видно, что окантовочный камень исчез, кладка начала разрушатья.

Напомним, в 2018 году в Сегеже в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» замостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки на аллее имени Л. Д. Катанандова.

фото: © ГУ МВД России по г. Москве

В МВД Карелии рассказали, какое наказание ждет купившего поддельный сертификат о вакцинации

Уголовная ответственность ждет тех, кто продает и покупает фиктивные сертификаты о вакцинации, сообщили в МВД Карелии.

Тем, кто собирается проводить отдых в других регионах, понадобятся сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Полиция предупреждает – идея приобрести фиктивный сертификат о вакцинации без прививки может привести к негативным последствиям.

Во-первых, подобные предложения продвигают мошенники – а жертвы, заплатив злоумышленникам деньги, могут остаться с пустыми руками. Но даже при получении поддельного документа этот факт будет выявлен по прибытии гражданина к месту отдыха, в результате чего отпуск будет окончательно испорчен.

Во-вторых, следует помнить, что уголовные санкции могут быть применены не только к аферистам, но и к гражданам, решившимся на нелегальные шаги. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы, что предусмотрено статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одновременно с тем, если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждёт наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы, а в случае летального исхода заболевшего человека нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Глава Карелии анонсировал серию онлайн-совещаний «Важная тема»

Руководитель республики Артур Парфенчиков вновь будет проводить в соцсети совещания на важные для региона темы.

«Друзья, начинаем серию онлайн-совещаний „Важная тема“. Будем обсуждать самые острые вопросы, которые волнуют жителей республики!» — пишет глава республики на своей старнице в соцсети.

Первое онлайн-совещание пройдет уже 8 июля. Его тема — мусорная реформа.

Артур Парфенчиков предлагает жителям Карелии задать свои вопросы в комментариях к своему посту. Обращения будут приниматься до 11 часов 7 июля.

Начало трансляции 8 июля в 16 часов.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки коронавирус в Карелии выявлен у 21 ребенка

В Карелии число детей, заразившихся COVID-19, выросло до 4829, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 6 июля, в Карелии зарегистрированы 4829 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 12 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 14 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4459.

Напомним, сутками ранее 12 детей заразились коронавирусом в Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель улетела в кювет на трассе в Карелии

Женщина-водитель получила травмы в ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 5 июля, в 20:20 619км + 194 м федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в Медвежьегорском районе 29-летняя водитель автомобиля Nissan съела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель травмирована, женщине оказана медицинская помощь.

Ранее водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Карелии.

фото: © источник ИА «СеверПост»

Осужденный за покушение на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Фролов согласился с приговором суда

Приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову, осужденному за покушение на мошенничество, вступил в законную силу.

Получившие условные сроки лишения свободы и маленькие штрафы Александр Фролов и его подельник Борис Александров – руководитель частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда», апелляционные жалобы в Верховный суд республики подавать не стали. С апелляционным представлением не обращалась и прокуратура.

Приговор теперь уже бывшему первому замначальника МЧС Карелии Александру Фролову и его подельнику Борису Александрову – руководителю частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда», осужденным за покушение на мошенничество, вступил в законную силу. Об этом «Столице на Онего» сообщили в суде, отметив, что Фролов и Александров апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии не подали. С апелляционным представлением туда также не обратилась и прокуратура.

Напомним, что в мае этого года судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов признал Фролова и Александрова виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд приговорил Фролова к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, и назначил 100 тысяч рублей штрафа.

Подельник Фролова – Борис Александров был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Отметим, что оба они написали явки с повинной и активно способствовали расследованию совершенного ими преступления. Ранее гособвинение просило суд приговорить как Фролова, так и Александрова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что Александр Фролов и Борис Александров, противозаконная деятельность которых была выявлена и пресечена в результате совместной работы УФСБ и МЧС Карелии, были арестованы петрозаводским судом 21 ноября 2019 года. Однако после того, как оба они признали свою вину, Фролова выпустили из СИЗО под домашний арест, позже заменив его на подписку о невыезде, а Александрова освободили до суда под залог в 1 миллион рублей.

По версии следствия, незадолго до задержания Александров, являющийся финансовым директором ООО «Технический центр-112», выполняющего работы по установке пожарной сигнализации, и полковник внутренней службы Фролов, сфальсифицировали документы. Согласно им, федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Республике Карелия» (далее – Центр) якобы в полном объеме не выполнило заключенный им с ранее возглавляемым Александровым частным региональным учреждением «Добровольная пожарная команда», договор на оказание ему определенных услуг. Поэтому Фролов решил наложить на Центр штраф в размере почти 3,8 миллиона рублей. При этом, прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении по данному уголовному делу, в соответствии с заключенным сторонами соглашением об урегулировании задолженности, в случае его невыполнения учреждение «Добровольная пожарная команда» имело право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с «требованием о взыскании всей суммы задолженности в размере 12 853 290 рублей».

Однако довести преступный замысел до конца, с перечислением 3,8 млн рублей на подконтрольный Фролову и Александрову расчетный счет, им не удалось.

фото: источник - vkurske.com

В Карелии экс-начальники райотдела полиции вернули присвоенные 57 тысяч рублей

В Олонецком районе бывшее руководство отдела полиции, осужденное за коррупцию, вернуло в качестве компенсации ущерба за присвоение командировочных 57 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, карельский Следком обвинял экс-начальника отдела полиции Олонецкого района Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина в совершении коррупционных преступлений. А именно, в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денежных средств.

Так, например, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие в общей сумме 57 тысяч рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

В ноябре 2020 года суд признал Калинина и Крупина виновными и назначил первому из них 400 тысяч, а второму – 200 тысяч рублей штрафа.

После вступления приговора суда по уголовному делу в законную силу прокурор Олонецкого района обратился в Петрозаводский городской суд с исковыми требованиями к экс-начальникам полиции о возмещении ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

По итогам рассмотрения гражданского дела в пользу олонецкой полиции взыскано 57 тысяч рублей.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Расходы из-за дополнительного выходного привитым работникам в Карелии лягут на работодателей

Работники органов власти и госучреждений республиканского уровня в Карелии получат право на дополнительный выходной, оплачивать который будут обязаны их работодатели.

Об этом сегодня сообщил представитель правительства республики в парламенте Юрий Шабанов при обсуждении законопроекта «О стимулировании вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Предлагается «в качестве стимулирующей вакцинацию (ревакцинацию) населения меры, установить день отдыха в день вакцинации (ревакцинации) с сохранением работнику средней заработной платы (денежного содержания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат парламента Эмилия Слабунова поинтересовалась, из каких источников будет финансироваться оплата труда остальных работников, которые будут замещать своих коллег, пока они отгуливают законный выходной. По ее мнению, с учетом масштабности вакцинации, право на выходной получат тысячи работников, что приведет к значительным расходам. «Скорее всего, что это идет за счет работодателя», — сказал Шабанов. Что об этом думают депутаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Темпы роста цен в Карелии выросли более чем 2 раза

Инфляция в Карелии в январе-мае 2021 года составила 6,6% - это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В прошлом году инфляция за 5 месяцев составила всего 2,8%. Рост темпов инфляции отразился и на уровне реальной зарплаты населения Карелии. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: @ РИА Новости

Ребенок, страдающий сахарным диабетом, закрылся в квартире в Петрозаводске

Помощь спасателей понадобилась 8-летнему ребенку.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инцидент произошел на улице Генерала Судакова в Петрозаводске. Помощь понадобилась ребенку, страдающему сахарным диабетом. Он закрылся в квартире, не отвечал на звонки и стук в дверь. Спасатели вскрыли дверь в квартире и вызволили 8-летнего ребенка.

Ранее спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Смертность от коронавируса в России бьет рекорды, за сутки скончались 737 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 737 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 817 (12,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 658 672 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 101 852.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 411 человек.

Летальных случаев за все время: 139 316.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 152,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 385 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.07.2021 остаются 959 129 человек.

фото: Сегежа online/ВК

Строительство колонки для воды стало грандиозным событием для жителей райцентра Карелии (ФОТОФАКТ)

Жителей Сегежи удивило возведение оборудованной колонки на улице Гористая.

«Сегодня не поверила своим глазам — на улице Гористая впервые за мою сознательную жизнь что-то строится, — пишет сегежанка в паблике „Сегежа online“. — И пусть это всего лишь колонка для воды, но зато какая. Стройся терем-теремок, ни низок ни высок! Хочется сказать слова благодарности мастерам-строителям и инициаторам этого грандиозного для нашего микрорайона события».

Ранее коммунальщики предупредили жителей Сегежи, что воды из колонки бесплатной не бывает.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Новый автовокзал строят в Пряже – главное здание практически готово

Глава Карелии Артур Парфенчиков проконтролировал ход строительства автовокзала в районном центре республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне побывал в Пряже, где строится новый автовокзал и остался доволен ходом работ.

«Основные работы по возведению главного здания практически завершены: проложены наружные коммуникации, сейчас рабочие занимаются оборудованием освещения, приступили к благоустройству прилегающей территории, - рассказал Парфенчиков. - Кроме основного здания, где расположатся зал ожидания и кассы, идет строительство КПП. Срок сдачи объекта – конец года. Конечно, пандемия внесла свои коррективы – возникли задержки по поставкам стройматериалов. Но сейчас эти вопросы решены, и подрядчик планирует завершить работы даже раньше срока».

По мнению главы Карелии, расположение нового автовокзала удачное – у самой федеральной трассы.

«Здесь будут останавливаться и автобусы на Олонец и Санкт-Петербург, это, безусловно, оценят пассажиры. Кроме того, рядом с вокзалом есть свободная площадка. Предложил главе администрации района рассмотреть вопрос об установке здесь торговых павильонов, в первую очередь для местных фермеров. На мой взгляд – это очень ходовое место для торговли».

Напомним, строительство новой автостанции также идет и в Пудоже. Кроме того, в этом году началась масштабная реконструкция автовокзала в Петрозаводске.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Начальнице почты в деревне Карелии грозит 6 лет колонии за кражу 140 тысяч рублей из кассы

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи в деревне Ведлозеро.

Следствием установлено, что с сентября 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая, являясь начальником почтового отделения в Ведлозере, из кассы почты взяла более 140 тыся рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения вверенного имущества с использованием служебного положения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Начальнице почты грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Иностранцам запретят работать в Контрольно-счетной палате Карелии

Запрет предполагается распространить и на россиян, имеющих вид на жительство за рубежом.

Депутат Николай Зайков внес на рассмотрение парламента Карелии проект поправок в закон о Контрольно-счетной палате республики, которые направлены на приведение его в соответствие с федеральными нормами. В частности, депутат Зайков предложил установить запрет на замещение должностей председателя, его заместителя и аудиторов КСП лицами, которые имеют иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.

Такие требования ввела в нынешнем году в российское законодательство Государственная Дума. В Карелии запрет иностранцам работать в Контрольно-счетной палате предполагается установить с июля.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Эколог из Карелии: «Защита краснокнижных видов остается одним из эффективных инструментов для предотвращения опасной хозяйственной деятельности»

Руководитель природоохранной организации «СПОК» высказалась против поправки Минприроды РФ в федеральный закон об охране окружающей среды.

Защита краснокнижных видов остается одним из эффективных инструментов для предотвращения опасной хозяйственной деятельности. Об этом заявила руководитель карельской природоохранной организации «СПОК» Ольга Ильина, комментируя по просьбе «Столицы на Онего» инициативу министерства природных ресурсов и экологии России по изменению федерального закона об охране окружающей среды. Поправка Минприроды фактически разрешает уничтожение краснокнижных растений по согласованию с министерскими чиновниками.

«В целом, порядок использования краснокнижных видов для каких-то исключительных ситуаций нужен, но из-за того, что в России нет органа государственной власти, который бы отстаивал природоохранные интересы, а есть общее министерство природных ресурсов и экологии, то надежды на то, что эти разрешения будут выдаваться, действительно, в исключительных случаях, нет, – сказала Ольга Ильина. – Пока защита краснокнижных видов остается одним из эффективных инструментов для предотвращения опасной хозяйственной деятельности, а если поправка Минприроды будет принята, этот инструмент практически исчезнет. Если кому-то будет очень нужно, специальное разрешение на использование краснокнижного вида будет выдано».

Читайте подробнее в статье «В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений».

С улиц Петрозаводска убирают опасные деревья

В карельской столице продолжаются работы по сносу аварийных и уборке упавших деревьев, сообщили в администрации города.

С июня в разных районах города ликвидировали более полусотни опасных растений. Работы выполняет ИП Дмитриев С. А.

На сегодняшний день подрядчик снёс аварийные деревья на улицах Халтурина, Ильича, Плеханова, Щорса, Водников, Красноармейской, Маршала Мерецкова, Володарского и Калинина. Упавшие деревья убрали на Вытегорском шоссе, в Хийтольском сквере на Кукковке, на улицах Парковой, Володарского, Балтийской, Кузьмина, Фридриха Энгельса, Парфёнова и в Скандинавском проезде. Большинство подлежащих сносу растений — берёзы, тополя, ивы и ели.

Подрядчику осталось ликвидировать несколько аварийных деревьев на улицах Связи и Володарского, а также отфрезеровать пни и убрать порубочные остатки там, где это ещё не сделано. Полностью завершить работы планируется ко второй половине июля.

фото: Valery Sharifulin/TASS

Общепит, сфера услуг и торговля в Карелии восстанавливаются после кризисного года

Оборот розничной торговли, общественного питания и сферы услуг в Карелии в январе–мае 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Показатели розничной торговли увеличились на 5,1%, общественного питания — на 27,1%, платных услуг населению — на 11,8%.

Особенно резкий рост произошел в мае. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».