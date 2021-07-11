Все, что случилось сегодня

фото: Николай Смирнов / rk.karelia.ru

Парфенчиков взял на себя ответственность за достижения и непопулярные решения «Единой России»

Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавил список «Единой России» на выборах в Заксобрание республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в Заксобрание республики.

«Я возглавил список «Единой России» в Законодательное собрание республики, - сообщил Парфенчиков своим подписчикам в соцсетя. - Взял на себя полную политическую ответственность и за достижения партии, и за ее не всегда популярные решения, и даже за ошибки отдельных ее представителей. Здесь надо объясниться. Я – беспартийный. Мне важно иметь равный диалог с представителями всех политических сил, представленных в республике. Но когда речь идет о будущем Карелии, когда единство и сплоченность в политической жизни региона становится фактором успешного движения вперед, быть в стороне от политики, значит быть в стороне от процессов развития, значит отказаться от возможностей привлечения федеральной поддержки для родной рес публики.

Я принял это решение, чтобы максимально использовать федеральный ресурс поддержки в интересах родной Карелии. А что нужно для этого? Какие условия? Конечно, единство, команда единомышленников!».

Парфенчиков отметил, что его коллеги «приступили к наведению элементарного порядка в Петрозаводске».

«Тут после периода либеральных «упражнений» осталось много пиара и еще больше хозяйственного бардака».

Напомним, в июне депутаты Законодательного собрания Карелии назначили выборы республиканского парламента седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. согласно законодательству республики и решению федерального центризбиркома голосование на выборах в Заксобрание продлится три дня, с 17 по 19 сентября. Карелия вошла в число 16 субъектов страны, где у объединений и кандидатов будет возможность собирать подписи для выдвижения через портал госуслуг.

Своих кандидатов на выборы в Заксобрание Карелии на конфренциях выдвинули КПРФ, "Единая Россия", "Справедливая Россия За правду!", ЛДПР, Яблоко, Партия РОСТА, "Зеленая альтернатива", РПСС, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

фото: страница В. Любарского в ВК, https://vk.com/vkl1968

Любарский на каяке доплыл по Онего до Ивановских островов, но потом смертельно устал (ВИДЕО)

Заплыв на Онежском озере по маршруту «Петрозаводск - Ивановский остров - камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск» пришлось сократить из-за «смертельной усталости» главы города Владимира Любарского.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам в соцсети, что вместе с другом, депутатом Заксобрания Карелии Тимуром Зорняковым на каяке доплыл по Онежскому озеру до Ивановских островов.

«Были планы повторить маршрут, который этой зимой прошёл на туристических лыжах. Петрозаводск - Ивановский остров - камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск, - сообщил Любарский. - Дошли до Ивановских островов с Тимуром Зорняковым. Перекусили и двинули на Монак. Отошли километра на три, и вдруг я почувствовал, что устал. Можно сказать, смертельно. И что на Монак мне сегодня не надо.

- Поворачиваем, - говорю, - пошли обратно. На Монак в следующий раз сходим».

Путешественникам пришлось повернуть и заночевать на Ивановских островах.

фото: администрация Петрозаводска

В Петрозаводске установят мемориальную доску рекордсмену по пулевой стрельбе Валерию Постоянову

Памятный знак появится на доме, в котором выдающийся спортсмен прожил более сорока лет, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице установят мемориальную доску Почетному гражданину Петрозаводска Валерию Постоянову, сообщили в мэрии. Ранее идею инициативной группы поддержали на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.

Памятный знак выдающемуся спортсмену и общественному деятелю появится на доме № 23 на улице Свердлова. В нём Валерий Постоянов жил с 1975 по 2018 годы. Постановление о разрешении установить мемориальную доску в центре города подписал глава Петрозаводска Владимир Любарский.





Валерий Иванович Постоянов – мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, двенадцатикратный рекордсмен чемпионатов мира и восьмикратный серебряный призер чемпионатов Европы, арбитр трех Олимпийских игр, тренер, подготовивший пять мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта. С 1974 по 1994 год он был членом Международной федерации спортивной стрельбы.

Валерий Иванович удостоен множества высоких международных, всесоюзных и российских наград. С 1983 по 1989 год Валерий Постоянов был руководителем Государственного спорткомитета КАССР.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

В «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие»

У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?

Ежедневно в республике фиксируют около двухсот новых случаев ковида, и, казалось бы, решение карельских властей о введении в регионе «обязательной вакцинации для отдельных групп населения» является логичным ответом на резкое ухудшение эпидемической ситуации, особенно, если учесть, что добровольная вакцинация в Карелии шла явно черепашьими шагами. Но когда слушаешь руководство республиканского министерства здравоохранения, невольно приходишь к выводу, что цель принятого решения – лишь достижение установленного федеральным центром плановой цифры иммунизации граждан в 60%.

Приведу слова заместителя главы карельского Минздрава Ольги Руотцелайнен, произнесенные ей на июльском заседании профильного комитета Законодательного собрания республики:

«Коллективный иммунитет включает в себя как естественный иммунитет, приобретенный в ходе перенесенного заболевания, так и искусственный, возникающий в ходе вакцинации. Задача, установленная министерством здравоохранения РФ, – до 1 сентября получить суммарный коллективный иммунитет 60%, то есть это в сумме и вакцинированные, и переболевшие. При этом количество переболевших учитывается как официально зарегистрированных, прошедших по официальным данным статистики, так и расчетное число тех потенциально заболевших, которые не обращались в медучреждения, то есть не были учтены, но рассчитываются по определенной формуле в соотношении один заболевший к трем контактным. И на сегодняшний день по такой формуле иммунная прослойка в Карелии составляет 288 767 человек. Если говорить, что 60% взрослого населения – это 290 тысяч, то соответственно разница между этими цифрами 1866 человек, которые и необходимо дополнительно привить».

То есть в «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие», и тогда введение в республике «обязательной вакцинации», как минимум, выглядит странным. Неужели у карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч человек в необходимости прививки от коронавируса, и для этого понадобилось принудительные меры?

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

За минувшие сутки в Карелии подтвердили две смерти от коронавируса

Коронавирус за прошедшие сутки был выявлен у 198 человек, только один из них ранее был привит, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 11 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 660 человек.



За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 198 жителей республики, из них 197 непривитых. Заболели 193 человека, средней тяжести — 31 и 12 тяжелых пациентов.



В больницах с коронавирусом находятся 798 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, подключены к ИВЛ.



Общее число инфицированных в Карелии за время эпидемии составляет 52 375 человек.



За сутки выздоровело 139 человек. Всего выписанных по выздоровлению 48 912 человек.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяная гонщица на «Жигулях» врезалась в грузовик с прицепом в районе Карелии

В Суоярвском районе Карелии водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения наехала на припаркованный Volvo, сообщили в ГИБДД республики.

В Суоярвском районе, на 18 км автодороги "Суоярви-Койриноя" накануне 26-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на стоящий автомобиль Volvo с прицепом, сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате аварии водитель «ВАЗ» получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Днем ранее в Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист.

фото: Илья Соснин

Валентина Пивненко обратилась к секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву по случаю его юбилея

Депутат Государственной Думы отметила, что с именем Николая Патрушева по праву связывают обеспечение национальных интересов Карелии и России.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко в связи с юбилеем отметила, что с именем Николая Патрушева по праву связывают обеспечение национальных интересов Карелии и России.

© ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Свою трудовую биографию он начинал в Ленинградской области и в нашей республике. За огромным авторитетом секретаря Совета безопасности стоит высокий профессионализм, принципиальность, патриотизм, дальновидность и мудрость.

Николай Патрушев внёс большой вклад в развитие Карелии.

«Благодаря работе Государственной комиссии по подготовке к 100-летнему юбилею Карелии, которую возглавлял Николай Патрушев, в экономику и социальную сферу удалось привлечь значительные финансовые средства. При его личном участии были построены Петрозаводское президентское кадетское училище, аэровокзал «Петрозаводск», открылось Государственное училище Олимпийского резерва, Музей Карельского фронта и целый ряд других объектов. И реализация проектов в рамках Федеральной целевой программы продолжается», - подчеркнула Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы пожелала Николаю Платоновичу долгих плодотворных лет, новых свершений и открытий, здоровья и благополучия и поблагодарила за поддержку и внимание к нашей республике.

фото: страница Д. Петрова в ВК / https://vk.com/kempetrov

«Сгорело несколько сараев и баня»: глава администрации рассказал, как полыхает Кемский район

Глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров рассказал о серьезных пожарах и попросил жителей не разводить костры.

«Пожароопасный сезон в связи с погодными условиями продолжается. Будьте аккуратны с огнём. Сегодня сгорело несколько сараев и баня на Баб-губе. Распространения огня на другие постройки удалось избежать благодаря слаженным действиям пожарных расчётов, - написал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети. - Тем не менее утраченного имущества уже не вернуть. Пожар в сто раз легче предотвратить чем потушить. Проверьте свои дачные участки и дома на предмет наличия сухой травы, старых сухих досок, горючего мусора. Костры разводить категорически нельзя. Не время сейчас. Прогноз тоже не радует в плане снижения опасности возникновения пожаров».

Напомним, по данным МЧС Карелии, в субботу, 10 июля в 16:38 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (9 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: г. Кемь ул. Набережная у д. 20. Пожар удалось ликвидировать только через три часа, в 19:50.

фото: кадр с видео

«Иначе мы не выживем»: приют для бездомных животных в городе Карелии ищет руководителя, который возьмет все в свои руки (ВИДЕО)

Руководитель приюта для бездомных животных в Кеми Светлана Лазарева рассказала, что их организация находится на грани закрытия и ищет человека, который возьмет все в свои руки.

Обращение руководителя приюта "Уши. Лапы. Хвост" Светланы Лазаревой появилось в паблике «Общественный контроль. Кемь».

«На данный момент сложилась печальная ситуация – приют на грани закрытия, - рассказала Светлана Лазарева. - Большая проблема – в пристройстве животных. Мы ищем человека, который сможет взять все в свои руки, волонтерами мы обеспечим. Просто уже нет сил тянуть на себе практически весь город… Была проделана большая работа, здание нам выделили без окон, без дверей. Мы все сделали своими силами – окна вставляли, двери у людей собирали. Теперь нужно, чтобы эта работа продолжалась. Иначе все животные – около 40 собак и 20 кошек могут оказаться на улице, они пополнят ряды бездомышей.

Очень просим, умоляем, может кто-то согласится приехать или как-то по-другому взять на себя ответственность и возглавить приют. А мы обещаем помогать во всех начинаниях».

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

В Карелии обнаружена новая партия рыбных отходов, которые завезли как удобрения

Скандальная история с завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области получила продолжение в другом уголке Карелии – в поселке Пряжа.

По словам местных жителей, в этот поселок также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза. В руководстве АО «Совхоз «Ведлозерский», которому достались эти траншеи от прежнего собственника, факт поставки рыбных отходов нам подтвердили, но заверили «Столицу на Онего», что «никто их никуда не сливал».

– А что вы с ними собираетесь делать? – поинтересовались мы у генерального директора АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрия Буевича по телефону.

– Мы ждем документы и необходимые разрешения, чтобы потом использовать эти отходы как удобрение, – пояснил гендиректор.

«Столица на Онего» решила отправиться в Пряжу, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, а по дороге мы встретились с руководителем сельхозпредприятия, который согласился ответить на наши вопросы.

Репортаж из Пряжи читайте здесь.

фото: газета "64 параллель" - https://64parallel.ru/gorod/kolyuchie-druzya/

Пять африканских ежей поселились у жителя Карелии (ФОТО)

Житель Костомукши Алексей Шабанов, который разводит дома африканских ежей, каждому зверьку сделал просторный домик.

Газета «64 параллель» рассказала об интересном увлечении жителя Костомукши Алексея Шабанова. Он разводит дома африканских ежей.

- Однажды, когда я был ребенком, подобрал в лесу ежика. Хотел оставить у себя, но тетя сказала, что дикое животное должно жить в лесу. Я его отпустил, однако от идеи завести это необычное животное не отказался. Три года назад узнал, что в Петрозаводске африканских ежиков разводит парень из Костомукши, и купил одного. А потом, чтобы ему не было скучно, завели ежу подругу. Ее привезли из питомника, который находится в Москве. У нее длинная родословная. У пары появились дети, и сейчас у меня пять ежей, - рассказал Алексей.

По словам хозяина ежиков, его питомцы живут в специально оборудованных контейнерах, едят постное вареное мясо, опарышей, замороженных кузнечиков и мышат, также любят кошачий корм.

- Ежи – теплолюбивые животные. В основном активны ночью. Пока я нахожусь на работе, мои питомцы спят. Когда возвращаюсь домой, они уже просыпаются. По характеру зверьки сложные, на руки идут с осторожностью. Но если уделять им много времени, общаться, они будут доверять прикосновениям, - поделился Алексей.

При этом, он рассказал, что содержание ежей – это дело, в которое «нужно вкладываться морально и финансово».

- Сам ежик стоит от трех до шести тысяч рублей. Ему нужен просторный домик, сбалансированное питание. У меня в месяц уходит около трех тысяч рублей на содержание питомцев. Кроме того, к ним надо проявлять заботу и ласку. Заводчики рекомендуют брать на руки, чтобы животное привыкало к хозяину.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ТУРИСТОВ В КАРЕЛИЮ, СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА И ГРЯЗНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: кадр с видео

Два автомобиля столкнулись у перекрестка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло в субботу, 10 июля возле пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Кирова.

Камера наружного наблюдения зафиксировала ДТП, которое произошло накануне в 17.20 возле торгового дома "Карелия-маркет", на проспекте Карла Маркса. Сообщение об этом появилось в группе "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

Судя по записи, один подъезжающий к перекрестку автомобиль затормозил на светофоре, а двигавшийся следом за ним - продолжил движение на скорости. В результате произошло столкновение.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 11 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +20 …+29 2 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 55% день Облачно с прояснениями, +30 …+31 1 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 42% вечер Малооблачно, +23 …+29 1 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 62% ночь Ясно, +20 …+22 1 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 72%

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ГИБДД Карелии пригласила на службу мужчин, подходящих по здоровью и «морально-психологическим качествам»

Госавтоинспекция Карелии объявила о вакансиях инспекторов в Петрозаводске и районах республики.

Госавтоинспекция Карелии разместила объявление и пригласила на службу мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в отделах внутренних дел. В ГИБДД имеются должности и для действующих сотрудников ОВД.

Вакансии инспекторов дорожно-постовой службы есть в Петрозаводске, а также в районах Карелии, в некоторых свободны должности начальников отделов ГИБДД.



Сотрудники имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.



По всем вопросам просят обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах республики): г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809.



При личном посещении ведомства при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.

фото: © Управление Росгвардии Карелии

Росгвардия в Карелии задержала 18 человек

Группы задержания Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за неделю 18 человек.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии со 2 по 9 июля совершили 407 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.



Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за административные правонарушения 18 человек.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан за порчу имущества в кафе - он сломан защитный экран у кассы.

фото: https://pixabay.com

Мальчик выбросил из окна 7 этажа новорожденную сестру

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки - утром 11 июля ее тело нашли возле жилого дома с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет РФ по Москве.

"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали следователи, в частности, они допрашивали родителей и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СМИ, 13-летний мальчик страдал аутизмом, а погибшая девочка родилась только 3 июля. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что девочка упала с седьмого этажа.

фото: pixabay.com

Житель Карелии потерял 5 тыс рублей, разыскивая свой рюкзак с документами

Житель Кондопоги попался на удочку мошеннику, думая, что ему вернут потерянный рюкзак с документами.

В дежурную часть МВД по Кондопожскому району обратился 41-летний местный житель, у которого мошенники похитили 5 000 рублей, сообщили в карельской полиции.

Выяснилось, что кондопожанин потерял рюкзак с документами. Объявление о розыске своего имущества он разместил в социальной сети. Через какое-то время ему позвонил мужчина и сказал, что отдаст рюкзак за вознаграждение. А когда хозяин рюкзака перевел незнакомцу 5 000 рублей, тот перестал выходить на связь.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

В МВД Карелии советуют не верить незнакомцам, которые требуют перевода денежных средств. Вознаграждение за найденное имущество передавайте только после того, как вам его вернули.

фото: администрация Петрозаводска

Преступность в Петрозаводске обсудят на открытой планерке с мэром

Открытая планерка в администрации Петрозаводска будет посвящена вопросам профилактики правонарушений.

Открытая планерка в мэрии в понедельник, 12 июля будет посвящена вопросам профилактики правонарушений в Петрозаводске, сообщил глава города Владимир Любарский.

«Вместе с представителями УМВД обсудим систему организации работы, направленной на предупреждение преступлений. А специалисты Управления по вопросам семьи и детства расскажут о профилактике безнадзорности и ситуации с правонарушениями среди несовершеннолетних жителей нашего города».

Начало планерки - в 10 часов.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/lWHVfnNcpJk.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Более 25 тысяч человек заразились, около 750 умерли – опубликована тревожная статистика по коронавирусу в России

За последние сутки в России выявлено 25 033 случая COVID-19 в 85 регионах, от коронавируса умерло 749 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 25 033 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 781 (11,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 200 219. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 382 человека.

За последние сутки подтверждено 749 летальных исходов с коронавирусом. В Москве за сутки умерло 110 человек, в Санкт-Петербурге – 103.

Летальных случаев за все время: 143 002.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 155,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 594 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.07.2021 остаются 1 118 118 человек.

Напомним, что днем ранее в России от коронавируса скончались 752 человека, это максимальное число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Девять пожарных три часа тушили загоревшийся в городе Карелии сарай

Пожарные за минувшие сутки потушили возгорания в двух хозяйственных постройках и бытовке в районах Карелии, сообщили в региональном Управлении МЧС.

По данным МЧС Карелии, в субботу, 10 июля в 16:38 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (9 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: г. Кемь ул. Набережная у д. 20.

Пожар удалось ликвидировать только через три часа, в 19:50.

В субботу, 10 июля в 16:25 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Медвежьегорский район, поселок Кумсагуба.

Пожар удалось ликвидировать в 16:45.

В субботу, 10 июля в 17:57 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (8 человек, 2 единицы техники), а также добровольная пожарная команда племсовхоза «Мегрега» (3 человека, 1 единица техники) привлекались для ликвидации пожара в бытовке по адресу: Олонецкий район, деревня Мегрега, ул. К. Маркса.

В 18:21 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили в одном из регионов России грандиозную площадь.

фото: Столица на Онего

Аномально жаркая погода сохранится в Карелии в понедельник, 12 июля

Синоптики обещают на территории Карелии местами до +32 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

По северным районам кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20°С, днем +24…+29°С, местами до +32°С.

В Суоярвском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале); в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10оС выше климатической нормы (норма от +15оС до +16,5оС).

фото: © pixabay.com

Россияне назвали сумму, которая им нужна для хорошего отпуска

Исследование показало, что россиянам для хорошего отпуска нужно более 100 тысяч рублей.

Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое цитируют РИА Новости.

"Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей", – выяснили эксперты.

Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.

Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.

В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – "скорее, нет".