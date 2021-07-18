Самые читаемые новости за 18 июля

Горит лесополоса вдоль автодороги к курорту Марциальные воды в Карелии (ФОТО)

Лесной пожар полыхает вдоль автодороги Шуйская - Гирвас, которая проходит через курорт Марциальные воды в Карелии.

Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

Горит лесополоса протяженностью около километра в районе пересечения с дорогой в сторону деревни Гомсельга.

Дым застилает автотрассу,

Тушением пожара заняты сотрудники МЧС и добровольцы - около 15 человек.

По их словам, основная причина таких пожаров - непотушенные окурки, выброшенные водителями и пассажирами проезжающих автомобилей.

фото: Столица на Онего

МЧС Карелии подтвердило возгорание построек в поселке из-за лесного пожара

Лесной пожар подошел вплотную к поселку Настенъярви Суоярвского района Карелии, загорелись хозяйственные постройки на окраине.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, накануне пожар был локализован, но сильный ветер в сторону поселка стал причиной распространения огня.

Вместе с тем, в МЧС пока не располагают информацией о возгорании железнодорожной станции в Настенъярви. Об этом написали полчаса назад посетители страницы главы Карелии Артура Парфенчикова Вконтакте.

«Станция горит! Огонь во дворах! Где вы были раньше!!! Как нам выбираться?», — написала одна из подписчиц.

Ранее губеранатор заявил, что выехал на место ЧП, готовится эвакуация населения.

фото: Минприроды Карелии

Экстренная служба оценила лесопожарную ситуацию в Петрозаводске

Лесопожарная обстановка в Петрозаводске в норме, сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

«За прошедшие сутки на территории Петрозаводского городского округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

На территории Петрозаводского городского округа действует 4 класс пожарной опасности.

Накануне ЕДДС со ссылкой на «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» сообщала о запахе гари в Петрозаводске, который шел из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары.

Жители карельской столицы уже жаловались на запах гари в городе. Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщал, что один из пожаров был обнаружен в Сулажгоре, до Петрозаводска также дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.

фото: Минприроды РК

В Карелии бушуют 22 лесных пожара

В Карелии 18 июля зарегистрировано 22 действующих лесных пожара на общей площади более 3,1 тыс. га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.



На пожарах работает более 300 человек и 64 единицы техники.



Десантники — пожарные борются с огнем методом встречного отжига, чтобы пламя возникшего пожара столкнулось с пламенем искусственно созданного. Тогда огонь возникшего, природного пожара теряет свою силу и не распространяется дальше.

«Никакие ранцевые опрыскиватели не помогут с таким пожаром: сушь, ветер, огонь просто скачет», — пояснил руководитель тушения пожара в Сяпсинком лесничестве Иван Евстафеев.

В Сегежском районе в Надвоицком лесничестве вчера ликвидировали пожар на площади 73 га. В Найстенвъярвском лесничестве на пожаре, который ранее охватил 600 га — все открытые участки горения потушены. Движение лесного пожара в сторону Найстеньярви остановлено. Работы по локализации остальных пожаров продолжаются.

В Пряжинском районе десантники 17 июля защитили деревню Руга, вчера они не дали огню дойти до деревни Кудама. На пожаре работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством, пожарные машины МЧС, экскаваторы для опашки леса. Работы по локализации пожара продолжаются.

Еще на одном пожаре в Сегежском районе в Волдозерском лесничестве 80 человек работают над локализацией пожара в 350 га. Опашка вокруг кромки пожара продолжается, специалисты приступили к встречному отжигу. Угрозы населенным пунктам нет.

В Муезерском районе пожар занял 540 га леса, пожар находится в авиационной зоне, вблизи нет населенных пунктов.

Десантники-пожарные приступили к встречному отжигу.

«Карелия находится на пике борьбы с лесными пожарами, задействованы все силы и средства для тушения, и от того, насколько люди сейчас прислушаются к нашему призыву, будет зависеть, сможем ли мы переломить ситуацию и пройти этот напряженный период. С учетом установившейся аномально жаркой погоды призываем сейчас воздержаться от посещения лесов!», — говорится в сообщении министерства.

фото: Яндекс. Карты

Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров

Участок автотрассы «Кола» на границе Медвежьегорского и Сегежского районов Карелии закрыт для движения транспорта из-за дыма от лесных пожаров.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола»

«С 19:15 18 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара, а также из-за выхода пожара в полосу отвода закрыто движение транспортных средств на участке км 649 — 652 автодороги Р-21 „Кола“ для всех видов транспортных средств. Просим водителей учитывать это обстоятельство, планируя поездку», — говориится в сообщении.

Оперативную информацию можно уточнить, обратившись в территориальный ситуационный центр: +7(8142)444477.

фото: © Столица на Онего

Ливни и грозы накроют несколько районов Карелии

МЧС Карелии предупредило ливнях и грозах, которые надвигаются на несколько районов республики, в том числе, туда, где бушуют лесные пожары.

Стихия ожидается сегодня во второй половине дня после 15.00.

«Местами по северным и западным районам Республики Карелия ожидаются ливни, грозы, при грозах кратковременное усиление ветра до 15-17 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Прогноз касается Костомукшского городского округа, Калевальского, Кемского, Лахденпохского, Лоухского, Муезерского, Сортавальского и Суоярвского районов.

фото: Столица на Онего

Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Лесной пожар, надвигавшийся на деревню Кудама в Пряжинском районе, удалось остановить, вырыв траншеи, – день и ночь здесь трудились добровольцы производственных предприятий Карелии и местные жители.

Лесной пожар 17 июля начал подбираться к деревне Кудама в Пряжинском районе. Чтобы его остановить, было принято решение пригнать в лес производственную технику и вырыть вдоль дороги траншеи.

Эту работу взяли на себя предприниматели-добровольцы, которые предложили выделить экскаваторы для борьбы с лесным пожаром.

Один из них – руководитель производственной компании Александр Калько пригнал к Кудаме два экскаватора и другую технику, обычно задействованную при добыче песка, сам приехал на место пожара и руководил рабочими.

«Было очень тяжело дышать. Дым стоял такой, что через 15 метров ты уже ничего не видишь, - рассказал Александр Калько. – Нам помогали местные жители, дачники, которые пришли с лопатами. В итоге мы вырыли траншеи, и огонь в сторону деревни дальше не пошел».

В это же время сотрудники МЧС и Центра авиационной и наземной охраны лесов тушили пожар с земли и воздуха.

Как нам рассказали очевилцы, многими работами во время спасательной операции руководил замминистра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов.

Вместе с пожарными, рабочими, местными жителями Павлов был на пожаре, пока не стало понятно, что огонь не пойдет дальше на Кудаму.

фото: Столица на Онего

Жители деревни в Карелии вынуждены ходить по улицам в масках из-за дыма лесного пожара (ФОТО)

Лесной пожар сегодня утром продолжал полыхать недалеко от деревни Кончезеро в Карелии.

Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

Из-за дыма, которым заволокло улицы, местные жители надевают смоченные водой маски.

Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

По официальным данным, накануне вечером в Карелии было зафиксировано 34 лесных пожара на площади 2610 га, из них локализовано 10. Для борьбы с огнем привлечено 400 человек, 62 единицы техники, 4 борта авиации для разведки и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Помошник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщил, что сотрудники карельского МЧС переведены на усиленный режим работы. Республиканские силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в режиме повышенной готовности. В Суоярвском районе они работают в режиме чрезвычайной ситуации. «Там положение стабилизировано, была проведена частичная эвакуация жителей. Дома не сгорели, все живы», — заявил Шугаев.

фото: Столица на Онего

Тонны воды сбросят на жилые дома в карельском поселке, чтобы спасти его от лесного пожара

Поселок Найстенъярви в Карелии, который накануне спасли от распространявшегося лесного пожара, снова оказался под угрозой.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда. Начинаем эвакуацию жителей посёлка. Усиливаемся: вертолёт МИ-8 готовится делать сливы воды, в том числе на дома, едет пожарный поезд из Суоярви», — написал глава Карелии.

фото: Столица на Онего

Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии

Население поселка Настенъярви в Карелии, к границам которого подошел лесной пожар, эвакуируют в пункты временного размещения.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части поселка.

«Проводится эвакуация людей в пункты временного размещения. Привлечено 5 автобусов», — говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили, что огонь перекинулся на неэксплуатируемые хозяйственные постройки вблизи поселка. Сообщения в соцсетях о якобы загоревшихся железнодорожной станции и жилых домах не подтверждаются.

Для тушения пожара привлечено 94 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 2 единицы техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.



Кроме этого, для тушения задействован борт Ми-8 РСЧС.

Кто борется с огненной стихией в лесах Карелии (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Тушением лесных пожаров, бушующих в Карелии, заняты десантники-пожарные Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Фотографии бойцов одного из подразделений опубликованы на странице Минприроды Карелии Вконтакте.

«Пожелаем им быстрее вернуться домой!», — говорится в подписи к фотогалерее.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 4 летальных исхода заболеваемости коронавирусом.

Это следует из оперативной сводки о ситуации с пандемией, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии с начала эпидемии выросло до 683 человек.

Вместе с тем, уменьшилось количество инфицированных. За сутки было зарегистрировано 184 случаев заражения, а днем ранее — 190.

В стационарах находится 730 человек, изн них 71 — в тяжелом состоянии.

фото: Столица на Онего

Евгений Ульянов: «Правительство Карелии должно признать масштабы бедствия с лесными пожарами и попросить помощи у федеральных властей»

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов считает, что ситуация с лесными пожарами в республике требует вмешательства федерального центра и помощи из других регионов.

«Многочисленные обращения из районов говорят о том, что ситуация с лесными пожарами в Карелии значительно хуже, чем в официальных сводках правительства, - пояснил Евгений Ульянов. - Пока нас убеждают, что все под контролем, людей и техники хватает, соцсети переполнены криками о помощи.

Практически везде, где полыхают леса, ведется срочный поиск добровольцев, потому что сотрудники МЧС и лесоохраны, со слов местных жителей, не справляются с распространением огня, пожары приближаются к поселкам и угрожают жизни людей и имуществу.

Считаю, что власти Карелии должны признать реальные масштабы бедствия в связи с лесными пожарами и обратиться за помощью в федеральный центр, а также в другие регионы, которые могут помочь людьми и техникой.

Из сообщений СМИ мы знаем, в каком плачевном состоянии находится в Карелии Центр авиационной и наземной охраны лесов, сотрудники которого недавно пожаловались в администрацию президента на низкие зарплаты и нехватку кадров.

Хочу официально обратиться к главе Карелии Артуру Парфенчикову и всем ответственным лицам: в таких ситуациях врать нельзя! В попытках «сохранить лицо» вы рискуете жизнями людей. Пора честно рассказать, что у нас в Карелии реально происходит, пора бить тревогу и, пока не поздно, просить помощи».

Напомним, как сообщалось ранее, команды добровольцев для тушения лесных пожаров набирают в Калевальском, Лоухском, Беломорском, Суоярвском, Пряжинском, Кондопожском районах Республики Карелия.

фото: Столица на Онего

Объявлен сбор вещей и продуктов для населения и добровольных пожарных в зонах бедствия в Карелии

Инициативная группа жителей Петрозаводска объявила о сборе гуманитарной помощи для населения Карелии, оказавшегося в зонах лесных пожаров, и волонтеров, которые там борются со стихией.

Об этом «Столице на Онего» рассказали организаторы группы.

По их словам, сегодня гуманитарную помощь собирают для жителей поселка Настеньярви. Пожарным удалось не допустить уничтожения поселка огнем, но там не хватает продуктов питания. Нужны сахар-песок, чай пакетированный, кофе, бутилированная вода без, консервы, свежие овощи.

Кроме того, идет сбор вещей и продуктов для волонтеров, отправившихся на помощь пожарным. Многие из них выехали без запаса продуктов питания и воды.

Также организаторы сбора помощи через свою группу Вконтакте «Карелия туристическая» формируют экипажи волонтеров для отправки в разные районы Карелии.







фото: Столица на Онего

Добровольцам объяснили, как они могут помочь тушить лесные пожары в Карелии

Минприроды Карелии подготовило разъяснения для жителей республики, которые хотят помочь в борьбе с огненной стихией.

В министерство поступает много обращений от жителей, готовых оказать помощь в тушении природных пожаров.

«Человеку необходимо обратиться в администрации районов, сельских поселений Сегежского, Суоярвского, Пряжинского, Калевальского, Муезерского районов. Именно на территории этих районов добровольцы сейчас могут помочь. При этом, добровольцы не будут допущены к тушению очагов возгораний, они могут помочь во вспомогательных работах, к примеру: принести питьевой воды, помочь растянуть пожарные рукава, контролировать потушенную кромку пожара. Благодарим всех, кто неравнодушен и с пониманием относится к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении министерства.

фото: Илья Тимин

Как вести себя в городе при задымлении улиц лесными пожарами, разъяснили в МЧС Карелии

В МЧС Карелии подготовили рекомендации для жителей населенных пунктов на случай задымления улиц из-за лесных пожаров.

После смога, окутавшего накануне столицу Карелии, такие рекомендации опубликовал у себя на странице Вконтакте помощник руководителя МЧС Сергей Шугаев.

«Рекомендуется соблюдать общие требования: избегать долгого пребывания на улице, особенно детям и беременным женщинам; окна квартиры держать закрытыми, особенно в утренние часы, поскольку утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе; открытые окна или форточки обязательно завесьте мокрой марлей или любым другим тонким полотном; сократите физическую активность», — написал Шугаев.

Могут потребоваться и особые меры безопасности.

«В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т. д.), которые следует увлажнять для усиления их действия. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ ежедневно проводите влажные уборки; необходимо всячески повышать влажность в квартире», — пояснил помощник главы МЧС.

фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Мазуровский и Макеев: оппоненты наверняка воспользуются слабыми местами предвыборного списка «Справедливой России - за правду»

Что подвигло включить в предвыборную команду «СРзаПР» Андрея Мазуровского, который буквально на днях вышел из «Единой России», проиграв праймериз в Суоярвском районе, - большой вопрос.

Практически все партии закончили выдвижение своих кандидатов на выборы в Заксобрание Карелии - стали понятны контуры предстоящей избирательной кампании, появились первые прогнозы.

Совершенно незаметно на этих выборах стартовала ЛДПР. Единственное, что привлекло внимание к партии – в списках кандидатов не оказалось действующего депутата Заксобрания, спортсмена и ветерана боевых действий Тимура Зорнякова. Стало известно, что он покинул ряды ЛДПР и был выдвинут в Петросовет от «Партии пенсионеров за справедливость». В предвыборном списке ЛДПР, который во всех регионах возглавил Владимир Жириновский, в Карелии нет ни одного узнаваемого лица.

Выдвижение на выборы «Справедливой России – за правду» продемонстрировало внутрипартийную победу Ройне Изюмова. Напомним, после отъезда в Москву Ирины Петеляевой, его сделали, по сути, техническим руководителем регионального отделения. Однако сейчас молодой Изюмов – полноценный лидер партии в Карелии, которому удалось наладить связи с федеральным руководством и взять под контроль ситуацию внутри карельской организации. Для этого была проделана огромная работа, и Изюмов с ней справился, удержав управление в одних руках.

Отметим, что у Изюмова есть собственный успешный кейс – локальная история с выборами в Сортавале, которую эсеры надеются повторить на уровне всей республики. Сделать это будет нелегко, потому что оппоненты наверняка воспользуются слабыми местами предвыборного списка «СРзаПР».

Не будем гадать, что подвигло включить в предвыборную команду «СРзаПР» Андрея Рогалевича, который до этого баллотировался от «Единой России», потом – от «Справедливой», затем от «Яблока», и до сих пор является членом «яблочной» фракции в Заксобрании Карелии. Или Андрея Мазуровского, который буквально на днях вышел из «Единой России», проиграв праймериз в Суоярвском районе. Очевидно, что по сути и по духу Мазуровский так и останется единороссом. Как и Дмитрий Макеев, который после «Единой России» участвовал в выборах от «Яблока» и вдруг перешел под флаги «Справедливой России» (видимо, сыграла свою роль судимость за должностное преступление, с наличием которой для него закрылись многие двери).

Очевидно, что все эти люди будут опускать «Справедливую Россию» вниз, и Изюмову придется вытягивать кампанию и своим личным рейтингом тоже. Справится ли он с этой задачей – большой вопрос. Тем не менее, у партии остаются шансы побороться за несколько депутатских мандатов.

Любопытно, что практически все партии на выборах 2021 года столкнулись с кадровым голодом – оказалось, что люди не хотят идти во власть, поэтому набрать пул кандидатов в одномандатные округа смогли далеко не все партийные организации. На это жаловалась, в частности, Эмилия Слабунова, которая рассказала, что от «Яблока» в Заксобрание пойдут даже безработные. По ее словам, в нынешней ситуации в Карелии безработных стало так много, что это уже никого не удивляет.

Особенно остро кадровая проблема встала перед малыми партиями. Может ли какая-то из них выстрелить и преодолеть 5-процентный барьер? На старте избирательной кампании это кажется маловероятным. Хотя, как мы уже говорили, ситуация к 19 сентября может измениться.

Подробнее – в аналитическом материале «Ковид сыграет в политику».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В ЛЕСУ, СТРЕЛЬБА В ГОРОДЕ И БЕРЕМЕННАЯ НА ПОМОЙКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

МЧС в Карелии эвакуировало 70 жителей поселка, к которому приближается страшный лесной пожар

В поселке Найстеньярви Суоярвского района, где введен режим ЧС, пожар может уничтожить 30 домов.

В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу — двое пострадали (ВИДЕО)

Сегодня утром неизвестный открыл стрельбу из окна дома на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска

Беременная женщина в районе Карелии питается на помойке

Пользователи социальной сети бьют тревогу, сообщая, что в Медвежьегорском районе беременная женщина живет на улице и ест из мусорных контейнеров.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев поехал в Медвежьегорск и вывез с помойки молодую беременную женщину, которая вела асоциальный образ жизни.

Катаклизмы

Стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну (ФОТО и ВИДЕО)

В Песках на дорогу упало дерево.

Аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели

В большинстве районов Карелии и в Петрозаводске сохранится жаркая погода до 16 июля.

Другая тема

Самые доверчивые жители России живут в Карелии — они чаще всех становятся жертвами кибермошенников

Карелия занимает первое место среди регионов страны по регистрации преступлений в сфере компьютерных и информационных технологий, сообщили в Генпрокуратуре России.

Жители Карелии стали чаще брать ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке

В Карелии число выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке выросло по сравнению с прошлым годом на 40 процентов.

«112»

За сутки в Карелии утонули трое мужчин

Трагедии произошли в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Корова в Карелии забодала девочку

В Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы, сообщили в МВД Карелии.

фото: Илья Тимин

Фотограф запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск (ФОТО)

Лесные пожары, бушевавшие накануне в окрестностях Петрозаводска, затянули дымом улицы города.

На фотографиях, сделанных петрозаводским фотографом Ильей Тиминым, видно, как смог накрыл большую часть города.

Солнечный свет не мог пробиться сквозь пелену дыма.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Сотрудники ГИБДД Карелии задержали лихача, гнавшего по трассе со скоростью 185 км/час

Водитель из Мурманской области был задержан на трассе «Кола» в Карелии - он ехал со скоростью 185 км/час.

Это вдвое превышает максимально разрешенную на данном участке скорость движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Нарушителем оказался 53-летний мужчина.

В ГИБДД напомнили, что превышение установленной скорости движения более чем на 80 км/час влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев

фото: © Столица на Онего

Нормальное карельское лето возвращается

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 19 июля.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +21, +23°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

Такая же погода ожидается в районах Карелии — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью +12, +17°С, местами до +9°С, днем +18, +23°С.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте

Водитель авто на полном ходу «вылетел» на перекресток в Петрозаводске и устроил ДТП (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Анохина и Гоголя в Петрозаводске.

Виновник аварии на большой скорости пытался проскочить перекресток и не пропустил другой автомобиль, который согласно ПДД имел преимущество.

В результате автомобиль нарушителя развернуло на 180 градусов.

Видеозапись с камеры наблюдения компании "Сампо.ру" размещена в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

фото: ГИБДД Карелии

Автомобиль с пьяным водителем в Петрозаводске сбил дорожный знак и перевернулся

Нетрезвый водитель ночью устроил ДТП на улице Репникова в Петрозаводске.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 03:31.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на газон и врезался в стойку дорожного знака. После этого автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 23-летний водитель получил травмы. Он находился в состоянии опьянения.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +16 …+26 2 м/с ЮЗ 745 мм.рт.ст. 50% день Ясно, +26 …+28 4 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 32% вечер Ясно, +20 …+27 4 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 46% ночь Облачно с прояснениями, +17 …+19 2 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 77%

Пожарные и местные жители спасли от лесного пожара мемориал на месте гибели детей на Сямозере

Лесной пожар, бушующий в Пряжинском районе Карелии, едва не уничтожил мемориал, установленный на берегу озера Сямозеро в память о детях, утонувших в 2016 году.

Об этом рассказали «Столице на Онего» жители деревни Кудама, рядом с которой находится мемориал.

Поклонный крест, деревянная часовня и памятник «Волна» были установлены в 2018 году в память трагедии, в результате которой в Сямозере утонули 14 детей.

По словам местных жителей, лесной пожар подошел вплотную к их деревне и к мемориалу. Вместе с десантниками-пожарными им удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Люди борются со стихией уже четвертый день подряд.

По словам очевидцев, пожар оставил после себя десятки километров выжженного леса — земля и деревья все еще продолжают дымиться.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Темпы заболеваемости детей коронавирусом выросли в Карелии

Число детей, ежедневно заболевающих коронавирусом, в Карелии увеличивается.

Это следует из оперативных данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 35 детей. Днем ранее было зарегистрировано 23 таких случая.

Общее количество инфицированных среди детей за все время пандемии достигло 5177 человек.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Жительница Карелии заявила в полицию на своего бывшего, что он угнал ее автомобиль

Сотрудники ГИБДД в Карелии задержали водителя, угнавшего автомобиль у своей бывшей сожительницы.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Прионежья. Она рассказала, что после конфликта с бывшим сожителем, который пришел в её дом, он взял ключи от её автомобиля «Рено Сандеро» и уехал в неизвестном направлении.

Получив ориентировку, наряд ДПС выдвинулся на место происшествия. Проезжая через посёлок Шуя, автоинспекторы заметили промчавшийся им навстречу автомобиль, совпадающий с ориентировкой.

Развернувшись, полицейские догнали «Рено» и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться. Ему пришлось подчиниться.

Инспекторы зафиксировали у него состояние опьянения.

Проверка показала, что он уже был лишён права управления за пьяную езду. Теперь ему уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Ждут, когда все это начнет гореть»: жители Петрозаводска пожаловались на уличную свалку

Свалка их сухих веток, оставшаяся после уборки улиц в Петрозаводске, может вспыхнуть в любой момент.

Об этом рассказали жители города в группе «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

«Уже несколько месяцев свалка из сухих веток не убирается. Там уже гнезда крыс и прочий мусор. Рядом территория школы № 5. Напротив магазин „Пятёрочка“ по ул. Фролова. На обращения в вышестоящие инстанции в ответ тишина…видимо ждут, когда это всё гореть начнёт…», — сообщили подписчики.

фото: Госавтоинспекция Кондопоги

Уголовное дело грозит водителю, севшему пьяным за руль в Карелии

Сотрудники ГИБДД в Кондопожском районе Карелии отстранили от управления водителя, который уже не первый раз попадается за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в районной Госавтоинспекции, нарушитель был остановлен накануне вечером на автодороге «Кола» — Кончезеро — Шуйская — Гирвас.

У него были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Проверка показала, что что нарушитель 1990 года рождения ранее уже привлекался за нетрезвое вождение. Теперь его ждет уголовное преследование по ст. 264 ч.1 УК РФ « Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

фото: ГИБДД Карелии

Два мотоциклиста в Карелии за сутки попали в ДТП и получили травмы

Два ДТП с участием мотоциклистов было зарегистрировано в Карелии за минувшие сутки - водители не справились с управлением.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Одна из аварий произошла в Кондопожском районе на автодорогу Шуйская — Гирвас в 11:00.

Водитель мотоцикла «Ямаха» при прохождении левого поворота не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет и перевернулся.

В результате ДТП 50-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. В момент аварии мужчина был пьян.



Еще один мотоциклист пострадал в ДТП в Питкярантском районе в поселке Ляскеля на автодороге «Сортавала».

В 19:35 водитель мотоцикла «Харлей Девидсон» при выходе из левого поворота не справился с управлением и оказался в левом по ходу движения придорожном кювете. В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил травмы.