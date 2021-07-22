Важные новости 28 июля

фото: правительство Карелии

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Утренняя сводка федеральной «Авиалесоохраны» свидетельствует об ухудшении лесопожарной обстановки в Карелии. Если накануне в республике действовало 22 лесных пожара на общей площади 11 456 гектаров, то к началу 28 июля их количество выросло до 29, а площадь – до 15 383 гектаров.

В тушении огня в карельской тайге задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей. Кроме того, в борьбе с лесными пожарами в республике привлечены силы МЧС, активно участвуют местные жители и добровольцы из других регионов.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Париже на ассамблее ЮНЕСКО поддержали заявку из Карелии. Онежские и беломорские петроглифы вошли в Список всемирного наследия.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!! Всей команде спасибо за отличную работу!» — пишет глава республики на своей странице в соцсети.

Напомним, 21 мая торжественно открыли павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года. На первой экскурсии по уникальному объекту, реконструированному в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, побывали заместитель председателя Совета безопасности Рашид Нургалиев, сенатор Игорь Зубарев, представители правительства и парламента республики, муниципалитета и жители Беломорска.

Нургалиев тогда рассказал, что впервые вопрос о подготовке документов на Беломорские петроглифы для представления в перечень объектов ЮНЕСКО был поднят на заседании Госсовета при президенте по культуре еще в 2014 году.

В настоящее время в Беломорском районе идут работы по созданию единого туристско-рекреационного комплекса. Он будет включать в себя защитный павильон «Бесовы следки» и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга». Чтобы обеспечить доступ к «Петроглифам Залавруга», необходимо построить мост через протоку Кислый Пудас, возвести около него туристический визит-центр «Беломорских петроглифов» с конференц-залом, гостиницей и рестораном, а также провести к нему линии электропередачи, отремонтировать подъезд со стороны автомобильной дороги общего пользования Пушное-Беломорск и сделать автостоянку.

Беломорские петроглифы расположены на островах реки Выг и датируются IV–III тысячелетием до нашей эры. Онежские петроглифы находятся на восточном побережье Онежского озера в Пудожском районе. Они датируются IV–III тысячелетиями до нашей эры.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго

Зараженные фрукты обнаружили на оптовых базах в Петрозаводске.

По сообщению Управления Россельхознадзора по Карелии, в июле в местах оптовой торговли плодоовощной продукцией выявлено 19 партий фруктов, зараженных карантинными вредными организмами.

Так, в восьми партиях персиков из Грузии и в восьми партиях слив из Узбекистана нашли монилиознкю гниль. В трех партиях мандаринов из ЮАР выявлены мертвые имаго средиземноморской плодовой мухи.

Наличие карантинных вредных организмов в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные фрукты.

Ранее сообщалось, зараженными цветами торговали в Петрозаводске.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Грузовик насмерть сбил семилетнего мальчика на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Питкярантском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник, 27 июля, в 19:30 на 134 км + 400 м автодороги Олонец - Питкрянта – Леппясилта водитель грузовика Мah TGS сбил пешехода – 7-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины вне зоны видимости перекрестка и пешеходного перехода. Мальчик находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил смертельные ранения, от которых скончался до прибытия скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее под колесами легковушки в Петрозаводске погиб 80-летний мужчина.

фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI A

В Петрозаводске мужчина с ножом напал на девочку-подростка

В центре Петрозаводска мужчина, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетней телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 24 июля, находясь возле дома №26 по ул. Дзержинского в Петрозаводске, мужчина совершил нападение на группу подростков. Угрожая одной девушке ножом, отобрал у нее мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель.

В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Стали известны подробности страшного ДТП с мотоциклистом на проспекте в Петрозаводске

Водитель-пенсионер стал виновником ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Напомним, ДТП произошло в минувший вторник, 27, июля в 15:14. На Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, его водитель успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 68-летний водитель автомобиля Mazda при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении двигающемуся в прямом направлении мотоциклу Honda, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП 37-летний водитель мотоцикла получил травмы.

По информации Госавтоинспекции Карелии, при аналогичной дорожной ситуации произошло ДТП в Кондопоге. Во вторник в 21:40 вечера на пересечении улиц Советов и Комсомольской 34-летний водитель автомобиля Toyota Avensis при выполнении поворота налево не уступил дорогу имеющему преимущество проезда автомобилю «ВАЗ-210740». Произошло столкновение. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир иномарки.

фото: pixabay.com / dimitrisvetsikas1969

Власти Петрозаводска сообщили об изменении движения на нескольких улицах города

На нескольких магистралях Петрозаводска временно изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии.

Участки дорог в районе Суоярвского переулка, а также улиц Кирова и Вольной будут закрыты для движения в связи с проведением ремонтных работ.

Суоярвский переулок будет закрыт для движения с 30 июля.

В августе ограничат в вечернее и ночное время подъезд к дому № 41 на улице Кирова. О сроках проведения работ на этом участке водителей проинформируют дополнительно.

В период с 14 по 22 августа также запретят движение транспорта в районе пересечения Вольной улицы с Сорокским проездом.

Ранее сообщалось, что в «колыбели карельских рун» нечем дышать от пыли, которую поднимают лесовозы.

фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудников, не сделавших прививку из-за дефицита вакцины, в Карелии не будут отстранять от работы

Управление Роспотребнадзора в Карелии разъяснило, что делать работодателям, которые не успеют в установленный срок привить от коронавируса своих работников из-за дефицита вакцины.

Об этом говорится в письме Управления, поступившего в министерство здравоохранения Карелии.

«В связи с объективными обстоятельствами (отсутствие вакцины) невозможности в срок до 27.07.2021 г. получить первый компонент вакцины, данные сотрудники не подлежат отстранению от работы», — сообщили в Управлении. Также даны разъяснения о наказании работодателей за срыв сроков вакцинации. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Карелии начало расти число тяжелых пациентов с коронавирусом

В ковид-центрах республики находятся 742 пациента с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 28 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 169 жителей республики, из них непривитых -165. Заболели 168 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, 8 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Сутками ранее среди новых случаев было всего два тяжелых.

В ковид-центрах проходят лечение 742 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55488 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 713.

За сутки выздоровели еще 186 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51840 человек.

фото: © Столица на Онего

Ливни и грозы надвигаются на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о дождях, грозах и шквалистом ветре, которые ожидаются в течение трех ближайших дней.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 29 по 31 июля на большей части республики Карелия ожидаются дожди, местами сильные: днем 29 июля преимущественно по южным и центральным районам, 30 июля – по северным районам. В отдельных районах грозы, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы и городские округа в регионе.

МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ спрогнозировал улучшение ситуации с лесными пожарами в Карелии.

фото: © Instagram vladislavlarin87

Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин: Эту медаль я посвящаю дедушке

Тхэквондист Владислав Ларин поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».

Спортсмен сказал спасибо всем, кто причастен к победному результату: семье и родным, друзьям, президенту федерации тхэквондо РФ, тренерскому штабу, комплексно-научной группе, медицинскому корпусу, массажистам, членам сборной, спарринг-партнерам, болельщикам и фанатам.

«Без вас этой медали бы не было бы!» — сказал олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин.

фото: © Столица на Онего

Прокуратура Карелии проводит проверку по ДТП, в котором погиб семилетний пешеход

Надзорное ведомство организовало проверку по факту гибели ребенка, который оказался без сопровождения взрослых на трассе в Питкярантском районе.

Напомним, по данным ГИБДД Карелии, во вторник, 27 июля, в 19:30 на 134 км + 400 м автодороги Олонец - Питкрянта – Леппясилта водитель грузовика Мah TGS сбил пешехода – 7-летнего мальчика. Он умер от полученных травм на месте ДТП до приезда медиков.

По сообщению прокуратуры республики, водитель грузовика сбил одного из троих пересекавших проезжую часть в неположенном месте детей. При этом малолетние находились на трассе без сопровождения взрослых.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению родительских обязанностей со стороны законных представителей несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

фото: © Администрация Петрозаводска

Умер руководитель Общества национальной культуры азербайджанцев в Карелии

Ушел из жизни руководитель Карельской региональной общественной организации «Общество национальной культуры азербайджанцев «Одлар Юрду» Акиф Наджаф Оглы Гулиев.

О смерти Гулиева, являющегося членом совета по межнациональным отношениям Петрозаводска, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети. По словам мэра города, Акиф Гулиев принимал активное участие в мероприятиях, направленных гармонизацию межнациональных отношений.

«Сто лет с ним были знакомы. Я работал в СИЗО — он тоже там какое-то время трудился, потом участковым был», — отметил Владимир Любарский.

Прощание с Гулиевым состоится сегодня, 28 июля, с 19 до 20 часов в траурном зале на улице Вольной, 4. Похоронят Акифа Гулиева на родине — в Азербайджане.

Глава Петрозаводска выразил соболезнования родным и близким Акифа.

Ранее сообщалось, умерла «Заслуженный экономист Республики Карелия» Зинаида Саблина.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Жилье на вторичном рынке в Карелии дорожает быстрее новых квартир: опубликованы цены

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии во втором квартале выросла до 59375 рублей за кв. метр — это выше цен на новые квартиры.

По данным Карелиястата, на первичном рынке жилье стоит, в среднем, по Карелии 57559 рублей.

В Петрозаводске цены выше — 60381 рубль на вторичном рынке, и 57559 рублей — на новые квартиры. С начала года стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 12,6%, а новые квартиры подорожали на 4%. Карелиястат опубликовал стоимость разных типов квартир в Карелии и Петрозаводске. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Законодательное собрание РК

«Играть настроением людей, попавших в беду, в это время — крайняя форма цинизма»

Депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал обращение в Счетную палату РФ, где парламентарий Эмилия Слабунова просила проверить финансирование мероприятий по борьбе с лесными пожарами.

Накануне внеочередного заседания Законодательного собрания Карелии, на котором предполагается обсудить ситуацию с лесными пожарами, депутат Эмилия Слабунова подготовила проект обращения республиканского парламента к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину, в котором предложила проверить достаточность выделяемых региону средств из федерального бюджета на борьбу с огнем в карельской тайге.

На своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал обращение парламентария, отметив, что «кликуши всех оппозиционных мастей стараются политизировать ситуацию момента в своих интересах».

Лиминчук написал, что режим ЧС, введённый в карельских лесах, тревожит масштабом природного и отчасти антропогенного катаклизма.

«Иначе как бедствием эту ситуацию не назвать, — сказал Лиминчук. — Все в Карелии сопереживают жителям населённых пунктов, чьи границы оказались во власти огненной стихии. Смело можно сказать, что вся Карелия сплотилась вместе перед лицом общей беды. Храбрые добровольцы и волонтёры лично помогают в борьбе с лесными пожарами. Прогнозы синоптиков неблагоприятны на ближайшие недели, поэтому важно сохранять полную мобилизацию и концентрацию сил, средств всех огнеборцев для быстрого развертывания в любой точке Карелии. Власти Карелии проходят критическую точку испытания на прочность».

По словам депутата, тем не менее, беда не приходит одна.

«Кликуши всех оппозиционных мастей стараются политизировать ситуацию момента в своих интересах. Особенно выделяется яблочный трибун Эмилия Слабунова. Федеральный оппозиционный опыт помогает быстрым ручкам тарабанить в бубен „все пропало“. Политическая практика такого момента очень проста. Чем жёстче клеймишь власть, позиционируешь в любой неспособности любого действия, тем ярче играют эмоции. Играть настроением людей, попавших в беду, в это время — крайняя форма цинизма. Делается это осознанно и расчётливо», — возмутился Леонид Лиминчук.

Лиминчук заявил: «Стихия отступит, а вот вбрасываемые яблочные зерна раздора частично взойдут. Провокаторы были, есть и будут всегда. Все наши надежды и вера на плечах профессионалов, которые своим мужеством и доблестью защищают наше будущее. Надеюсь на вековую мудрость и настоящий жизненный опыт наших людей. Со стихией справимся, друзья!».

фото: из архива Бориса Семенова

«Стыд и порицание жгли сильней штрафа»: почему в советской Карелии не было таких пожаров

В фотоархиве известного фотографа Бориса Семенова сохранились репортажи о ликвидации лесных пожаров в Карелии советских времен.

Разбирая эти фотографии, карельский публицист Армас Машин, решил выяснить, как обстояло дело с тушением пожаров в те годы.

«Летчики перед полетом. Вертолет в воздухе. Лес и озеро с высоты птичьего полета. Лагерь туристов. Костер. Беседа с нарушителями и квитанция на штраф в пять рублей. Штраф не велик, но вид у нарушителей смущенный, растерянный. Стыд и порицание жгут сильней пятирублевого штрафа», — поделился Машин впечатлениями от фотографий.

Подробнее читайте в его статье «Если загорелось, тушили сразу».

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Сидоренко

В Карелии участники магазинного побоища разнесли морозильник и разбили стекла

Местный житель и представитель Санкт-Петербурга провели схватку в магазине, в результате которой пострадали предметы интерьера.

Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны получила вызов о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Садовой. Об этом сообщает Росгвардия.

Продавец пояснила прибывшим росгвардейцам, что в помещении магазина происходит драка между двумя неизвестными. В результате конфликта были повреждены два стекла и морозильная камера.

Нарушители отказались возмещать ущерб, поскольку не могли выяснить, по чьей вине он причинен. Мужчины вели себя вызывающе и агрессивно.

Сотрудники Росгвардии доставили 30-летнего местного жителя и 22-летнего жителя Санкт-Петербурга в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии воришки пытались украсть из магазинов мойку и средство для стирки.

фото: Самолет Бе-200ЧС © Алексей Павлишак/ТАС

Самолет-амфибия будет тушить пожар на острове в Карелии

Для тушения пожара на острове Путсаари Лахденпохского района будет привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, сообщили в ГИМС Сортавала.

Как сообщается в паблике Сортавальского ГИМС, 28 июля для тушения пожара на острове Путсаари Лахденпохского района будет привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Для забора воды самолёту необходима обширная площадь свободной акватории Ладожского озера.

Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным положением 28 июля с 8:00 до 21:00 судоводителям запрещается выход в открытую Ладогу в секторе о.Валаам – о.Путсаари – Сортавала.

На острове расположен один из скитов Валаамского монастыря.

фото: © Минприроды Карелии / ВК

Два больших пожара окарауливают в Карелии

Минпророды Карелии дало оперативную информацию по тушению лесных пожаров в республике.

На 10 утра 28 июля в Карелии зафиксировано 288 пожаров на площади 5623 га, которые тушат 599 человек и 101 единица техники.

Из общего числа пожаров, по данным Минприроды Карелии, 13 действующих, а 14 локализовано.

Особого внимания, по информации ведомства, требуют лесные пожары в Олонецком и Суоярвском районах. На сегодняшний день их удалось локализовать, но тушение продолжается.

В Олонецком районе в квартале 119 Видлицкого лесничества горит лес на площади около 10 га. Имеется угроза деревне Большие Горы (около 1 км). На месте работают 43 человека из «Авиалесоохраны», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы и 5 единиц техники. Дополнительно на место направлен бульдозер. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км шириной 10 метров, утром 26 июля произведен отжиг. Ситуация под контролем. Пожар локализован. Производится окарауливание и дотушивание.

Крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в квартале 64 Найстенъярвского лесничества. В 18 часов 23 июля пожар был локализован на площади 1600 га. 26 июля произошел прорыв языка пламени на болоте, в результате чего площадь пожара увеличилась до 1700 га. В настоящее время пожар локализован. Угроза населенному пункту по-прежнему отсутствует. Ситуация управляемая. Проводится окарауливание и дотушивание.

фото: pexels.com

«Для экстравертов и интровертов»: знаменитая дизайнерская фирма сделала планировку нового района Петрозаводска

Территория нового жилого района «Талвоярви. Город у воды» будет спланирована по проекту известной компании «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал директор «Баренц групп» Илья Гаврюшев.

Проект планировки территории, которая появится вместо бывшей промышленной зоны ДСК на берегу Онежского озера, называется «Реки Карелии».

«Если посмотреть на район сверху, то возникает ощущение, что он как будто пронизан извилистыми речками в разных направлениях. Это прогулочные дорожки — такая форма позволит увеличить протяженность маршрутов. Все эти „реки“ то расходятся в разных направлениях, то стекаются в „озера“ — площадки, зоны отдыха. На территории района будет 4 зоны с разными видами растительности», — рассказал Гаврюшев.

По его словам, при планировке учитывалось множество факторов.

«Например, сколько времени солнце будет в течение дня освещать те или иные участки, как будут распределяться воздушные потоки по территории, потому что это важно для растительности, и многое-многое другое. Но самое главное — это человек, его потребности, поэтому территория условно распределена на зоны для экстравертов и интровертов. Есть места для коллективного времяпрепровождения, открытые пространства, прогулочные зоны и дорожки, места для игр, спорта и досуга, а есть зоны, где можно уединиться, почитать книгу, просто посидеть в тишине», — пояснил руководитель «Баренц групп».

Полностью его интервью читайте здесь.

фото: © паблик Вконтакте «Суоярвское лесничество»

Руководитель Гидрометцентра РФ спрогнозировал улучшение ситуации с лесными пожарами в Карелии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами в Карелии в ближайшие дни.

Сильные дожди, которые обрушатся на республику, помогут справиться с лесными пожарами.

«В связи с циклонической циркуляцией, которая начнет уже 28 июля оказывать влияние на Северо-Западный федеральный округ, пройдут сильные осадки, поэтому пожароопасность в Карелии существенно уменьшится», — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

Сложная ситуация с пожарами останется в лесах Иркутской области, Красноярского, Приморского краев и Якутии.

«В ближайшие дни четвертый и пятый пожарные классы опасности (высокий и чрезвычайно высокий уровни — прим. ТАСС) будут в Иркутской области, на востоке Красноярского края, в западных регионах Якутии, Приморском и Хабаровском краях. Сложная ситуация и огромные территории», — рассказал Научный руководитель Гидрометцентра России.

Напомним, утренняя сводка на среду федеральной «Авиалесоохраны» свидетельствует об ухудшении лесопожарной обстановки в Карелии. Если накануне в республике действовало 22 лесных пожара на общей площади 11 456 гектаров, то к началу 28 июля их количество выросло до 29, а площадь — до 15 383 гектаров.

фото: © Законодательное собрание РК

Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами

Депутат от «Единой России» Леонид Лиминчук считает, что общество в республике едино со своими властями.

Депутаты Законодательного собрания Карелии прервали 28 июля свои летние каникулы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами и обсудить чрезвычайную ситуацию в республике, где полыхают тысячи гектаров тайги. Однако с самого начала внеочередной сессии обсуждение сложившейся в карельских лесах обстановки было ограничено одним вопросом и одним выступлением от каждой парламентской фракции, чтобы, по выражению депутата от «Единой России» Леонида Лиминчука, не «политизировать» эту ситуацию.

Под шквалом критики в адрес республиканских властей Леонид Лиминчук обвинил парламентскую оппозицию в «паникерстве» и «пораженчестве».

«В очередной раз мы эмоционально воспринимаем то, что мы сейчас должны делать содержательно и организованно, – заявил «единоросс» Лиминчук. – Режим ЧС не подразумевает легкого отношения к словам, когда паникеры и пораженцы пытаются в наше сознание включить вот этот императив. У вас не получится этого, потому что сейчас Карелия едина, и люди, которые помогают властям, – это не отдельные люди. Это – наше общество, которое вместе с властями помогает справиться с бедой!».

Читайте подробнее в статье «Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать».

Пенсионерка исчезла в Петрозаводске: ведется розыск (ФОТО)

Петрозаводская полиция объявила в розыск Веру Матилайнен, которая вышла из дома и пропала.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Матилайнен Веру Сергеевну 1947 года рождения. 22 июля женщина ушла из дома в микрорайоне Кукковка и до настоящего момента её местонахождение неизвестно. Об этом информирует МВД.

Приметы: на вид 74 года, рост около 160 см., худощавого телосложения, волосы прямые седые, на подбородке бородавка посередине, одета в мешковатую одежду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших её 22 июля и позднее, полиция просит сообщить по телефонам: 8 8142 739 240, 8 987 240 03 41 или 02 (с мобильного — 102).

фото: © shutterstock.com/mediavic

Подросток с подружкой приехали из района в Петрозаводск, избили и ограбили пенсионера

Подросткам, совершим грабеж с избиением, грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении двоих несовершеннолетних жителей Пудожского района. По версии полиции, 17-летний юноша и его приятельница причастны к совершению грабежа в Петрозаводске.

События разворачивались следующим образом: подростки приехали в карельскую столицу на выходные. Прогуливаясь по Перевалке, молодые люди затеяли конфликт с 60-летним прохожим, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием установлено, что в ходе перебранки житель Пудожского района несколько раз ударил петрозаводчанина по лицу. В это время приятельница юноши завладела борсеткой мужчины, в которой тот хранил ключи от квартиры, водительское удостоверение, мобильный телефон, а также банковские карты и 12 тысяч рублей. Похитив чужое имущество, пара скрылась в неизвестном направлении, а потерпевший обратился в правоохранительные органы. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Личность подозреваемых была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. Во время личного досмотра у жительницы Пудожского района стражи порядка изъяли украденный телефон. Остальные вещи молодые люди выкинули, а деньги потратили на личные нужды.

Фигуранты уголовного дела дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Максимальная санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Детей из поселка Найстенъярви в Карелии, который пострадал от лесных пожаров, отправят отдыхать на море

В Карелии продолжается детская оздоровительная кампания, сообщили в правительстве республики.

У 1600 детей из Карелии есть возможность отдохнуть в республике в августе. Для них будет работать 31 пришкольный лагерь в большинстве районов республики.

Кроме того, 13 и 15 августа две группы из 128 ребят поедут в лагерь «Юбилейный», который находится в Туапсинском районе Краснодарского края. В первую группу наберут детей из малообеспеченных семей, а также 15 ребят из пострадавшего от пожара Суоярвского района, в том числе четыре ребенка из Найстенъярви. Сотрудники Минобразования и спорта Карелии уже заключают соответствующий контракт. 15 августа в Туапсинский район направят вторую группу детей, которые проживают в арктических территориях Карелии.

Напомним, что в России работает программа кешбэка на путёвки в детские лагеря. Те родители, кто оплатил поездку до 25 мая 2021 года, могут воспользоваться этой подробной инструкцией, которая опубликована в официальном сообществе «Республика Карелия». В случае возникновения вопросов можно позвонить в Министерство образования и спорта Карелии по телефону 717-322.

Родители, которые купили путёвку после 25 мая через портал https://мирпутешествий.рф, получат выплату автоматически.

фото: © Столица на Онего

Акваторию Ладожского озера возле горящего острова в районе Валаама закроют для судов

МЧС закроет для судов акваторию Ладожского озера в районе острова Путсаари из-за бушующего там лесного пожара.

Об этом сообщили в ГИМС Сортавальского района Карелии.

Необходимость закрытия акватории связана с тем, что для тушения пожара на острове Путсаари будет привлечен самолет-амфибия. Для забора воды ему необходима обширная площадь свободной акватории Ладожского озера.

«В связи с чрезвычайным положением 28 июля 2021 года с 8.00 до 21.00 судоводителям запрещается выход в открытую Ладогу в секторе -о.Валаам-о.Путсаари- Сортавала. Убедительная просьба судоводителям, отдыхающим на прибрежных островах просьба покинуть данный район, отнестись с ответственностью и пониманием», — говорится в сообщении.



На острове Путсаари расположен один из скитов Валаамского монастыря.

фото: Яндекс. Карты

Вкладчики обанкроченного банка «Онего» получат назад свои деньги – сроки объявлены

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» готово расплатиться с кредиторами петрозаводского банка «Онего», который был лишен лицензии и признан банкротом.

Об этом сообщил Департамент общественных связей Агентства.

На расчеты с кредиторами будет направлено 42,55 млн рублей, что позволит удовлетворить требования кредиторов первой и третьей очередей банка на 100%. «Таким образом, требования всех кредиторов банка будут удовлетворены в полном объеме… Расчеты с кредиторами банка будут проведены не позднее 4 августа 2021 года», — говорится в сообщении. Почему банк «лопнул», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: из архива Виталия Смирнова

«Это тяжелый бизнес»: социальное предпринимательство набирает силу в Карелии

Социальная помощь может быть успешным бизнесом, но требует совершенно иных подходов, чем в других видах предпринимательской деятельности.

Об этом рассказал в интервью «Вестям Карелии» основатель одного частных пансионатов Петрозаводска Виталий Смирнов.

По его словам, еще несколько лет назад социальные услуги оставались прерогативой государственных учреждений или благотворительных организаций. Но после того как в российском законодательстве появилось понятие «социальное предпринимательство» и государство стало всерьез помогать развитию этой сферы, ситуация начала стремительно меняться. Сейчас в Карелии десятки предпринимателей, которые работают в сфере социальных услуг. Тем не менее, в социальном предпринимательстве работает главное правило любого бизнеса — получение прибыли. «Прибыль у нас, конечно, есть, но очень небольшая. Это тяжелый бизнес, в том числе морально и психологически. Есть текучка кадров, не каждый выдерживает такую работу. Первый вопрос, который мы задаем при приеме на работу, как человек относится к пожилым людям. Обязательно проводим стажировку при приеме на работу и только после этого решаем, сможет у нас работать сотрудник или нет. Мы должны нашим подопечным оказать качественные услуги и в то же время работать с родственниками, чтобы с ними у нас было взаимопонимание. Поэтому, если мы говорим о бизнесе, то это бизнес специфический, в нем есть много такого, чего нет в других сферах», — рассказал Смирнов. Как построить успешный бизнес в социальной сфере, читайте в его интервью.

фото: © pixabay

Сбормобиль в Петрозаводске из-за убыточности больше не будет принимать стеклотару

Последний рейд по сбору стеклотары в Петрозаводске Сбормобиль проведет 1 августа.

Как сообщается в тематическом паблике, 1 августа в последний раз будут принимать стеклотару в Сбормобиль.

По информации организаторов, также стекло перестает принимать и база ЮВИ, но туда можно привезти стеклотару и листовое стекло до середины следующей недели. Причина, по которой отменяется сбор стеклотары, — рост стоимости перевозки стекла и падение цен на него, что делает убыточным работу с этим видом вторсырья.

«Подобная история была в 2019 году, когда прекращали сбор. В 2020 возобновили, а сейчас прекращаем опять, — отметили организаторы в паблике. — Будем ли когда-нибудь принимать его снова? Надеюсь, что да. Стеклотара по весу составляла более половины общего объема Сбормобиля. Если экономическая ситуация изменится, то возобновим прием».

В Карелии арестанты записали видеоклип на песню «Только вперёд»

Осужденные карельской исправительной колонии №7 подготовили музыкальный видеоклип для участия в конкурсе песни «Калина красная».

Двое осужденных сегежской исправительной колонии № 7 записали песню «Только вперёд» для участия в музыкальном конкурсе среди исправительных учреждений «Калина Красная». Арестанты также подготовили клип.

«Песня исполнена в современном стиле и содержит в себе как отголоски поп, так и хип-хоп культуры, а ритмичные темпы танцевального жанра не оставят никого равнодушными», — говорится в сообщении УФСИН. Также указано, что песня, согласно замыслу, должна поддерживать позитивное настроение среди осужденных.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии устроили шахматный турнир.