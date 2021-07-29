Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Марина Гусева / ВК

В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса

На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

По данным на 29 июля на 22.00 в Карелии зарегистрировано 297 пожаров, из которых 9 действующих. Локализовано 12. Площадь действующих пожаров составляет 5370 гектаров. К тушению привлечены 450 человек и 80 единиц техники.

По информации Минприроды Карелии, отдельного внимания требуют три пожара в Пряжинском районе, действующих в кварталах 4, 102 и 130 Сяпсинского лесничества на площади более 8 тыс. га, 2 пожар на площади 5,6 тыс. га локализованы. На пожарах работают 112 человек и 12 единиц техники. Ситуация управляемая. 30 июля к тушению пожара планируется привлечь 14 человек ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным правительства Карелии, крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества обнаружен 11 июля. Потенциальная угроза населенным пунктам СНТ «Руга» и деревня Кудама устранена. Привлечены к тушению пожара 39 человек (Карельский центр, Архангельский лесопожарный центр, арендаторы, добровольцы) и 6 единиц техники. 27 июля увеличена группировка сил для локализации пожара.

На тушении работает вертолет Ми-8 с водосливным устройством от Минобороны России. Произведена опашка и отжиг с восточной и южной сторон на протяжении 3,5 км (в направлении населенных пунктов Кудама и Руга).

Распространение огня по юго-восточной кромке остановлено. Завершаются работы по созданию минерализованных полос по северной стороне, после чего пожар будет полностью «закольцован». Сейчас фактически кромка остановлена, пожар за границы созданных минполос не ушел. Ситуация управляемая. 23 и 24 июля осуществлена переброска специалистов Единого лесопожарного центра Архангельской области с пожара в квартале 4 на пожар в квартале 102 Сяпсинского лесничества.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества. Обнаружен 15 июля. Привлечены к тушению пожара 36 человек и 3 единицы техники (Карельский центр, арендаторы, волонтеры, лесничество).

Планируется увеличение группировки сил для локализации пожара. Произведено уширение естественной преграды (дороги) экскаватором до 10 метров по северо-восточной кромке. Произведено создание минерализованных полос и отжига по северной и западной кромке. По южной кромке имеется естественная преграда - водные объекты.

Дополнительно 21 июля к тушению пожара привлечены представители Министерства обороны в количестве 30 человек. 22 июля на пожаре работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 24 июля завершены работы по опашке всей кромки пожара для его «окольцовывания». Фактически отжиг произведен на протяжении 3 км. Кроме того, на северную кромку направлен бульдозер для создания дополнительной минполосы, чтобы не допустить переход огня на кладбище. 27 июля проведен отжиг на протяжении 300 метров. Ситуация управляемая. На 27.07.2021 пожар локализован. В местах, где возникают очаги возгораний, в границах пожара производится встречный отжиг.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона). Обнаружен 16 июля. Ведется опашка трактором. Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. В ночь на 22 июля произведен отжиг от созданных минполос. 23 июля пожар локализован. На окарауливании и дотушивании оставлены силы арендатора и волонтеров, проливается кромка. Ситуация под контролем.

фото: © кадр из фильма «Отпуск в сентябре»

Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю

Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».

Группа поклонников творчества советского актера Олега Даля из Петрозаводска выступила с инициативой установки памятника любимому артисту в карельской столице. В конце 70-х годов прошлого столетия он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля.

Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова, задумчиво сидящего на скамейке.

Читайте подробнее в статье «Актеры останутся и будут нам улыбаться».

фото: Правительство РК

Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что принял решение отменить режим чрезвычайной ситуации в Карелии после стабилизации обстановки с пожарами в лесах.

Режим ЧС в Карелии снят из-за снижения угрозы лесных пожаров. Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики», — сообщил глава Карелии.

Парфенчиков подчеркнул, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня.

«Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса», — заявил губернатор.

Также Артур Парфенчиков вновь открыл комментарии на своей странице.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

В тумбочке на дне озера было найдено тело жительницы Карелии

В Сегеже найдено тело 31-летней местной жительницы, которая была объявлена в розыск 15 июля.

Как стало известно «Столице на Онего», 27 июня в Сегеже пропала 31-летняя местная жительница Евгения К. Через две недели в полицию с заявлением о пропаже девушки обратились родственники, с 15 июля начались поиски.

В соцсетях была создана группа, где все желающие оказать помощь в поиске пропавшей сообщали информацию о розыске, как обследовали местность, где искали.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов также был допрошен и сожитель пропавшей, которого в соцсетях обвиняли в регулярном избиении Евгении К.

В минувший четверг, 29 июля, в группе появилась информация, что тело девушки нашли.

Как рассказали «Столице на Онего» источники в местных правоохранительных органах, девушку нашли внутри тумбочки, которая лежала на дне озера недалеко от станции Майгуба.

По подозрению в преступлении задержан ее сожитель Владимир. Причины смерти Евгении К. устанавливаются.

В свою очередь, МВД Карелии 29 июля разместило пресс-релиз, в котором указано, что в полицию Сегежи не поступало заявлений о противоправных деяниях, совершенных в отношении Евгении К.

В Следкоме Карелии подтвердили, что тело девушки было обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются причины смерти, подозреваемый задержан.

В результате страной трагедии без матери остались двое маленьких детей.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске наказан водитель маршрутки, заблокировавший ребенка в салоне

В столице Карелии вычислили водителя маршрутного автобуса №19, который отказался выпускать ребенка из салона из-за проблем с терминалом.

Установлена личность водителя маршрутного автобуса № 19, который отказался выпускать из салона своей маршрутки девочку. Напомним, ребенок не смог оплатить проезд по банковской карте, потому что не работал терминал. После этого водитель не позволил девочке покинуть маршрутку и поехал дальше, закрыв двери.

Как сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский в соцсети, водитель маршрутки № 19 привлечен к дисциплинарному наказанию, он извинился перед отцом ребенка.

«Компания „АТП 3“ установила личность водителя. На предприятии провели служебное расследование инцидента, произошедшего 24 июля. Водитель привлечен к дисциплинарному наказанию. Со всеми сотрудниками компании-перевозчика проведен дополнительный инструктаж о культуре поведения при обслуживании пассажиров. Водитель, позволивший себе недопустимое поведение, позвонил отцу ребенка, попавшего в эту историю, и извинился. Извинения приняты, инцидент исчерпан», — заявил Любарский.

Ранее отец ребенка рассказал, как его дочь оказалась заблокирована в салоне маршрутки из-за неработающего терминала оплаты.

«На остановке оказалось что у водителя не работает терминал. У ребенка карточка, наличных нет… Этот гад закрыл двери и поехал дальше. Ребенок в шоке, в испуге, не знает что делать. Спасибо пассажирам этого маршрута собрали на проезд и заплатили за дочку. Она проехала лишних две остановки. Еле успела добежать на тренировку. Вот вопрос: доколе это будет продолжаться? Беспредел со стороны водителей маршрутов», — написал петрозаводчанин.

фото: © Училище олимпийского резерва в Кондопоге

В Карелии училище олимпийского резерва ищет работников

Училище олимпийского резерва в Кондопоге объявило о существовании трех вакансий.

Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге ищет работников. Об этом информирует паблик училища в соцсети.

На данный момент учреждению требуются начальник гаража, водитель и тракторист. Представители училища предлагают соискателям обращаться в отдел кадров.

Ранее сообщалось, что медведь усилил хоккейную команду Училища олимпийского резерва Карелии.

фото: © МВД по Республике Карелия / ВК

В Карелии злоумышленники организовали кражу форели на миллионы рублей

Злоумышленники похитили форель из садков-хранилищ, однако в итоге сами попались в руки правоохранительных органов.

Полиция Кондопожского района расследовала и направила в суд 4 уголовных дела по фактам хищения и покушения на хищение товарной форели, принадлежащей форелеводческому хозяйству. Об этом сообщает МВД.

По версии следствия, двое граждан сговорились с двумя работниками хозяйства и похитили рыбу из садков-хранилищ. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей. В настоящее время ущерб обвиняемыми возмещён.

Ранее сообщалось, что более 4,1 млн мальков форели ввезли в Карелию из Финляндии.

фото: Суоярвское лесничество

Ликвидатор пожара в поселке Карелии Найстенъярви рассказал всю правду о первых днях борьбы с огнем

В поселке Найстенъярви Суоярвского района произошел один из самых сложных и больших пожаров в Карелии – огонь подошел вплотную к домам, уничтожив пять нежилых строений.

Один из ликвидаторов пожара рассказал всю правду о борьбе с огнем в первые дни. Его рассказ опубликован в соцсети на странице Суоярвского лесничества.

- Меня зовут Сергей Денисов, я инженер по охране и защите леса ГКУ РК "Суоярвское центральное лесничество". Официально опровергаю ложь о том, что с момента возникновения на пожаре около п.Найстенъярви никого, кроме местных жителей, не было. Я лично в первые сутки с 14 (день обнаружения) на 15 июля совместно с работниками лесной охраны, пожарной охраны, пожарного поезда, АО "Запкареллес" всю ночь отбивали восточную и северную кромки пожара.

Северная кромка двигалась в сторону поселка и была остановлена, пожар продолжил распространяться на запад от поселка. Площадь пожара на вечер 14 июля составляла 76 гектаров. Никакой возможности остановить и тем более ликвидировать этот пожар в первые сутки не было.

На следующий день 15 июля были задействованы силы и средства АО "Запкареллес", МРСК, АУ РК "Карельский центр...", ООО "Суоярвский леспромхоз", лесной охраны. Площадь пожара 15 июля увеличилась до 110 гектар. Пожар распротранялся очень быстро. В последующие числа происходило наращивание сил.

Отмечу, что в это же время в Найстенъярвском участковом лесничестве силами лесной охраны, Сортавальского авиаотделения, АО "Запкареллес", ООО "Карлис Вяртсиля", с огромным трудом было ликвидировано еще 3 лесных пожара произошедших по вине людей. Пожар локализован на 14-е сутки, и все это время на нем работали как специализированные организации, так и местные жители, волонтеры и добровольцы.

фото: © Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

Подросток исчез в Петрозаводске: он вышел из дома и не вернулся

Полиция и добровольцы ищут пропавшего без вести Артёма Лобачёва.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Лобачёва Артёма Васильевича 2006 года рождения. Об этом информирует команда «Доброспас».

28 июля в районе 15:30 подросток вышел из дома по ул. Володарского 10А в Петрозаводске и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: 170 см., худощавого телосложения, чёрные волосы, глаза карие, нос прямой.

Одет: чёрная футболка, серые бриджи и чёрные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, или тех, кто видел подростка после 15:30 28 июля, просят сообщить по телефонам: +79872400341, +79535342572.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Строительство дороги к вотчине карельского Деда Мороза завершено

Минтранс Республики Карелия сообщил о завершении строительства дороги к «Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко».

Компания «ПСК Строитель» завершила строительство новой подъездной дороги к горнолыжному центру Чална, где находится «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко». Об этом информирует Минтранс региона.

Сообщается, что современная трасса протяжённостью 688 м. обеспечит доступность туристического комплекса. Рядом с ним оборудована автомобильная стоянка на 497 мест, проведено озеленение территории, выполнено устройство освещения и ливневой канализации.

Проект реализуется в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Стоимость контракта — 153,519 млн рублей.

По оценке властей, новая транспортная инфраструктура увеличит турпоток в резиденцию Талви Укко до 100 тысяч человек в год.

Ранее сообщалось, что путь к вотчине карельского Деда Мороза стал комфортнее.

фото: © Администрация Петрозаводска

Вандалы изуродовали покрытие спортплощадки в Петрозаводске

Мэрия столицы Карелии готовит обращение в полицию по факту порчи имущества в Нобельском сквере.

В зоне отдыха в Нобельском сквере, неподалёку от набережной Варкауса, неизвестные изрисовали многочисленными граффити покрытие спортивной площадки с уличными тренажёрами. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. По факту порчи имущества администрация готовит обращение в полицию.

Граффити нанесены злоумышленниками аэрозольной краской на пористую прорезиненную поверхность. Сотрудники «Городского комбината благоустройства» попытаются удалить надписи.

Ранее сообщалось, что вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года

Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший четверг, 29 июля, судья Петрозаводскго городского суда Елена Голяева рассмотрела вопрос о продлении срока ареста экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках.

Елена Голяева приняла решение продлить арест Боднарчуку еще на 6 месяцев, то есть оставить его за решеткой до 18 февраля 2022 года.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: © Паблик ВК «Сплетни Петрозаводска»

В Петрозаводске матери с колясками жалуются на непроходимую улицу (ФОТО)

В столице Карелии улица Правды стала препятствием для передвижения матерей с детскими колясками.

На пересечении улиц Правды и Варламова в Петрозаводске на тротуаре разрушен пандус, по которому родители могли бы спускать детские коляски. При этом участок тропинки по соседству, где прежде было возможно пройти с коляской, теперь перекопан для установки столба. Родители с маленькими детьми считают эту часть города непроходимой. Об этом сообщается в паблике «Сплетни Петрозаводска».

«Перед тем как ставить столбы, могли бы сначала пандус отремонтировать, а не лишать мамочек с колясками и велосипедистов единственного нормального спуска», — говорит автор поста.

Ранее сообщалось, как уродливый пандус установили в сельской школе в Карелии.

фото: © Артем Коротаев / ТАСС

В Карелии пожурили многодетных родителей, у которых собака гадит прямо в квартире

На нерадивых родителей в Костомукше составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщается на сайте «64 параллель», в Костомуше 28 июля состоялась очередная комиссия по делам несовершеннолетних. На нерадивых родителей составили четыре протокола, и три из них — за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Одна семья с тремя детьми живет в однокомнатной квартире, которая находится в антисанитарном состоянии: в кроватях остатки пищи, постельное бельё грязное, ободраны обои, оголены провода розеток. Собака, живущая с семьей, справляет нужду прямо в квартире.

Один административный материал касался пересечения границы РФ несовершеннолетним по недействительному паспорту.

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

За сутки в Карелии три человека умерли от коронавируса и 165 заразились опасным вирусом

В ковид-центрах республики находятся 743 пациента с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 30 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, из них непривитых - 159. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 44 пациента, 6 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходятся лечение 743 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55827 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 718 человек.

За сутки выздоровели еще 169 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52184 человека.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин и его тренер награждены орденом «Сампо»

Глава Карелии подписал указ о награждении орденом «Сампо» победителя Олимпиады в Токио Владислава Ларина и его тренера Сергея Петрова.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Наш спортсмен — гордость Карелии, он вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион», — заявил Парфенчиков.

Также награду получат родители чемпиона, Ольга и Владимир Ларины. Им вручат почётный знак «За вклад в развитие Республики Карелия».

Принято решение о материальном поощрении спортсменов за высокие достижения, сообщил Парфенчиков. Выплаты получат олимпийский чемпион Владислав Ларин; мастер спорта России международного класса по тхэквондо, кандидат в олимпийскую команду России Антон Котков, а также тренер обоих спортсменов Сергей Петров.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

фото: © Яндекс.Карты

Власти Карелии передали Петрозаводску общежитие бывшего техникума дорожного строительства

Здание на Первомайском проспекте переходит в муниципальную собственность.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче в собственность Петрозаводского городского округа здания общежития бывшего техникума дорожного строительства. До сих пор это здание, расположенное на Первомайском проспекте, являлось региональным имуществом.

Напомним, сам техникум был ликвидирован в Карелии несколько лет назад. Тогда республиканские власти объединили три учебных заведения среднего профессионального образования под одной вывеской — автотранспортного техникума.

фото: © Столица на Онего

На трех улицах Петрозаводска временно перекроют проезд

В связи с проведением ремонтных работ участки дорог в районе Суоярвского переулка, а также улиц Кирова и Вольной будут закрыты для движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Водителей информируют об изменении схемы движения транспорта на нескольких участках дорог.

Так, в связи с проведением ремонтных работ с 30 июля закрыт для движения Суоярвский переулок.

В августе ограничат подъезд к дому № 41 на улице Кирова в нерабочее время. О сроках проведения ремонта здесь водителей проинформируют дополнительно.

В период с 14 по 22 августа также запретят движение транспорта в районе пересечения Вольной улицы с Сорокским проездом.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии рассказал о четвертой, пятой и, возможно, шестой волне коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с коронавирусом в республике и дал прогноз, когда закончится эпидемия.

— Есть исторические аналогии. Например, испанка, — пояснил Михаил Охлопков в интервью корреспонденту «Столицы на Онего». — Она закончилась на пятой волне. Думаю, что с коронавирусом будет так же. Возможно, будет тяжелее, дольше, но мы все-таки надеемся, что все закончится на пятой волне. Но точно известно, что в осенне-зимний период будет четвертая волна — так называемая пандемия непривитых и вирусного прорыва. Тут нужно понимать, что коронавирус очень заразен и более привязан к сосудистым рецепторам, то есть больше поражает сердечно-сосудистую систему и больше вызывает образование тромбов.

Коронавирус — особенный вирус. Многие пациенты рассказывают, что он ведет себя, как будто он одушевлен. Попадает в организм и прощупывает слабые места. У кого-то это почки, у кого-то кишечник и т. д., и именно это слабое место поражает.

Полную версию интервью читайте здесь.

Еще один подросток пропал в Петрозаводске

Полиция карельской столицы ведет розыск Никиты Моисеева, который ушел из дома и пропал.

Полиция Петрозаводска разыскивает Моисеева Никиту Владиславовича 2006 года рождения. Об этом информирует МВД.

Подросток покинул место жительства 28 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, одет в светлую футболку, черные шорты и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его 28 июля и позднее, полиция Петрозаводска просит сообщить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 739 240, или 02 (с мобильного — 102).

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Столкновение иномарки и мотоциклиста произошло в Петрозаводске (ФОТО)

Мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем в столице Карелии.

Сегодня в 14-55 на улице Шотмана в Петрозаводске водитель автомобиля «Škoda» не пропустил мотоциклиста. В результате произошло столкновение. Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД.

Мотоциклист получил травмы. Ему была оказана на месте медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» размещены фото с места аварии.

Ранее сообщалось, что водитель разбился в ДТП под Петрозаводском.

фото: со страницы Ольги Чайки

Сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске спасли хромого птенца чайки

Фельдшер станции скорой и неотложной помощи БСМП Ольга Чайка рассказала, как спасали чайку-подранка.

На своей странице в соцсети Ольга Чайка написала, как сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске приютили, кормят и оберегают хромого чаеныша с вывихнутым крылом.

«На территории республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске в сквере живёт чаеныш, - рассказала Ольга Чайка. - Приезжаю как-то в ночную смену в Республианскую инфекционную больницу ещё в июне, а там птенец, хромает на одну лапку и как-то неестественно торчит левое крыло. Людей боится, но это и понятно. Посмотрела на него, но, увы, ничего не сделаешь. И вот на протяжении всего лета каждую смену приезжая в РИБ и вижу, что этот чаеныш живёт там в сквере. Подрос. Никуда не улетает и не уходит. А самое приятное то, что этого чаеныша просто приютили, кормят и оберегают работники инфекционной больницы. В сквере в разных местах стоят миски с водой и кормом. И этот птенец превращается из серого комочка в красивую чайку».

По словам медсестры, люди, уставшие от напряжённой работы, измотанные ковидной нагрузкой, не остались равнодушными к маленькому беззащитному птенцу. И мало кто знает, что сквер, в котором живёт этот чаеныш, носит название Героев-Медиков.

фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

В Карелии бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов (ФОТО)

Сотрудники спецподразделения Росгвардии отработали действия по нейтрализации условных террористов в Карелии.

В ходе оперативно-стратегического учения «Заслон 2021» сотрудники спецподразделения Росгвардии отработали действия по уничтожению условной группы террористов. Об этом сообщают в ведомстве.

По легенде учений, в региональное управление поступила оперативная информация о том, что группа условных террористов передвигается на автотранспорте в Прионежском районе.

Сотрудники ОМОН перехватили автомобиль с «преступниками». В результате боестолкновения часть «бандитов» была уничтожена. Установлено, что лагерь подготовки условных террористов находится в лесном массиве. Поисковая группа обнаружила лагерь и ликвидировала террористов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы скрутили матерящегося магазинного дебошира.

фото: © Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК

Постояльцы дома-интерната в Петрозаводске смогут наблюдать за жизнью рыб

Петрозаводский дом-интернат для ветеранов сообщил, что обзавелся аквариумом, который им вручил благотворительный фонд.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» подарил аквариум с рыбами Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов. Об этом сообщает паблик учреждения.

«Аквариум украсил холл учреждения, где все наши проживающие смогут полюбоваться красивыми рыбками!», — говорится в посте дома-интерната.

Ранее сообщалось, что постояльцы и сотрудники дома-интерната в Петрозаводске устроили «музыкальный поединок».

фото: © Ирина Меркова / Столица на Онего

В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса

К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».

В Беломорском районе Карелии загорелись леса вблизи болот, где местное население традиционно собирает ягоды. Как сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, к утру 30 июля в районе действовало три лесных пожара на общей площади 940 гектара, причем на площади 675 гектаров горят болота.

В тушении огня задействован 28 человек и три единицы техники. Накануне к борьбе с двумя крупными лесными пожарами подключились десантники из федеральной «Авиалесоохраны», которых перебросили из Сегежского района.

фото: © СУ СК РФ по Республике Карелия / ВК

Следком Карелии предъявил обвинение мужчине, утопившему тумбочку с трупом сожительницы

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает Следком.

28 июля сегежские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения молодой женщины.

Затем было установлено лицо, причастное к исчезновению женщины. По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний сожитель потерпевшей.

По версии следствия, в ночь на 28 июня в квартире потерпевшей на ул. Строителей в Сегеже в ходе возникшей ссоры подозреваемый избил женщину, причинив ей травмы, от которых она впоследствии скончалась на месте происшествия.

Испугавшись ответственности и с целью сокрытия следов преступления и трупа, подозреваемый изготовил из мебельной стенки ящик, куда поместил труп потерпевшей и вывез его сначала в гараж, а затем на берег озера Выгозеро и утопил ящик с трупом в озере.

29 июля сегежские следователи предъявили мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Сегеже было найдено тело 31-летней местной жительницы, которая была объявлена в розыск 15 июля. Труп находился в тумбочке на дне озера.

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В Карелии задержали жителя Белоруссии, который совершил четыре пьяных преступления

В Сортавале 45-летний мужчина в нетрезвом состоянии вскрыл три автомобиля и один угнал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление об угоне. Владелец транспорта – 23-летний житель Приладожья обнаружил отсутствие отечественного автомобиля, который накануне припарковал у дома. В это же время другой горожанин сообщил о пропаже своего автомобиля – тот так же был оставлен во дворе. Еще два жителя города – 38-летний мужчина и 62-летняя женщина обнаружили свои машины вскрытыми, со следами взлома и обратились в полицию. При этом у двух заявителей из машин были похищены личные вещи.

На розыск автомашин были ориентированы патрульные наряды полиции. Оперативники обнаружили одну из машин при обследовании близлежащей территории. В дальнейшем установили возможный маршрут следования второго угнанного автомобиля и остановили его. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, прав на управление машиной он также предъявить не смог. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Затем он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Оперативники выяснили, что подозреваемый в угоне – 45-летний житель соседнего государства причастен ко всем четырем преступлениям. По версии следствия, накануне мужчина возвращался домой и в какой-то момент решил воспользоваться чужим автомобилем. Сначала подозреваемый вскрыл одну машину и попытался завести двигатель. Однако попытка оказалась неудачной. Потому он подыскал ещё один автомобиль, проник в салон, но и в этот раз не сумел завести ее.

Третья попытка оказалась более удачной – ему удалось проехать несколько сот метров, но затем двигатель заглох. Бросив машину во дворе, подозреваемый вскрыл четвёртый по счету автомобиль, справился с зажиганием и смог выехать с придомовой территории на трассу, где в скором времени его остановили полицейские.

В настоящее время установлено, что фигурант находится в международном розыске за совершенные ранее преступления имущественного характера на территории другого государства. В отношении подозреваемого возбуждены четыре уголовных дела об угонах и покушениях на угон, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За время пандемии в Карелии 5399 детей заразились коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 30 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5399. За сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4922.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55827 человека, умерли 715 пациентов.

фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

За сутки в России скончались 794 ковидных больных

Всего в стране за время пандемии зарегистрирована 157 771 смерть от коронавируса, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 013 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 242 066 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 588 848.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 485 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 157 771. За прошедшие сутки скончались 794 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 164,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 547 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 июля остаются 1 224 590 человек.

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Суд в Карелии оштрафовал предпринимателя, который не благоустроил дворы в Костомукше

В Костомукше предприниматель наказан за невыполнение условий контракта по благоустройству дворовых территорий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши в ходе проведения проверки установила, что в апреле 2020 года предприниматель заключил муниципальный контракт на выполнение до 30 сентября 2020 года комплекса работ стоимостью более 1 млн рублей по благоустройству ряда дворовых территорий в Костомукше в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

В установленный срок предприниматель обязательства не исполнил.

В связи с изложенным прокурор города возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил виновному лицу административной наказание в виде штрафа в размере более 58 тысяч рублей.