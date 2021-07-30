Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Столица на Онего

Ливни и грозы надвигаются на Карелию

Днем 1 августа в Карелии ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, предупредили в региональном Управлении МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 1 августа, начиная с западных районов, местами по республике ожидаются ливни, грозы, при грозах усиления ветра до 15-17 м/с.

Как сообщили в МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть все муниципальные образования республики: Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Общие рекомендации МЧС:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса

Перед судом предстанет житель Петрозаводска, обвиняемый в причинении смерти женщине в бытовке на набережной Варкауса

Следователи Петрозаводска закончили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города, обвиняемого в причинении смерти своей знакомой.



По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый со своей знакомой находились в бытовке, расположенной у дома № 10 по набережной Варкауса в Петрозаводске. Как сообщили в Следственном комитете Карелии, после внезапно возникшей ссоры мужчина избил свою подругу, причинив ей травмы, от которых она скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Карелии. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Два водителя пострадали в результате групповой аварии на улице Еремеева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария с участием трех автомобилей произошла накануне возле дома № 38 на улице Еремеева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в 15:05 житель Обнинска, управляя автомобилем Hyundai при перестроении допустил столкновение с автомобилем Audi Q7, двигающимся в попутном направлении.

От столкновения Hyundai продвинулось на стоящий автомобиль Mercedes-Benz.

В результате ДПТ пострадал 50-летний водитель Hyundai и 40-летний водитель Audi Q7.

Ранее сообщалось, что накануне в Пряжинском районе автомобиль вылетел в кювет, пострадали пожилые водитель и пассажирка.

фото: администрация Петрозаводска

При реконструкции здания сгоревшей детской поликлиники в Петрозаводске возникли разногласия

Мэрия Петрозаводска возьмет на себя роль медиатора в конфликте инвесторов при реконструкции здания бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина, сообщил глава города Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский посетил здание бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина, пообщался с собственником и инвесторами реконструкции.

«Если снаружи поликлиника имеет почти законченный вид, то говорить о финишной прямой во внутренних помещениях еще очень и очень рано», - сообщил Любарский по итогам посещения строительного объекта.

По его словам, возникли проблемы внутреннего характера.

«Есть разногласия между инвесторами. Казалось, можно было бы остаться в стороне, но уж слишком важный для города объект, знаковый. С учётом этого мэрия попробует взять на себя роль медиатора. Договорились встретиться на следующей неделе и обсудить ход работ предметно».

Здание является уникальным архитектурным объектом, в облике которого сочетаются два различных стиля – северный деревянный модерн 1930 х годов и пришедший ему на смену в 1940 х годах официальный стиль советского классицизма, напомнил мэр.

Реконструируемое здание является объектом культурного наследия. После реконструкции в нем должны открыть многофункциональный общественно-деловой центр.

фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Эмилия Слабунова: «Наслушавшись истерик в мой адрес, готовлю обращение в Генпрокуратуру»

Депутат Заксобрания Карелии от «Яблока» Эмилия Слабунова рассказала, что столкнулась с истерикой правящей партии и будет обращаться в Генпрокуратуру по поводу ситуации с лесными пожарами в республике.

Как написала Слубунова в соцсети, она довела до истерики партию власти и ее спойлеров простым предложением Счетной палате РФ проверить достаточность выделяемых из федерального бюджета средств на защиту карельских лесов от пожаров.



По ее словам, при рассмотрении проекта обращения к Счетной палате на заседании Заксобрания Карелии председатель комитета по бюджету начал пугать проверками местные власти, хотя речь идет о проверке федеральных нормативов, утвержденных правительством РФ и о размере рассчитанных на их основе средств (субвенции) для регионов.

«Лидер фракции «ЕР» цветистым пустословием начал клеймить оппозицию за панику. Потом и спойлеры взялись за дело в социальных сетях. А паника, похоже, у самой правящей партии. Явно, надо отвлечь внимание от того, что глава республики не счел нужным присутствовать на внеочередном заседании парламента, заявленные доклады по основному вопросу о пожарах были скомканы, и от бездарного управления и отсутствия координации работ при тушении», - рассказала Слабунова.

По информации депутата, на охрану 1 га карельских лесов тратится всего 9,82 руб. в год, и даже с учетом экстренно из-за пожаров добавленных 140 миллионов это будет всего 19,35 руб. на гектар в год.

«Не приходится удивляться тому, что леса оказались в такой опасности, и тому, что координировать работу такого количества чиновников просто невозможно. Одиозным депутатам от правящей партии остается замалчивать это безобразие и слать лживые обвинения в сторону «Яблока», - написала Слабунова.



«Начитавшись и наслушавшись истерик в мой адрес блюстителей тишины в парламенте, готовлю обращение в прокуратуру РК и в управление Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО с просьбой провести проверку и оценку эффективности исполнения всеми уполномоченными органами в Республике Карелия полномочий по предупреждению и тушению пожаров, особо обратив внимание на деятельность Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Карелия», - сообщила депутат.

фото: Корпорация развития Карелии

На острове в Карелии открыли прозрачный отель под куполом (ФОТО)

Единственный на территории республики купольный отель высшего класса разместился в самом сердце Северного Приладожья – на острове Хавус.

На острове Хавус в Сортавальском районе построили 10 шатров, рассчитанных на 2-4 человек.

Как рассказали в Корпорации развития Карелии, новый глэмпинг подразумевает размещение гостей, обустройство экологической тропы и организацию досуга с использованием специальной техники – прогулочных катеров, мототехники и снегоходов. Также предполагается возможность экскурсионного туризма.

С блюдами карельской кухни гости смогут познакомится в прозрачном панорамном шатре-ресторане.

Инвестпроект реализует компания ООО «Карелия Глэмпинг» при поддержке Корпорации развития.

Сотрудники Центра по развитию инвестиционной деятельности оказали содействие в подборе земельного участка и оформление документации для его аренды. Старт строительно-монтажным работам был дан во втором квартале 2021 года, а в июле состоялось открытие отеля.





Продвижением услуг нового глэмпинга занимается туроператор активного туризма в России – компания RussiaDiscovery.

фото: Минздрав Карелии

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Карелии

За сутки в Карелии подтвердили четыре смерти от COVID-19, заразился 161 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 31 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 161 жителя республики, из них все не были привиты, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Заболело 158 человек, в состоянии средней тяжести находится 31 пациент, 7 тяжелых, больных, госпитализированных в крайне тяжелом состоянии (на ИВЛ) - нет.

В ковид-центрах проходятся лечение 748 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55 988 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек.

За сутки выздоровели еще 177 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 361 человек.

Ранее Михаил Охлопков рассказал, когда, по его мнению, закончится эпидемия COVID-19.

фото: ЦИК Карелии

В Карелии 10 кандидатов будут бороться за мандат депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 10 кандидатов на выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, выдвинутых партиями.

Центральная избирательная комиссия Карелии накануне зарегистрировала трех кандидатов в депутаты Государственной Думы по Карельскому одномандатному округу № 17.

Это первый секретарь рескома КПРФ Евгений Ульянов, которого выдвинула КПРФ, гендиректор «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин от партии «Новые люди» и советник гендиректора ФГУ «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Виктор Степанов от партии «Справедливая Россия -Патриоты-За правду».





Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы все десять кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутые по одномандатному избирательному округу № 17.

Напомним, ранее были зарегистрированы:

Александр Паккуев (ЛДПР), Анна Позднякова (Партия Роста), Эмилия Слабунова (Яблоко), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Иван Кадаяс (Родина) , Валентина Пивненко (Единая Россия).

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября.

фото: Ирина Меркова / Столица на Онего

Площадь лесных пожаров сократилась в Карелии

По данным на 31 июля в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га, сообщили в правительстве республики.

По данным на 10 часов 31 июля в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12 015 га, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Пожары действуют в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все 9 пожаров локализованы.

Суоярвский район



Крупный лесной пожар, действовавший на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64 Суоекское лесничество по лесоустройству). Пожар возник 14.07.2021 на полосе отвода железной дороги. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 1700 га.



Лесной пожар в квартале 156 Вешкельского лесничества (750 га), пожар перешел с территории Пряжинского района 16.07.2021 (с квартала 68 Сяпсинского лесничества). Всего на пожаре работают 31 человек и 4 единицы техники. 30.07.2021 пожар локализован на площади 750 га.



Сегежский район



Крупный лесной пожар, действующий на территории Сегежского района в Волдозерском лесничестве на площади 1450 га. Обнаружен 12.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 1450 га.



Крупный лесной пожар в квартале 444 Попов-Порожского лесничества на площади 650 га. Обнаружен 15.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 650 га.



Крупный лесной пожар в квартале 100 Надвоицкого лесничества на площади 544 га. Обнаружен 18.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 544 га.



Лесной пожар в квартале 152 Кучозерского лесничества, обнаруженный 27.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 8,0 га.



Пряжинский район



Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 3300 га. Обнаружен 11.07.2021 г. Привлечены к тушению пожара 46 человек и 6 единиц техники. 30.07.2021 пожар локализован на площади 3300 га.



Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 4973 га. Обнаружен 15.07.2021 г. Привлечены к тушению пожара 43 человека и 3 единицы техники. На 27.07.2021 пожар локализован на площади 4973 га.



Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 700 га. Обнаружен 16.07.2021 г. Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. 23.07.2021 пожар локализован на площади 700 га.



Муезерский район



Крупный лесной пожар действует в квартале 3 Суккозерского лесничества, авиазона. Площадь 1400 га (на площади 300 га выгорело болото). Обнаружен 11.07.2021 г. Место труднодоступное, работают на пожаре 16 человек. Пожар локализован на площади 1400 га.



Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га. Обнаружен 13.07.2021 г. Работают на пожаре 5 человек. На вечер 23.07.2021 пожар локализован.



На лесном пожаре в квартале 9 Воломского лесничества площадью 17 га работают 10 человек и 2 единицы техники. 30.07.2021 пожар локализован на площади 17 га.



Беломорский район



Действуют 2 лесных пожара на общей площади 770 га. На тушении 2 крупных пожаров задействован 21 человек. Угрозы населенным пунктам нет, в местах действия пожаров имеется множество естественных преград – ручьев. Оба пожара локализованы.



Калевальский район



Лесной пожар в квартале 478 Юшкозерского лесничества обнаружен 24.07.2021 на площади 4,0 га, авиазона. Работают 13 человек и 3 единицы техники. Ликвидирован на площади 40,0 га.



Олонецкий район



Лесной пожар в квартале 119 Видлицкого лесничества. 30.07.2021 ликвидирован на площади 14,1 га.

По информации Карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов, 30 июля три самолета Cessna проводили патрулирование в Калевальском, Лоухском, Кемском, Костомукшском, Сортавальском, Лахденпохском и Прионежском районах.



Общий налет составил 14 часов 05 минут, в том числе с участием в тушении огня: облет и осмотр действующих возгораний для уточнения обстановки и координации работы сил и средств.

Напомним, что в связи со стабилизицией ситуации с лесными пожарами глава Карелии Артур Парфенчиков отменил на территории региона режим ЧС.

фото: кадр с видео

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский доплыл до острова Монак в Онежском озере на каяке (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский со второй попытки достиг острова Монак в Онежском озере на каяке и выложил видеоролик о своем путешествии.

Заплыв на Онежском озере по маршруту «Петрозаводск - Ивановский остров - Камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск» Владимир Любарский пытался осуществить ранее. Вместе с другом, депутатом Заксобрания Карелии Тимуром Зорняковым на каяке он доплыл по Онежскому озеру до Ивановских островов. Однако Камня Монак путешественники тогда не достигли из-за усталости Любарского.

Своей цели Любарскому удалось достичь со второй попытки. Об этом он рассказал своим подписчикам, разместив на странице в соцсети ролик о заплыве по Онежкому озеру.

Скалистый остров Камень Монак, на котором стоит маяк, расположен на водном пути из Петрозаводска в сторону Кижских шхер. Для стоянки и ночевки его считают малопригодным, так как в сильный шторм волны заливают остров.

фото: страница Артура Парфенчиков Вконтакте

Парфенчиков открыл комментарии на своей странице в соцсети после отмены режима ЧС в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил подписчикам в ВК, что открывает комментарии, но не допустит оскорблений.

«С сегодняшнего дня открываю комментарии на своей странице, - написал накануне вечером Артур Парфенчиков. - Друзья, ещё раз напоминаю - я всегда приветствую конструктивную критику. Но оскорблений на своей странице не допускаю. Поэтому прошу вас высказываться корректно и с уважением относиться к мнению других подписчиков, даже если оно не совпадает с вашим».

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков вечером 30 июля заявил, что принял решение отменить режим чрезвычайной ситуации в Карелии после стабилизации обстановки с пожарами в лесах.

Режим ЧС в Карелии снят из-за снижения угрозы лесных пожаров. Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики», - сообщил глава Карелии.

Парфенчиков подчеркнул, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня.

«Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса», - заявил губернатор.

фото: страница В. Любарского в ВК https://vk.com/vkl1968?w=wall654259984_32075

Детский сад, закрытый в Петрозаводске из-за угрозы обрушения, откроют 4 августа

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что детский сад на улице Ленинградской, который был закрыт после многомиллионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли, откроется 4 августа.

«Друзья, 4 августа открываем, наконец, здание детского сада на Ленинградской, - написал накануне Любарский на своей странице в соцсети. - Сегодня получено положительное заключение Роспотребнадзора. Помещения соответствуют всем требованиям, для детей созданы все необходимые условия».

По словам Любарского, здание на Ленинградской станет подразделением детского сада №111. Направления в него получили 180 детей, в том числе 80 малышей до 3 лет.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской, 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года - первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад № 53 был открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

В прошлом году детсад вернулся в собственность города.

фото: КПРФ в Карелии

Центризбирком заверил список кандидатов КПРФ в Заксобрание Карелии

В едином списке КПРФ 26 кандидатов, также представители партии будут бороться за депутатские мандаты в 17 избирательных округах.

Центральная избирательная комиссия Карелии заверила список кандидатов в депутаты Заксобрания от КПРФ. Как сообщили в ЦИК, в списке избирательного объединения по одномандатным избирательным округам - 17 человек, в едином списке кандидатов - 26 человек.

Один из кандидатов, выдвинутых партией в Сортавальском и Лахденпохском районе, не представил необходимый пакет документов. Как пояснили в КПРФ, это связано с болезнью, которая сделала невозможным личное участие в выборах на старте кампании.

Отметим, что во главе партийного списка на выборах в Заксобрание находятся лидер КПРФ в Карелии, действующий депутат Евгений Ульянов и руководитель коммунистов Петрозаводска, подполковник в отставке, ветеран авиации Сергей Андруневич.

КПРФ на выборы в Заксобрание идет вместе с профсоюзами, поэтому в списке кандидатов – несколько представителей профсоюзного движения Карелии, включая руководителя региональной общественной организации Илью Косенкова.



В команде КПРФ – главный редактор Интернет-издания «Столица на Онего», журналист Наталья Захарчук, бывший директор лицея № 13 Петрозаводска, действующий депутат Петросовета Галина Васильева, заслуженный работник просвещения, многие годы представлявшая в Заксобрании интересы жителей Сортавалы Людмила Афанасьева, лидер коммунистов Пудожского района Леонид Попов, юрист, общественник из Кеми Андрей Монастыршин.



В Заксобрание Карелии от КПРФ идет достаточно много представителей местного самоуправления. Это бывшие и действующие руководители городов и районов республики: глава Пряжинского района Андрей Ореханов, бывшие мэры Геннадий Степанов (Олонец) и Надежда Коннова (Питкяранта), в недавнем прошлом глава Суоярвского района Светлана Логинова и руководитель Беломорского района - Павел Поздняков. Это специалист в сфере муниципального права Людмила Базанкова.



Представители медицины – детский врач, бывший руководитель Детской республиканской больницы Михаил Мрыхин и нынешний заместитель главного врача этого учреждения Игорь Кистень, медицинский работник из Костомукши Ирина Плясунова, которая долгое время возглавляла координационный совет местных профсоюзных организаций.



Кроме этого, в выборах в Заксобрание от КПРФ будут участвовать специалисты в коммунальной сфере – юрист и экономист Инесса Петкевич, заместитель директора Прионежского водоканала Сергей Дьяконов и другие.

Напомним, десять партий представили для заверения в Центризбирком Карелии списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания республики. Первый этап выдвижения кандидатов в депутаты прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди», «Родина», «Зелёная альтернатива», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», Яблоко.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ИЗ КАРЕЛИИ, ПЕТРОГЛИФЫ В СПИСКЕ ЮНЕСКО И ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ОТМЕНЯЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио



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Тхэквондист Владислав Ларин принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО



фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября



фото: © Столица на Онего

Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.

КАРЕЛИЯ В ОГНЕ

В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса



фото: Марина Гусева / ВК

На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров



© фото: Правительство Карелии

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше



фото: © Столица на Онего

Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса



фото: © Ирина Меркова / Столица на Онего

К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».

Огонь прорывается в местах лесных пожаров, локализованных вблизи населенных пунктов Карелии



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новые случаи возгорания зафиксированы у поселка Найстенъярви и у Сегежи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.

Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю



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Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».

Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года



фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Министр здравоохранения рассказал, почему жители Карелии стали меньше болеть гриппом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков считает, что коронавирус вытеснил грипп.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков дал эксклюзивное интервью «Столице на Онего» и пояснил, куда исчез грипп.

- Грипп исчез, потому что есть конкурирующая среда, - считает Охлопков. - Коронавирус вытеснил грипп, грипп проиграл конкуренцию. Это как рыночные отношения: ковид становится монополистом. В природе такая конкуренция тоже случается.

Полую версию интервью о том, как Карелия справилась с третьей волной коронавируса и когда ждать четвертую, читайте здесь.

фото: полиция Прионежского района

В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму

Патруль ГИБДД в Прионежском районе отстранил от управления квадроциклом 61-летнего пенсионера, поехавшего за ягодами.

Как сообщили в полиции Прионежского района, накануне на 2 км автодороги "Ладва-Ветка- Нырки" инспекторы ГИБДД отстранили от управления квадроциклом 61-летнего мужчину, который управлял транспортным средством не имея прав. Транспортное средство не было зарегистрировано и застраховано.

По информации полиции, пенсионер поехал на квадроцикле за ягодами. Теперь общая сумма штрафов для него составит 7 300 рублей.

В полиции напомнили, что при езде на квадроцикле по дорогам общего пользования транспортное средство должно быть зарегистрировано в органе Гостехнадзора. Это правило распространяется на технику с объемом двигателя более 50 куб/см. Там же водители сдают экзамен на право управления этим видом транспорта. Страхование автогражданской ответственности проводится также в установленном порядке в любой страховой компании. Водитель квадроцикла несет ответственность за соблюдение всех правил дорожного движения, как и водители других транспортных средств.

Погода в Петрозаводске сегодня, 31 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +14 …+18 3 м/с Ю 739 мм.рт.ст. 76% день Небольшой дождь, +18 …+19 3 м/с ЮЗ 739 мм.рт.ст. 70% вечер Облачно с прояснениями, +15 …+18 2 м/с ЮЗ 739 мм.рт.ст. 78% ночь Ясно, +14 …+15 2 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 92%

фото: © Depositphotos / leungchopan

Две молодые жительницы Петрозаводска за один день перевели мошенникам почти полмиллиона рублей

Две молодые женщины из Петрозаводска попались на аналогичные схемы обмана телефонных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в МВД Карелии, схемы их обмана были аналогичными – звонили лже-сотрудники банка и сообщали о возможных мошеннических действиях. Горожанка 30-ти лет поверила аферистам, испугалась за свои сбережения и сразу перевела на «безопасные счета» 160 000 рублей.



Другая девушка засомневалась в словах звонивших и сообщила им об этом. Тогда мошенник якобы перевел её звонок на работника правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что является начальником одного из ведомств. Петрозаводчанка решила перепроверить информацию, заглянув на сайт государственной организации. Убедившись, что звонивший назвал верные данные, на следующий звонок она ответила в полной уверенности, что разговаривает с руководителем государственного органа.

Она выполнила требования мошенников, взяв в кредит 300 000 рублей. Потом эти деньги и все накопления перевела якобы на безопасные счета. После в одном из мессенджеров ей пришло подтверждение об успешности проведенной операции якобы от банка. Также в сообщении было указано, что деньги она сможет забрать на следующий день. Но спустя сутки на ее сообщения перестали отвечать. Так она поняла, что обманута мошенниками.



По первому факту проводится проверка, по второму возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что на удочку мошенников попалась жительница Петрозаводска, решившая купить игровую приставку.

Иномарка вылетела в кювет в районе Карелии, пострадали пожилые водитель и пассажирка

В Пряжинском районе Карелии водитель Renault Kangoo не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Серьезное ДТП произошло накануне около 21.30 на 462 км федеральной автодороги "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии.

По предварительной информации ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате аварии пострадал 67-летний водитель и его 66-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, днем ранее под Петрозаводском погиб водитель, машина которого также вылетела в кювет.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За время эпидемии в Карелии коронавирусом заразились 5414 детей

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 31 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5414. За сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 2 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4924.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтвердили четыре смерти от COVID-19, заразился 161 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

фото: © Столица на Онего

Первый день августа будет дождливым в Карелии

По республике в воскресенье, 1 августа ожидаются ливни, грозы и усиление ветра, сообщили в региональном Управлении МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 1 августа ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, при грозе местами порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14, днем +19…+24 градуса.

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

МВД предлагает автоматически лишать прав водителей с серьёзными заболеваниями

С марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, Минздрав будет автоматически передавать в МВД.

Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения". Первая версия законопроекта была опубликована в ноябре 2019 года. Теперь же она доработана с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний, пишет "Российская газета".

Как говорится в пояснительной записке, за десять лет действия водительского удостоверения у гражданина может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления автомобилем. Сегодня таких водителей в основном полиция выявляет случайно.

МВД и Минздрав решили изменить привычный порядок. Если на плановом медосмотре врач обнаружит у человека серьезное заболевание, несовместимое с управлением авто, то действие его водительского удостоверения будет временно приостановлено, а водителя направят на внеочередное медосвидетельствование.

Если диагноз не подтвердится, то по электронному заключению от клиники ГИБДД права "разблокирует". В случае, если состояние здоровье не позволяет управлять машиной, то права аннулируют.

Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят серьезные проблемы со зрением, нефункциональность конечностей, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Ученые допускают вероятность появления штамма коронавируса со смертностью 35%

Британские эксперты представили сценарий развития коронавируса, при котором новый потенциальный штамм может убивать порядка 35% заразившихся.

Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Ученые описали гипотетические сценарии, при которых COVID-19 может меняться и развиваться, сообщает российское издание Газета.ру. В одном из них исследователи предполагают вероятное создание варианта коронавирусной инфекции с более высоким процентом тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди зараженных.

Эксперты полагают, что такой вариант действительно возможен и предупреждают, что для того, чтобы избежать такого сценария, следует ввести дополнительные дозы вакцин, минимизировать ввоз новых штаммов из-за рубежа и продолжить разработки лекарств против коронавируса.

Одним из других вероятных сценариев ученые из Великобритании также назвали появление штаммов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против COVID-19.