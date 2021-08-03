Все, что случилось сегодня

фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии

Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.

Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Сети появилась информация о том, что пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии.

«Обоих задержали за наркотики и уже в отделе разговорили на признание — в двух убийствах, расчленении и каннибализме», — утверждает Telegram-канал.

Обе их жертвы якобы увлекались эзотерикой, доверяли подозреваемым и отправились с ними в лес. Сообщается, что жертвы злоумышленников считались пропавшими без вести с 2016 года.

Также журналист тelegram-канал «Mash на Мойке» рассказала, что она внедрилась в закрытый клуб сатанистов, где удалось узнать подробности убийств, одно из которых произошло в лесу Карелии, так как подозреваемый в страшном преступлении Андрей Т. родом из поселка Челмужи Медвежьегорского района, а второй смертельный эпизод был в Приозерске Ленинградской области.

В тексте «Mash на Мойке» раскрыты страшные подробности совершения преступлений, как жертв заманивали в лес, резали и закапывали…

«В данный момент Андрей Т. и Ольга В. находятся в карельском СИЗО. Адвокат Андрея подтвердил, что их взяли в марте 2021 года — пять лет следователи искали доказательства слухам, которые гуляли среди сатанистов. И продолжают искать сейчас. Арестованные уже обозначили точные места, где закопали своих жертв», - сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

фото: © Александр Колбасов / ИТАР-ТАСС

В Карелии в 2021 году умирать стали чаще

Ухудшение демографической ситуации в республике произошло из-за роста смертности населения и сокращения рождаемости.

К началу лета в Карелии родилось 2055 человек, а ушли из жизни 4884. Согласно данным Росстата, естественная убыль населения республики в январе-мае нынешнего года составила 2929 человек, или на 1106 человек больше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как следует из официальной статистики, ухудшение демографической ситуации в регионе произошло из-за роста смертности населения и сокращения рождаемости. Так, количество умерших в Карелии выросло в нынешнем году на 1072 человека, а число родившихся уменьшилось на 34 человека.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии вручил олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину орден

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики Орден «Сампо».

Сегодня, 6 августа, в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялась торжественная церемония награждения олимпийского чемпиона Владислава Ларина.

«Обладатель золота Олимпиады удостоен высшей награды Карелии! Сегодня вручил Орден „Сампо“ нашему чемпиону Владиславу Ларину, а также его наставнику, который вел его к победе, Сергею Петрову», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Руководитель региона отметил также и родителей спортсмена. Им вручили почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия».

«Уважаемые Ольга Николаевна и Владимир Владимирович, еще раз спасибо вам за воспитание такого замечательного сына. Сегодня им гордится вся Карелия и вся страна!» — поблагодарил родителей чемпиона Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей. Кроме того, спортсмен и его тренер получили от училища олимпийского резерва в Кондопоге по 500 тысяч рублей.

фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

Хозяин торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске попал в больницу – суд перенесен

По причине госпитализации подсудимого Гусейна Мамедова суд перенесен на 3 сентября.

В пятницу, 6 августа, в петрозаводском городском суде было запланировано второе заседание по резонансному уголовному делу хозяина торгового центра «Ягуар» на Древлянке Гусейна Мамедова. Он обвиняется в даче 200-тысячной взятки наличными теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. Однако судья Екатерина Хомякова была вынуждена отложить продолжение этого процесса на 3 сентября по причине болезни подсудимого. Выяснилось, что Гусейн Мамедов, домашний арест которого 9 июля суд заменил на так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий), находится на лечении в больнице.

Напомним также, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291, ч.4 УК РФ) теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, документы на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая экс-мэра Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: © Профиль ВК Михаила Охлопкова

Врач-стоматолог умерла от коронавируса в ковид-госпитале Карелии

В четверг, 5 августа, ушла из жизни Алма Матвеевна Смолоногина, врач-протезист стоматологической поликлиники Петрозаводска.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал теплые слова о докторе Алме Матвеевне Смолоногиной.

«Я не знаю, куда попадают люди после смерти, но я точно знаю, где они остаются…» Для близких и родных Алма Матвеевна Смолоногина всегда останется рядом.

— Алма Матвеевна умерла вчера от ковида в Госпитале для ветеранов войн. Это уникальный человек. 57 лет она проработала в нашей стоматологии.

Много испытаний выпало ей в жизни. Отец был председателем колхоза, участником финской (зимней) войны, ушёл добровольцем на фронт в 41 году, пропал без вести при обороне Прибалтики. Пережила блокаду Ленинграда, четыре сёстры умерли от голода и холода в осажденном городе. Вместе с семьей была эвакуирована в Сибирь. С собой увезли две Библии, семейные фото и швейную машинку «Зингер». После войны жили и восстанавливали Петрозаводск. В тесном бараке под свет лучины она читала мамины книжки по медицине, которая та носила с работы (она была санитаркой в больнице и очень хотела, чтобы дочка стала врачом).

В трудовой книжке Алмы Матвеевны — всего две записи о трудоустройстве и огромное количество благодарностей. В 1959 году она принята на работу зубным врачом в Дновскую районную больницу в Псковской области, а в 1962 году — врачом-протезистом в Стоматологическую поликлинику Петрозаводска. На пенсию она ушла в возрасте 78 лет.

Если человек умер, его нельзя перестать вспоминать и уважать, для родных она лучше всех живых. Искренне соболезную родным и близким Алмы Матвеевны, всем, кто ее знал и любил.

Прощание с доктором состоится в субботу, 5 августа, с 14 до 15 часов в траурном зале на улице Кирова.

фото: © Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС

Движение на двух федеральных трассах в Карелии будет ограничено до 12 августа

Ранее запланированное на 8-11 августа временное перекрытие двух федеральных трасс в Карелии продлится на сутки, сообщили в Упрдор «Кола».

По уведомлению перевозчика ООО «ТЭК НеваСпецТяж», Упрдор «Кола» вносит корректировку в график ограничения движения по федеральным автодорогам Р-21 «Кола» и А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия». В связи с изменением погодных условий перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту от границы Ленинградской области и Карелии до Костомукши с временным полным перекрытием движения по этим дорогам может продлится до 12 августа.

Напомним, изначально перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту от границы Ленинградской области до Костомукши была запланирована в ночь с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа (в период с 02.00 до 07.00).

фото: © pixabay

Житель Карелии убил женщину в приюте для бездомных животных

В Сегеже осудили местного жителя за убийство женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 40-летний сегежанин, находясь в помещении общественной организации, занимающейся помощью бездомным животным, в Сегежа, в ходе ссоры со знакомой женщиной напал на нее с ножом и нанес несколько ударов, от которых она скончалась на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

фото: полиция Финляндии/Yle.fi

На границе с Карелией развернулась драма с ранеными медведями

Добровольцы пытаются спасти зверей от отстрела.

В приграничном финском регионе Северная Карелия, расположенном по соседству с российской Карелией, развернулась настоящая драма вокруг раненых медведей. Как сообщила Yle, в Лиексе в капкан для мелких животных попал медведь, который бродит по лесу с двумя годовалыми медвежатами. А в районе Эно в такой же капкан угодила медведица, у которой четыре маленьких медвежонка. Их несколько недель пытались найти в лесу, но безрезультатно. Теперь финская полиция дала добро на отстрел всех, кроме двух годовалых медвежат.

Однако группа добровольцев из различных общественных организаций выразила намерения найти медведей и постараться либо спасти им жизнь, либо усыпить их более гуманным способом. Полиция утверждает, что у добровольцев нет необходимых разрешений, в первую очередь на использование усыпляющих веществ, и не дает разрешение на участие в операции.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Глава Петрозаводска решил «подзарядить батарейки»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский вышел в отпуск и вместе с семьей отправится в национальный парк «Паанаярви».

Как пишет глава города на своей странице в соцсети, каждому человеку время от времени надо подзаряжать батарейки. Это касается и мэра города. Он сообщает о том, что уходит в короткий отпуск с 6 августа.

«6 августа собираюсь отправиться поучаствовать в интересном мероприятии. Обязательно расскажу обо всем по возвращении, если все получится. А с 16 по 20 августа мы с семьей отправимся в Национальный парк „Паанаярви“. Эта поездка была запланирована еще год назад. Хотелось бы, чтобы дети посмотрели Карелию и научились ее любить», — написал Владимир Любарский.

Мэр карельской столицы признался, что в отпуске он не был очень давно, на предыдущем месте работы не отгулял 85 дней.

«Исполнять обязанности на время моего отсутствия будет первый заместитель Инна Сергеевна Колыхматова», — сообщил Любарский.

фото: pixabay

Детей в школах Карелии кормили фальсифицированными молочными продуктами

Роспотребнадзор Карелии нашел нарушения в организации питания в шкодах и детских садах республики.

Управление Роспотребнадзора по Карелии с сентября 2020 года проверило 193 образовательные организации. Специалисты выявляли нарушения требований законодательства в части организации питания, среди них наиболее часто встречались несоответствие фактического и примерного меню, занижение объема порций готовых блюд, нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов.

По результатам проведенных Центром гигиены и эпидемиологии в Карелии санитарно-эпидемиологических экспертиз установлено несоответствие требованиям, как в дошкольных, так и в общеобразовательных организациях. Так, в детских садах 3,1% проб готовых блюд не прошли проверку по микробиологическим показателям (1 проба из 32 изъятых), 6,8% проб блюд - по полноте вложения и химическому составу (3 пробы из 44 изъятых), 0,7% смывов - на БГКП (4 смыва из 540 изъятых).

В школах 1,5% проб готовых блюд нашли нарушения по показателям микробиологической безопасности (3 пробы из 205 изъятых); 8,6% проб готовых блюд - по полноте вложения и химическому составу (22 пробы из 255 изъятых).

Кроме того, в ходе проверок установлены факты использования в питании детей фальсифицированной молочной продукции.

В результате составлено 95 протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц.

Ранее производитель опасной крупы, попавшей в детский сад в Петрозаводска, оштрафован на 100 тысяч.

фото: Станислав Хазанович © Пресс-служба Законодательного собрания Карелии

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов уволил гендиректора ГУП «КарелКоммунЭнерго» Станислава Хазановича

Сейчас обязанности руководителя «КарелКоммунЭнерго» исполняет первый заместитель Владимир Аскеров.

Как стало известно «Столице на Онего», министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов уволил генерального директора ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» Станислава Хазановича. Как ранее мы сообщали, до назначения в марте 2019 года на эту ответственную должность в сфере ЖКХ Хазанович работал в Госнаркоконтроле. Затем какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск. На посту руководителя компании Хазанович сменил Александра Черемовского, возглавлявшего предприятие с 2014 года.

Напомним, что ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» занялось теплоснабжением районов Карелии: Беломорского, Калевальского, Кемского и других, в середине 2019 года. Эти функции были переданы ему от другого государственного предприятия — ГУП РК «Карелэнергоресурс», которое суд признал банкротом. Для выполнения названных задач «КарелКоммунЭнерго» получило многомиллионные субсидии из бюджета в 2019–2020 годах. При этом, в 2020 году контрольно-счетная палата Карелии выявила нецелевое расходование госпредприятием 48 бюджетных миллионов и неэффективное расходование средств в размере 114 миллионов рублей.

Об этом в декабре 2020 года на заседании комитета ЗС по ЖКХ сообщил руководитель контрольно-счетной палаты Алексей Дорохов. По его информации депутатам, «КарелКоммунЭнерго» «помимо всего прочего были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, об унитарных предприятиях, о бухгалтерском учете, о регистрации прав на недвижимое имущество и земельного законодательства».

Факт освобождения Станислава Хазановича от должности гендиректора «КарелКоммунЭнерго» подтвердил министр Виктор Россыпнов.

«Он уволен по решению учредителя этого предприятия — Минстроя, — ответил Виктор Россыпнов. — Такой приказ подписал я. Остальные вопросы оставляю без комментариев».

По информации главы Минстроя, сегодня он «не готов сказать», будет ли назначен новым гендиректором «КарелКоммунЭнерго» первый заместитель Владимир Аскеров либо им станет другой человек.

Вопрос, что послужило причиной его увольнения, мы задали и Станиславу Хазановичу, поинтересовавшись, куда он теперь пойдет работать?

«Трудовые отношения со мной расторгнуты по инициативе работодателя, — сообщил Станислав Хазанович. — Претензии к моей работе министр не высказывал. Почему меня решили уволить, не знаю. Я — человек команды. Мне дали команду возглавить „КарелКоммунЭнерго“ — я это сделал. Дали команду уйти — я ушел».

Что касается выводов контрольно-счетной палаты Карелии, то, по мнению Станислава Хазановича, «замечания КСП носят технический характер, а все средства субсидий ушли на теплоснабжение».

От прямого ответа на вопрос, пойдет ли он теперь работать в мэрию Петрозаводска, которую возглавил его бывший коллега по Госнаркоконтролю Владимир Любарский, Станислав Хазанович уклонился. Сообщил только, что «в настоящее время он с семьей находится на отдыхе».

фото: © Минприроды Карелии / ВК

Пострадавший от пожаров район Карелии ищет инспекторов лесоохраны на 21 тысячу рублей

Суоярвское лесничество опубликовало данные о вакансиях: защитникам леса предлагают зарплату в размере 21 тысячи рублей.

Суоярвское центральное лесничество опубликовало в соцсети имеющийся список вакансий со ссылкой на портал «Работа в России».

Лесничеству требуются водитель и государственные инспекторы по охране леса. Всего размещено девять вакансий. Требуются 17 сотрудников. Зарплата, которую предлагают каждому из специалистов, равна 21 тыс. 107 рублям.

Кадры нужны в различные населенные пункты Суорявского района.

Напомним, в Суоярвском районе полыхали сильные лесные пожары.

фото: читатель Столицы на Онего

«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии

Руководитель благотворительного фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова рассказала о судьбе проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов».

Ранее была опубликована информация, что бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

Местные жители из деревни Ватнаволок Кондопожского района Карелии сообщили «Столице на Онего», что на территории базы отдыха «Карелия», где в декабре 2020 был открыт музей-концлагерь, сейчас тишина и никого нет.

«Сторож сказал, что никакого концлагеря-музея тут уже нет, скоро бараки разберут – и снова откроется база отдыха. Все будет, как прежде», – сообщили жители Ватнаволока.

В свою очередь, в редакцию также обратилась автор проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941—1944 годов» и непосредственный создатель бутафорского концлагеря Наталья Абрамова, которая сообщила, что все экскурсии для школьников проведены и задуманное, по ее словам, реализовано.

«Все экскурсии для школьников проведены в период с апреля по 31 мая (срок окончания проекта 31 мая 2021 г.), всего в мероприятиях приняло участие более 400 человек (школьники, педагоги, родители) – это больше, чем планировали изначально (по проекту 375), к школьным экскурсиям присоединялись и жители республики. В проекте приняли участие образовательные учреждения из Петрозаводска и районов Карелии. Декорации к фильму «Весури» в соответствии с договором были переданы обратно телекомпании «АТК «Студио». Собственник территории, на которой расположен объект, выразил желание продолжать экскурсионную деятельность по нашей программе. Мы, в свою очередь, готовы оказать информационную, консультационную поддержку, предоставить материалы для проведения экскурсий. Специалисты проекта готовы и дальше работать со школьниками, однако, уже в рамках договорных отношений между собственником территории базы отдыха и руководством телекомпании», – написала Наталья Абрамова.

Напомним, презентация проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941—1944 годов» состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд «Открытые возможности», который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить «уроки мужества», которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала «Столица на Онего» в тексте «Патриотизм и бутафория».

фото: © Timur Rachmanov / 2GIS

Правительство Карелии решило вложить почти 90 миллионов в покупку недвижимости в банковском здании

Республиканские власти оформляют покупку как бюджетные инвестиции.

Правительство Карелии распорядилось вложить 88 миллионов рублей в приобретение нежилых помещений в доме номер 25 по улице Кирова в Петрозаводске, где когда-то располагался «Балтийский банк». Речь идет о покупке трех помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Республиканские власти оформляют приобретение недвижимости в региональную собственность как бюджетные инвестиции. Заказчиком покупки правительство Карелии определило «Центр занятости населения РК».

фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

ГИБДД Петрозаводска оштрафовала торговцев, установивших палатки на тротуаре

На Лососинском шоссе, 26 прямо на тротуаре раскинулся палаточный городок, где бойко шла торговля.

Ранее сообщалось, что житель Древлянки пожаловался на торговцев, которые установили палатки прямо на пешеходной дорожке, перекрыв безопасный путь.

Горожанин также сообщил, что обращался по данной проблеме и в ЕДДС, и в полицию: «Мне сказали, что уже неделю поступают многочисленные жалобы от горожан и что работает участковый».

В результате днем 5 августа на Лососинское шоссе приехали проверяющие из администрации, проверили документы у торговцев и сообщили в СМИ, что ликвидировали стихийный рынок.

Но, как оказалось, не ликвидировали, а просто попросили убрать палатки с тротуара, что торговцы и сделали.

В свою очередь, ГИБДД Петрозаводска также выезжала к месту торговли на Лососинское шоссе и, по информации ведомства, в отношении продавца, установившего торговые палатки на тротуаре, составлен протокол за умышленное создание помех в дорожном движении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее мэрия сообщила, что по итогам проверки стихийного рынка было установлено, что разрешения на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось: они находятся за пределами схемы размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов. Незаконная торговля на Лососинском шоссе приостановлена, нестационарные объекты убраны с городской территории.

фото: © mikegi/pixabay

Житель Карелии отправил интимное фото 15-летней девушке и стал фигурантом уголовного дела

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины за распространение порнографических материалов.

Петрозаводские следователи возбудили в отношении 27–летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних). Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в феврале прошлого года подозреваемый переписывался в соцсети с 15-летней девушкой и направил ей фото, являющееся материалами порнографического содержания.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 57 тысячам

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 170 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 6 августа, COVID-19 был выявлен у 170 жителей Карелии, из них 167 не были привиты. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 37 пациентов, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков пишет на своей старинце в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 682 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Всего с начала пандемии инфицировано 56970 человек.

На 6 августа зарегистрированы еще две смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 738 человек.

За сутки выздоровели еще 162 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 53355 человек.

Ранее глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса.

фото: со страницы главы Пудожского района Андрея Ладыгина

Еще в одном городе Карелии открыли фонтан, только не плавающий

В Пудоже появился световой фонтан.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Пудожского района Андрей Ладыгин, на уоице Ленина в Пудоже установили фонтан.

«Есть теперь и в Пудоже фонтан», - написал Андрей Ладыгин и опубликовал фото светового фонтана, который уже облюбовали подростки.

Ранее сообщалось, что в поселке Чупа Лоухского района появился плавающий фонтан.

фото: Минтранс Карелии

Между поселками в Пряжинском районе Карелии организован новый автобусный маршрут

Для жителей Эссойлы и Крошнозеро организован новый автобусный маршрут до Пряжи, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 11 августа в связи с многочисленными обращениями граждан начнут осуществляться регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам №609 «Петрозаводск – Эссойла – Крошнозеро – Пряжа – Петрозаводск» и №609А «Петрозаводск – Пряжа – Крошнозеро – Эссойла – Крошнозеро – Петрозаводск».

Рейсы будет выполнять Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелавтотранс – Сервис» на новых автобусах малого класса «Газель Next».

С расписанием движения автобуса по новым маршрутам можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте автовокзала Петрозаводска: http://avokzal.karelia.ru/.

фото: © Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС

Минприроды Карелии перенес сроки подачи заявлений на добычу лося из-за технического сбоя

Региональный портал электронных услуг республики, где сегодня, 6 августа, принимали заявления на добычу лося, не справился с нагрузкой.

Как сообщили в Минприроды Карелии, заявления от охотников теперь будут приниматься с 9.00 13 августа. Перенос сроков подачи заявлений на добычу лося в ведомстве объясняют техническим сбоем в работе информационной системы «Региональный портал электронных услуг Республики Карелия, произошедшим сегодня.

Поданные 6 августа заявления, аннулируются.

В Минприроды напомнили, что подать заявление можно несколькими способами:

— через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия https://uslugi.karelia.ru

— через МФЦ;

— лично в Министерстве

— по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

Напомним, правительство Карелии установило лимит на добычу лосей в республике на ближайший год. В сравнении с прошлым годом этот лимит уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет чуть более 4% от всей численности карельских лосей. Согласно правительственным данным, прошлогодний лимит оказался освоен в республике только на 70%.

Музей поселка на севере Карелии показал, как работает в Чупе плавающий фонтан за 1,5 млн рублей (ВИДЕО)

Появилось видео из поселке Чупа Лоухского района Карелии, где заработал плавающий фонтан, установленный по заказу местной администрации за полтора миллиона рублей.

В паблике музея Чупинского края появилось видео плавающего фонтана в поселке.

Как ранее сообщали, в поселке Чупа 1 августа открылся плавающий фонтан.

Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение. Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой. Центральная струя фонтана бьет на высоту до 12 метров.

Контракт на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком выступила администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана потрачены средства бюджета поселения.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Археолог из Карелии: «Мы сами увеличиваем нагрузку на петроглифы, когда строим рядом с ними гостиницу»

Ученый Петрозаводского государственного университета высказался за развитие туристской инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов в Беломорске.

Известный карельский археолог Александр Жульников считает, что при обустройстве беломорских петроглифов совсем необязательно приближать туристическую инфраструктуру к самим древним наскальным изображением.

«Ее можно было бы развивать в Беломорске, а на самих петроглифах достаточно провести экскурсии, дать возможность туристам приобрести какую-то сувенирную продукцию и обеспечить охрану памятника. Мы сами увеличиваем нагрузку на петроглифы, когда строим рядом с ними гостиницу», – сказал ученый в интервью «Столице на Онего».

Напомним, федеральные власти выделили более 600 миллионов рублей на обустройство беломорских петроглифов. На эти средства в районе археологического комплекса древних наскальных изображений планируется построить туристический визит-центр, гостиницу с рестораном и автомобильную дорогу с мостом.

Читайте подробнее в статье «Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира».

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Автомобиль сбил 6-летнюю велосипедистку на севере Карелии

Маленькая велосипедистка получила травмы в ДТП в одном из дворов Костомукши.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии,в минувший четверг, 5 августа, в 18:20 во дворе дома № 11 по улице Дружбы в Костомукше произошло ДТП с участием 6-летней велосипедистки. Девочка находилась на улице без сопровождения взрослых. Автомобиль Kia Optima двигался задним ходом и сбил ребенка.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы.

Ранее водитель, сдавая задом, сбил восьмилетнюю велосипедистку в Костомукше.

фото: © ТАСС

В первой половине 2021 года промышленное производство в Карелии оказалось ниже, чем в «ковидном» году

В обрабатывающих отраслях карельской промышленности спад составил более 4%.

В первой половине 2021 года промышленное производство в Карелии оказалось ниже, чем в аналогичный прошлогодний период, когда республика столкнулась с «ковидным» кризисом. Согласно данным Росстата, индекс физических объемов промпроизводства в январе-июне составил только 99,2% к уровню первого полугодия 2020 года.

Особенно заметный спад произошел в обрабатывающих отраслях карельской экономики. Он составил более 4% к аналогичному прошлогоднему уровню. Производственный рост отмечен лишь в добыче полезных ископаемых, которая увеличилась в нынешнем году на 1,5%.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия сократила свой рыночный долг более чем на 6 миллиардов рублей

Республика смогла досрочно погасить часть банковских кредитов благодаря займу из федерального бюджета.

В начале августа министерство финансов Карелии досрочно погасило кредиты ПАО «Сбербанк России» и АО «Московский индустриальный банк» на общую сумму 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Как отметили в карельском Минфине, около 6 миллиардов из этой суммы удалось выплатить благодаря займу из федерального бюджета.

Бюджетный кредит на 7 миллиардов 750 миллионов был получен республикой на замещение рыночных заимствований. Кредит предоставлен по ставке 0,1 процента годовых на срок до 2029 года включительно с погашением в 2025 - 2029 годах ежегодно равными долями с возможностью досрочного погашения. По расчетам республиканских властей, экономия расходов карельского бюджета на обслуживание государственного долга в 2021 году составит 130 миллионов рублей.

фото: Скриншот видео

Глава Карелии рассказал президенту о ликвидации пожаров в республике

На совещании, которое президент России Владимир Путин провел сегодня, глава Карелии Артур Парфенчиков доложил о ситуации с лесными пожарами в регионе.

Сегодня, 6 августа, президент России провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. В числе других губернаторов глава государства заслушал доклад главы Карелии Артура Парфенчикова о сегодняшней лесопожарной обстановке в регионе. Руководитель республики, в настоящее время лесных пожаров в Карелии нет, новых возгораний не зарегистрировано, сообщили в правительстве региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил федеральные органы власти, участвовавшие в ликвидации чрезвычайной ситуации в Карелии, а также специалистов других регионов, оказавших помощь в тушении пожаров.

«Огромное спасибо Министерству обороны РФ, МЧС России, соседним регионам, которые помогли нам справиться с проблемой. Более того, мы нашли возможность отправить отряд наших спасателей, десантников для помощи Якутии» - отметил Глава.

Отправка карельских огнеборцев планируется в ближайшие выходные.

Руководитель региона также поддержал предложения, озвученные на совещании и направленные на совершенствование системы тушения лесных пожаров. О необходимости ее изменения глава Карелии заявлял ранее, на предыдущем совещании с участием президента России.

«Уверены, что меры, которые предложены, будут способствовать решению обсуждаемых сегодня проблем», - заявил Артур Парфенчиков.

В частности, на совещании глава МЧС России Евгений Зиничев предложил вернуть с регионального на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. Также высказано предложение о необходимости доведения до норматива штатной численности работников лесной охраны.

Глава Минприроды России Александр Козлов высказался об увеличении выделяемых регионам затрат на борьбу с пожарами более чем вдвое - с 6 до 14 млрд рублей. Кроме того, было предложено направлять средства резервного фонда правительства РФ на компенсации субъектам ущерба от борьбы с лесными пожарами.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА В ЛЕСУ КАРЕЛИИ И МЕРТВАЯ РЫБА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей



© instagram.com / vladislavlarin87

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.



Также от училища олимпийского резерва в Кондопоге Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей.



Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики еще и Орден «Сампо».

Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии



© Telegram-канал «Mash на Мойке»

Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.



В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)



© Паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.



Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро.



Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии также начали проверку по факту массовой гибели ряпушки.

АКТУАЛЬНО

Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса



© страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог

На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии.

Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии



© РИА Новости / Кадр из видео

Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.

фото: ©Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, кто в России зарабатывает на вакцинах от коронавируса

Речь идет о десятках миллиардов рублей.

Газета «Коммерсант» опубликовала 6 августа статью, в которой рассказала о том, кому удалось заработать на вакцинах от коронавируса. Как пишет издание, с начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня для россиян вакцины «Спутника V» – НИЦЭМ имени Гамалеи – разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 миллиардов рублей, но пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 миллиардам. По данным «Коммерсанта», почти 60% приходится на структуры «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

Как отмечает газета, объемы госзакупок препаратов, используемых при лечении коронавирусной инфекции, также исчисляются миллиардами рублей, и этот рынок уже поделен между известными игроками. Так, компания «Р-Фарм» за полгода выручила 6,27 миллиарда рублей на продаже государству двух своих препаратов – артлегиа и коронавира, внесенных Минздравом в протоколы лечения COVID-19, а «Биокад» Дмитрия Морозова, имеющий тесные связи с «Фармстандартом», за то же время на госзакупках продал свои препараты от COVID-19 – илсира и эфлейра – на 2,8 миллиарда.

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +13 …+17 2 м/с В 751 мм.рт.ст. 72% день Облачно с прояснениями, +17 …+18 4 м/с В 751 мм.рт.ст. 62% вечер Малооблачно, +14 …+17 3 м/с В 751 мм.рт.ст. 74% ночь Ясно, +13 …+14 3 м/с В 751 мм.рт.ст. 81%

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода

Под снос пойдет незаконная торговая палатка с овощами и фруктами на улице Максима Горького, сообщили в администрации города.

Владельца торговой точки в районе железнодорожного перехода по улице Максима Горького предупреждают о необходимости убрать незаконную конструкцию.

Добровольно освободить занятый земельный участок своими силами и за свой счет необходимо до 23 августа.

Ранее сообщалось, ГИБДД Петрозаводска оштрафовала торговцев, установивших палатки на тротуаре.