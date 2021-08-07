Что случилось в Петрозаводске и Карелии 8 августа

фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

Число пострадавших детей из Карелии, госпитализированных в Краснодарском крае, выросло

Министерство здравоохранения республики сообщило, что число детей, госпитализированных с подозрением на кишечную инфекцию в больницы Краснодарского края, увеличилось до 43 человек.

В субботу, седьмого августа, 40 детей из Карелии, приехавших в Краснодарский край на отдых, были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию в больницы Белореченска, Апшеронска и Туапсе. По информации на 8.00 часов, заболели еще трое детей. Они также находятся в туапсинской больнице. Об этом информирует Минздрав Карелии.

«Заболевшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, тяжелых случаев нет», говорится в заявлении Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что группа из 19 детей, ехавших на отдых, была снята с поезда с подозрением на кишечную инфекцию. Заболели также двое сопровождающих.

Поздним вечером субботы Минздрав Карелии информировал, что число заболевших выросло. На тот момент 8 детей и сопровождающий находились в инфекционном отделении ЦРБ Белореченска, 12 детей и сопровождающий — в ЦРБ Апшеронска. Еще 20 детей по приезду в Туапсе после осмотра специалистами также были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что после госпитализации детей Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

фото: © shutterstock.com / Krieng Meemano

Число отравившихся в поезде детей из Карелии вновь выросло: болеют уже 46 человек

Минздрав республики сообщил, что число детей из Карелии, госпитализированных в Краснодарском крае после отравления, увеличилось.

Еще трое детей из числа отдыхающих в детском лагере в Краснодарском крае госпитализированы в туапсинскую больницу с симптомами кишечной инфекции. Таким образом, всего к вечеру воскресенья 46 детей из Карелии заболели и получают медицинскую помощь в стационарных условиях. Об этом информирует Минздрав Карелии.

Из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели этой ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

Состояние всех заболевших, в том числе вновь поступивших в больницу, удовлетворительное, заявляет Минздрав Карелии.

Ранее сообщалось, что после госпитализации детей Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии

В Карелии произошла автокатастрофа, которая унесла жизнь 80-летнего водителя.

Смертельное ДТП произошло седьмого августа, в субботу, сообщает Госавтоинспекция.

В Олонецком районе на трассе «Кола» 80-летний водитель автомашины «Daewoo Matiz» выехал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. В результате он совершил столкновение с автомашиной «Audi Q8».

Водитель «Daewoo Matiz» погиб до приезда скорой помощи. Водитель «Audi» получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 6-летнюю велосипедистку на севере Карелии.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

После посещения «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко» посетительница была шокирована и обратилась к зоозащитникам.

Татьяна Мельникова заявила «Столице на Онего», что была потрясена судьбой животных, содержащихся на территории «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко». Она считает, что животных жестоко эксплуатируют.

«Вчера посетили „Вотчину Карельского деда мороза Талви Укко“. Находимся под большим впечатлением от жестокого обращения с животными, от эксплуатации животных буквально до смерти», — заявила она в своем письме изданию.

Клиентка туробъекта заявила, что обратилась в Карельское общество защиты животных.

«На Яндексе люди тоже пишут в отзывах об ужасах, которые мы не застали, потому что это сезонный концлагерь — летом эксплуатируют собак, зимой — оленей. Животные голодные и крайне измученные, а при этом цены просто зашкаливают, например, прокатиться 300 метров на собачьей упряжке — 3000 рублей. Все это подается как Вотчина Деда Мороза, люди едут из разных городов специально, но такое нельзя показывать детям», — пояснила Татьяна Мельникова.

«Помогите, пожалуйста, остановить издевательства над животными», — заключила автор обращения.

Ранее в Карелии волонтеры рассказывали, как спасти животных от живодеров.

фото: страница Артура Парфенчиков Вконтакте

Глава Карелии прокомментировал отравление детей в поезде

Артур Парфенчиков заявил, что отправил из Петрозаводска в Туапсе главврача местной детской больницы для контроля за лечением детей.

В Туапсе из Карелии направилась главный врач Петрозаводской городской детской больницы Надежда Дрейзис. В республике начала работу «горячая линия» для родителей, чьи дети оказались в числе пострадавших в результате отравления. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«Для контроля за лечением направил в Туапсе главного врача Петрозаводской городской детской больницы Надежду Дрейзис — нашего опытного педиатра. Кроме того, по моему поручению Минздрав республики создал горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8-800-201-06-57», — написал Парфенчиков.

По информации главы республики, отравившиеся карельские дети на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии.

«На сегодняшний день врачи оценивают состояние каждого ребёнка как удовлетворительное, тяжёлых нет», — пояснил он.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели этой ночью. На данный момент 43 ребёнка находятся под наблюдением медиков.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Гимнастка из Петрозаводска Максимова стала серебряной призеркой Олимпиады в Токио

Сборная команда России по художественной гимнастике, за которую выступала петрозаводчанка Анастасия Максимова, стала серебряным призёром Олимпиады в групповом многоборье

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала «серебро». Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700). Об этом сообщает ТАСС.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 90,400 балла. Позднее команда России подала протест, который был удовлетворен. Российским гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат — 90,700 балла.

За российскую команду выступала гимнастка из Петрозаводска Анастасия Максимова.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Как «серый туризм» процветает в Карелии

Жители Петрозаводска, оказывающие туристические услуги нелегально, не спешат выходить из тени.

Администрация Петрозаводска попыталась в начале августа оценить, как идет в карельской столице легализация лиц, оказывающих услуги в сфере туризма, или, как принято говорить, «серого туризма». Напомню, в эту сферу попадают как сдача в наем туристам городских квартир и загородных гостевых домов, так и услуги экскурсоводов, перевозка отдыхающих и даже прокат лодок и предоставление бань.

Как сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отдела оперативного контроля городской инспекции Федеральной налоговой службы Ирина Лебедева, сейчас фискальным органам известны лишь 86 адресов на территории Петрозаводска, где туристический бизнес ведется официально. Речь идет о 37 юридических лицах, 20 индивидуальных предпринимателях и 11 самозанятых гражданах. Однако достаточно взглянуть на популярные российские и международные интернет-сервисы, предлагающие бронирование жилья и гостевых домов, чтобы увидеть реальный масштаб «серого туризма» в столице Карелии. Даже в низкий туристический сезон количество предложений таких услуг исчисляется сотнями.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».

фото: © «Столица на Онего»

Норовирус стал причиной отравления детей из Карелии, направлявшихся в поезде на юг

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

Причиной отравления детей, направлявшихся на юг в поезде Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор

«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа», — говорится в сообщении.

Заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением.

Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер. Ведется эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане. По данным ТАСС, число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87. По имеющейся информации, в числе пострадавших находятся 43 ребенка из Карелии.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Невнимательность стала вероятной причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре карельской столицы столкнулись два автомобиля: один из автомобилистов «догнал» другого на повороте.

Авария произошла в субботу, седьмого августа, на пересечении проспекта Ленина и улицы Шотмана. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Один из автомобилистов поворачивал с проспекта Ленина на улицу Шотмана. Он остановился на перекрестке. Второй водитель ехал следом и врезался сзади.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, как два автомобиля чудом разминулись на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

Одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии за сутки

Пандемия коронавируса унесла жизнь еще одного жителя Карелии.

По официальным данным Минздрава на восьмое августа, в Карелии от коронавируса зарегистрирована одна смерть. Общее число жертв пандемии достигло 741 человека. Об этом сообщается в таблице на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

Всего за сутки инфицированы 175 человек (все не были привиты). Из них заболевших — 173, средней тяжести — 37, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки от коронавируса выздоровели 178 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 57313 человек в Карелии. Выздоровели за все время 53687 человек.

фото: pixabay.com / adonyig

Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане, где отравились дети из Карелии

В вагоне-ресторане поезда, где отравились направлявшиеся на юг дети, нашли просроченные продукты.

Продукты с истекшим сроком годности обнаружены правоохранительными органами в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором ужинали дети, оказавшиеся в дальнейшем в клиниках Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане. Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Карелии возбуждено дело против подростка за кражу денег с банковской карты

Подросток совместно с приятелем тратили деньги с чужой банковской карты в торговом комплексе Петрозаводска.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в марте подозреваемый 2005 года рождения совместно с товарищем, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, воспользовались чужой банковской картой. В тот момент они находились в торговом комплексе Петрозаводска. Там они, используя бесконтактный способ, оплатили чужой карточкой покупки товаров. Таким образом, произошло списание денег с банковского счета потерпевшей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее сообщалось, как в Карелии ранее судимый подросток завладел чужой банковской картой и отправился на шопинг.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Карелии водитель сбил пешехода и скрылся: начался розыск

Сегежская полиция ведет розыск водителя, который сбил пешехода на трассе и скрылся с места происшествия.

Отдел полиции Сегежского района разыскивает водителя автомобиля, который ночью восьмого августа сбил пешехода и уехал с места происшествия. Наезд произошел, предположительно, с 2.00 до 4.30 часов, на 658 км. автодороги Р-21 Кола «Санкт-Петербург-Мурманск». Об этом сообщает ГИБДД Сегежи.

Под колесами оказался 28-летний житель Пряжинского района. Водитель скрылся с места ДТП.

«Просим лиц, обладающих интересующей информацией, позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по Сегежскому району: 88143143333 или 102», — говорится в сообщении сотрудников правоохранительных органов.

фото: © Столица на Онего

Ливни, грозы и порывистый ветер угрожают сегодня Карелии

Синоптики предупреждают жителей республики о визите неблагоприятного погодного явления.

Карельский ЦГМС информирует о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Сегодня с 10-13 часов местами, преимущественно по южным и центральным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами 15 м/с. Предупреждение размещено в паблике МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Общие рекомендации: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

В Карелии вспыхнула сауна молодежного культурного центра

Пожар произошел в сауне социально-культурного молодежного центра в городе Сортавала.

ЧП произошло в субботу, седьмого августа. Об этом информирует паблик администрации Сортавальского поселения. Сообщается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

«Из-за неисправности электропроводки произошло возгорание в сауне социально-культурного молодежного центра г. Сортавала», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, как молодой житель Петрозаводска взял на чужое имя кредит в 125 тысяч и устроил пьяную гулянку в сауне с девочками.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Карелия направила дополнительные силы для тушения природных пожаров в Якутии

Управление пресс-службы главы Карелии сообщило о мерах помощи Якутии в борьбе с лесными пожарами.

Шестого августа глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обратился к Артуру Парфенчикову с просьбой направить специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов для тушения природных пожаров в регион. Глава Карелии обращение поддержал — дополнительные силы направлены.

Сегодня, 8 августа, 20 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы уехали из Петрозаводска в Архангельск. Именно оттуда самолет доставит дополнительные силы из Северо-Западного федерального округа, в том числе из Карелии, в город Мирный.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов приехал на площадку Карельского центра охраны лесов, чтобы сказать слова напутствия специалистам из Карелии.

«Благодаря вам у нас были ликвидированы все лесные пожары. Вы побороли вызов стихии. Конечно, нам помогли коллеги из других регионов России. Они пришли к нам на помощь. И сейчас, когда в Якутии горят леса, наша задача также прийти коллегам на помощь. Я прошу вас показать весь ваш профессионализм и мастерство. Мы ждем вас здесь, дома с победой», — сказал Алексей Павлов.

Профессионалы из Карелии будут тушить лесные пожары в Якутии до улучшения лесопожарной обстановки в регионе.

фото: © Светлана Баева/РИА Новости

Отравившиеся в поезде дети из Карелии могли ужинать в вагоне-ресторане

Стали известны обстоятельства отравления детей из Карелии, которые на поезде отправлялись на отдых.

Дети, ехавшие в поезде Мурманск — Адлер, могли принять пищу во время ужина в вагоне-ресторане. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

По данным ТАСС, число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87. По имеющейся информации, в числе пострадавших находятся 43 ребенка из Карелии.

фото: © РЖД

РЖД проводит свое расследование причин отравления в поезде с детьми из Карелии

Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование обстоятельств и причин отравления детей, которые ехали на поезде Мурманск — Адлер.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение РЖД.

«Проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск — Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК», — говорится в сообщении железнодорожников.

Холдинг «РЖД» пообещал бесплатно доставить к месту отдыха пострадавших детей, а также их сопровождающих после выписки.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане. По данным ТАСС, число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87. По имеющейся информации, в числе пострадавших находятся 43 ребенка из Карелии.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Карелии 90-летняя пенсионерка ушла за ягодами и пропала: требуется помощь в поиске

В Пудожском районе ведется поиск 90-летней Анны Блохиной, которая отправилась в лес за ягодами и пропала.

Нужна помощь волонтеров Пудожского и близлежащих районов в поиске пропавшей в поселке Кубово Блохиной Анны Васильевны, которой 90 лет. Она пропала в Пудожский районе, на Кубовском сплавучастке. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Шестого августа женщина вышла из дома в лес за ягодами, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Добровольцы просят помощи в поиске. Телефон координатора на месте — 89214578190 (Павел).

фото: © REUTERS/Dan Mullan

Олимпийские игры в Токио завершены

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми.

«Мы сделали это вместе. И сейчас я должен обозначить завершение этого напряженного путешествия в Токио. Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже», — заявил Бах, слова которого приводит ТАСС.

Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

Всего на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье — японцы (27-14-17), четвертое — британцы (22-21-22). Сборная России заняла пятое место (20-28-23).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Игры проходили с 23 июля по 8 августа.

Япония в четвертый раз приняла Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио, информирует ТАСС.

фото: Валерий Поташов

Археолог рассказал, в чем ценность включения петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.

Включение беломорских и онежских петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало, пожалуй, главным событием в культуре Карелии в нынешнем году. «Столица на Онего» попросила известного карельского археолога Александра Жульникова поделиться своим мнением о том, что даст этот статус древних наскальных изображений республике, и как она могла бы сохранить уникальный памятник:

«Я бы отметил, что этого события в Карелии ждали давно, прежде всего — археологи. Идея включения карельских петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО принадлежит доктору исторических наук Юрию Александровичу Савватееву. Он первый стал говорить о том, что наши петроглифы достойны включения в этот список. В те годы уже был создан музей беломорских петроглифов, и открыт павильон „Бесовы следки“, т. е. была структура, которая занималась наскальными изображениями. Это было лет 30 назад, и теперь, наконец, идея Юрия Александровича реализована.

В мире сейчас насчитывается около 900 объектов культурного наследия, которые имеют такой статус. Представляете? Более 200 стран и около 900 объектов, которые такой статус получили. На мой взгляд, это, прежде всего, признание культурной значимости древних наскальных изображений Карелии», — заявил археолог Александр Жульников.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».

фото: Сетевое издание «64 параллель онлайн»

«Карельский окатыш» запустил уникальную систему разогрева мазута и намерен сэкономить миллионы

На предприятии «Карельский окатыш» запущена в работу система разогрева мазута при помощи термального масла.

«Карельский окатыш» намерен экономить порядка 100 млн рублей в год после внедрения новой системы разогрева мазута. Об этом сообщает сетевое издание «64 параллель онлайн».

В работе котельной и на фабрике в качестве основного топлива применяют мазут. Перед подачей на горелки обжига и котлов мазут необходимо разогреть до температуры 110 градусов. Для этого на комбинате до последнего времени использовали энергию пара из котельной, который считается достаточно дорогим.

«Мы приняли решение применить новую технологию разогрева мазута при помощи энергии термального масла, разогреваемого индукционными нагревателями. Она позволит экономить пять тысяч тонн мазута в год — это почти 100 миллионов рублей. Дополнительно снизится расход воды на 105 тысяч кубов в год, эффект — около 2,5 миллионов рублей, — рассказал главный энергетик „Карельского окатыша“ Алексей Попов. — Кроме того, повысится безопасность, поскольку система дает возможность разогревать и полностью сливать нефтяную продукцию, не обводнив ее».

По информации издания, в России такие системы только появляются. Пионер среди предприятий «Северстали» — «Карельский окатыш». В 2019-м специалисты комбината разработали проект, в прошлом году начали его реализацию. В этом году завершили монтаж оборудования и настройку технологического процесса, сейчас систему запустили в работу.

Технологический процесс разогрева и слива мазута полностью автоматизирован, за всей работой следит один человек.

Устройство нагревающего теплоносителя состоит из нескольких индукционных нагревателей с замкнутым циклом. Для циркуляции термального масла использованы насосы, выдерживающие высокие температуры. Установка имеет высококачественную тепловую изоляцию.

Для обеспечения работы системы построили трансформаторную подстанцию, провели отдельные кабельные линии.

Стоимость инвестиционного проекта составила 92 миллиона рублей. Предполагается, что он окупит себя менее чем за год.

Ранее сообщалось, что «Карельский окатыш» получил статус резидента Арктической зоны России.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА В ЛЕСУ КАРЕЛИИ И МЕРТВАЯ РЫБА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей



© instagram.com / vladislavlarin87

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.



Также от училища олимпийского резерва в Кондопоге Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей.



Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики еще и Орден «Сампо».

Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии



© Telegram-канал «Mash на Мойке»

Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.



В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)



© Паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.



Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро.



Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии также начали проверку по факту массовой гибели ряпушки.

АКТУАЛЬНО

Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса



© страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог

На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии.

Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии



© РИА Новости / Кадр из видео

Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.

фото: Столица на Онего

В Карелии водитель устроил столкновение на встречной полосе

Трое человек пострадали в аварии, произошедшей на дороге в Карелии.

ДТП произошло в субботу, седьмого августа, в Пряжинском районе, на трассе «Крошнозеро-Эссойла». Об этом сообщает ГИБДД.

56-летний водитель на «Renault Duster» при прохождении поворота не учел безопасную скорость движения, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2112».

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Renault». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии.

фото: © unsplash.com

Горячая линия, по которой можно узнать о состоянии заболевших в поезде детей, создана по поручению главы Карелии

Управление пресс-службы главы Республики Карелия информирует о создании горячей линии, где можно узнать о состоянии госпитализированных детей, заболевших в поезде.

Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели сегодня ночью. Сейчас все 43 ребёнка находятся под постоянным наблюдением медиков. Всего 140 ребят из Карелии направлялись на отдых в детские лагеря. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму.

Ситуация находится под контролем главы Карелии.

«Каждый час получаю информацию о состоянии наших детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день врачи оценивают состояние каждого ребёнка как удовлетворительное, тяжёлых нет», — написал Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

Глава региона поручил министерству здравоохранения республики создать горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8 -800-201-06-57.

Кроме того, по поручению Артура Парфенчикова для контроля за лечением детей в Туапсе направлена главный врач Петрозаводской городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис.

Погода в Петрозаводске сегодня, 8 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +16 …+18 3 м/с В 749 мм.рт.ст. 93% день Небольшой дождь, +18 …+20 1 м/с В 749 мм.рт.ст. 88% вечер Пасмурно, +17 …+20 1 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 91% ночь Облачно с прояснениями, +15 …+16 0 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 97%

фото: Валерий Поташов

Жителей Карелии ждет облачный понедельник

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на понедельник, девятое августа.

В понедельник, девятого августа, в Карелии будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +11, +16°С, на севере местами до +6°С, днем +15, +20°С, местами до +24°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии мотоциклист вылетел в кювет и травмировался

На севере Карелии произошло ДТП, в результате которого медицинская помощь потребовалась мотоциклисту.

Авария произошла в субботу, седьмого августа, в Беломорском районе, на трассе «Кола» «Санкт-Петербург — Мурманск — подъезд к г. Беломорску». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

34-летний водитель мотоцикла «Honda CBF 600S» не справился с управлением. Он съехал на обочину дороги, затем — в кювет, после чего упал с мотоцикла.

Мотоциклист был доставлен в приемное отделение Беломорской ЦРБ для оказания медпомощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель устроил столкновение на встречной полосе.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Росгвардейцы Карелии совершили почти 500 выездов за неделю

Карельские росгвардейцы за неделю выезжали около 500 раз по сигналам тревоги, сообщает управление.

В Карелии сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 30 июля по 6 августа совершили 469 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан — в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Об этом информирует управление Росгвардии.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 15 человек за административные и уголовные правонарушения.

Ранее сообщалось, что подростков и любителя крепкого алкоголя задержали за кражи в магазинах Сортавалы в Карелии.

фото: © instagram.com/volochkova_art

Раскрыта причина увольнения Волочковой из Большого театра

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра.

Об этом артистка рассказала во время прямого эфира в Instagram, передает Лента.ру.

По ее словам, в жизни Волочковой присутствовал обиженный влиятельный мужчина, который ее домогался. «Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — отметила Максакова.

Певица вспомнила, что балерина отказала в симпатии олигарху, который за ней ухаживал. После нескольких неудачных попыток построить отношения с Волочковой бизнесмен решил ей отомстить.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», — пояснила Максакова.