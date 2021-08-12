Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Отремонтированный железнодорожный вокзал начал разваливаться (ФОТО)

Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске: туда уже просочилась сырость.

Сырость обнаружена в проходе железнодорожного вокзала, а на потолке недавно отремонтированного объекта деформировано покрытие. Об этом сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«И года не прошло — все отваливается и темнеет от воды и грязи. Интересно, куда подевались потраченные миллиарды бюджетных денег?», — заявил автор поста и опубликовал фото с места.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что реконструкция железнодорожного вокзала позволила сохранить исторический облик здания и при этом сделать его красивым и удобным для пассажиров.

фото: © pixabay

Ливни, грозы и штормовой ветер накроют всю Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу на территории всей республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 13 августа местами по республике ожидаются ливни, грозы, усиления северо-западного, западного ветра до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В МЧС настоятельно советуют жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Ранее сообщалось, ненастная погода ожидается на территории Петрозаводска и семи районов Карелии.

фото: коллаж: © Валерий Поташов / «Столица на Онего», Freepic

Ажиотажный спрос на получение лицензии на добычу лося в Карелии обвалил электронную систему

Республиканские власти объявили об отмене приема заявлений от охотников.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии вынуждено было отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждают в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.

Министерские чиновники полагают, что работа электронной системы была парализована из-за «массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием скриптов или специально написанного программного обеспечения». «С одной из таких учетных записей зафиксировано свыше 15 тысяч запросов к информационной системе. Суммарно выявлено более 30 пользователей, использовавших роботизированный способ подачи заявлений», – сообщили в Минприроды Карелии.

В итоге прием заявлений на добычу лося был отменен, и республиканские власти намерены обратиться по факту случившегося в правоохранительные органы. Напомним, такая история происходит в Карелии не первый раз: 6 августа Минприроды республики также аннулировало поданные заявления, сославшись на технический сбой.

Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

От удара велосипедист отлетел на несколько метров, на месте работала «скорая».

Авария с участием велосипедиста произошла в Петрозаводске на улице Кирова в районе пересечения с улицей Еремеева. Информация об этом была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк», а также на видеорегистратор свидетеля.

Велосипедист, судя по видео, ехал по тротуару улицы Кирова в сторону центра. Он пересек нерегулируемый пешеходный переход на улице Еремеева, а затем выехал на также нерегулируемый пешеходный переход на улице Кирова. Все это велосипедист делал без остановки, не спешиваясь.

В момент движения по переходу черех улицу Кирова в него врезался легковой автомобиль, двигавшийся в сторону центра.

Авария произошла 12 августа в 19.58.

По предварительной информации, в результате ДТП велосипедист получил травмы.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП с велосипедистом в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Кирова велосипедист выехал на дорогу и попал под колеса, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 12 августа, в 19.58 в Петрозаводске на улице Кирова, в районе дома № 21, водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП с велосипедистом попало в объектив камер наружного наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Страшная авария произошла в Петрозаводске: ВАЗ попал под грузовик

На Вознесенском шоссе водитель на «Жигулях» заехал под грузовик, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 13 августа в 12.19, на Вознесенском шоссе, у дома № 18, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль Volvo.

В ликвидации ДТП принимали участие пожарные-спасатели, которые разрезали корпус отечественного автомобиля, чтобы достать из салона водителя и пассажира.

По информации ГИБДД, водитель и пассажир живы, с серьезными травмами госпитализированы.

Очивидцы говорят, что причиной аварии могло стать аквапланирование.

фото: © кадр из видео fontanka.ru

Уроженец Карелии загорелся в соборе Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

Мужчина загорелся в Троицком соборе Петербурга, когда смотрел на иконы.

Пожар в петербургском Троицком соборе и посетитель, с которого он начался, сняла камера наблюдения, сообщает «Фонтанка.ру».

Судя по кадрам, 12 августа в 18.45 мужчина прошёл в храм, с небольшой заминкой направился к иконам и застыл перед ними на некоторое время. Через минуту произошла вспышка.

Первым на помощь бросился сотрудник собора, почти сразу подоспели другие посетители. Пламя с человека сбивали одеждой и заливали из огнетушителя.

По данным «Фонтанки», звонок в экстренные службы поступил в 18.51. Пострадавшему в начале сентября исполнится 54 года.

Он родом из Карелии, в Петербурге был зарегистрирован на Варшавской улице. В багаже — статьи за кражу и побои, в июле этого года попался на мелком хулиганстве, аналогичный штраф получил в сентябре прошлого года.

Судебные приставы знают его как должника за газ, тепло и электроэнергию. Среди исполнительных производств также есть долг по кредиту почти в 70 тысяч рублей. «ВКонтакте» хранит две заброшенные страницы на имя мужчины, на одной из них он извещает, что покинул планету Земля. Человек с такими же данными регистрировал ИП в 2013 году, основным видом деятельности указана торговля бытовыми электротоварами в розничных магазинах.

Причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

фото: кадр из видео

Фонтан из-под земли: канализация в Петрозаводске не справилась с ливнем (ВИДЕО)

Горожане сняли на видео, как из-под земли бьет фонтан воды.

Инцидент произошел на Ключевой. Фонтан воды бьет из-под земли, вокруг образовалась огромная лужа. Видео опубликовано в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор ролика заявляет, что события происходят по адресу Антонова, 8.

«Ливневая канализация работает очень замечательно!», — говорит голос за кадром.

Накануне в Петрозаводске прошел сильный дождь. Ранее сообщалось, что улица на Древлянке превратилась в реку.

Мужчину, который месяц жил на улице в Петрозаводске и спал у подъезда, увезли в приют

Жители Петрозаводска, забившие тревогу по поводу мужчины, который месяц спал на улице у подъезда дома на Кукковке, спасли ему жизнь.

В минувший четверг, 12 августа, в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» горожанка разместила пост с просьбой о помощи. Петрозаводчанка сообщила, что некий мужчина, который попал в трудную жизненную ситуацию, уже несколько месяцев живет на улице и спит у подъезда многоквартирного дома Кукковке.

«Человек не может ходить, спит у подъезда. Что с ним делать, не знаем. Есть ли возможность отвезти его в какой-нибудь приют».

После публикации в «Столицу на Онего» обратились сотрудники социального центра, которые выяснили адрес местонахождения бездомного, чтобы оказать ему помощь.

Вечером 12 августа в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» появилось сообщение, что мужчина принят на социальное обслуживание в кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации ГБУ СО «КЦСОН РК».

«Если вы увидите человека нуждающегося в помощи, обязательно сообщайте по телефону — 73-13-55», — сказано в посте паблика.

фото: © artfile.ru

За сутки 22 ребенка в Карелии заразились COVID-19, один мальчик в тяжелом состоянии доставлен в Санкт-Петербург

За время пандемии коронавируса в Карелии 5716 ребенка заразились опасным вирусом, восемь несовершеннолетних на сегодняшний день госпитализированы, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 13 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5716. За сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 24 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5186.

По информации Минздрава Карелии, в республиканскую инфекционную больницу доставлены восемь детей с коронавирусом, трое из которых требуют особого внимания: 10-летний мальчик в тяжелом состоянии сегодня, 13 августа, доставлен в Санкт-Петербург.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей республики, зарегистрирована 1 смерть. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 58129 человека, умерли 746 пациентов.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 58 тысяч

За минувшие сутки еще 157 человек заразились коронавирусной инфекцией в Карелии, сообщил глава Минздрава республики.

По данным на 13 августа, COVID-19 был выявлен у 157 жителей Карелии, из них 156 не были привиты. Заболел 151 человек, в состоянии средней тяжести находятся 34 пациента, трое больных находятся в тяжелом состоянии, крайне тяжелый (на ИВЛ) - один.

В ковид-центрах проходят лечение 513 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Число инфицированных с начала пандемии за сутки увечилось до 58129.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 746 человек.

За сутки выздоровели 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 54561 человек.

Ранее сообщалось, ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Жительница Москвы на иномарке упала в Карелии с дороги в кювет – пострадал ребенок

В Медвежьегорском районе иномарка съехала в кювет, пострадал 12-летний ребенок из Москвы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 12 августа, в 17.45 в Медвежьегорском районе, на 611 км федеральной автодороги А119 Вологда — Медвежьегорск, 41-летняя жительница Москвы на автомобиле Kia не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир — 12-летний мальчик, также житель Москвы.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Подросток на авто проехал по федеральной трассе в Карелии более 100 км на встречу к другу и попал в кутузку

В Карелии 16-летний подросток на автомобиле приехал из Медвежьегорска в Бесовец в гости к другу – и был задержан сотрудниками ДПС, сообщили в полиции Прионежского района.

Автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления автомобилем подростка. Юноша приехал к другу из другого района.

В минувший вторник, 10 августа, около 1.00 ночи в деревне Бесовец внимание автоинспекторов привлёк автомобиль "ВАЗ-2112". На требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, а вскоре остановился и, пытаясь скрыться, побежал.

Полицейские беглеца догнали и установили, что за рулём автомобиля находился, не имеющий права управления 16-летний подросток, который приехал к другу из Медвежьегорского района.

В отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении. Для передачи родителям несовершеннолетний по постановлению суда был помещён в спецучреждение, центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Автомобиль, которым он управлял, отправлен на штрафстоянку.

фото: youtube.com / Пятый канал Россия / скриншот видео

Молодой актер из Карелии снялся в сериале «Условный мент» (ВИДЕО)

Житель Лахденпохьи Симон Каява сыграл роль в сериале «Условный мент», который выпускает «Пятый канал».

Симон Каява снялся во втором сезоне сериала «Условный мент». Актер появился в эпизоде в серии под названием «Конец игры». Об этом информирует паблик «Лахденпохья - Навсегда!».

В сообществе отмечают, что молодой актер родом из Лахденпохьи.

«В эпизоде снялся довольно известный молодой житель Лахденпохья Симон Каява», — говорится в посте.

Эпизод с участием актера из Карелии начинается с 11 минуты 41 секунды.

Ранее сообщалось, что студент Карельского колледжа культуры и искусств Симон Каява снялся в детективном сериале «Великолепная пятерка».

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Маленький велосипедист в районе Карелии выехал на дорогу и попал под машину

В Беломорском районе 12-летний велосипедист пострадал в ДТП, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 12 августа, в 14.20 в Беломорском районе, на 27 км федеральной автодороги «Подъезд к Беломорску», водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который, двигаясь навстречу движению, допустил выезд на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

фото: Баренц групп

Спортивную площадку восстановят в отдаленном районе Петрозаводска

В районе Сулажгорского кирпичного завода восстановят спортивную площадку после обращения жителей к куратору СКЗ, заместителю мэра Петрозаводска Андрею Кузьмину.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети. Он рассказал, что местные жители обратились к куратору района СКЗ, председателю комитета градостроительства и землепользования Андрею Кузьмину с просьбой о создании места для занятия спортом. В итоге было принято решение совместно с компанией «Баренц групп» восстановить старый стадион.



«На территории района есть старый заброшенный стадион. Благодаря поддержке бизнеса — компании „Баренц групп“ — в ближайшее время там разровняют участок, отсыпят его, восстановят футбольные ворота, зальют площадку с резиновым покрытием и установят баскетбольное кольцо. Эти работы должны закончиться до конца лета. Планируется еще площадка с уличными тренажерами. Правда, их поставка ожидается чуть позже», — заявил Владимир Любарский.

Он пояснил, что работа по восстановлению стадиона — «пример социально ответственного бизнеса, готового делать город благоустроенным и комфортным».

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Следком Карелии наймет охрану за 4,4 млн рублей

Карельское управление Следственного комитета намерено нанять вооруженную охрану для своего здания в Петрозаводске за 4,4 млн рублей.

Карельский Следком выступает заказчиком электронного аукциона, целью которого является поиск исполнителя для оказания услуг по обеспечению контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в главном здании учреждения, располагающемся на улице Куйбышева в Петрозаводске. Максимальная цена контракта составляет 4 млн 470 тыс. рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Исполнителю предстоит охранять трехэтажное здание с подвалом, находящееся в Петрозаводске по адресу ул. Куйбышева, 7. Объект оснащен сигнализацией, видеонаблюдением, системой оповещения о пожаре и так далее.

На посту в здании Следкома должны находиться два вооруженных охранника. Согласно данным закупки, охранять объект предстоит с 4 сентября этого года по 31 августа следующего года.

Ранее сообщалось, что старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Карелии, полковник юстиции Виталий Коновалов ушел на пенсию.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК / скриншот камеры наблюдения

Маленькие жители Карелии устроили большую помойку (ВИДЕО)

Юные жители Лахденпохьи разбросали мусор, однако их проделки зафиксировала камера наблюдения

В Лахденпохье камера наблюдения запечатлела, как юные жители города разбрасывают по улице мусор. Видео опубликовано в сообществе «Лахденпохья-Навсегда!».

На кадрах видно, как сперва мужчина выносит коробки и пакеты, оставляя их рядом с мусорным баком. Затем дети разбрасывают накопленные отходы.

«Детки попали в Интернет. На днях жители окрестных домов обвинили магазин „4 сезона“ в распространении мусора. Магазин ответил, что это — не его сотрудники и указал на детей, нажаловавшись на поведение малолетних оболтусов. Как на самом деле все происходило — смотрите на видео и делайте выводы», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что известный экоактивист из Костромы очистил от мусора одно из озер Карелии.

фото: © Правительство Карелии

Первый замглавы Карелии Александр Чепик проверил готовность Калевальского района к празднованию Дня республики

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Республики Карелия, пройдут в поселке Калевала 11 сентября с соблюдением всех обязательных ограничений.

Александр Чепик проинспектировал дороги поселка, обновленные объекты благоустройства, затем посетил Калевальскую школу. Здесь по региональному проекту «Современная школа» создан один из лучших центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Для Точки роста был проведен ремонт двух кабинетов на сумму 599 тыс. руб. по специальному дизайн-проекту приобретена мебель, в соответствии бренд-буком оформлены кабинеты информатики и проектной деятельности. Детей будут получать в Точке роста дополнительные знания по направлениям: «Основы сайтостроения», «Шахматы — школе», «Современная мастерская».

В Калевальской школе были проведены работы по ремонту фасада и кровли, подвальных окон и цоколя, фундамента, заменены окна и двери, установлены энергосберегающие светильники.

Также премьер-министр посетил детский сад № 2 и Этнокультурный центр «Калевалатало». Лучшим работникам образовательных учреждений и центра Александр Чепик вручил благодарственные письма за добросовестный труд и профессионализм.

В ходе визита Александр Чепик встретился с личным составом Калевальского авиаотделения лесоохраны и поблагодарил парашютистов-десантников за профессиональные действия при тушении лесных пожаров и вручил им Благодарственные письма и подарки.

Подводя итоги визита в Калевальский район, Александр Чепик подчеркнул, что решение региональных властей о подготовке районов, принимающих День Республики, на протяжении двух лет, было правильным и результативным.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на большой объем выполненных работ, региональное правительство продолжит содействовать развитию Калевальского района.

«Калевала буквально преобразилась на глазах за последние два года. И это не финал, это продолжение той серьёзной работы, которую ведёт руководство района для благоустройства своего районного центра. Перед нами большие задачи по строительству нового детского садика, по ремонту школы. Школы требуют капитального ремонта. Без поддержи регионального бюджета району это будет сделать сложно. Всем вместе нам необходимо создать в Калевальском районе максимально комфортные условия для людей, которые здесь живут», — саказал Чепик.

В правительстве наполмнили, что к Дню республики в прошлом сезоне в Калевале была заасфальтирована часть региональной дороги «Кола»-Калевала-Лонка.

За счет средств субсидии, выделенной из республиканского бюджета при софинансировании из районного бюджета, программы «Комфортная городская среда» и программы поддержки местных инициатив проведены работы по ремонту асфальтового покрытия на местных дорогах.

Приведена в порядок часть ярмарочной площади возле магазина «Сельпо». Заасфальтирована территория, установлено освещение и ограждения, уложена тротуарная плитка.

Подрядчики провели покраску фасадов многоквартирных домов на сумму 4 млн. 423 тысячи рублей.

Отремонтированы и дополнены новыми формами объекты туристического показа, популярные среди гостей района.

фото: ©Лесная территория

Лесоводы из Карелии стали лауреатами премии «Зеленый проект года-2021»

Предприятие из Петрозаводска удостоено премии за пилотные участки для выращивания леса на землях сельскохозяйственного назначения.

Карельские лесоводы стали лауреатами премии «Зеленый проект года-2021», учрежденной российским представительством Лесного попечительского совета FSC. Предприятие из Петрозаводска «Лесная территория», возглавляемое известным карельским экологом Александром Марковским, оказалось удостоено этой премии за пилотные участки для выращивания леса на землях сельскохозяйственного назначения. Церемония награждения состоялась 12 августа на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века», который прошел в Архангельской области.

Как сообщили в жюри премии, в нынешнем году на ее соискание было представлено 78 проектов, направленных на устойчивое развитие и ответственное лесопользование, от 61 организации: 32 экологических, 12 экономических, 23 социальных и 11 детских проектов. География участников проектного конкурса охватывает более чем 50 регионов страны.

Напомним, в сентябре прошлого года правительство России фактически легализовало выращивание леса на землях сельхозназначения. В последние десятилетия в стране появилось около 50-80 миллионов гектаров заброшенных сельхозугодий. Они постепенно зарастали лесом, и государство не планировало возвращать их в хозяйственный оборот. По мнению экологов, заросшие сельхозземли можно использовать в интенсивном лесном хозяйстве, что предотвратит промышленное освоение ценной нетронутой тайги.

фото: © bk55.ru

Подросток из Петрозаводска съездил на угнанном авто в Суоярви и стал уголовником

Двое подростков угнали иномарку и ездили по федеральной трассе, создавая угрозу для жизни всех участников дорожного движения, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, в один из июльских дней несовершеннолетний приметил в одном из дворов автомобиль Chevrolet, двери которого оказались открыты. В замке зажигания он обнаружил ключ, затем позвал своего приятеля и предложил прокатиться, сообщив, что машина якобы принадлежит его знакомому и тот разрешил.

Молодые люди доехали до Суоярви, провели там некоторое время, а затем вернулись в Петрозаводск. Транспортное средство было брошено на одной из улиц города. К тому времени владелец машины обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением об угоне.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили местонахождение подозреваемого, который дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

фото: Столица на Онего

Водоочистные сооружения в Петрозаводске планируют реконструировать на деньги федерального кредита

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» намерена привлечь инфраструктурный кредит из федерального фонда ЖКХ на модернизацию очистных сооружений в столице Карелии.

«РКС-Петрозаводск» планирует получить более 600 млн рублей в виде инфраструктурного кредита, выдача которого будет осуществлена через инфраструктурный Фонд ЖКХ. Средства компания планирует направить на реконструкцию четвертого блока петрозаводских водоочистных сооружений. Об этом «Столице на Онего» сообщила директор по экономике и финансам группы компаний «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина.

Также инфраструктурные бюджетные кредиты возможны к привлечению и Республикой Карелия. Регион планирует взять более миллиарда рублей из федеральной казны на реализацию коммунальных инфраструктурных проектов, в частности, для возможного создания коммунальной инфраструктуры новым жилым домам для расселения аварийного фонда.

Подробности читайте далее.

фото: © Паблик ВК «Экологическая справедливость»

В рунопевческой деревне Карелии отметят традиционный день Маккавеев

Накануне старинного праздника жители деревни устроили субботник на историческом холме Юркки.

В рунопевческой деревне Войница на севере Карелии 14 августа отметят традиционный день Святых мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Накануне старинного праздника жители деревни устроили субботник на историческом холме Юркки, на котором расположены часовня и памятный крест.

Как рассказали деревенские активисты из рабочей группы по экологии при совете территориального общественного самоуправления «Надежда», мужчины скосили траву и срубили кустарники, а женщины привели в порядок внутреннее убранство часовни.

В полдень 14 августа в ней пройдет праздничный молебен. После службы жители старинной деревни соберутся на чаепитие с карельской выпечкой.

фото: © Игорь Лежнев / «Столица на Онего»

В центре Петрозаводска обновят газоны почти на полмиллиона рублей

На Онежской набережной и в парке Победы заменят газоны, сообщили в администрации столицы Карелии.

Как отметили в мэрии, в первую очередь устранят повреждения вдоль лестничных спусков в створах улиц Свердлова и Германа Титова, а также в районе Петровского сквера. До конца августа планируется устроить 4250 кв.м газонов.

Работы стартуют со следующей недели. Их выполнит ИП Савина. В перечень мероприятий входят планировка основания газонов, уплотнение и выравнивание грунта, трамбовка и расчистка почвы, удобрение и посев травы. Стоимость работ — 460 тыс. рублей.

Напомним, что в Петрозаводске ежегодно проводят озеленение территорий. Помимо посадки деревьев, декоративных кустарников и цветов, в городе занимаются и устройством газонов. В прошлом году, к примеру, восстановили участки в сквере Вечный огонь, на Советской площади, на проспектах Карла Маркса и Александра Невского, на улицах Шотмана, Кирова и Герцена.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводске жестко наказали подрядчика, ответственного за заросшие травой газоны.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии сообщил о завершении строительства дороги к петроглифам

В Беломорском районе завершено строительство дороги к петроглифам, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Трасса связала в единый кольцевой маршрут две группы наскальных рисунков — «Бесовы следки» и «Залавругу». Работы выполнила компания «Технострой». Об этом говорится на странице Артура Парфенчикова.

«Новая дорога — один из этапов создания современной инфраструктуры объекта всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Парфенчиков.

Он напомнил, что в мае было завершено строительство нового защитного павильона над «Бесовыми следками». Следующий шаг — строительство моста через реку Кислый Пудас.

«И это снова пример того, как туризм влечет за собой развитие всего района. Мы уже передали в федеральную собственность подъезд к Беломорску, что позволит в ближайшие годы привести трассу в порядок. Увеличение турпотока, безусловно, приведет и к развитию сферы услуг. А это — новые рабочие места для беломорчан», — резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Очередной суточный рекорд смертности от COVID-19 побит в России – за последние 24 часа скончались 815 человек

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались 815 человек, а днем ранее было зарегистрировано 808 смертей ковидных больных, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 22 277 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 850 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 848 340.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 368 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 168 864. За прошедшие сутки скончались 815 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 171,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 511 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 августа остаются 1 242 577 человек.

фото: Очередь на вакцинацию в пункте, расположенном в городе столичном регионе © gazeta.fi

Вакцинация населения не остановила рост заболеваемости ковидом в Финляндии

В соседней с Карелией стране отмечен рекордный суточный прирост числа заболевших.

Накануне в Финляндии было зарегистрировано 1024 случая коронавирусной инфекции. Как отмечает Yle, это рекордный показатель за все время пандемии ковида. Причем, рост заболеваемости не остановила даже вакцинация населения. Сейчас в соседней с Карелией стране первую дозу вакцины получили 67,9% граждан, а полностью привиты 40,4% жителей.

Растет и число жертв ковида. После того, как в минувшие сутки скончались еще двое человек, их общее количество достигло 997.

На этом фоне власти Финляндии были вынуждены пойти на новые ограничения. В столичном регионе число участников публичных мероприятий в помещениях не должно превышать 25 человек, а на открытом воздухе – 50.

фото: © Министерство экономического развития Карелии

Крупнейшее предприятие Петрозаводска обновляет оборудование

На Петрозаводскмаше монтируют новый станок для производства оборудования на строящиеся АЭС, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии» приступили к монтажу нового горизонтально-расточного станка с ЧПУ (числовым программным управлением). Оборудование чешского производства было приобретено в рамках инвестиционного проекта с целью расширения и модернизации действующего производства под дорожную карту поставок оборудования для строящихся АЭС.

Горизонтально-расточной станок монтируют на участке изготовления главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) в сборочно-сварочном производстве Петрозаводскмаша. Новое технологическое оборудование станет частью технологического цикла по выпуску корпусов ГЦНА. Здесь будут выполнять механическую обработку как отдельных деталей — сфер, направляющих аппаратов, фланцев, патрубков, — так и корпусов ГЦНА в сборе.

«Размещение механообрабатывающих станков в одном пролёте — оптимальное планировочное решение участка для потока изготовления ГЦНА. Оно позволяет минимизировать перемещения за пределы одного пролёта —суммарно перемещения сокращаются в три раза, а также в целом оптимизировать логистику за счёт более компактного размещения рабочих мест», — отметил директор по операционной деятельности Петрозаводскмаша Сергей Полонянкин.

фото: © vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска сообщает об отмене рейсов на Костомукшу

Действует временная приостановка важного рейса на север Карелии.

Автовокзал Петрозаводска предупреждает о том, что продлевается временная приостановка рейса по маршруту № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу» отправлением из Петрозаводска в 21.30 и из Костомукши в 12.30. Маршрут будет отменен с 12 по 22 августа 2021 года.

На сайте обращают внимание, что в расписании автобусов возможны оперативные изменения.

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Обидчивый прохожий избил и ограбил двух мужчин на набережной Петрозаводска

Двое взрослых петрозаводчан стали жертвами 26-летнего рецидивиста, который хотел с ними прогуляться по набережной.

По сообщению МВД в Карелии, полицию обратились жители Петрозаводска 46-ми и 48-ми лет. Они рассказали, что на них напал неизвестный и похитил их вещи. По их словам, юльским вечером они проводили время вместе с друзьями на набережной Онежского озера. В какой-то момент присоединиться к отдыхающим изъявил желание проходивший мимо молодой человек. Получив отказ, он пошел на конфликт. Между мужчинами и прохожим завязалась драка, в результате которой у одного из участников злоумышленник украл мобильный телефон, а у второго – золотую цепочку. Молодой человек убежал с места происшествия. Ущерб для неудачно погулявших горожан составил 23,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 26-летний ранее судимый петрозаводчанин. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенный смартфон полицейские изъяли, ювелирное изделие, по словам рецидивиста, было им утеряно.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее пьяный мужчина напал на молодую женщину в подъезде дома в Петрозаводске.