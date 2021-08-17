Что случилось в Петрозаводске и Карелии 19 августа

фото: © Столица на Онего

В Карелию идет холод

Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника.

Как сообщает центр Фобос, вместе с дождевыми тучами на Русскую равнину прорываются холодные воздушные массы, к выходным на северо-западе страны дневная температура понизится до +15 градусов.

Уже с понедельника, 23 августа, по данным Gismeteo, в Петрозаводске днем похолодает до +9…+13 градусов, пройдет дождь, ночь ожидается 3-8.

По прогнозам синоптиков дожди и холод в столице Карелии сохранятся на протяжении недели, с 23 до 29 августа.

«Там уже можно будет говорить о завершении метеорологического лета», — пишет Фобос.

В карельском Гидрометцентре подтвердили информацию о приближающемся похолодании, но не стали давать подробности.

фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Тур для блогеров организуют в Карелии за миллион рублей

В Карелии состоится блог-тур «Россия-страна возможностей», стоимость организации которого может превысить миллион рублей.

На сайте Госзакупок начался поиск исполнителя услуги по организации блог-тура «Россия-страна возможностей» в рамках проекта «ТопБЛОГ». Заказчиком выступает Информационный туристский центр Республики Карелия.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 078 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений.

В техническом задании указано, что тур для блогеров должен состояться в Карелии в период с 12 по 17 сентября. При этом допускается изменение даты проведения мероприятия в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В туре будут участвовать «не менее 19 человек и не более 20 человек». Исполнитель должен обслуживать блогеров в течение их пребывания в республике.

В документации представлена карельская программа визита блогеров. В нее, в частности, входит посещение археологического комплекса «Беломорские петроглифы», национального парка «Паанаярви», выезд в рунопевческую деревню Вокнаволок, переезд на лодках-кижанках на остров Кижи и так далее.

Ранее сообщалось, как топовый российский блогер Илья Варламов посетил республику Карелия в рамках пресс-тура.

фото: © Алекс Кирсанов

Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды

УФНС по Карелии подготовило разъяснения для жителей республики о нормах налогового законодательства, связанных со сбором ягод и грибов.

«Жители республики все чаще задаются вопросом, облагается ли сбор дикорастущих ягод и грибов каким-либо налогом. Налоговые органы Карелии подготовили ответы на вопросы, которые вызывают у граждан затруднения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные физическими лицами от реализации ягод и грибов, заготовленных для собственных нужд, освобождаются от обложения налогом.

«Таким образом, платить налог в этом случае не нужно. Никаких ограничений или специальных требований по ассортименту или объему реализации законодательством не предусмотрено», — говорится в разъяснениях УФНС.

То же самое касается доходов, которые получают сборщики ягод и грибов, сдавая их организациям.

«Если вы собирали ягоды и грибы для собственных нужд, у вас остались излишки, и вы решили их реализовать, сбор все равно сохранит свое наименование «для собственных нужд», — добавили в УФНС.

Требования по уплате налогов возникают лишь в том случае, если сбор ягод и грибов является профессиональной деятельностью граждан, имеющих статус самозанятых.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии: в автокатастрофе погибли три человека.

Сегодня в 15:30 на автодороге «Кола» 348 км. +600 м. в Олонецком районе произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция.

По предварительной информации, женщина 1958 года рождения двигалась на машине «Renault» в сторону Петрозаводска. Она выехала на обочину, не справилась с управлением автомобиля, затем выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Toyota» под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка «Renault», а также водитель автомобиля «Toyota».

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ДПС, сообщили в Госавтоинспекции.

фото: кадр из видео

В Петрозаводске разыскивают грубо нарушившего ПДД водителя (ВИДЕО)

Свидетелей просят помочь найти водителя, грубо нарушившего правила на улице Шотмана., сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения. Момент нарушения попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

На перекрестке улиц Шотмана и Железнодорожная 18 августа в 17:24 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения.

Очевидцев нарушения и водителей, имеющих записи видеорегистратора с этим моментом, просят обратиться в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

фото: © Инстаграм @natalia_bochkareva_official

Актриса Наталья Бочкарева приехала на пленэр на остров Кижи в Карелии

Звезда сериала «Счастливы вместе» отмечает праздник Преображение Господня на острове Кижи.

Наталья Бочкарева уже несколько дней живет на острове в Карелии. «Она вместе с Академией Строганова приехала на пленэр на Кижи. Об этом актриса сообщила в Instagram.

«Еще вчера гуляли по острову, смотрели на местный храм, сделанный почти без единого гвоздя. Увидели, как народ Карелии жил на острове, узнали о правилах, которым они подчинялись. И уже вечером состоялся наш первый пленэр. Скоро будем печь национальные пироги с картошкой и слушать народные песни. Получается рабочая поездка, но в амплуа художника!» — написала актриса на своей странице в соцсети.

Наталья Бочкарева отмечает в музее-заповеднике Яблочный спас.

Напомним, 19 августа, в праздник Преображения — храмовый праздник самого известного памятника острова Кижи — состоится освящение 22-главой Преображенской церкви и первая служба с 1937 года.

фото: © ФКУ Упрдор «Кола»

На дорогах Карелии появились три новых комплекса фотовидеофиксации

Новые камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, были установлены на трассах Карелии, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Стационарные камеры, определяющие превышение транспортными средствами скоростного режима движения, а также факты выезда на встречную полосу в зоне их контроля, установлены на трассе «Кола» (314-й километр, деревня Торосозеро; 439-й и 444-й километры, недалеко от поселка Шуя) и на дороге «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» (16-й и 18-й километры, вблизи поселка Рускеала).

Устройства также способны по номерам фиксировать транспортные средства, находящиеся в розыске и те, собственники которых нарушают Правила дорожного движения, уклоняясь от уплаты штрафов.

Пока новые комплексы будут работать в тестовом режиме. После введения в эксплуатацию данные с них будут поступать в Центр автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений, и нарушители ПДД будут получать квитанции для оплаты штрафа.

Согласно требованиям стандартов зоны контроля стационарных средств автоматической фотовидеофиксации движения на федеральных автодорогах отмечены соответствующими дорожными знаками и табличками.

фото: © «Баренц Групп»

Каким будет новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» (ВИДЕО)

Новый жилой район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» появится на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская — компания «Баренц Групп» рассказала, каким он будет.

Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды», который будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Проект уже вызвал большой интерес у жителей Петрозаводска. Ничего подобного в городе еще не строилось.

«Талоярви» — это не просто очередной жилой комплекс, пусть и с повышенным уровнем комфорта, а совершенно новая концепция создания комфортной городской среды.

Маркетолг компании «Баренц Групп» рассказала об особенностях нового района — месте, где он появится на площади 30 га, огромном парке, монолитных домах с умными планировками, социальной инфраструктуре и многом другом.

фото: Кадр из видео

Появилось видео погони за юным мотоциклистом, упавшим с питбайка на набережной Петрозаводска

Инспекторы ГИБДД преследовали 17-летнего водителя питбайка без прав от площади Ленина до набережной столицы Карелии.

ДТП ПТЗ опубликовал видео полицейской гонки за мотоциклистом-нарушителем по центру Петрозаводска. Она началась на площади Ленина и завершилась на Онежской набережной. Опасные маневры гонщика попали в объектив камеры компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, Госавтоинспекция Петрозаводска сообщала об инциденте, который произошел 17 августа в 16.55. На площади Ленина внимание автопатруля привлек водитель питбайка Wels RT 125, двигающийся в сторону улицы Энгельса. Перед пересечением с проспектом Ленина инспектор ДПС обратился к водителю с помощью громкоговорящего устройства с требованием остановиться. Но гонщик продолжил движение, нарушая правила дорожного движения. На набережной нарушитель не справился с управлением и рухнул вместе с мотоциклом на проезжую часть.

Гонщику, 17-летнему водителю без прав, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Наказание ждет и родителей нарушителя.

фото: © pixbay

В деле о нападении собаки на ребенка в Петрозаводске появились новые подробности

На Перевалке собака, гулявшая с хозяевами на поводке, укусила 9-летнюю девочку, игравшую на детской площадке – ребенок с рваной раной был доставлен в больницу.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратился родственник 9-летней девочки, пострадавшей от укуса собаки.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 в Петрозаводске на улице Мичуринской, у домов № 18 и № 20 на детской площадке, где играла 9-летняя девочка.

«Вечером девочка играла на детской площадке под окном дома, куда недавно переехала семья. Рядом проходила молодая пара с черной собакой средних размеров, которую держали на поводке, но без намордника. В какой-то момент хозяйка собаки отвлеклась, и животное напало на ребенка. Хотя на площадке были еще дети, но пострадала только наша девочка, так как до нее хватило поводка. Собака вцепилась в ногу, достаточно сильно: от укуса часть кожи в районе икры висела. Увидев произошедшее, хозяева скрылись с места происшествия, помощь ребенку не оказали», — рассказал родственник пострадавшей.

Девочка была направлена на лечение: ей зашили рану на ноге, назначили уколы. На перевязку ребенка носят на руках, так как ходить сама она не может.

Родители написали заявление в полицию с просьбой найти виновных. В МВД Карелии подтвердили, что обращение поступало, участковый начал проверку.

Сегодня, 19 августа, в МВД Карелии сообщили, что дело о нападении собаки расследуется в отделении полиции № 3, установлены и опрошены все участники инцидента.

Как стало известно «Столице на Онего», собака, которая покусала ребенка, породы кокер-спаниель. Инцидент произошел в тот момент, когда на площадку, где играли дети, среди которых была и 9-летняя пострадавшая, пришла 14-летняя девочка с собакой на поводке. В какой-то момент собака сорвала стопор рулетки и набросилась на жертву. Испугавшись произошедшего, 14-летняя хозяйка собаки убежала вместе с четвероногим другом. А вечером все рассказала родителям, которые сообщили, что готовы оказать материальную помощь пострадавшей стороне.

В свою очередь, родственники пострадавшей девочки заявили, что конфликт будут решать по закону.

«Когда завершится лечение, мы будем подавать иск в суд с требованием компенсации морального вреда, — сказала родные 9-летней пострадавшей. — Ребенок получил серьезную физическую и психологическую травму. Она только сейчас начала наступать на ногу, и то с осторожностью».

В МВД Карелии пояснили, что наказание будет зависеть от степени тяжести травм, нанесенных ребенку. Если врачи дадут заключение, что девочке нанесен легкий вред здоровью, то виновным грозит административный штраф, если степень травм окажется средней тяжести и более — здесь уже предусматривается уголовное наказание.

«Расследование ведется, ожидаем медицинское заключение, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

фото: © shutterstock.com

Житель поселка Карелии зарезал 32-летнюю женщину

В Муезерском районе мужчина обвиняется в убийстве молодой женщины, которую ударил ножом во время ссоры, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 15 августа 52-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился в квартире в поселке Муезерском с 32-летней женщиной. Он воткнул ей нож в живот. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии.

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии пообещал наказать проектировщиков школы в Кеми за подложный проект

Артур Парфенчиков рассказал об ошибках проектировщиков, которые задерживают строительство новой школы в Кеми.

Руководитель республики провел совещание на стройплощадке новой школы в Кеми, где сейчас идут работы по бетонированию фундамента, основания пола и стен подвала. Об этом Артур Парфенчиков пишет на своей странице в соцсети.

«И отвечая на самый часто задаваемый вопрос „Когда достроим школу?“, обозначу 2023 год. Добавлю, что к подрядчику претензий нет. Компания „СтройГрупп“ выполняет все взятые на себя обязательства, имеет большой положительный опыт строительства подобных объектов по всей России. И сейчас, столкнувшись с ошибками проектировщиков, которые не учли выход скальных пород, продолжает работы на площадке и готова наверстать отставание. Для наглядности ниже выкладываю небольшое видео, на котором хорошо видно, как выступают скалы — они существенно выше уровня подвальных помещений. Сейчас строителям придется исправлять эти ошибки — новый проект уже готов. При этом обязательно доведем до конца вопрос ответственности проектировщиков за фактически подложный проект», — пишет глава Карелии.

Парфенчиков рассказал и о не всегда заметных обывателю работах, необходимых для школы. Так, в котельной на улице Энергетиков для нужд строящегося учреждения образования и больничного городка смонтированы 3 новых механизированных котла, установлено современное насосное оборудование.

«Это важно, потому что строить новую большую школу, рассчитывая на старую инфраструктуру, нельзя», — считает глава Карелии.

Ранее глава Карелии поставил задачу открыть новую школу на Древлянке в ноябре.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Тягач протаранил кроссовер на Гоголевском мосту в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием грузового автомобиля и кроссовера произошла на Гоголевском мосту.

В карельской столице 19 августа в 13-40 произошло ДТП с участием седельного тягача «Volvo» с полуприцепом и кроссовера «Volkswagen Tiguan». Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии». Авария случилась на Гоголевском мосту.

Машины двигались по Гоголевскому путепроводу вниз. Судя по видео, водитель автопоезда предпринял экстренное торможение, тягач занесло, отбросило вправо на силовой барьер, после чего произошло столкновение со стоящим впереди кроссовером. От удара в заднюю часть «Volkswagen» отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамеры компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру», а также камера очевидца запечатлели происшествие.

фото: © cottage.excursion-karelia.ru

Поселок в Карелии ждет аристократов с деньгами в «бархатный» сезон

Согласно данным сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, самое дорогое направление в «бархатный» сезон — Пряжа, а самое дешевое — Москва.

Карельский поселок Пряжа, Валдай в Новгородской области, а также Эльбрус, Осташков, Истра, Узнезя, Ялта, Красная Поляна, Зеленоградск и Москва — самые «роскошные» направления отдыха и путешествий в сентябре и октябре.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в «бархатный» сезон от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Москве, отдых же в Пряже оказался по карману лишь обеспеченным людям.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года.

Десять дорогих направлений отдыха в «бархатный» сезон:

Пряжа — 9000 ₽ / 7 ночей

Валдай — 8000 ₽ / 7 ночей

Эльбрус — 7257 ₽ / 7 ночей

Осташков — 5515 ₽ / 6,5 ночи

Истра — 4700 ₽ / 2,5 ночи

Узнезя — 4000 ₽ / 6 ночей

Ялта — 3515 ₽ / 9 ночей

Красная Поляна — 3040 ₽ / 3 ночи

Зеленоградск — 2995 ₽ / 7 ночей

Москва — 2860 ₽ / 2,5 ночи

фото: © pixbay

Проект строительства автомобильного тоннеля под ж/д путями в Петрозаводске проходит экспертизу

Власти Петрозаводска будут готовы объявить о строительстве тоннеля для автотранспорта под железной дорогой в районе Первомайского проспекта после завершения экспертизы проекта.

Это следует из разъяснений заместителя мэра города Елены Логиновой жителям Октябрьского района, где находится территория предполагаемого строительства. Логинова участвовала во встрече, организованной по инициативе депутата парламента Анны Лопаткиной.

Один из вопросов, который был задан на встрече, касался планов администрации о строительстве тоннеля.

По словам Логиновой, проект «находится на экспертизе». Экспертиза будет завершена не раньше декабря 2021 года. После этого власти Петрозаводска смогут претендовать на финансовую помощь из федерального бюджета для строительства. Его стоимость, оценивается в сумму около 1 млрд рублей.

В рамках проекта планируется реконструкция улицы Достоевского на участке от улицы Зайцева до улицы Боровая с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина.

Планируется реконструировать и продлить улицу Халтурина до железной дороги, пробить там тоннель и вывести автодорогу на противоположной стороне к Первомайскому проспекту в районе улицы Достоевского. Ее предлагается реконструировать до набережной Варкауса.

Реализация такого проекта позволит пустить транспортные потоки от объездной дороги через Пятый поселок и район Первомайского проспекта к набережной Варкауса.

фото: ©Столица на Онего

Финская Карелия призывает власти Суоми открыть туризм для привитых «Спутником V» россиян

Глава финского региона Южной Карелии предложил сертифицировать вакцину «Спутник V» в стране.

Председатель регионального правительства Южной Карелии, приграничного к России финского региона, Юкка Копра призвал власти страны способствовать утверждению российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и открыть туризм для привитых россиян. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я предложил Финляндии попытаться сертифицировать вакцину Sputnik V, если это возможно. Кроме того, органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных. Произойдет ли это, я пока не знаю», - сказал Копра, также являющийся депутатом парламента Финляндии.

Он отметил, что в его ближайших планах обсудить этот вопрос с главой финского минсоцздрава Кристой Киуру.

Также он отметил сложность ситуации из-за разных ограничений, введенных из-за пандемии, на сухопутной границе, где каждая из стран разрешает или запрещает перемещение той или иной группы граждан без согласования между собой.

«Ситуация сложная, и нужно начать её разрешать», - отметил он.

В настоящее время финская граница для туристов из России закрыта до 22 августа.

Напомним, Финляндия открыла с 26 июля въезд в страну для граждан любых государств, у которых имеется свидетельство о прохождении полного курса вакцинации. Правда, речь идет только о тех вакцинах от коронавируса, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медназначения и Всемирной организацией здравоохранения. Российских препаратов ни в одном из этих списков нет.

фото: © Корпорация развития Республики Карелия

20—21 августа приглашаем всех на ярмарку!

20—21 августа с 10:00 до 18:00 АО «Корпорация развития республики Карелия» приглашает всех на ярмарку «ТРИ СПАСА — НА ВСЮ ЗИМУ ЗАПАСЫ!!!»

Место проведения: центральный вход «Магнит семейный» ул. Казарменская д. 2

Любой сможет выбрать товар из широкого ассортимента продукции: напитков и мёда, фруктов и овощей, орехов и цукатов, выпечки и сладостей, сыра и сувенирной продукции карельских мастеров!

На ярмарке будут организованы бесплатные мастер-классы:

20 августа — «Карельская роспись» в 12.00, 14.00, 16.00; «Изготовление натурального скраба для тела» в 16.00; «Лепка из теста» в 12.00; «Берестоплетение» в 14.00, 16.00; «Изготовление свечи» в 16.00

21 августа — «Изготовление свечи» в 14.00; «Изготовление текстильной калитки» в 12.00, 14.00, 16.00; «Лепка из теста» в 12.00; «Берестоплетение» в 14.00, 16.00.

Предварительная запись на мастер-классы осуществляется по тел.: (8142) 44-54-00 (доб. 140)

Акционерное общество

«Корпорация развития Республики Карелия»

http://kr-rk.ru

фото: © ОАО «РЖД»

Первый в стране мультимодальный маршрут в Карелии приобрел популярность у туристов

Более 12 тысяч человек воспользовались новым мультимодальным маршрутом на Валаам, в планах — организовать подобные маршруты на Кижи и Соловки, сообщили в правительстве Карелии.

Первый в России мультимодальный маршрут на остров Валаам, объединяющий железнодорожный и водный виды транспорта, стартовал в конце мая 2021 года. С этого момента уникальной возможностью увидеть жемчужину Карелии воспользовались уже более 12 тысяч человек.

Расписание судов на подводных крыльях «Метеор» удобно состыковано с расписанием поездов. При покупке билета по маршруту «Москва — Валаам», «Санкт-Петербург — Валаам» или «Петрозаводск — Валаам» с использованием модуля «поезд + «Метеор» оформляется единый проездной документ. Это можно сделать на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Новый туристический маршрут оценили и жители республики. Ежедневные экскурсии на Валаам в течение всего лета, предлагающие совместить виды транспорта или купить билеты отдельно на «Метеор», значительно повысили доступность острова для всех его посетителей.

Развитие мультимодальных перевозок — одно из важных направлений деятельности Правительства Карелии. В настоящее время совместно с ОАО «РЖД» прорабатывается вопрос по организации таких маршрутов на остров Кижи и острова Соловецкого архипелага.

Ранее изменилось расписание быстроходных судов «Метеор» на маршруте Сортавала-Валаам для более удобной стыковки с рейсами поездов дальнего следования.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Гвоздь-гигант пробил колесо автомобилистке из Карелии (ФОТО)

Автолюбительница пробила колесо на дороге, на которой ей попался гигантский гвоздь.

Дорожный инцидент произошел на Ялгубском шоссе. Об этом участница происшествия сообщила в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Уважаемые водители, будьте осторожны на грунтовке Ялгубского шоссе, особенно после прохода грейдера. Сегодня поймала „гвоздик“», — рассказала она.

Ранее сообщалось, как дорожные знаки прибивали гвоздями к деревьям на улице в Петрозаводске.

фото: © pixbay

Реальная зарплата населения Карелии выросла по официальной статистике

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, в Карелии в июне увеличился на 0,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Это следует из официальных данных Карелиястатата.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в июне превысила 54514 рублей, что на 8,1% больше, чем в июне прошлого года.

По темпам роста зарплаты лидерами стали организации в сфере образования, где этот показатель увеличился на 34,8%.

Кроме того, на 32,7% выросла номинальная зарплате в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 20,1% — в гостиничном бизнесе и общественном питании.

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

Более 59 тысяч человек заразились в Карелии коронавирусом за все время пандемии

За сутки в Карелии заразились коронавирусом 170 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в Карелии подтверждена одна смерть от коронавируса. По официальным данным на 19 августа, в республике от коронавируса скончались 754 человека.

За сутки были выявлены 170 инфицированных граждан (169 из них непривиты). Из них заболевших — 169, средней тяжести — 37, тяжелых — 6.

В ковид-центрах проходят лечение 537 больных коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ).

За сутки выздоровели после ковида 178 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 59116 человек, зараженных коронавирусом. За все время поправились 55587 человек.

Валентина Пивненко: «Хлеб — продукт стратегический»

Продолжается поездка депутата Госдумы по северным районам Карелии.

Сегодня Валентина Пивненко работает в Лоухском районе. В рамках визита встреча на хлебозаводе компании «Каравай».

Предприятие в ноябре прошлого года приобрело современную итальянскую печь для кондитерских изделий. Теперь, поделилась зав. производством Светлана Жадан, хлебозавод стал выпускать гораздо больше видов продукции. Оборудование автоматизировано, что сильно облегчает труд пекаря.

Председатель совета Лоухского районного потребительского общества Лидия Сергеева рассказала Валентине Пивненко, что ежемесячно выпускается продукции более, чем на три миллиона рублей. На предприятии сохранены все традиции, по которым и раньше выпускались хлебобулочные изделия. Техническое переоснащение проходит здесь регулярно. Продукция реализуется в Лоухском районе, осваиваются и новые рынки.

— Пытаемся освоить дополнительные рынки сбыта — сейчас работаем с Мурманской областью. На сегодня есть договоренность по сбыту нашей сухарной продукции. Поэтому думаю, что будем увеличивать объемы производства. И если потребуется, создадим дополнительные рабочие места. Обучать будем здесь же, — сказала Лидия Сергеева.

«Я здесь не первый раз и вижу, что здесь постоянно что-то меняется в лучшую сторону. Продукция совершенствуется, ассортимент расширяется. Здесь, по сути, все те вкуснейшие виды, которые есть на столичных прилавках — вот это все в Лоухах! И самое ценное, на мой взгляд, это то, что коллектив творческий и предлагает все время новые рецепты. Для нас в Карелии важно, что хлебозавод сам обеспечивает каждый уголок Лоухского района хлебом и другой продукцией. Удивительно и ценно, что здесь сохранены дровяные печи, на которых выпекают хлеб. Какие бы мы продукты не пробовали, а стратегический продукт — хлеб. И здесь он изумительный, — отметила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Также Валентина Пивненко сказала, что Лоухский хлебозавод — пример многим другим предприятиям, ведь самое главное, что коллектив работает для людей. Таких нужно поддерживать, поощрять и помогать им в развитии.

В рамках рабочей поездки депутат посетит Лоухское ДРСУ, компанию «Ремстройреконструкция», местный Дом культуры и общеобразовательную школу.

фото: Общественный контроль г. Кемь / ВК

Ветка тополя чуть не убила женщину на севере Карелии (ФОТО)

Жительница Кеми рассказала, как на нее обрушилась ветка дерева.

Жительница севера Карелии рассказала в паблике «Общественный контроль г. Кемь», что ее задела упавшая ветка дерева.

«Вчера проходила мимо банка ВТБ. С большого старого тополя, который давно надо снести, упала большая ветка и задела меня. Слава Богу, отделалась испугом. На этом месте большие ветки падают не однажды», — рассказала она.

Автор поста обратилась в диспетчерскую службу, однако не добилась от нее быстрых действий.

«Звонили в диспетчерскую службу администрации, обещали убрать вчера же. Сегодня проходила мимо, ветка лежит там же. Просьба принять меры срочно, пора давно спилить эти старые тополя. Там же ходят много людей, недалеко и до беды. Мое предложение сделать это до выборов», — резюмировала автор поста.

Ранее сообщалось, как огромное дерево упало на жилой дом в Петрозаводске.

фото: коллаж: «Столица на Онего»

Закрытие почтовых отделений в Карелии может привести к задержкам выплаты пенсий на селе

Жители Карелии требуют остановить оптимизацию структуры Почты России в поселках и деревнях, где нет ни сотовой связи, ни отделений банка.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Кривецкого поселения Пудожского района. Они обеспокоены оптимизацией почтовых отделений. В поселке Приречный отделение уже закрыто, в деревне Усть-Река это произойдет в течение года.

«В Пудожском районе Карелии продолжается согласование перевода отделений АО Почта России на новый график работы. АО Почта России объясняет это нерентабельностью отделений в небольших поселках и деревнях и отсутствием работников. Эта оптимизация расходов приводит к увольнению работающих сотрудников и закрытию существующих помещений. Взамен предлагается один раз в неделю на 2-3 часа работа с колес, т. е. приехавший сотрудник выдает пенсии, принимает оплату коммунальных платежей и подписки на газеты и журналы, но чеки при этом будут выдаваться в следующий приезд. Для получения писем, газет, и журналов предлагается установка именных почтовых ящиков секции по 6 ячеек», — говорится в обращении.

По мнению жителей Пудожского района, оптимизация Почты приведет к задержкам выплаты пенсий, если дата выплаты наступает ранее согласованного дня приезда. Кроме того, оплатить услуги через почтово-кассовый терминал удастся далеко не всем жителям поселков. Во многих населенных пунктах, включая Приречный и Усть-Реку, отсутствует сотовая связь.

«Если раньше многим пенсионера почтальон приносил пенсию на дом, то теперь, учитывая продолжительность работы и загруженность другими операциями, это становится проблемой. Исключается и работа с банковскими картами, а многие получают зарплату и пенсии на них. Ближайшее отделение Сбербанка и терминал для банковских карт находится в поселке Кривцы, до которого 40 км», — пишут пудожане.

Жители Кривецкого поселения отмечают. Что обращались за помощью в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, писали главе Карелии в соцсети. Из Минтранса пришла лишь отписка.

«Как главную причину невозможности повлиять на ситуацию, как местные, так и региональные органы власти называют то, что АО Почта России является частной организацией. А на официальном сайте организации размещена следующая информация — Единственным акционером АО „Почта России“ является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Управляют сейчас явно не в пользу жителей поселков и деревень», — уверены в поселении.

фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

Росгвардия в Карелии охраняла покой гостей праздника Преображения Господня на Кижах (ФОТО)

Росгвардейцы следили за порядком при освящении церкви Преображения Господня Кижского погоста.

В управлении Росгвардии по Карелии напомнили, сегодня, 19 августа, на острове Кижи состоялось освящение 22-главой церкви Преображения Господня и первая служба с 1937 года. По народному календарю в этот день отмечается Яблочный спас, а православная церковь празднует Преображение Господне.

Охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятия обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Карелии, которые осуществляют круглосуточную охрану и безопасность историко-культурного комплекса «Кижи».

Чин освящения и литургию провел Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, а после возглавил Крестный ход вокруг Кижского погоста и по традиции освятил плоды нового урожая.

Благодаря слаженной работе росгвардейцев, нарушений общественного порядка при проведении.

Ранее сообщалось, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отмечает праздник Преображение Господня на острове Кижи.

фото: © Правительство Карелии

Дорогу на Кемь в Карелии отремонтируют за 152 млн рублей

В ходе рабочей поездки глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел ремонт федеральной автодороги «Кола» на участке «Подъезд к г. Кемь», сообщили в пресс-службе руководителя региона.

По инициативе главы республики эта часть дороги была передана в федеральную собственность, и началась её реконструкция. Вместе с представителями компании-застройщика АО «ВАД» руководитель региона обсудил ход проведения ремонтных работ и сроки их окончания.

Сейчас на трассе идет устройство защитных слоев из битумоминеральной смеси и укрепление обочин. Эта технология позволит увеличить срок службы дорожного полотна. Стоимость ремонта составляет 152,7 млн рублей. Строители обещают завершить работы в соответствии с контрактом — к 3 сентября 2021 года.

Артур Парфенчиков также сообщил, что автодорога «Кемь — Рабочеостровск» переведена в категорию региональных, осенью этого года будет подготовлена документация ее на капитальный ремонт. Проект предусматривает не только создание современной дорожной инфраструктуры, но и велосипедной дорожки, и тротуаров.

Приводятся в порядок и городские улицы Кеми. В этом глава Карелии смог убедиться, проверив, как идет ремонт тротуаров на одной из центральных магистралей районного центра — Пролетарского проспекта. В прошлом году здесь было уложено новое асфальтовое покрытие, а теперь дошла очередь до удобства пешеходов.

Проект «Ремонт (асфальтирование) тротуаров и благоустройство территории по Пролетарскому проспекту» реализуется по программе инициативного бюджетирования «Народный бюджет». Работы начались с 17 августа, и до конца сентября должны быть отремонтированы тротуары на протяжении 4,2 км. Кроме того, вдоль дороги будут уложены новые бордюры, покрашены ограждения, установлены три новых остановочных павильона, заменены урны, спилены аварийные тополя, обновлены газоны, подрезаны кусты и деревья. Таким образом, одна из центральных улиц старинного поморского города будет благоустроена, на ней появятся новые тротуары, которые не ремонтировались почти 30 лет.

фото: © Сергей Семенов / ТАСС

Коляски и кроватки для новорожденных выдают на прокат бедным семьям в Карелии

Пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных детей работают в Карелии для нуждающихся семей.

В республике действуют пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных и детей раннего дошкольного возраста. За помощью могут обратиться родители детей до 3 лет, нуждающиеся в колясках, пеленальных столах, кроватках, автокреслах, стульчиках для кормления. Вещи в прокат предоставляются бесплатно. За первое полугодие 2021 года помощь оказана более 50 семьям республики, сообщается на сайте правительства региона.

При обращении необходимо предоставить:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Адреса пунктов проката:

Центр помощи детям №4: г.Кемь, п.Рабочеостровск, ул.Железнодорожная, д.8, 8(814-58) 56120.

Центр помощи детям №5: г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15А, 8(814-31) 42531.

Центр помощи детям №6: г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69-Б, 8 (814-52) 53908.

Центр помощи детям №7: г.Сортавала, ул. Гагарина, 10,8(81430)45293 или 8(81430)48118.

Центр помощи детям №8: г.Олонец, ул.Урицкого 4-а, 3 этаж, 8(814 36) 4-13-44.

Центр помощи детям «Надежда»: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 24а, 8 (911) 400-11-59, 8 (911) 400-05-23, 8 (911) 400-07-49, 8 (911) 400-14-84.

Организация пунктов проката стала возможной при помощи Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска требуют собственников домов повесить на них таблички

Мэрия Петрозаводска сообщила собственникам индивидуальных жилых домов о необходимости размещения на фасадах номерных знаков и уличных указателей.

В период с 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения. Администрация Петрозаводска напомнила собственникам домов и помещений в них о необходимости размещения на фасадах зданий адресной информации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Собственники домов должны разместить на фасаде указатель наименования улицы, номер строения, номер подъезда с указанием номеров квартир в нем. Также хозяин должен установить на двери своей квартиры табличку с ее номером.

Мэрия Петрозаводска предлагает заказывать таблички у рекламных агентств.

С 1 сентября вступает в силу порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории Петрозаводска. Таблички на зданиях должны быть унифицированы. Для них определены размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, Зареке и в Центре. Порядок предусматривает запрет размещения рекламы и иной посторонней информации на адресном знаке. Кроме того, установлено требование правильного написания наименования элемента улично-дорожной сети с дублированием на карельском языке.

Ранее сообщалось, что с сентября в Петрозаводске начнут массово менять адресные таблички на зданиях.

фото: ©Игорь Георгиевский

На острове Кижи будет построена новая канализация

Главгосэкспертиза России утвердила документацию на строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в музее-заповеднике «Кижи», сообщили в правительстве Карелии.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения объектов музея-заповедника «Кижи». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает строительство новых водопроводных и локальных очистных сооружений на острове Кижи, на землях особо охраняемых природных территорий, в водоохранной зоне Онежского озера. Здесь будут построены 1039,15 метров водопроводной и 1619,5 метров канализационной сетей.

В рамках проекта планируется и строительство двух канализационных насосных станций производительностью, соответственно, 6,86 и 7,34 кубометров в час, к которым подведут кабельные линии электроснабжения. Также здесь установят две емкости с запасом чистой воды, четыре смотровых колодца, двухсекционный резервуар-усреднитель, осадконакопитель, два блока биологической очистки и блок доочистки.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Атлант».

фото: © Правительство Карелии

Детская хоккейная школа «СКА-Карелия» набирает мальчиков и девочек

Открыт набор в детскую хоккейную школу «СКА-Карелия», представляющую один из сильнейших в России хоккейных клубов.

Мальчиков и девочек 5—6 лет приглашают в «СКА-Карелия». Школа осуществляет подготовку детей до уровня спорта высших достижений, системы СКА и хоккейных клубов. Тренировки проходят в Ледовом дворце города Кондопога, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Хоккейная школа берет на себя все расходы на организацию тренировочного процесса, трансфер между Петрозаводском и Кондопогой, участие в соревнованиях. Заявку можно подать онлайн в паблике школы «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, училище олимпийского резерва в Кондопоге объявляет набор студентов по направлениям самбо, керлинг и регби.