Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © «КСМ»

Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено

Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района, где строятся ГЭС.

«В связи с определенными проблемами, связанными со строительным производством, в настоящее время перенесен срок ввода в эксплуатацию этих объектов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — апрель 2022 года», — сообщил министр.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, приостановка строительства повлияла на поступления налоговых платежей.

«Было несколько сот рабочих КСМ (строительной компании — прим. ред.), они платили налоги с заработной платы. Сейчас их там нет, стройка приостановлена. Приостановились, конечно, и налоги и в местный бюджет и в региональный», — пояснил губернатор.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Карелии, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году, затем сроки перенесли на конец 2021 года.

фото: Людмила Корвякова

100 дней на посту: Владимир Любарский дал «президентское» интервью

Первой точкой отсчета работы президента любой развитой страны считается сотый день работы.

Обычно после этого главы государств подводят первые итоги. Журналисты «МК в Карелии» попросили мэра Петрозаводска Владимира Любарского сделать то же самое.

Градоначальник сразу пояснил, что в его понимании на муниципальном уровне первые 100 дней – это не как у президента.

«Для сити-мэра, как я шутливо себя называю, говорить о каких-то достигнутых результатах еще пока рано», - считает он.

Тем не менее, интервью получилось весьма познавательным. Его текст можно прочитать здесь.

фото: © freepik

В Карелии 22 беременные женщины болеют коронавирусом, двое в тяжелом состоянии (СРОЧНО)

За все время пандемии коронавируса в Карелии 500 беременных женщин заразились COVID-19, одна роженица умерла, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что первоначально в республике не вакцинировали против ковида беременных женщин, так как не было данных побочных эффектах вакцины на плод и течение беременности.

«С начала массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции возникало много споров о доступности, надежности и необходимости вакцинации различных категорий граждан. Показания для прививок постепенно расширяются: теперь прививку рекомендуют и будущим мамам», — написал Охлопков.

Проведение вакцинации, по словам Михаила Охлопкова, рекомендовано с 22 недели беременности, именно этот срок считается безопасным для плода, так как органы и системы уже сформированы, и риск вакцинации сводится к минимуму. Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения: вакцинация беременных женщин не представляет опасности для младенцев, а вакцина защищает не только женщину, но и ее малыша.

В соответствии с рекомендациями Минздрава России показано проведение вакцинации беременных с риском тяжелого течения ковида — с нарушением жирового обмена, имеющих хронические заболевания легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и заболевания печени.

«Почти 500 случаев заболевания ковидом среди беременных женщин зарегистрировано в Карелии с начала пандемии, одна женщина умерла. В настоящее время коронавирусом болеют 22 беременные и родильницы, две женщины — в тяжелом состоянии», — сообщил глава карельского Минздрава.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)

В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ране сообщалось, что в минувший четверг, 19 августа, в 15.30 в Олонецком районе, на 348 км автодороги «Кола», произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 63-летняя женщина двигалась на автомобиле Renault в сторону Петрозаводска. Она выехала на обочину, не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем Toyota под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП погибла сама виновница аварии и ее пассажирка, а также водитель автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка.

В паблике пожарно-спасательного отряда Олонецкого района появились фото с места смертельного ДТП, в ликвидации которого они принимали участие.

фото: © Минздрав РК

Пациентам поликлиники Петрозаводска больше не придется ходить к терапевту, чтобы попасть к специалисту

Городская поликлиника №3 меняет систему направления пациентов к узким специалистам.

Петрозаводская городская поликлиника № 3 совместно с Минздравом Карелии запускает пилотный проект, уникальность которого заключается в отказе от порядка направления пациентов к узким специалистам через терапевта. О том, почему принято такое решение, рассказала исполняющая обязанности главного врача Елена Закатова.

«В настоящее время пациенты, которым требуется помощь узких специалистов, попадают к ним через участкового терапевта. Получается, что пациент, теряя время, сначала записывается к терапевту, который зачастую выполняет роль „фильтра“, направляя его к другому врачу. Такой подход в определенной мере разумен: сам пациент никогда не может достоверно сказать, что с ним происходит», — сказала Елена Закатова.

По словам замглавного врача поликлиники Закатовой, ближайшее время на портале госуслуг откроется электронная запись ко всем узким специалистам в поликлинике.

«Переформатируем работу регистратуры, организовав информационный центр сопровождения пациентов, куда они смогут обратиться с любым вопросом, касающимся записи на прием к врачу. Организуем посты администраторов на каждом этаже, чтобы люди быстро и комфортно получали медицинские справки, рецепты, проходили обследования и попадали на прием к врачам», — объяснила Елена Закатова.

Какие еще нововведения для удобства и комфорта пациентов ожидаются в поликлинике № 3, читайте здесь.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Девушка-водитель спровоцировала групповое ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии столкнулись несколько автомобилей, информирует Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг, 19 августа, в Петрозаводске на Лесном проспекте.

24-летняя женщина-водитель на автомобиле «Skoda Fabia» неправильно выбрала скорость движения и совершила столкновение с автомобилем «Citroën». Затем «Citroën» откинуло на автомобиль «Hyundai». После чего произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi Outlander» с машиной «Skoda Fabia».

В результате аварии автомобили получили повреждения. На место происшествия скорая медицинская помощь и наряд ГИБДД не выезжали. ДТП было оформлено по европротоколу.

29-летняя женщина-водитель автомобиля «Citroën» позднее самостоятельно обратилась за медицинской помощь в БСМП Петрозаводска и по медицинским показаниям была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что скрытый патруль ГИБДД остановил на трассе в Карелии женщину, совершившую опасный обгон.

фото: © freepik

Пропавшая 5 месяцев назад жительница Петрозаводска нашлась в Санкт-Петербурге

Женщина, которая выехала 5 месяцев назад из Петрозаводска в Санкт-Петербург и пропала, нашлась – у нее все хорошо, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что в апреле 31-летняя женщина выехала из Петрозаводска в Санкт-Петербург и пропала. Родственники обратились в полицию с просьбой помочь найти потерявшуюся.

Отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску молодую женщину объявил в розыск.

Сегодня, 20 августа, в МВД сообщили, что объявленная ранее в розыск женщина вышла на связь – у нее все нормально.

Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

фото: © ГКУ РК «ОПС по Кемскому району»

В Карелии ищут свидетелей страшной аварии, в которой погибли дети

Наиболее ценной информацией о ДТП в Кемском районе может обладать водитель предположительно белого грузовика, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела МВД Кемского району разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось 17 августа 2021 года на 919 километре федеральной автодороги «Кола». Столкнулись автомобили Chevrolet Viva и ГАЗон 3010GD, двигавшиеся во встречных направлениях. В результате трагической аварии погибли три человека, в том числе двое детей.

По имеющимся сведениям, в момент аварии рядом проезжал грузовой автомобиль, предположительно белого цвета. Его водитель может обладать наиболее ценной информацией о событии.

Полицейские просят откликнуться водителя указанного большегруза, а также всех очевидцев происшествия. Всех, кто обладает какой-либо информацией или записью происшествия на видеорегистраторе, полиция просит сообщить об этом по номеру телефона дежурной части МВД Кемского района: 8-814-58- 57200.

Ранее мы писали об этой аварии, произошедшей около полуночи в Кемском районе. Погибли три человека, находившихся в автомобиле Chevrolet, из них двое детей. Все погибшие - жители Мурманской области.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

Финляндия продлила ограничение на въезд в страну россиянам до сентября

Решением правительства Финляндии ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются до 19 сентября, сообщили в консульстве Финляндии в Петрозаводске.

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства, сообщается в паблике консульства Финляндии в Петрозаводске.

Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы вы можете найти на сайте Пограничной охраны Финляндии.

Коронавирус и его распространение продолжают создавать глобальный риск. Из-за пандемии на границах многих государств введены ограничения, и Финляндия, и Россия с целью предотвращения распространения ковида также ограничивают движение через свои границы.

фото: © AP Photo / Craig Ruttle

Две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки

Общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 756 человек.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены две смерти от коронавируса. Об этом сообщается в таблице, размещенной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 756 человек.

За сутки выявлены 175 инфицированных (непривиты все). Из них заболевших — 168, средней тяжести — 42, тяжелых — 7, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В республиканских стационарах с ковидом находится 551 пациент, из них крайне тяжелых/ИВЛ — семь человек (из них 0 на инвазивной ИВЛ).

За сутки от коронавируса излечился 181 человек.

Всего за период пандемии коронавирус был обнаружен у 59291 человека. Поправились после ковида за все время 55768 человек.

фото: youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации / скриншот видео

«Смысл был — воззвания к темным силам»: обвиняемые в ритуальной расправе в Карелии показали место одного из убийств (ФОТО, ВИДЕО)

Следком опубликовал видео, на котором представительница пары сатанистов указала место, где произошло одно из ритуальных убийств.

Следком России опубликовал ролик, на котором фигурантка дела о ритуальных убийствах показывает место одного из преступлений.

«Вот там это было», — говорит девушка на видео.

«Примерно какие там фразы были, слова?», — спрашивает голос за кадром.

«Не помню», — отвечает девушка.

«Ну хотя бы несколько слов. О чем? Смысл в чем?», — продолжает голос.

«Смысл был — воззвания к темным силам», — отвечает фигурантка.

Главное следственное управление Следкома России расследует уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. Их обвиняют в убийстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом информирует сайт Следственного комитета.

Сообщается, что Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане. Указано, что движение предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу на территории Карелии пожелал принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий. Он ударил ножом потерпевшую и убил ее.

При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в городе Балашихе Московской области обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего сбыта.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году, установлена причастность фигурантов к совершению еще одного ритуального убийства — уже на территории Ленинградской области. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела соединены в одном производстве.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и подыскали мужчину, который стал их жертвой.

Находясь в лесу вблизи станции Приозерск Ленобласти, соучастники избили мужчину и затем убили ножом. В ходе осмотра места происшествия в июле этого года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее.

Ранее сообщалось, что пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах. Одно из преступлений совершено в лесах Карелии.

фото: © «Столица на Онего»

«Не оставляйте их одних!»: лидер поискового отряда призвал жителей Карелии не пускать в лес стариков

Командир карельского поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков рассказал, что отправляющиеся в лес за грибами и ягодами старики подвергают свою жизнь невероятной опасности.

Алексей Глушков рассказал в соцсети, что в Карелии в разгаре «сезон лесных потеряшек». По словам общественника, в наибольше опасности оказываются пожилые люди. Он рассказал, что накануне поисковые службы и добровольцы занимались розыском пожилой женщины, которая отправилась в лес и не вернулась.

«Исходные данные — бабушка, 84 года, 2 недели болела, не могла ходить, чуть стало лучше — сразу в лес. Как обычно из состояния этого возраста — сердечно-сосудистая недостаточность и все сопутствующее, а так очень плохой слух. Поэтому работать на отклик практически бессмысленно. Задача — поиск с воздуха и прочес зоны… Узнаем, что бабушка боевая. Любительница побродить по лесам. Пропадала не раз. 9 лет назад вообще вышла из леса на тринадцатые сутки через 8 км. от поселка. Слабая, но вышла… », — рассказал Глушков и пояснил, что в этот раз пропавшую пока найти не удалось.

Лидер поискового отряда призвал жителей Карелии беречь престарелых родственников и не позволять им самостоятельно выбираться в лес.

«Основная группа риска — люди старшего возраста. Бабушки, дедушки. Люди, которые не будут пользоваться компасами и навигаторами, которые не возьмут в лес телефон. Чтобы не потерять. Люди, которые по инерции оденутся в темную одежду. Потому что „немаркая“ и „так привыкли“. Люди, которые в силу возраста имеют целые букеты заболеваний. Люди, которые уверены, что „я в этом лесу каждую тропинку знаю“. А с этой мысли начинаются все лесные проблемы. Они не возьмут с собой еду и воду, потому что „зачем лишнее с собой таскать“. Люди, которые… И еще найдется десяток причин, которые уведут их далеко от места входа в лес и очень усложнят поисковые работы», — пояснил он.

Алексей Глушков призвал обеспечить пенсионеров необходимой экипировкой и оборудованием для лесных походов, чтобы уберечь их жизни.

«И мы призываем всех в сотый или тысячный раз — ну обратите вы особое внимание на своих стариков, которые не могут без лесных походов. Следите за их экипировкой, будьте постоянно с ними на связи. Купите им навигаторы, обучите пользоваться. Или трекеры. И заставляйте их брать с собой. Если понимаете, что есть очень возрастные проблемы, — не отпускайте их в лес одних. Берите правильное оборудование и идите с ними. Не оставляйте их одних! ... Кто-то скажет, что они не могут остановить своих стариков от походов. Кто-то будет рассказывать про занятость и работу, про отсутствие времени, детей, болезни, командировки и пр. Кто-то про то, что приобретение навигатора или трекера для них дорого. Что же, каждый делает свой выбор в пользу того, что важнее… Хотя покупка желтого жилета за 250 рублей и убеждение своих родных обязательно носить его в лесу не требует много денег и времени. Но позволит поисковикам быстрее найти человека. В любом состоянии», — заявил Алексей Глушков.

фото: © Полиция Прионежского района / ВК

Пьяный водитель без прав на незастрахованной машине проломил забор частного дома под Петрозаводском

Ночью в Верховье пьяный мужчина на внедорожнике въехал на чужой участок, сломав забор, сообщили в полиции Прионежья.

Сегодня около двух часов ночи в деревне Верховье автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления водителя автомобиля Niva. Мужчина в состоянии опьянения въехал на чужой участок и повредил ограждение. Хозяйка поврежденного забора сообщила об этом в полицию.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали у автолюбителя состояние опьянения 0,77мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе и установили, что водительского удостоверения он не получал, транспортное средство не зарегистрировал и не застраховал.

Нарушитель привлечён к административной ответственности за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения. Законном при данных нарушениях предусматривает административный арест от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в 30 тысяч рублей. За отсутствие регистрации транспортного средства - штраф от 500 до 800 рублей, за отсутствие страховки – штраф 800 рублей.

В результате 32-летний нарушитель задержан, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, пьяный водитель - это угроза безопасности дорожного движения.

Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в полицию - (8142)73-90-22, 102 или 112.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Правительства Карелии и Ленобласти прекратили действие соглашения, касающееся пассажирских перевозок на такси

Прекращение соглашения касается, прежде всего, работы водителей и ничего не меняет для пассажиров, сообщили в Минтрансе Карелии.

Минтранс Карелии поясняет, что соглашение было расторгнуто из-за нарушений, которые допускали водители, а также отсутствия возможности контроля по разрешениям, выданным на территории другого региона. Прекращение соглашения касается прежде всего работы водителей и ничего не меняет для пассажиров.

При отсутствии соглашения водители, имеющие лицензию, выданную в Республике Карелия, не могут работать на маршрутах, действующих на территории Ленобласти, и наоборот.

При этом перевозки между субъектами РФ по данным лицензиям разрешены законом. Таким образом, водитель с карельским разрешением на работу может перевозить пассажиров в Ленобласть и обратно. Точно также таксисты с лицензиями Ленобласти имеют право принимать заказы из Карелии на межрегиональные перевозки.

фото: © Министерство экономического развития Карелии

Минэк объявил первые результаты включения районов Карелии в Арктическую зону

Присвоение статуса территорий Арктической зоны России 6 районам Карелии уже позволило привлечь в экономику 2,3 млрд рублей частных инвестиций.

Об этом сообщили представители Минэкономразвития Карелии на заседании Совета при главе республики по вопросам развития арктических территорий.

По данным министерства, предприниматели, ставшие резидентами Арктической зоны инвестировали в свои бизнес-проекты более 2,3 млрд рублей и создали 132 рабочих места.

«Карелия уверенно входит в тройку субъектов по числу резидентов и является лидером по объему инвестиций», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Всего в федеральный реестр резидентов Арктической зоны включены 23 индивидуальных предпринимателя и юридических лица, которые реализуют на территории Карелии проекты на общую сумму 96 млрд рублей с созданием более 1260 новых рабочих мест.

Кроме того, в районах Карелии, вошедших в Арктическую зону, 1 августа стартовала программа «Арктический гектар», которая предусматривает бесплатное выделение земельных участков населению. На сегодняшний день заявки подали 248 человек.

Статус территорий Арктической зоны России имеют Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы и Костомукша. Их резиденты имеют право на целый ряд преференций, в том числе, налоговые и другие льготы.

фото: © МЧС по Республике Карелия

Замначальника Управления МЧС Карелии ушел на повышение в Ненецкий автономный округ

Бывший заместитель начальника Главного управления МЧС по Карелии Дмитрий Зайцев назначен начальником управления МЧС по Ненецкому автономному округу.

Как сообщили в МЧС Карелии, бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия по Государственной противопожарной службе Дмитрий Серегеевич Зайцев назначен начальником Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу.

«Дмитрий Серегеевич Зайцев начал свой путь с должности дознавателя межтерриториального отдела государственного пожарного надзора в Кеми в 2006 году. В дальнейшем проходил службу на различных должностях в противопожарной службе, а закончил службу в должности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия по Государственной противопожарной службе», -сообщили в карельском МЧС.

Бывшие коллеги поздравили Дмитрия Зайцева с назначением, пожелали успехов на новом посту и сообщили, что верят в него.

фото: © pixabay.com

Глава Карелии: «Жители имеют возможность неплохо зарабатывать на туризме»

Жители Кемского района Карелии стали более активно заниматься туристическим бизнесом благодаря росту турпотока.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков после поездки по Кемскому району.

По его словам, он встретился со многими местными жителями, которые настроены сами строить гостевые дома и развивать сферу услуг для туристов.

«Есть поток туристов, есть стабильный доход, это замечательно. Люди зарабатывают деньги, и это главное для чего собственно мы развиваем туризм. Жители Кеми сегодня имеют возможность достаточно неплохо зарабатывать. Это хорошо», — сказал Парфенчиков.

Он подчеркнул, что рост турбизнеса в Кемском районе напрямую связан с федеральным проектом развития Соловецкого архипелага.

Валентина Пивненко: «Игры состоятся, несмотря на запреты»

Проблему юных петрозаводских футболистов из детской спортивной школы №7 сегодня подняли родители - сотрудники «Ростелекома» на встрече с депутатом Госдумы от Карелии с коллективом.

Валентина Пивненко рассказала, что в ее адрес поступило коллективное обращение от взволнованных родителей, дети которых занимаются футболом. Они не могут принять в столице Карелии команды других регионов СЗФО, как это положено по правилам. Все дело в действующих ограничениях по мерам безопасности на стадионе «Спартак». Из-за этого наша команда могла просто «вылететь» из игровой лиги. Родители были очень обеспокоены, что у детей не будет мотивации заниматься футболом далее.

«Мы вместе с руководством республики, с министром образования и спорта, с заместителем премьер-министра правительства Карелии Ларисой Подсадник обсудили проблему. Раз руководство наших силовых структур не пошло навстречу детям и ограничения сохранило, нами было найдено решение. При финансировании из республиканского бюджета наши дети будут участвовать в соревнованиях, но, к сожалению, не на своем родном поле, а в других регионах. Игры состоятся, несмотря на запрет», — рассказала Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы отметила, что это решение не самое лучшее, но приемлемое в данной ситуации.

«И родителей, и детей устроило, они поблагодарили всех, кто помог в решении этой проблемы», — отметила Валентина Пивненко.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Ночью в районе Карелии загорелся расселенный дом (ФОТО)

Пожар произошел в деревянном 2-этажном расселенном доме в Олонце.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного отряда Олонецкого района, 19 августа в 23.25 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по адресу: Олонец, ул.Пролетарская, 13 произошел пожар.

Загорелся неэксплуатируемый 2-этажный дом, огонь вспыхнул в квартире №3.

Для ликвидации пожара привлекались 7 человек личного состава ПЧ-35 по охране Олонца и две единицы техники.

фото: © «Столица на Онего»

Поисковики в Карелии вывели из леса шестерых любителей тихой охоты

Четверо грибников заблудились под Петрозаводском, одна женщина в поисках грибов потеряла ориентир уже на выходе из города – всем потребовалась помощь поисковиков-спасателей.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, за неделю в лесах Карелии были спасены шесть человек, которые пошли за грибами и заблудились.

Так, 12 августа в районе Лососинного из дачного кооператива «Педагог» в лес за грибами вышел 72-летний мужчина и заблудился. На помощь вызвали Петрозаводский поисково-спасательный отряд, мужчина был найден и спасен.

В этот же день, в этом же районе, только из дачного кооператива «Энергетик-3», пошел по грибы 68-летний мужчина и не вернулся. На помощь опять пришли поисковики из Петрозаводского спасательного отряда, мужчина был спасен.

В воскресенье, 15 августа, в Прионежском районе, в районе Шапшозера, в лесу заблудились муж с женой, которые тоже пошли за грибами. Супруги смогли дозвониться до поисковиков, и им помогли найти выйти из леса, сориентировав по телефону.

Также в минувший выходной 50-летняя женщина пошла за грибами в Петрозаводске, в районе газораздаточной станции, и заблудилась, не выезжая далеко за город.

Любительницу грибов нашли спасатели и вывели из леса.

фото: Управление по туризму Республики Карелия

Туристический железнодорожный маршрут из Москвы в Рускеалу открылся в Карелии

Круизный железнодорожный состав будет ходить из Москвы в Рускеалу до 27 сентября.

На выходные с 13 августа по 27 сентября РЖД запустили новый круговой маршрут — Москва-Петрозаводск-Сортавала-Выборг-Москва. Об этом информирует управление по туризму Республики Карелия.

Сообщается, что туристический поезд отправляется вечером в пятницу и прибывает обратно утром в понедельник. В качестве «отеля на колесах» используются новые двухэтажные вагоны классов «купе» и «СВ» с увеличенным габаритом второго этажа и душем. В составе поезда также вагоны класса «люкс» с индивидуальным санитарным узлом и душевой кабиной.

Путешественники могут осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам, посетить горный парк «Рускеала». Стоимость билета — от 7,848 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новые площадки для фотосессий появились в горном парке в Карелии.

фото: youtube.com / tesla-cars Belarus

Парфенчиков распорядился обеспечить в Карелии установку оборудования для зарядки электромобилей

Власти Карелии рассмотрят возможные варианты установки оборудования для зарядки электромобилей на основных туристических маршрутах.

Этот вопрос обсуждался на совещании, посвященном развитию Кемского района. Его участники вспомнили, как минувшей зимой в этот район приехали путешественники на электромобиле Tesla, который заглох, когда у него кончился зарядка.

По словам начальника Управления по туризму Карелии Анны Борчиковой, власти ведут переговоры с компанией «Россети», чтобы она занялась установкой оборудования для зарядки электродвигателей. Кроме того, такое оборудование могут устанавливать владельцы туристических объектов, если им компенсируют затраты.

«Если энергетики не готовы работать в рамках своих программ, давайте подумаем, чтобы компенсировать, может быть, частично это оборудование. Это актуальная тема, потому что электромашин все больше и больше появляется, особенно, на юге, где Петербург близко. Если финны поедут сейчас, то тоже могут быть машины на электрозарядке. Получится ли в каждом гостевом доме, это вряд ли, но в принце возможность быстрой зарядки электродвигателей должна быть», — добавил глава республики Артур Парфенчиков.

фото: © МВД РК

На западе Карелии разыскивается без вести пропавший рыбак

Полиция Суоярвского района просит свидетелей сообщить информацию о 75-летнем рыбаке, пропавшем в июне в районе поселка Хаутаваара, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Суоярвского района разыскивают без вести пропавшего 75-летнего Валерия Алексеевича И., проживающего в Петрозаводске, который 14 июня ушёл на рыбалку в район поселка Хаутаваара Суоярвского района и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост 164 см, глаза зелёные, волосы седые, на правой руке отсутствует фаланга безымянного пальца.

Был одет: в тёмно-синюю кофту с красной молнией, тёмно-синие брюки, обут в зелёные резиновые сапоги, имел тёмно-синюю пилотку с металлической кокардой. При себе имел рюкзак цвета хаки.

Значимые сведения полиция просит сообщать в отдел МВД России по Суоярвскому району по номерам телефонов: 8(814-57) 5-90-24, 8(814-57) 5-27-09.

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Названы 5 ошибок, которые могут помешать одиноким родителям получить выплаты

Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.

Право на выплату имеют родители, проживающие в России, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют среднедушевой доход на каждого члена семьи, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания — в Карелии это 14 467 рублей в месяц.

В Карелии выплата семьям с одним родителем составляет 6 909,5 рублей в месяц на каждого ребенка. Выплачивается ежемесячно и не ограничена сроками кроме возраста ребенка.

Срок принятия решения по заявлению составляет 10 рабочих дней. Срок может продлеваться на 20 рабочих дней в случае необходимости, допустим, в случае отсутствия ответов других ведомств.

Как отметили в отделении пенсионного фонда, анализ показал, что заявители допускают одни и те же ошибки, которые могут повлиять на сроки рассмотрения заявления, могут послужить причиной для возврата заявления для исправления ошибок и даже отказа в назначении выплаты, если сведения, указанные в заявления, не пройдут проверку.

Ошибка №1

В разделе 4 очень часто родители допускают ошибку при ответе на вопрос «Сколько у вас детей?». Она заключается в том, что в заявлении многие указали только детей в возрасте от 8 до 17 лет, на которых положены выплаты. А младших детей не указали. Но это неправильно! В заявлении необходимо указывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. А если ребенок после школы обучается в колледже или в вузе по очной форме обучения, то указываете и ребенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Какие еще 4 ошибки чаще всего допускают при подаче заявления одинокие родители, читайте здесь.

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Актеры Музыкального театра Карелии покажут балет «Чиполлино»

На сборе труппы Музыкального театра были озвучены планы на театральный сезон 2021/22 года.

Так, 17 августа в Музыкальном театре состоялся сбор труппы. Сегодня артисты уже приступили к репетициям: в новом сезоне первый большой выход карельских оперы и балета произойдет в Оренбурге, где в сентябре театр покажет пять спектаклей.

Сцену своего театра в это время артисты уступят коллегам – Большому драматическому театру им. Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург) и Оренбургскому театру музыкальной комедии. Открытие нового сезона Музыкального театра Карелии состоится 1 октября.

На сборе труппы были озвучены планы на театральный сезон 2021/22 года. Первой свет рампы увидит опера Р. Леонкавалло «Паяцы»: в ноябре планируется ее концертное исполнение, а после нового года публике будет представлена полная сценическая версия этой оперы. Рождественским подарком для детей станет мюзикл «Красная Шапочка» на музыку Е.Крылатова. Детской аудитории будет адресован и балет «Чиполлино» на музыку К.Хачатуряна. Взрослых же любителей балета ждет продолжение знакомства с его бессюжетными формами, театр планирует к постановке «Серенаду» на музыку П. И. Чайковского.

В октябре открывается и концертный сезон Музыкального театра. Концерты будут проходить на большой и малой сценах театра и в зале Национальной библиотеки. Арии из опер, песни и романсы в течение всего сезона будут звучать в исполнении лучших голосов Музыкального театра. Появится в репертуаре и новый концертный цикл, где помимо оперной музыки будет звучать художественное слово.

И уже традиционно в преддверии открытия сезона театр приглашает всех на День открытых дверей, который в этом году пройдет 25 сентября.

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Миграционная убыль населения Карелии сменилась ростом за счет приезжих из СНГ

В Карелию в этом году на постоянное жительство в этом году переселились более 7 тыс. человек, их количество превысило число уехавших из республики.

Об этом говорят данные Карелиястата о миграционной ситуации за январь–май 2021 года.

Миграционный прирост за этот период составил 262 человека, а в прошлом году была зафиксирована убыль — 171 человек.

Рост произошел, в основном, за счет приезжих из стран СНГ. Большая часть из них приехала из Украины и Таджикистана.

фото: © «Столица на Онего»

Автовокзал Петрозаводска сообщил об изменении расписания пригородных автобусов

С 23 августа вводятся в действие изменения в расписании пригородных автобусов, сообщается в паблике автовокзала Петрозаводска.

С понедельника, 23 августа, вводятся в действие иследующие зменения в расписании пригородных автобусов:

— Рейсы по маршруту № 622А «Петрозаводск — Сяпся/Эссойла» будут выполняться ежедневно кроме пятницы и воскресенья.

— Вводится дополнительный рейс по маршруту № 104А «Петрозаводск — 28 км./д. Падозеро» с отправлением из г. Петрозаводск в 13.00 по пятницам и воскресеньям.

— Время отправления вечерних рейсов по маршруту № 127 «Петрозаводск -Орзега» по субботам и воскресеньям переносится на 17.00.

— Время отправления вечерних рейсов по маршруту № 136 «Петрозаводск — Чална/Порожки» по субботам и воскресеньям переносится на 19.20.

— Время отправления рейса маршрута № 110 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро» переносится на 12.00.

фото: © train-photo.ru

Планируются изменения графика и количества рейсов поездов на севере Карелии

Министерство транспорта Карелии планирует увеличить количество рейсов поездов пригородного сообщения между двумя районными центрами на севере республики — городом Кемь и поселком Лоухи.

Об этом сообщил глава Минтранса Сергей Щебекин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района.

«По пожеланию граждан района министерством был проработан вопрос об изменении графика движения пригородных поездов Кемь-Лоухи. С учетом пожеланий предусмотрено курсирование поездов по выходным дням. Также в проект транспортного заказа на 2022 год включено увеличение количества пар поездов на данном направлении с 3 до 4 в неделю. Будем субсидировать эти маршруты из республиканского бюджета», — сказал Щебекин.

фото: Законодательное собрание Карелии

Элиссан Шандалович: Инвесторы заинтересованы в размещении предприятий в арктических районах Карелии

Спикер Законодательного Собрания Карелии и глава республики Артур Парфенчиков 20 августа находятся с рабочей поездкой в Беломорском районе.

В частности, Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович посетили месторождение «Беломорское», где встретились с директором ООО «Беломорский щебень» Александром Волковым. Предприятие, на котором проходят пусконаладочные работы, имеет статус резидента Арктической зоны. По словам инвестора, проект запустился благодаря мерам поддержки, которые созданы для арктических резидентов. В перспективе для перевозки нерудных материалов планируется задействовать порт бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината.

Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович также побывали в здании бывшего хлебозавода, где ООО «Беломорский хлеб» планирует запустить выпуск хлебобулочных изделий. Компания — арктический резидент. Как рассказал ее представитель Максим Самохвалов, ремонтные работы в помещениях завершаются, необходимое технологическое оборудование закуплено. На предприятии будет создано порядка 40 рабочих мест.

Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что парламент совместно с правительством республики ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, установлен ряд льгот для резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки. Очень важно знать, как работают принимаемые законы.

«Мы видим, что инвесторы заинтересованы размещать свои производства, начинать бизнес в арктических районах Карелии. В конечном итоге это, безусловно, положительно

скажется на социально-экономическом развитии северных территорий», — отметил Элиссан Шандалович.

По данным министерства экономического развития и промышленности Карелии, с августа 2020 года на территорию Беломорского района привлечено 5 резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Они реализуют инвестиционные проекты на общую сумму 593,4 млн рублей и планируют создать 159 новых рабочих мест.

Напомним, в Карелии к Арктической зоне относятся Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

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Безработица в Карелии резко сократилась в 2021 году

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости в Карелии во втором квартале снизилась на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Карелиястата, в среднем за месяц число зарегистрированных безработных составляло 8934 человека.

Несмотря на улучшение ситуации количество не занятых трудовой деятельностью жителей республики пока превышает «докоронавирусные» показатели.

Перед началом пандемии в Карелии в марте 2020 года на учете в службах занятости состояли 7017 человек.