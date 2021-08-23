Главные новости сегодняшнего дня

фото: © kartinkin.com

Умер четвертый житель Белоруссии, отравившийся суррогатом в Карелии (СРОЧНО)

В Республиканской больнице скончался четвертый из восьми рабочих, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, умер. Всего умерло четыре человека», — сообщил Михаил Охлопков.

В воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И четвертый несколько часов назад в Республиканской больнице имени Баранова.

По словам Охлопкова, один еще находится в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в крайне тяжелом состоянии. Специалисты делают все возможное для спасения пациента, но благоприятных прогнозов не дают.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

фото: © kartinkin.com

Умер еще один житель Белоруссии, отравившийся суррогатом в Карелии

В Медвежьегорской больнице скончался третий из восьми рабочих, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. За жизнь еще пятерых борются врачи.

По словам Охлопкова, двое находятся в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в крайне тяжелом состоянии, без сознания. У одного из них была реанимация. Специалисты делают все возможное для спасения пациентов, но благоприятных прогнозов не дают.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

фото: Кадр из видео

Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

В понедельник, 23 августа, в 10.45 спецтехника работала на газоне на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской, где идет строительство дороги, которая продлит улицу Куйбышева. Двое рабочих наблюдали за процессом бурения, пока не были повреждены сети. Увидев испарения из пробуренного отверстия в земле, они бросились бежать в сторону Ленинградской. Экскаваторщик также поспешил отъехать от места бурения.

«Набережная Варкауса – улица Ленинградская. Движение было перекрыто. Глядя по камерам, дорожные рабочие просверлили, предположительно, газопровод», - пишут в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», где разместили видео инцидента, попавшего в объектив камеры компании «Сампо.ру».

«Это видео нужно в прокуратуру города. Могли погибнуть люди из-за этих...», - комментируют видео подписчики паблика.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

Дождь затопил элитный коттеджный городок в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дорога в Университетском городке оказалась под водой после ночного ливня.

Улицу Университетскую полностью затопило. Автомобили и автобусы с трудом преодолевают потоки воды, бегущие по дороге. Ливневая система здесь не работает. Об этом "Столице на Онего" сообщили горожане, проехавшие сегодня, 24 августа, по Университетскому городу после дождя. Читатели прислали видео затопленной улицы.

Ранее отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку.

фото: © kartinkin.com

Следком Карелии установил, где отравившиеся жители Белоруссии приобрели суррогатный алкоголь

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту отравления алкоголем в Пудожском районе.

В ходе расследования установлено, что 22 августа работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего уже четверо мужчин скончались, еще четверо находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь.

По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

В настоящее время, по указанию руководителя следственного управления Евгения Швеца, для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Следователи выясняют происхождение спиртосодержащей продукции, допрашивают причастных к происшествию лиц.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И четвертый сегодня, 24 августа, несколько часов назад в Республиканской больнице имени Баранова.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

фото: © Правительство Карелии

Парфенчиков рассказал о тысячах рабочих мест на белорусском заводе в Карелии

Заводу по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», открытому в Петрозаводске белорусской компанией «Амкодор», потребуется около 2 тыс. специалистов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Современному предприятию необходимы высококвалифицированные кадры. В перспективе «Амкодор-Онего» рассчитывает привлечь в Петрозаводск две тысячи сотрудников из Карелии и других регионов. Поручил Минэку проработать вопрос создания условий для таких специалистов», — сообщил губернатор.

По его словам, кузницей кадров для завода должны стать Автотранспортный и Лесотехнический техникумы. «Амкодор-Онего» создаёт в Лесотехническом техникуме свои специализированные учебные классы.

Накануне глава республики побывал на заводе и увидел, как идет его реконструкция производственных площадок, оставшихся после Онежского тракторного завода.

«Мы видим, что каждый месяц эта производственная площадка меняется — сейчас идёт ремонт крыши, будут меняться все окна. В сентябре придёт очередная партия станков, а в ноябре здесь уже начнут работу линии по производству металлоконструкций для лесной техники «Амкодор», — приводит слова Парфенчикова пресс-служба правительства.

По словам генерального директора ООО «Амкодор-Онего» Александра Шакутина, предприятие готовится к выпуску новые модели харвестеров, форвардеров и лесопогрузчиков — всего 12 моделей лесной техники. По выходу на проектную мощность к 2030 году на заводе будет производиться около 600 лесных машин в год. Уже сегодня «Амкодор-Онего» получил заказов на сумму 2,4 млрд. рублей, в том числе из-за рубежа — на сумму более 1 млрд. рублей.

фото: © pixbay

Младенец, избитый отцом в Петрозаводске, может умереть

Врачи не дают благоприятного прогноза по мальчику, находящемуся 11 месяцев в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, ребенок, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Ребенок живой, но прогноз плохой», — сообщили в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы продолжают бороться за жизнь малыша, находящегося в коме уже 11 месяцев.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Мужчину ждет суд. Он обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью.

фото: Читатели "Столицы на Онего"

Несанкционированная торговля дарами леса бойко идет в центре Петрозаводска (ФОТО)

Незаконные торговцы по-прежнему ждут покупателей у здания бывшего центрального рынка на улице Антикайнена.

Несмотря на запреты администрации Петрозаводска, в самом центре города процветает уличная торговля. С самодельных прилавков на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена торгуют грибами и ягодами, овощами и цветами.

Фото незаконных торговых рядов в редакцию «Столицы на Онего» прислали горожане.

«Власти Петрозаводска никак не могут справиться с несанкционированной торговлей в городе», — констатируют петрозаводчане.

Ранее на Древлянке был обнаружен стихийный рынок. В мэрии сообщали, палатки, перекрывшие пешеходную дорожку, убрали.

фото: © кадр из видео

Отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку (ВИДЕО)

Жители Сулажгоры жалуются на огромные лужи, которые появляются из-за новой дороги после дождей.

В паблике «Живой Петрозаводск» выложили видео с пешеходными дорожками и отремонтированной трассой в Сулажгоре. После дождей люди тонут в лужах.

«В Сулажгоре летом положили новый асфальт. А куда вода будет уходить, не подумали. Наверное, это проблема воды и очередные мучения жителей Сулажгоры. Такие лужи даже в маленький дождь», — комментируют видео в паблике.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как ездить в дождь, посоветовав водителям тормозить перед лужами.

фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

Незаконные торговцы оставили после себя свалку в центре крупного микрорайона Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Жители Древлянки жалуются на бардак, который развели торговцы на Почтовой площади.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовали фото Почтовой площади на Древлянке. Несанкционированная торговля негативно сказывается на состоянии центра микрорайона.

«На Почтовой площади Древлянки южные торговцы развели стыд и срам, оставили после себя грязь и бардак», — комментирует автор фото в паблике.

Ранее сообщалось, несанкционированная торговля дарами леса бойко идет в центре Петрозаводска.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Пытаясь быстрее проскочить поворот, водитель в Петрозаводске сбил женщину (ВИДЕО)

На улице Гоголя водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, пострадавшей потребовалась помощь врачей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший понедельник, 23 августа, в 17.11 на пересечении улиц Гоголя и Герцена водитель автомобиля Kia не предоставил преимущества в движении женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд.

В результате происшествия женщина 1982 года рождения получила травмы, ей была оказана разовая медицинская помощь.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении за непредоставление преимущества в движении пешеходу. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

За 7 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 25 происшествий с участием пешеходов, в которых 22 человека получили травмы, 4 погибли!

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, снижать скорость и быть готовыми пропустить пешеходов!

Пешеходам, в свою очередь, следует убеждаться в безопасности перехода и быть особенно внимательными в непогоду!

фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС, архив

Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, у которого коронавирус полностью поразил легкие

Стало известно самочувствие 10-летнего мальчика, госпитализированного из Карелии в Санкт-Петербург со 100-процентным поражением легких.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург, где на сегодняшний день идет на поправку.

«С мальчиком все хорошо, отмечается выраженная положительная динамика. Его даже показывали по 5 каналу», — сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

На сегодняшний день в стационарах Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции четверо несовершеннолетних, состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 26 детей в Карелии.

фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

«Фонтан» забил из колодца рядом со школой в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

После дождей еще одна улица в столице Карелии превратилась в реку.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото последствия дождя на улице Свирская. Рядом с Державинским лицеем из колодца забил «фонтан».

В июне район Зареки уже уходил под воду. Тогда вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов.

Напомним, сегодня, 24 августа, дождь затопил элитный коттеджный городок в Петрозаводске.

фото: © Владимир Любарский

Мэр Петрозаводска объяснил потоп на площадке для выгула собак изменением «гидрологического режима территории»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в карельской столице затопило площадку для выгула собак.

Владимир Любарский заявил, что подтопление площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере в карельской столице объясняется ведущимися поблизости строительными работами. Об этом мэр города рассказал в соцсети.

«Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о затоплении площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере. По соседству выросла новая школа и завершается строительство новой дороги — Оборонной улицы. Появление этих объектов изменило гидрологический режим территории», — пояснил он.

Любарский заявил, что поручил провести обследование территории и разобраться в причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку.

фото: Подслушано в ПТЗ/ВК

Лепнина отваливается с отремонтированных домов в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Фасады зданий, отремонтированных в Петрозаводске к 100-летнему юбилею Карелии, начали разрушаться.

Горожане предупреждают об опасности, которая подстерегает прохожих на центральных улицах столицы республики. В паблике «Подслушано в ПТЗ» разместили фото отвалившейся лепнины с фасадов зданий.

«Центр города. Лепнина падает на головы людям. Кто принимал работу?» - комментируют фото в паблике.

Ранее петрозаводчане поставили под сомнение качество ремонта дома №12 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию республики отремонтировали фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.

фото: © ГИБДД Карелии

При жестком столкновении трех автомобилей в Петрозаводске пострадал человек

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, которая произошла на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске.

В воскресенье, 22 августа, в 18.05 на перекрестке Чапаева и Ватутина в Петрозаводске 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с Audi под управлением 29-летнего водителя.

От удара Daewoo Nexia отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с внедорожником Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП 54-летний пассажир Daewoo Nexia получил травмы, который позднее самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

Ранее было опубликовано видео ДТП.

фото: © pixabay.com

Заморозки идут в Карелию

МЧС предупреждает о ночных заморозках на севере республики.

Согласно штормовому предупреждению Карельского Гидрометцентра, в ночные часы 25-27 августа местами по северным районам республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:

- ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины;

- неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

- учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

фото: © кадр из видео

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в преступлении женщину (ВИДЕО)

Полицейские просят помочь в розыске женщины с ребенком, которая подозревается в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатлённой на камеру видеонаблюдения в одном из торговых центров на Древлянке. Она подозревается в имущественном преступлении.

Любую значимую информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 (953) 545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.

фото: gov.karelia.ru

Посты петрозаводской станции скорой медицинской помощи открыли на Древлянке и на Ключевой

Два поста для отдыха и базирования бригад станции скорой и неотложной медицинской помощи БСМП организованы в Петрозаводске, сообщили в правительстве Карелии.

В минувший понедельник, 23 августа, глава республики Артур Парфенчиков вместе с депутатами Законодательного собрания, курирующими социальную сферу, Алексеем Хейфецем и Мариной Гуменниковой, посетили созданные объекты.

На Древлянке пост располагается в отдельном здании, здесь круглосуточно дежурят три бригады скорой помощи, которые обслуживают жителей не только микрорайона, но и близлежащих дачных объединений. Еще две бригады скорой помощи базируются в помещениях Городской поликлиники №4 и выезжают на вызовы жителей Ключевой, Кукковки, Птицефабрики, Сайнаволока и Ужесельги.

На постах созданы комфортные условия для отдыха работников скорой помощи. Выполнен ремонт, приобретена новая мебель. Вызовы принимает центральная подстанция на ул. Ленинградской и передает их на посты.

Как рассказала главврач городской поликлиники № 4 Ольга Билко, наличие таких постов позволило сократить время доезда до пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, и соблюдать нормативное время доезда – в течение 20 минут.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обозначил важность территориальной доступности первичной медицинской помощи для населения:

- Петрозаводск растет. Растут пригороды. Основная скорая медицинская помощь у нас организована на ул. Ленинградской. Но даже в нашем небольшом городе бывают пробки, которые задерживают прибытие «Скорой». Вместе с тем помощь нужна человеку срочно, когда он в беде. Поэтому мы приняли решение о создании бригад «Скорой помощи» в различных частях города. Очевидно, что Ключевая – это не только сам микрорайон, но и такие населенные пункты, как Сайнаволок, Ужесельга. Это территории, которые удалены от улицы Ленинградской. Поэтому бригады, которые будут сосредоточены на Ключевой, достаточно быстро будут прибывать в эти места и оказывать первую медицинскую помощь. То же самое касается Древлянки - район большой. Здесь работают три бригады, включая психиатрическую. Район развивается в сторону Лососинного. И это надо учитывать.

Руководитель региона выразил благодарность Минздраву за достаточно быстрое решение вопроса расширения территориальных отделений «Скорой помощи».

- Думаю, что эта практика будет развиваться, и в дальнейшем мы продолжим развивать сеть отдельных терапевтических пунктов, особенно детских, чтобы увеличить сеть поликлиник и сделать ближе к нашему населению, - сказал Артур Парфенчиков. - Нужно сделать так, чтобы людям было легче решать оперативные медицинские вопросы.

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Тормози перед лужами: в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как ездить в дождь

В Госавтоинспекции Петрозаводска дали советы, как ездить за рулем в дождливую погоду, а также объяснили, когда на дорогу выезжать нельзя.

По прогнозам синоптиков сегодня в течение дня ожидается дождь, предупредили в Госавтоинспекции города и посоветовали быть внимательными на дорогах.

— Помните, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому начинайте торможение заранее. Заблаговременное торможение позволит другим транспортным средствам вовремя сориентироваться и снизить скорость.

— Не забывайте про фары. Автомобиль с включенными фарами заметнее в плохую погоду.

— Если стеклоочистители по какой-то причине не работают, продолжать движение запрещено! Видимость в этом случае нулевая, а это крайне опасно.

— Помните, что в ненастную погоду пешеходы часто забывают об осторожности, желая скорее укрыться от дождя. Перед пешеходными переходами заранее снижайте скорость, хотя делать это нужно и в хорошую погоду.

— Снижайте скорость перед лужами. В них может быть яма или открытый люк.

Соблюдение данных рекомендаций поможет избежать дорожно-транспортных происшествий.

фото: Яндекс. Карты

Парфенчиков объяснил, почему считает реальным строительство федеральной трассы вдоль Белого моря

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причины, по которым древний Поморский тракт по берегу Белого моря, когда-то связывавший территорию республики с Архангельской областью, должен превратиться в федеральную автодорогу.

Эту тему губернатор поднял на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По его словам, планируется передать в федеральную собственность участки автодороги Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский посад — Беломорск — трасса «Кола».

«Эта дорога уже в плане. Она юридически подходит под концепцию федеральных дорог. Это концепция федеральной дороги, соединяющей два субъекта Федерации, два центра субъектов, поэтому она и включена в план передачи… Нам бы хотелось, чтобы это случилось не через 8 лет, а хотя бы года через 3. Это, конечно, совершенно новая жизнь и Нюхчи других наших сел южного Беломорья», — сказал Парфенчиков.

Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до районного центра Онега. Между Онега и Нюхчей дорога давно утрачена.

фото: © Александр Щербак / ТАСС

Нашелся житель Петрозаводска, пропавший по дороге на работу

Житель Петрозаводска, который выехал на работу в Медвежьегорский район и пропал, найден живым.

Житель Петрозаводска, который выехал на своем автомобиле на работу в Медвежьегорский район, найден живым и здоровым. Криминальной составляющей в его исчезновении нет.

«Застрял на озере», - написали родные потерявшегося.

Об этом сообщил паблик «Медвежьегорск Online».

Напомним, в Лахденпохском районе Карелии продолжаются поиски пожилой женщины, которая 17 августа не вернулась из леса.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

В Карелии за минувшие сутки зафиксированы еще три смерти от коронавируса

Заболели за последний день 170 жителей республики, из них пятеро — в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 24 августа зарегистрированы три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 763 человека.

COVID-19 был выявлен у 174 жителей Карелии, из них 174 не были привиты. Заболели 170 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов, пятеро больных — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходит лечение 561 больной коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ).

Общее число инфицированных составляет 59974 человека.

За сутки выздоровели еще 186 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56498 человек.

фото: © УФСБ России по Республике Карелия

Пожизненное лишение свободы грозит жителю Карелии, купившему наркотики

В Лахденпохье задержали жителя Сортавалы, который купил 200 грамм амфетамина, - его ждет суровое наказание, сообщили в управлении ФСБ по Карелии.

УФСБ по Карелии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сортавалы, который, находясь в Лахденпохье, незаконно приобрел в целях последующего сбыта в Карелии психотропное вещество амфетамин массой более 200 грамм.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления из незаконного оборота изъяли психотропное вещество в особо крупном размере.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

В настоящее время органами безопасности проводятся следственные действия.

фото: Юлия Реук

Жители села в Карелии опасаются, что разваливающийся мост рухнет до начала ремонта

В селе Деревянное Прионежского района больше года ждут ремонта аварийного моста через реку Деревянка.

Жители села Деревянное прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото разваливающегося моста. Он давно небезопасен для пешеходов. При этом по нему продолжают ездить грузовые автомобили и лесовозы.

«Жители села год уже получают отписки. Из министерства транспорта пишут, что документы на ремонт моста на экспертизе. Где эта экспертиза? Мы поедем и будем дежурить круглосуточно под дверью эксперта, сколько можно издеваться над людьми?» - пишут жители села, уставшие ждать ремонт.

По информации Минтранса Карелии, данный мост через реку Деревянка - объект федерального значения, он находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола».

«Вопрос по состоянию моста через реку Деревянка прорабатывался Минтрансом РК совместно с ФКУ Упрдор «Кола». В настоящее время проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта моста проходит государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы будут начаты после получения положительного заключения экспертизы. До начала работ по капитальному ремонту ФКУ Упрдор «Кола» проводит мониторинг состояния мостового сооружения. Безопасность движения по мосту обеспечивается соблюдением Правил дорожного движения», - сообщили жителям Деревянного в Минтрансе республики, не уточняя конкретную дату начала ремонта.

Ранее сообщалось, в Карелии разваливается мост, где снималась комедия «Любовь и голуби».

фото: © rep.ru

Участок под форелевое хозяйство в Ватнавалоке был отдан при экс-главе Минсельхоза Карелии Ванде Патенко

Перечень из 58-ми рыбоводных участков на озерах республики для осуществления товарного рыбоводства был сформирован при руководстве министерством сельского хозяйства Ванде Патенко.

В конце июля жители поселка Ватнаволок Кондопожского района случайно узнали об организации в Лижемской губе форелевого хозяйства. Жители деревни провели сход, обратились через соцсети к главе республики Артуру Парфенчикову. Форелеводы свои работы у Ватнаволока приостановили. Но состоявшаяся по поручению руководителя региона встреча местных жителей с главой Минсельхоза Владимиром Лабиновым к решению конфликта не привела. Министра обвинили во всех бедах современного сельского и рыбного хозяйства. Но как выяснилось, форелеводы, организующие хозяйство в Лижемской губе Онежского озера, имеют полное право на свою деятельность. И выделял им этот участок отнюдь не Лабинов, который приступил к своим обязанностям в январе 2018 года.

Рыбоводный участок в Лижемской губе в деревне Ватнаволок, как и вся карта форелеводческих хозяйств в Карелии, был сформирован в 2008 году. Именно тогда готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

При министре Патенко появились карты акваторий водоемов с нанесенными границами участков с географическими координатами местности. В результате был сформирован перечень из 58-ми рыбоводных участков на озерах республики для осуществления товарного рыбоводства. Под № 5 в него вошел участок площадью 14,2 га в Лижемской губе.

Итоговое заседание комиссии Минсельхоза по определению границ рыбопромысловых участков 11 декабря 2008 года проводила уже не Ванда Патенко. За несколько дней до этого решением Петрозаводского городского суда Ванда Феликсовна была отстранена от должности. Она обвинялась в превышении должностных полномочий по «форелевому делу».

Подробнее читайте в материале «Кто пустил форелеводов в Ватнаволок?»

фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

В троллейбусе Петрозаводска протекла крыша (ФОТО)

Пассажирка пожаловалась на неудобства в общественном транспорте, где дождь намочил сиденья.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост горожанки, которая пристыдила власти за запущенный общественный транспорт.

«Уважаемое правительство, вам не стыдно? Села я в троллейбус, чтобы доехать до работы, а в нем находиться невозможно: течёт крыша», — написала пасажирка.

По словам петрозаводчанки, от такого плачевного сосотяния троллейбуса в шоке даже кондуктор.

«Может, стоит заняться этим вопросом, а не ловлей безмасочников?» — поинтересовалась автор поста.

фото: © Артур Парфенчиков

Артур Парфенчиков: движение по мосту через реку Сяпся откроется уже в сентябре

Глава Карелии анонсировал открытие движения по мосту через реку Сяпся на трассе «Петрозаводск-Суоярви» в сентябре 2021 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочего визита в Суоярвский район оценил ход строительства моста через реку Сяпся на трассе «Петрозаводск-Суоярви» и отметил, что движение по нему откроется уже в сентябре этого года, несмотря на то, что закончатся все работы только в июне 2022 года.

«Мост будет железобетонный, балочный. На его строительство из республиканского бюджета выделено 280 млн рублей. Уже установлены опоры и пролеты, заасфальтирована проезжая часть, смонтированы ограждения, очищены полоса отвода и пути подъезда. Срок окончания всех работ, в том числе и благоустройства прилегающей территории, — 30 июня 2022 года. Но движение по новому мосту откроем раньше — в сентябре этого года», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Также Артур Парфенчиков заверил, что продолжается ремонт мостов на автодороге «Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск», ремонт которых будет завершен в этом году.

«Жители также много пишут мне про другие мосты, которые нуждаются в ремонте. Знаю про каждый. Так, в рамках ФЦП ведется строительство трех мостовых переходов через реку Тереонкоски на 106 км, через реку Журавлева на 128 км и через реку Семча на 133 км автомобильной дороги „Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск“. Все работы будут завершены в текущем году», — написал глава Карелии.

Напомним, три моста на автодороге «Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск» должны были быть сданы еще в июле 2020 года, однако ремонт мостов до сих пор не завершен.

фото: Столица на Онего

Известный в Карелии художник по дереву дал совет, как зарабатывать на творчестве

Любимое хобби может приносить не только удовольствие, но и деньги — реальный заработок, который позволит обеспечивать себя и свою семью.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал мастер пирографии и художественной резки по дереву, индивидуальный предприниматель Евгений Власов.

«Все думают, как заработать на хлеб, как выжить. А я думаю, что надо, наверное, больше подумать о душе, немножко расслабиться. Тогда и все остальное придет со временем», — рассказал Власов.

Полный текст интервью читайте здесь.

фото: © Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

Полиция разыскивает жителя Петрозаводска, который пропал по дороге на работу в Медвежьегорский район

Объявлен в розыск молодой мужчина, который выехал из Петрозаводска на работу в Медвежьегорский район и пропал по дороге.

Полиция Медвежьегорского района разыскивает жителя Петрозаводска Павла М. 1988 года рождения, который в субботу, 21 августа, выехал в Медвежьегорский район на работу для обслуживания лесной техники на делянке недалёко от Карельской Масельги, и пропал.

Мужчина передвигался на автомобиле «ВАЗ-21124» г/н М854ТМ 10, темно красного цвета.

На настоящий момент его местонахождение не известно. Телефон не отвечает. В обозначенное для возвращения время на связь не вышел.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 21 августа, полиция просит сообщать по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного — 102).