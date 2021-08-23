Все, что случилось сегодня

фото: © «Столица на Онего»

Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ

Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

Об этом написала на своей странице Вконтакте депутат Петросовета Галина Васильева.

Она ссылается на постановление № 2216 от 19.08.2021 «О предоставлении недвижимого муниципального имущества Петрозаводского городского округа в безвозмездное временное пользование ПУ ФСБ России по Республике Карелия».

По словам Васильевой, один из пунктов договора предписывает «сохранять внешний архитектурный облик фасада здания».

Здание бывшей школы № 8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

Власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В феврале 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить объект из программы приватизации. После этого была создана рабочая группа с участием представителей администрации, депутатов и общественников — одни должны были определить дальнейшую судьбу здания.

Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Жительница Петрозаводска, многодетная мама, спортсменка, тренер по настольному теннису попала в ситуацию, от которой пришла в ужас.

На своей странице Ксения написала, как в Детской республиканской больнице делали МРТ ее 7-летнему сыну. Действия врачей, транспортировавших ребенка на процедуру, которая проводилась в соседнем здании, привели в шок многодетную мать.

По словам Ксении, 24 августа ее старшему сыну делали МРТ в Детской республиканской больнице, но так как необходимой аппаратуры в больнице нет, то детей перевозят на машине скорой помощи в Перинатальный центр, расположенный рядом.



Фото: © «Столица на Онего»

«Так получилось, что вместо масочного наркоза сыну нужно было делать внутривенный. Вся подготовка проводится в больнице, то есть ребенку катетер ставят в ДРБ, а наркоз делают уже прямо в кабинете МРТ, то есть в Перинатальном центре. Мой сын очень боится врачей, и после получасового мучения бригада анестезиологов приняла решение вводить в медикаментозный сон сразу в больнице, до транспортировки», — объяснила Ксения.



Фото: © «Столица на Онего»

А дальше, по ее словам, начался кошмар.

«Ребенок в одной футболке и штанах под одноразовой пеленкой перекладывается на каталку, и под проливным дождем и уже под наркозом мы везем его до скорой, которая доставляет ребенка в Перинатальный центр. Скорая помощь лохматых годов везет по всем ямам и кочкам ребенка без сознания, не зафиксированного (я и два анестезиолога держим его на каталке, чтобы он не упал). На подъезде в Перинатальный центр никто не встречает, мы снова под проливным дождем везем сына через центральный вход, мимо охраны, кучи пациентов и через многочисленные двери, которые мы также открываем сами. Дальше добавление в катетер наркоза, чтобы сын не проснулся во время исследования, и обратная процедура такая же: двери, проливной дождь, разваливающаяся машина скорой помощи и ямы», — написала мама ребенка, пришедшая в ужас от таких медицинских услуг.

Как отметила Ксения, сын пришел в себя после наркоза, когда его загружали в скорую, потому что на его лицо лил дождь.

«После наркоза озноб, трясущаяся машина, никаких одеял и спокойной обстановки, ребенок не понимает, куда и зачем его везут. Сказать, что я была в шоке, не сказать ничего!» — это слова многодетной мамы.

Рассказав свою историю, Ксения задала вопрос: неужели нельзя организовать палату для того, чтобы ребенок мог в спокойных условиях уйти в медикаментозный сон и из него выйти прямо в Перинатальном центре? Или купить аппарат МРТ в больницу? Если это невозможно, то почему не сделать перевозку детей более комфортной и безопасной?

Крик души петрозаводчанки услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице министр написал, что ситуацию с проведением МРТ в Детской республиканской больнице будут исправлять.

«Решение радикальное. В прошлом году мы подготовили полностью помещение под ядерно-магнитно-резонансный томограф в Д. Б. Должны были закупить его в 2021 году. Но ЯМРТ, который хотели приобрести, не входит в перечень оборудования, возможного для покупки при реализации программы модернизации первичного звена. В связи с этим мы вынуждены были перенести закупку на 2022 год и заложили в бюджет 100 млн рублей. Примерная стоимость ЯМРТ от 70 до 100 млн рублей», — написал Михаил Охлопков.

А пока ситуация с приобретением аппарата не решена, министр здравоохранения сам выедет в ДРБ и лично проведет аудит транспортировки больных для исправления допущенных ошибок.

фото: © «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»

Найдена затопленная лодка рыбака, пропавшего на озере в Карелии 12 дней назад

Сотрудники МЧС обнаружили лодку пропавшего 14 августа рыбака за кижскими островами.

В минувшую среду, 25 августа, затопленная, но плавающая лодка разыскиваемого была обнаружена подразделением МЧС за Кижскими островами. Об этом сообщили в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

Напомним, Игорь П. 1975 года рождения 14 августа вышел в Онежское озеро от СНТ «Сосновый бор» (12 км от села Деревянное) на лодке с мотором и с того момента его местонахождения неизвестно.

фото: кадр из видео © Федеральное агентство лесного хозяйства

Авиалесоохрана Карелии простилась с парашютистом-видеооператором (ВИДЕО)

Ушел из жизни старший инструктор Северо-Западной базы авиационной охраны лесов Валерий Коротков, снимавший пожары по всей стране.

Вчера, 25 августа, на 65-м году ушел из жизни Валерий Коротков. Валерий Александрович посвятил 30 лет своей жизни охране лесов от пожаров. И был одним из главных фото-видео операторов Авиалесоохраны РФ, пишут в паблике «Авиалесоохрана Карелии».

После службы в воздушно-десантных войсках Валерий Коротков пришел на работу в Северо-Западную базу авиационной охраны лесов. Прошел путь от парашютиста-пожарного до старшего инструктора парашютно-десантной пожарной службы. В числе первых осваивал новую парашютно-десантную и лесопожарную технику. За период работы совершил более 2000 прыжков с парашютом. Был в первых рядах по обмену специалистами в области охраны лесов от пожаров между Россией и С. А. Одним из первых прикрепил на шлем фото и видеокамеру, внедрил воздушную съемку в подготовку парашютистов-пожарных, производил съемку с крыла самолета с помощью струбцины.

Для Валерия фотографии были именно художеством, творчеством, искусством, которые сделаны в сложнейших условиях — с риском для жизни и аппаратуры. Они очень драматичны, насыщены эмоционально. Но надо учесть, что Валерий хорошо знал технику безопасности, поэтому он и смог снимать в таких экстремальных ситуациях, как тушение лесных пожаров.

С фотоаппаратом Валерий прошел практически все бескрайние лесные просторы и побывал в самых отдалённых уголках нашей страны — от Баренцева моря до Японского, став уникальным документалистом работы летчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Отснял километры фото и видеопленок. Был по истине «летописцем» авиационной охраны лесов, отмечают на сайте Авиалесооохраны РФ.

Коллектив Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Схема движения транспорта изменится на одном из самых загруженных перекрестков Петрозаводска

С 26 августа изменится схема движения транспорта по полосам на пересечении улиц Чапаева и Чкалова.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

При движении по улице Чапаева в сторону центра города на перекрёстке с левой полосы можно будет повернуть налево или поехать прямо, проезд по центральной полосе будет разрешен только прямо, а с правой - только направо.



На улице Чкалова изменится количество полос. Встречная полоса со стороны улицы Чапаева в сторону Партизанской улицы будет расширена. При движении по улице Чкалова на улицу Чапаева от Партизанской улицы с центральной полосы можно будет повернуть налево или поехать прямо.





Кроме того, в новом режиме заработает светофор на перекрёстке.

"Изменения призваны оптимизировать использование полос, увеличить пропускную способность и уменьшить количество пробок", - пояснили в ГИБДД.

фото: © freeimages.com

Подросток бросался с ножом на одноклассников в школе в Карелии

В Костомукше подросток угрожал своим одноклассникам, размахивая ножом.

Дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации Костомукши. Подросток пришел с ножом в учебное заведение и в ссоре с одноклассником стал размахивать опасным предметом. Учительница вмешалась и отобрала нож, пишут «Новости Костомукши».

Всего на комиссии рассмотрели 10 материалов. Три из них касались краж. Два дела слушались о нахождении подростков ночью на улице без сопровождения родителей, а также несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

В одном из таких случаев несовершеннолетний, развлекаясь, бросал полиэтиленовые пакеты с водой с балкона своей квартиры. Виновника вычислили и заставили убрать мусор под балконом.

Ранее сообщалось, подросток из Петрозаводска съездил на угнанном авто в Суоярви и стал уголовником.

фото: © Сергей Пластинин

Помойка в спальном районе Петрозаводска поразила масштабами эксперта (ФОТО)

На Древлянке коммунальные службы не убирают мусор на площадке: свалка увеличивается в объемах.

В районе дома по адресу Лососинское шоссе, 25 в Петрозаводске разрастается мусорная свалка. Ее фото в редакцию «Столицы на Онего» прислал эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин.

«Картина уже 1,5 недели. 10 дней все мимо ходят», — пояснил он.

Ранее Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников. Текст интервью с экспертом читайте далее.

фото: Кадр из видео: 7х7

В Карелии вышли на свободу экс-руководители колонии, осужденные которой жаловались на пытки

Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.

Бывший начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его экс-заместитель Анатолий Луист освободились из заключения и вернулись в Сегежу. Об этом сообщила «Медиазона». Издание уточняет, что бывшие руководители колонии больше года находятся на свободе.

В 2019 году суд приговорил Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 286 УК РФ (« Превышение должностных полномочий»). Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Анатолия Луиста приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки». Суд лишил его на два года права занимать определенные должности.

Луист вернулся в Карелию прошлым летом, за полтора года до конца срока. В июле 2020 года суд удовлетворил его ходатайство о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы. До декабря этого года он не может покидать Сегежский район и вынужден отмечаться раз в месяц в уголовно-исполнительной инспекции.

Сергей Коссиев вернулся домой раньше своего заместителя. В апреле 2020 года суд условно-досрочно освободил Коссиева на год, два месяца и шесть дней раньше назначенного по приговору срока.

Луист работает в Сегеже таксистом, Коссиев — водителем, сообщает «Медиазона».

В сегежской колонии № 7 отбывали наказание экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и оппозиционер Ильдар Дадин.

Ильдар Дадин во время отбывания срока в сегежской колонии № 7 жаловался на пытки и издевательства со стороны сотрудников исправительного учреждения.

фото: кадр из видео

Два столкнувшихся автомобиля перегородили главную улицу Петрозаводска (ВИДЕО)

Две машины днем 26 августа не поделили перекресток проспекта Ленина и улицы Энгельса.

В центре Петрозаводска, на нерегулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса, 26 августа в 11.37 произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Один из участников ДТП поворачивал с проспекта Ленина на улицу Энгельса, в сторону Круглой площади, в то время как другой автомобиль, напротив, выезжал на перекресток со стороны улицы Энгельса. Столкновение произошло непосредственно на проспекте Ленина.

Как сообщается, обошлось без жертв, автомобили в результате ДТП получили механические повреждения.

Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо», ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT

В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в республике выявлено 159 новых случаев COVID-19, 21 человек был госпитализирован в ковид-центры.

По данным на 28 августа, коронавирус был выявлен у 159 жителей Карелии, из них 158 не были привиты. Заболели 155 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов, трое — в тяжелом состоянии, один — крайне тяжелом, подключен к ИВЛ. Об этом сообщает глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 574 человека. Накануне этот показатель был 553. На 26 август в больницах находятся 7 крайне тяжелых пациентов, двое из которых находится на инвазивной ИВЛ (не могу самостоятельно дышать).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 60312 человек.

Зв сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 умерли 766 человек.

За сутки выздоровели еще 189 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56865 человек.

Сутками ранее коронавирус был выявлен у 179 жителей Карелии.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Юный велосипедист, сбитый на тротуаре внедорожником в центре Петрозаводска, получил травмы

В Госавтоинспекции столицы Карелии рассказали подробности ДТП в центре города с участием 9-летнего велосипедиста.

Напомним, в минувшую среду, 25 августа, около 17.00 у ресторана «Северный» Lexus сбил велосипедиста. Авария произошла, когда внедорожник выезжал с дворовой территории. В это время по тротуару ехал 9-летний ребенок на велосипеде. Водитель не успел среагировать, что привело к ДТП.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, авария произошла в районе дома № 6 по улице Энгельса. За рулем внедорожника находился водитель 1972 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы. Ребенку назначено лечение.

фото: © Сергей Пластинин

Коммунальщики убрали гору мусора в спальном районе Петрозаводска (ФОТО)

На Древлянке коммунальные службы убрали мусор вокруг контейнерной площадки, однако старые покрышки решили оставить на месте.

Мусор, разбросанный на площадке по адресу Лососинское шоссе, 25 убран. Однако коммунальные службы не стали вывозить выброшенные автомобильные покрышки.

Ранее сообщалось, что помойка на Древлянке возмущала горожан. Свалка увеличивалась в объемах.

фото: © Кемский район / ВК

Власти предложили жителям Карелии своими силами покрасить мост: идею не оценили

В Карелии власти Кемского района предлагают местным жителям собраться и покрасить перила моста: идею чиновников высмеяли в комментариях.

Обращение чиновников к жителям республики с предложением подключиться к покраске перил местного моста опубликовано в сообществе «Кемский район». Работы запланированы на субботу, 28 августа.

«Уважаемые жители города и района! Администрация Кемского муниципального района, депутат Совета Кемского городского поселения Устин. И.И. приглашают вас принять участие в покраске перил Гайжевского моста 28 августа 2021 года в 10:00», — говорится в тексте сообщения.

Комментаторы отнеслись с иронией к затее чиновников.

«Маразм крепчает!», — гласит текст одного из комментариев.

«Следующее это - акция „Принеси в сумке чуть-чуть асфальта, проложим дорогу вместе“», — говорится в другом комментарии.

Прочитавший записи под постом глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не оценил юмор собравшихся.

«И постоянно действующая акция „Принеси полную сумку негативных комментариев и ничего не делай“», — написал Петров.

Ранее сообщалось, как глава администрации Кемского района Дмитрий Петров съездил в Санкт-Петербург и нашел сходства между северной столицей и Кемью.

фото: © «Столица на Онего»

Парфенчиков: «Не все молодые семьи решаются заводить детей в условиях опасности пандемии»

Пандемия коронавируса привела не только к росту показателя смертности среди населения Карелии, но и повлияла на рождаемость.

Об этом сообщил на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Демография испытывает на себе очень серьезное влияние пандемии. И на смертность и даже на рождаемость. Не все молодые семьи решаются заводить детей в условиях опасности пандемии», — сказал губернатор.

По данным Карелиястата за январь–июнь 2021 года естественная убыль населения составила 3304 человека и увеличилась в 1,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. С начала года число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза.

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Артур Парфенчиков: в райцентре Карелии появится новая школа

Глава республики рассказал о подготовке проекта строительства новой школы в Суоярви, куда планируется перевести детей из старого деревянного здания в отдаленном районе города.

В ходе визита в Суоярвский район Артур Парфенчиков побывал в школе поселка Найстенъярви, где проверил ремонт помещений.

«В Найстенъярвской школе проверил, как выполнено поручение по утеплению кабинетов и перехода на втором этаже. Когда бывал здесь раньше, педагоги жаловались, что в помещениях очень холодно. Сейчас стало гораздо комфортнее. На средства республиканского бюджета утеплили фасад перехода, полы в коридоре и в кабинетах, установили современные стеклопакеты. С 1 сентября здесь откроется центр „Точка роста“ — классы для него тоже отремонтировали», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Вместе с тем Артур Парфенчиков признал, что зданию необходимы гораздо более серьезные преобразования, и отметил, что в 2021 года были выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на капремонты 25 школ республики, в том числе четырех в Суоярвском районе: Найстенъярвской, Поросозерской, Вешкельской и Суоярвской школы № 1.

«Кроме того, сейчас готовится проект строительства новой школы в Суоярви — на 330 мест, куда планируется перевести ребят из деревянного здания в Кайпе», — рассказал глава Карелии.

Ранее стало известно, что власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы № 8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Карелия попросила у Минпросвещения России 3,3 млрд рублей на капремонт школ

Власти республики подали заявку в Минпросвещения РФ о выделении средств на каупремонт 51 школы.

Минобразования республики приступает к разработке проектной документации для участия в программе капремонта школ, которая должна стартовать в 2022 году. Министерство, получив сведения от муниципалитетов о потребности в таких ремонтах, направило заявку в Минпросвещения России о выделении 3,3 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Проектная документация должна быть разработана и направлена в Минпросвещения России в срок до 1 октября», — цитирует пресс-служба правительства министра образования и спорта Карелии Романа Голубева.

В 2021 году на подготовку к учебному году было предусмотрено более 1,1 млрд рублей. На эти средства выполнены ремонты зданий — 568 млн рублей, обеспечена пожарная безопасность — 21,3 млн рублей, антитеррористическая безопасность — порядка 10 млн рублей, обеспечено санитарное, гигиеническое благополучие и медицинское обслуживание — почти 109 млн. рублей, на прочие мероприятия предусмотрены еще 188 млн рублей.

Ведутся ремонты в четыре школах Сегежи, там приводят в порядок помещения первых этажей входных зон, учебные кабинеты, лестничные клетки, актовый зал, спортзал, санузлы и помещения пищеблоков.

Ранее сообщалось, в Карелии планируют за 5 лет капитально отремонтировать 70 школ.

фото: © unspash

Реальные доходы населения Карелии после сокращения в 2021 году вырастут в следующем — прогноз

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует по итогам 2021 года сокращение реальных доходов населения на 1% и рост в ближайшие три года.

Это следует из Основных параметров прогноза на 2022–2024 годы, представленный министерством на заседании правительства республики.

Согласно базовому варианту прогноза, ожидается, что в 2022 году реальные доходы населения вырастут на 0,5%, а в 2023 и 2024 года — на 1,5% и 2%.

При этом Фонд заработной платы в Карелии по итогам 2021 года вырастет на 9% по сравнению с 2020 годом, а в ближайшие три года будет расти на 7% ежегодно.

фото: © Сергей Смирнов / ТАСС

Спасатели вывели из леса 90-летнего дедушку, заблудившегося во время «тихой охоты» в Карелии

За два дня спасатели в Карелии помогли выйти из леса четверым заблудившимся грибникам.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 18 августа в 15 км от Лахденпохья заблудился мужчина 1979 года рождения. Он отправился за грибами и пропал. На вызов выехал сортавальский поисково-спасательный отряд. Мужчина вышел на звук СГУ.

На следующий день помощь спасателей понадобилась двум 48-летним женщинам в Сортавальском районе. Они заблудились при сборе грибов в лесу у поселка Лахденкюля. Сотрудники сортавальского поисково-спасательного отряда нашли женщин живыми и вывели из леса.

В этот же день острове Риеккалансаари в Ладожском озере (залив Катерлакс) заблудился пожилой мужчина 1930 года рождения. Незадачливого грибника нашли, спасли и передали родственникам.

Ранее сообщалось, в Карелии женщина с маленькими детьми потерялась ночью в лесу.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Кемь получит 50 млн рублей на благоустройство за победу в конкурсе

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что Кемь получит деньги на благоустройство центральной площади за победу в конкурсе.

Проект благоустройства центральной площади в Кеми одержал победу в конкурсе «Малые города». За эту победу город должен получить деньги в размере 50 млн рублей. Об этом Дмитрий Петров рассказал в соцсети.

«Из Нижнего Новгорода сообщили, что Кемь победила в конкурсе „Малые города“ с проектом благоустройства центральной площади. Это наша общая победа. + Ещё 50 млн₽ на благоустройство городских территорий!», — заявил Петров.

Ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста: идею чиновников высмеяли в комментариях.

фото: © freepik

Власти Карелии за счет роста доходов прогнозируют на 2022 год профицитный бюджет

Доходы бюджета Карелии в 2022 году превысят расходы, в результате профицит региональной казны составит более 900 млн рублей.

Это следует из прогноза министерства финансов, представленного на заседании правительства.

Ожидается, то налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2022 году вырастут на 16,9% по сравнению с 2021 годом. Больше всего вырастет налог на прибыль предприятий — почти в 1,5 раза.

«Такая динамика объясняется ростом цен на экспортную продукцию в результате сложившейся благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре», — пояснил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Власти объявили о ликвидации дефицита кислорода в больницах Карелии

Министерство экономического развития Карелии объявило о стабилизации ситуации с обеспеченностью кислородом медицинских организаций республики.

«Благодаря своевременно принятым в регионе мерам, ситуация с обеспеченностью медицинских организаций Карелии кислородом стабилизирована, риски срыва плановых поставок кислорода отсутствуют. Республика Карелия исключена из группы контроля Минпромторга России по обеспеченности кислородом», — говорится в сообщении министерства.



Ранее из-за значительного роста объемов потребления кислорода в медицинских организациях на фоне увеличения числа заболеваний коронавирусом Минэку пришлось принять экстренные меры для ликвидации дефицита.

Было организовано взаимодействие с предприятиями-производителями кислорода, отработаны схемы транспортировки кислорода из соседних регионов,

организован контроль поставок кислорода в Карелию, мониторинг его потребления медицинскими организациями.



«В наиболее напряженный для республики период, благодаря личному содействию генерального директора АО „Карельский окатыш“ Максима Александровича Воробьева организована спасительная поставка медицинского кислорода из города Череповца (АО „Эр Ликвид Северсталь“) в Республику Карелию», — сообщили в министерстве.



Власти Карелии рассчитывают, что республика получит из федерального бюджета более 30 млн. рублей на приобретение медицинского кислородного концентратора с высокой производительностью. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации будет подписано в ближайшее время.

фото: © pixabay.com

Опасная крупа была найдена в детском саду райцентра Карелии

Суд вынес предупреждение предприятию, поставившему крупу с истекшим сроком годности в детский сад Лахденпохьи, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В апреле 2021 года сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку детского сада в Лахденпохье.

В ходе проверки в складском помещении были обнаружены крупы и зернобобовые культуры с истекшим сроком декларации о соответствии. Таким образом, не было подтверждено соответствие круп требованиям качества и безопасности.

В адрес местного предприятия — поставщика был составлен протокол об административном правонарушении.

Арбитражный суд Республики Карелия рассмотрел протокол и 18 апреля вынес решение о привлечении предприятия из Лахденпохьи к административной ответственности, назначив ему наказание в виде предупреждения.

фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

В России число смертей от коронавируса за сутки вновь перевалило за 800

Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 179 243 человека, за сутки зарегистрировано 820 смертей, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 19 630 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 446 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 824 540 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 092 818.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 661 человек.

За прошедшие сутки скончались 820 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 179 243.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 176,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 567 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 августа остаются 1 226 311 человек.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Число детей, заболевших коронавирусом в Карелии, превысило 6 тысяч

В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 23 несовершеннолетних.

За сутки еще 23 ребенка в республике заразились коронавирусом. Накануне этот показатель был 27. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6038 детей республики.

За сутки выздоровели еще 39 несовершеннолетних. Общее число выписанных за время пандемии - 5630 детей.

За минувшие сутки в республике выявлено 159 новых случаев COVID-19, 21 челоек бвл госпитализирован в ковид-центры.

Напомним, за сутки в республике выявлено 159 новых случаев COVID-19, 21 человек был госпитализирован в ковид-центры.

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Долги по зарплате за месяц выросли в ряде отраслей экономики Карелии

Задолженность по заработной плате в Карелии в июле выросла в обрабатывающих производствах, энергетике, в области здравоохранения и социальных услуг.

Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 августа 2021 года.

По сравнению с 1 июля долги в обрабатывающих производствах увеличились на 9,1% (до 1,8 млн рублей), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 3,6% (до 2,8 млн рублей).

В области здравоохранения и социальных услуг рост составил 17,7% (до 2,5 млн рублей).

Вместе с тем, почти в 1,5 раза сократилась задолженность по зарплате в сфере транспорта — до 2,7 млн рублей.

В результате, общая сумма задолженности по всем видам экономической деятельности сократилась на 12,2% и составила 10 млн рублей.

Организации задолжали 114 работникам. В расчёте на одного сотрудника средний размер долга составил 88246 рублей.

«Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа 2021 г. образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено», — отмечает Карелиястат.

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Пьяный грабитель в Петрозаводске протащил школьника по асфальту

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который на улице ограбил 10-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 21 августа 2021 года в дневное время 31-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения подошел к школьнику возле жилого дома на улице Луначарского. Он потребовал от ребенка дать ему мобильный телефон. Когда мальчик отказался, обвиняемый схватил висевшую на плече ребенка сумку. Школьник пытался сопротивляться и отпустил сумку только после того, как мужчина протащил его по асфальту.

Обвиняемый достал из нее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.



В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан, ему предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с применением насилия не опасного для здоровья).

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Остановку транспорта запретят у воинской части в Петрозаводске

В сентябре на Шуйском шоссе изменится схема движения транспорта.

По сообщению адмнистрации города, 14 сентября вводятся изменения в схеме движения в районе Северная Промзона. По чётной стороне Шуйского шоссе вдоль Войсковой части 92515 (Шуйское ш., 10) будет запрещена остановка.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на данеом участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, с 26 августа на несколько дней частично перекроют Лыжную улицу между улицей Котовского и Косалмским проездом.

фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В Петрозаводске 10 управляющих компаний отстают с подготовкой к отопительному сезону

Прокуратура столицы Карелии предупредила руководителей «управляшек», не справляющихся с графиком подготовки к прохождению отопительного периода в городе.

Прокуратура города проводит проверку соблюдения требований законодательства при подготовке к отопительному периоду 2021–2022 годов. В настоящее время установлены факты отставания от графиков в работе управляющих организаций, обслуживающих жилфонд. Так, есть проблемы с затягиваем сроков по гидропневматической промывке и опрессовке систем теплоснабжения в многоквартирных домах.

Прокуратурой города объявила предостережения руководителям десяти управляющих компаний. В случае невыполнения требований прокурора организации и их должностные лица будут привлечены к ответственности.

Также по результатам проверки прокуратура города даст правовую оценку деятельности ресурсоснабжающих, сетевых и иных организаций по подготовке к прохождению отопительного периода. Ведомство обращала внимание на то, как выполняются инвестиционные и производственные программы, и качество строительных и ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

Ранее в петрозаводской мэрии заявили, что жилфонд Петрозаводска готов к отопительному сезону на 92 %.

фото: © Игорь Лежнев / «Столица на Онего»

Еще одну улицу перекроют в Петрозаводске из-за ремонта на сетях

С сегодняшнего дня изменится схема движения транспорта на Кукковке, сообщили в администрации города.

По информации застройщика, с 26 августа на несколько дней частично перекроют Лыжную улицу между улицей Котовского и Косалмским проездом. На месте будут протягивать инженерные сети. Проезд автомобилей будет организован по Карельской аллее и территории строящегося дома. На время работ движение по аллее станет приоритетным и односторонним. Движение по улицам Лыжной (со стороны улицы Ровио) и Торнева в районе пересечения с Карельской аллеей станет второстепенным.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, схема движения транспорта изменится на одном из самых загруженных перекрестков Петрозаводска.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 августа



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