Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 августа

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска

Республиканское правительство рассчитывает получить от этого до полумиллиона рублей дополнительных доходов в консолидированный бюджет региона.

В 2022-2023 годах республиканские власти намерены упразднить пониженные ставки по налогу на имущество для городского наземного электрического транспорта. Нетрудно догадаться, что речь идет о петрозаводских троллейбусах, поскольку другого «городского наземного электрического транспорта» в Карелии нет.

Как следует из утвержденного правительством республики плана по отмене налоговых расходов, установленных карельским законом о налогах и сборах, ликвидация этой налоговой льготы для муниципального предприятия «Городской транспорт» позволит получить в консолидированный бюджет республики в 2022 году 390 тысяч рублей, а в 2023 – 130 тысяч.

Какие еще налоговые льготы планируется отменить в Карелии, читайте в статье «Бюджетный эффект – чисто символический».

фото: © Николай Смирнов / ТАСС

Глава Карелии объяснил, зачем жителям, сдающим квартиры в аренду, платить налоги

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики, которые сдают квартиры в аренду, платить налоги, чтобы дополнительные доходы бюджета можно было направить на решение социальных проблем.

Эту тему губернатор поднял на одном совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики. Парфенчиков отметил, что аренда квартир становится особенно привлекательным бизнесом там, где активно развивается туризм.

«Какую тенденцию мы замечаем — квартиры в таких местах начинают скупаться людьми, в том числе, иногородними, которые начинают на этом зарабатывать. Это конечно хорошо, мы не можем запретить людям заниматься скупкой недвижимости, рынок свободный, но раз уж вы купили, раз уж вы решили на этом зарабатывать деньги, тогда надо налоги платить… Много вопросов — сделайте, дорогу, сделайте медицину… На это все нужны деньги и надо вместе работать над тем, чтобы бюджет получал больше доходов, налогов… Слава Богу, что есть такой дополнительный источник дохода для семьи, но давайте все работать в правовом поле», — сказал глава республики.

Он напомнил, что арендодатели могут получить статус самозанятых и платить налоги в этом качестве.

фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Глава Управления транспорта Петрозаводска ответил на критику «заборов» у пешеходных переходов

Администрация Петрозаводска массово устанавливает ограждения у пешеходных переходов, потому что это требуется по федеральному законодательству и решению городского суда.

Об этом сообщил на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Довольно часто критикуют администрацию, профильные структуры с точки зрения установки пешеходных ограждений. Такой термин как „забор“ у нас вошел в обиход. Но хотелось бы отметить, что это не инициатива отдельных специалистов либо подразделений администрации, а обязательство с точки зрения нормативных документов и исполнения решений Петрозаводского городского суда 2016 года, по которым администрация обязана установить пешеходные ограждения на 38 перекрестках города Петрозаводска», — пояснил Масляков.

фото: © forumspb.com

Минэк ждет инвестора из Австралии для организации производства в Карелии

Министерство экономического развития Карелии провело предварительные переговоры с бизнесменом из Австралии, готовыми вложить свои деньги в производство строительного камня на территории республики.

Об этом сообщил руководитель министерства Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района. Там, по словам Ермолаева, расположен карьер, заинтересовавший австралийца.

«Он хотел заняться здесь производством строительных материалов, в том числе, из природного камня. Готов инвестировать… Мы со своей стороны решили вопрос по въезду его в Российскую Федерацию, но сейчас есть ограничения по выезду его из Австралии. Поэтому смотрим за изменением санэпидобстановки в этой стране, чтобы он мог приехать и принять здесь важные решения по развитию производства в Республике Карелия», — сказал министр.

фото: © официальный сайт Правительства Карелии/gov.karelia.ru

Парфенчиков обратился к жителям Карелии, недовольным запахом от ферм

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на жалобы жителей республики, недовольных запахом от ферм и другими последствиями работы сельскохозяйственных предприятий.

Эту тему губернатор поднял на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики.

«Получается, что нам все мешают — рыбоводные хозяйства, свинокомплексы, и по животноводческим комплексам уже начинаются вопросы, что запах от них идет и так далее. Наверное, все-таки надо понимать, что если мы хотим решать те проблемы, которые вы ставите, нам никуда не деться от развития экономики и сельского хозяйства. И есть конечно определенные последствия. Понятно, что надо внедрять максимально экологические схемы, будь то животноводческий комплекс или рыбоводное хозяйство, но, к сожалению, это животные и от них тоже есть определенные отходы деятельности», — сказал Парфенчиков.

При этом он подчеркнул, что современные технологии позволяют минимизировать экологические последствия сельхозпроизводства, и власти Карелии добиваются повсеместного внедрения таких технологий.

фото: кадр из видео

В результате аварии автомобиль вылетел на оживленный пешеходный переход в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей на Лесном проспекте попало на видеорегистратор и камеру наблюдения.

В Петрозаводске 30 августа в 11.38 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника на регулируемом пешеходном переходе. Видео с аварией было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Сама авария произошла непосредственно перед пешеходным переходом, расположенным в районе пересечения с улицей Древлянка. Судя по видео, легковушка резко затормозила перед пешеходным переходом, где в этот момент уже загорался красный свет. В это время сзади в нее врезался внедорожник.

Момент аварии был зафиксирован на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и на видеорегистратор одного из участников аварии.

фото: © Сергей Юдин / «Республика»

Глава Карелии: «У нас есть архитекторы, которые любят за государственные деньги пофантазировать»

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился взять под контроль проекты благоустройства территорий, чтобы новые объекты выглядели гармонично с точки зрения архитектуры и построены из долговечных материалов.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

«Я бы просил Минстрой совместно с муниципалитетами, когда мы реализуем крупные проекты, проекты по „Комфортной среде“…на всякую ерунду, уж извините, денег не давать. У нас есть разные архитекторы, которые любят за государственные деньги пофантазировать. Все должно быть гармонично, красиво, без вычурности… Если мы что-то делаем, то на годы, а не так, что через два месяца уже все падает, хотя на картинке это может быть красиво», — сказал глава республики.

В качестве примера неудачных, по его мнению, архитектурных решений, он привел объекты в Суоярви.

«Я в Суоярви подверг критике определенные архитектурные решения, когда на улице из пластика, из каких-то недолговечных материалов мы создаем какие-то конструкции, которые еще и, наверное, немалых денег стоят», — пояснил Парфенчиков.

фото: © ТАСС / Григорий Сысоев

Горнодобывающее предприятие в Карелии накопило 13-миллионный долг по налогам

Судебным приставам пришлось арестовать технику, продукцию и счета организации, чтобы долг был погашен.

Как сообщили в службе судебных приставов, предприятие, специализирующееся на добыче декоративного и строительного камня в Муезерском районе, задолжало по налоговым платежам 13 миллионов рублей.

С целью взыскания задолженности была создана группа принудительного исполнения из приставов разных районов. На имущество должника был наложен арест — нежилое помещение, транспортные средства и готовая продукция были оценены в 15 миллионов рублей. Также были арестованы средства на счетах организации. Руководитель предприятия был лично предупрежден об уголовной ответственности.

Тем не менее, срок для добровольного исполнения истек, и судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, в результате чего долг предприятия увеличился на 1 миллион 200 тысяч рублей. В итоге налоговая задолженность была полностью погашена, но запрет на распоряжение имуществом и деньгами на счетах будет снят только после оплаты исполнительского сбора.

фото: коллаж. © Правительство Карелии, Википедия

Глава Карелии наградил строителя и врача орденом «Сампо»

Артур Парфенчиков подписал указ о награждении орденом «Сампо» экс-министра здравоохранения республики Надежду Державину и гендиректора «Карелстроймеханизации» Николая Макарова.

Об удостоившихся высшей награды республики глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети.

«Самое ценное, что есть у человека — его жизнь. Сколько жизней спасла Надежда Ивановна Державина еще в Великую Отечественную, когда, несмотря на юный возраст, работала медсестрой! Позже, уже в мирное время, она стала педиатром, заботилась о здоровье детей, была главным врачом Пудожской больницы. А в 1970-е годы возглавила Министерство здравоохранения республики. При ней были построены многие медучреждения: терапевтический корпус в Сегеже, больница в Медвежьегорске, станция скорой помощи в Петрозаводске и другие. Такие люди — наша гордость!» — считает Артур Парфенчиков.

Немало заслуг и у второго получателя ордена «Сампо» — Николая Макарова.

«„КСМ“ — не просто лидер строительной отрасли в Карелии, но, что самое главное, надежный партнер. Строит дома для расселения людей из аварийных „деревяшек“, возводит новые детские сады, школы — самая большая сейчас готовится к открытию на Древлянке. Слаженная работа большого коллектива и престиж компании — это безусловно, заслуга ее руководителя Николая Макарова, который работает в строительной отрасли уже более полувека», — пишет глава Карелии.

фото: © shutterstock.com / Thirdparty

Трагедия на почве ревности разыгралась в одном из районов Карелии

Пьяный житель Прионежского района зарезал соседа, у которого обнаружил свою сожительницу, сообщили на сайте карельской прокуратуры.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, пьяный мужчина, придя домой и не застав там свою сожительницу, поспешил к соседу. Женщина была именно там. Охваченный ревностью подозреваемый ударил ее по голове, а заступившемуся за нее соседу нанес удар ножом в грудь, после чего покинул квартиру. От полученной раны сосед умер до приезда скорой помощи.

После вручения подозреваемому обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Прионежский районный суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от от 6 до 15 лет.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

Четыре смерти от коронавируса были зарегистрированы в Карелии за сутки

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Карелии достигло 779 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 31 августа зафиксировано четыре смерти от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса возросло до 779. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей Карелии, из них все 156 не были привиты. Заболели 155 человек, в состоянии средней тяжести находятся 42 пациента, двое — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 583 человека, из них 7 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 61114 человек.

За сутки выздоровели еще 192 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 57755 человек.

фото: кадр из видео

Борцы с форелеводами в Ватнаволоке: Патенко и Мануйлов, мы хотим посмотреть вам в глаза (ВИДЕО)

Жители Кондопожского района записали видеообращение к бывшим главами Минсельхоза Ванде Патенко и Григорию Мануйлову, которые выделили рыбоводный участок в Лижемской губе Онежского озера.

Местные жители обратились в прокуратуру Карелии с требованием проверить причастность экс-министров сельского и рыбного хозяйства Ванды Патенко и Григория Мануйлова к организации форелевого хозяйства в деревне Ватнаволок. Об этом они говорят в своем видеообращении к бывшим чиновникам.

«Уважаемые экс-чиновники, нам стало известно из средств массовой информации, что разрешение на формирование рыбоводческого участка в Ватнаволоке было подготовлено и оформлено в 2008 году. Документы готовились под руководством Патенко, а подписывались Мануйловым, потому что Патенко была отстранена от работы из-за возбуждения уголовного дела. Мы хотим посмотреть вам в глаза. Пожалуйста, приезжайте к нам в Ватнаволок и покажитесь людям. Ответьте за чистую воду и комфортные условия жизни, которые вы нам создали при устройстве форелевых садков по всей нашей республике», — заявили активисты.

Ранее сообщалось, участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад. Именно тогда, в 2008 году, готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Мотоциклист устроил ДТП в центре Петрозаводска

В Госатоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП на улице Гоголя.

Напомним, ДТП произошло в минувший понедельник, 30 августа, около шести часов вечера на улице Гоголя напротив здания бывшего Дома офицеров.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель мотоцикла Suzuki при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Nissan, движущимся по главной дороге.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Карелии мотоциклист вылетел в кювет и травмировался.

фото: © Артем Коротаев / ТАСС, архив

В Карелии сгорел третий за сутки автомобиль

В Кондопоге вечером 30 августа от огня пострадал автомобиль, причины возгорания выясняются, сообщили в МЧС Карелии.

Вечером 30 августа в 18:41 сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автомобиле ВАЗ-2107 в Кондопоге на улице Советов, возле дома № 149. Всего в тушении огня принимали участие 7 сотрудников и две единицы техники. В 18.55 пожар был ликвидирован.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, огонь повредил салон и моторный отсек на площади около 3 квадратных метров. Обошлось без пострадавших — людей в момент возгорания в салоне не было. Причина пожара выясняется.

Напомним, в ночь на 30 августа в Петрозаводске загорелись сразу два автомобиля. Как минимум в одном случае причиной возгорания стал умышленный поджог.

фото: На даче. Карелия, Зимник, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова.

«В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой»

После рабочего дня, в выходные, праздники, в отпуске советские люди отдыхали.

В авторской рубрике «Как это было» Армас Машин рассказал о праве на отдых, которое неукоснительно исполнялось в Советском Союзе.

«Со времен «шоковой терапии» нам внушают: чтобы жить богато, надо больше трудиться. Живете еще не богато? Так, трудитесь, трудитесь. И люди трудятся. «Оптимизация» и совместительство прирастают новыми возможностями: удаленка, дистанционка, аутсорсинг, онлайн 24/7…

В СССР право на отдых было закреплено в Конституции. Согласно Основному закону, продолжительность рабочей недели рабочих и служащих не превышала 41 часа, ряду профессий и производств устанавливался сокращенный рабочий день, продолжительность работы сокращалась в ночное время. Работникам предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска и еженедельные выходные дни. Время труда и отдыха колхозников регулировалась колхозами.

Права советских граждан соблюдались. После рабочего дня, в выходные, праздники, в отпуске люди отдыхали. По полной. Не боясь лишиться работы, остаться без заработка, оказаться не у дел. Честным, добросовестным людям это не грозило, и их не донимало. Их интересам служило развитие сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, физкультуры, спорта и туризма.

Свободное время в СССР – важная составляющая советского образа жизни, наша история. У истории есть, чему поучиться».

Подробнее читайте в статье «Право на отдых».

фото: кадр из видео © Vans Europe Presents Karelia | Skate | VANS

Музыкальная шутка из 90-х «выстрелила» в Карелии спустя 30 лет

Команда скейтбордистов модного бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения последних советских лет.

Когда известный петрозаводский журналист Андрей Лось записывал в декабре 1990 года в студии Карельского телевидения песенку с незатейливым названием «Мальчик Бой», он, как говорится, и не представить не мог, что спустя тридцать лет эта музыкальная шутка заинтересует команду скейтбордистов, выступающих под брендом популярного американского производителя спортивной одежды и обуви Vans. Они сняли в Петрозаводске клип, в котором запечатлели свои трюки на городских улицах и набережной Онежского озера, а их музыкальным сопровождением неожиданно стал «Мальчик Бой» из карельского телеэфира последних советских лет.

Читайте подробнее в рубрике «Частная жизнь».

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 32 ребенка

За это же время поправились от коронавирусной инфекции 42 ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 32 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6185 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 42 ребенка.

Всего за время пандемии в Карелии излечились 5811 детей.

Ранее сообщалось, что в Карелии от коронавируса за минувшие сутки умерли четыре человека, выздоровели за это же время 192 пациента.

фото: © Паблик ВК «Лыжи без границ!»

Огромное дерево перегородило трассу возле популярного места отдыха под Петрозаводском

Жителей города зовут расчистить лыжную трассу возле урочища «Чертов Стул».

В паблике «Лыжи без границ!» заинтересованных жителей карельской столицы призывают на помощь — нужно расчисть лыжную трассу возле урочища «Чертов Стул».

«Сильные ветры недавних дней повалили на лыжных и велосипедных трассах немало деревьев. Обычно это подгнившие осины, ольхи и прочие черёмухи, но в этот раз в районе Чертова стула упала и огромная, высотой около 15 метров, здоровая и красивая берёза», — написали автор сообщения.

В паблике отмечают, что из огромного, около трех метров, вывернутого корня березы можно сделать какой-нибудь артефакт. Также там приглашают помогать «ремонтировать» другие лыжные трассы, подготавливаясь к зимнему сезону.

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Уникальный, самый новый лазер в России начал работу в Карелии

В Офтальмологическом центре Карелии установлен немецкий эксимерный лазер последнего поколения - флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.

Новая немецкая эксимерлазерная система, установленная буквально на днях в Офтальмологическом центре Карелии, представляет собой комплекс, состоящий из диагностического модуля и хирургического лазера. Это суперсовременный немецкий аппарат восьмого поколения.



Офтальмологический центр Карелии

О новых возможностях и открывшихся горизонтах для офтальмохирургов и пациентов рассказал главный врач центра, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Завадский Павел Чеславович.

По словам Павла Завадского, новая немецкая эксимерлазерная система позволяет выполнять операции, основанные на уникальности каждого человеческого глаза, повышая их безопасность и предсказуемость.

«Эксимерный лазер, приобретенныйнашей клиникой – самое новое оборудование, на котором сегодня можно проводить коррекцию зрения. Помимо усовершенствованных технических характеристик наш эксимерный лазер оснащен современными программными средствами, которые позволяют оптимизировать перемещение лазерного луча по поверхности роговицы. Этот параметр увеличивает скорость процедуры и повышает ее точность, значительно уменьшая период до полного восстановления зрения. Отмечу что он новейший среди всех городов России», - сказал главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский.



Ирина Меркова/Столица на Онего

Сколько длится операция? Стала ли лазерная коррекция доступнее тем пациентам, которым раньше приходилось отказывать?

Ответы на эти и другие вопросы можно найти здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

фото: © Паблик ВК «Костомукшский городской округ»

Светофоры отключили на двух перекрестках Петрозаводска из-за аварии на сетях

В Октябрьском районе приостановлена работа светофоров из-за повреждения на электросети, сообщили в администрации города.

На двух пересечениях Октябрьского проспекта – с улицами Мелентьевой и Ленинградской – временно приостановлена работа светофоров. Неудобства связаны с повреждением на электросети. Восстановить работу светофора на перекрестке с Ленинградской улицей планируется в течение дня, на пересечении с улицей Мелентьевой – до конца недели.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, планируется установка светофора на выезде из Петрозаводска, где часто происходят ДТП.

фото: © Юлия Андреева

Туристический объект в Карелии — гору Сампо — будут сдавать в аренду бизнесу

Власти намерены сдать в аренду один из объектов туристического показа в Карелии — гору Сампо — с условием, что бизнес займется благоустройством территории.

Об этом сообщил министр экономического развития Олег Ермолаев на совещании, посвященного социально-экономическому развитию Кондопожского района, где расположены гора.

«В настоящее время объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с целью обустройства этой площадки. Есть предприниматели, желающие оказывать эту услугу и привести этот объект в порядок», — сказал Ермолаев.

Состояние территории на горе Сампо ранее неоднократно критиковали представители туристического бизнеса.

«Когда мне начинают рассказывать о грандиозных планах по развитию туризма в Карелии, я вспоминаю это: гора Сампо. Не ухоженная, абсолютно убитая территория, со сгнившими ступенями, отвалившимися перилами, заросшей смотровой площадкой, — написала на своей странице в соцсети гид по Карелии Юлия Андреева. — Где же вы, развивальщики? Ждем, пока будут несчастные случаи? А ведь будут».

фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Восемь районов Карелии получат субсидии на обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения

Общая сумма выделенных на эти цели средств составляет 80 миллионов рублей.

Правительство Карелии распределило между восемью муниципальными районами субсидии регионального бюджета, которые предназначены для обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения. Общая сумма выделенных на эти цели средств составляет 80 миллионов рублей. Они направлены в Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Питкярантский, Прионежский и Суоярвский районы.

Самую большую сумму субсидий – более 16 миллионов – получит Суоярвский район. Меньше всего – около 350 тысяч – досталось Муезерскому району. Кроме того, нераспределенными остались свыше 18 миллионов рублей.

фото: Фото © Егор Титов

Минсельхоз Карелии подтвердил приостановку строительства форелевого хозяйства после протестов

Компания, решившая создать форелевое хозяйство в Карелии возле деревни Ватнаволок в Лижемской губе Онежского озера, приостановила строительство садков после массовых протестов населения.

Об этом сообщил заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района, где расположена деревня.

«Поскольку у нас поступило больше количество обращений граждан о законности такой работы, до окончания всех проверок, до решения вопроса, компания приостановила строительство рыбоводного хозяйства в Лижемской губе», — сообщил Руппиев.

Как сообщалось ранее, в конце июля местные жители случайно узнали об организации в Лижемской губе форелевого хозяйства. Там начались монтажные работы по установке садкового оборудования. Жители деревни провели сход, обратились через соцсети к главе республики Артуру Парфенчикову. В результате разбирательства выяснилось, что участок для создания форелевого хозяйства был сформирован 12 лет назад при прежнем руководстве Минсельхоза.

По словам Руппиева, на участке будет проведена проверка с участием специалистов Росрыболовства

«Безусловных оснований для ликвидации этого договора нет. Расформирование границ участка возможно в случае расторжения договора по инициативе предприятия, за которым закреплен этот участок, либо по инициативе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, если по истечении трех и более лет есть какие-то нарушения… Ждем решения вопроса, как будет дальше с мнением народа, и результатов проверки», — пояснил замминистра.

фото: © pixabay

Подсчитано, как инфляция «съела» доходы населения Карелии

Денежные доходы жителей Карелии во II квартале 2021 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но почти весь этот рост «съела» инфляция.

Такой вывод следует из официальной статистики о доходах населения.

«С учетом сложившегося уровня инфляции, реальные денежные доходы во II квартале 2021 года к уровню соответствующего периода 2020 года увеличились на 1%, реальные располагаемые доходы — на 0,2%», — говорится в сообщении Карелиястата.

Среднемесячный денежный доход в расчёте на одного жителя республики во II квартале 2021 года составил 32873 рубля — это на 8,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

фото: © Сергей Карпов / Архив ИТАР-ТАСС

Житель Карелии за демонстрацию нацистской символики попал под суд

Житель Кондопоги разместил в социальной сети военных в форме времен Великой Отечественной войны и пожалел об этом, сообщили на сайте местного суда.

В октябре 2018 года житель Кондопоги в социальной сети «Вконтакте» разместил фотографии военных в форме времен Великой Отечественной войны, на рукавах которых были видны эмблемы вооруженных формирований Вермахта, действовавших в 1942–1944 годах — Русской освободительной армии (РОА).

Между тем, атрибутика и символика РОА приравнена к нацистской символике, на публичное демонстрирование которой действует запрет.

При определении вида и размера административного наказания суд учел смягчающее обстоятельство — признание вины, и отсутствие отягчающих обстоятельств, и назначил нарушителю штраф в размере тысячи рублей, без конфискации предмета нарушения.

Постановление не вступило в законную силу.

фото: © Сергей Смирнов / ТАСС

Производителя тухлой говядины для школы Петрозаводска оштрафовали на 50 тысяч рублей

Московское предприятие, связанное с поставкой в школу столицы Карелии мяса с химическим запахом, не предоставило документы и попало под штраф.

По сообщению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей организацию, которая в срок не предоставила документы в рамках административного расследования по факту поставки несвежего мяса в школу Петрозаводска.

У производителя мяса была запрошена программа ХАССП – система контроля пищевой безопасности, которая должна быть внедрена на предприятиях, занимающихся производством пищевой продукции. Однако данная программа предоставлена в Управление Россельхознадзора не была.

Напомним, жалоба от школы на поставку мяса с химическим запахом поступила в Управление Россельхознадзора еще в марте 2021 года. Было установлено, что изготовитель странной говядины в этом же месяце произвел этот продукт из поступившего на предприятие сырья. Часть полуфабрикатов весом в 4012,133 кг была направлена в Петрозаводск поставщику, который реализовал говядину в образовательные учреждения республики.

За нарушение требований технического регламента Таможенного союза 3 «О безопасности мяса и мясной продукции» производитель был оштрафован на 100 тысяч рублей. Поставщик был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

фото: © Министерство образования и спорта Республики Карелия

Спортсмены из Петрозаводска достойно выступили на летней Спартакиаде в Череповце

На завершившейся XVIII летней Спартакиаде петрозаводская команда заняла 5 место в общем зачете, сообщили в Минспорта Карелии.

На завершившейся XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России в Череповце за призовые места боролись 13 городов, из которых на соревнования приехали около 500 участников — сильнейших спортсменов своих регионов.

Прекрасно выступили карельские легкоатлеты, уступив в общем зачете лишь хозяевам соревнований. Золотую и серебряную медали завоевала Зоя Киселева — на дистанциях 200 и 100 метров соответственно. Александра Евстюнина была лучшей в прыжках в длину, а также взяла «бронзу» в беге на 100 метров.

Дарья Астахова, Алиса Леппянен, Евгения Репкина и Владимир Журавлев завоевали золотые медали, Алиса Путилина, Александр Ершов и Елизавета Ерохина взяли «серебро», Арина Юрина заняла третье место.

Бронзовую медаль наша команда получила и в шведской эстафете.

Кроме того, бронзовыми призерами стали мужская баскетбольная и женская волейбольная команды из карельской столицы.

С лучшей стороны показали себя карельские шахматисты — Софья Ершова заняла 1 место, Александр Тойвонен завоевал «серебро».

Петрозаводские спортсмены достойно представили столицу Карелии на соревнованиях, заняв в общекомандном зачете 5 место из 13 участников.

Всего Петрозаводск представляли 56 спортсменов в возрасте от 17 до 44 лет.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

В России выявлено около 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии зарегистрировано около 7 миллионов случаев заболевания COVID-19 во всех регионах страны, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 918 965 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 181 054.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 624 человека.

За прошедшие сутки скончались 795 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 183 224.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 265 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 августа остаются 1 237 319 человек.

фото: © Виталий Невар / ТАСС

«Цены припадут»: появилось новое слово для прогноза цен на жилье

Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и, возможно, даже снизятся.

Как сообщает РБК, такое мнение в интервью телеканалу «Россия 1» высказал глава Сбербанка Герман Греф.



По его словам, сейчас спрос на жилье упал из-за отмены части льгот по ипотеке.

«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть», — сказал он.



По словам Грефа, введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17–20%. Глава Сбербанка добавил, что предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в России закладывается большое количество жилья.

фото: © МВД по Республике Карелия

Автоинспекторы в Карелии поймали водителя, который искал в лесу «закладку» с наркотиком

В Прионежском районе сотрудники ДПС задержали водителя, перевозившего наркотическое вещество, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 29 августа, инспекторы ДПС Артем Лукьяненко и Александр Драбишюс несли службу в составе автопатруля на трассе «Кола». Их внимание привлекла иномарка, оставленная возле лесополосы. Дождавшись возвращения водителя, полицейские последовали за ним, и на подъезде к Петрозаводску остановили. При проверке машины в салоне был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Информация была сразу передана в дежурную часть отдела полиции, на место прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе дальнейшего разбирательства 42-летний владелец машины признался, что в лесу искал «закладку» с наркотиком, который приобрел через интернет. Экспертиза подтвердила, что в свертке, изъятом полицейскими из автомобиля, находятся нарковещества синтетического происхождения общей массой более 10 граммов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На счету молодых инспекторов это уже не первый случай такого задержания. В июле в ходе патрулирования «Колы» они уже ловили водителя с наркотиками.

Ранее в Лахденпохье задержали жителя Сортавалы, который купил 200 грамм амфетамина.