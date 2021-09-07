Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: САМПО ТВ 360º / скриншот видео

В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)

Телеканал «Сампо ТВ 360» показал трейлер фильма «Командир: история противостояния».

Губернаторский телеканал «Сампо ТВ 360» опубликовал двухминутный трейлер фильма «Командир: история противостояния» (видео 18+). Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.

«Когда „карловцы“ решили подмять под себя город Петрозаводск, на их пути встала команда Артура Парфенчикова. Их противостояние, а по сути, война длилось десять лет, ежедневно. Один был для своих Паханом. Другого именовали коротко, как на поле боя, — Командир», — говорится в трейлере.

Премьера фильма состоится восьмого сентября, в среду.

Напомним, знаменитая преступная группировка предстала перед судом в 2004 году. Лидеру Виталию Карлову присудили 14 лет тюрьмы. Остальные участники ОПГ получили от 11 до 4 лет колонии строгого режима.

фото: © Максим Трунов / ТАСС

В Петрозаводске начинается отопительный сезон

Глава Минстроя Карелии издал приказ о начале отопительного сезона в столице республики.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов объявил о начале отопительного сезона в Петрозаводске. Соответствующий указ был издан сегодня, 7 сентября.

Министр напомнил, что с 6 сентября начата подача тепла в социальные объекты города: детские сады, школы, медицинские учреждения. Также он уточнил, что подключение жилого фонда будет осуществляться поэтапно.

«В первую очередь к отоплению будут подключены микрорайоны Древлянка, Перевалка (частично), Птицефабрика, Сулажгора, Сулажгорский кирпичный завод, Томицы, Соломенное, Ключевая, Старая Кукковка, Зарека (частично). Далее будет подано тепло в микрорайоны Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский, Железнодорожный, Первомайский» — рассказал Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

Глава Минстроя пояснил, что вторая группа районов будет обеспечена теплом с 11 по 13 сентября — после того, как завершатся испытания реконструированной магистральной сети.

фото: © ПМУП «Городской транспорт»

Количество троллейбусов в Петрозаводске увеличится после ремонта подарков из Москвы

ПМУП «Городской транспорт» планирует увеличить количество троллейбусов после ремонта машин, которые Петрозаводск получил в подарок от властей Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

«Для выпуска на маршруты московских троллейбусов была найдена организация, способная провести диагностику и ремонт машин… В сентябре предприятие ожидает приезд специалиста из Москвы в Петрозаводск. Напомним, что восстановление машин позволит вернуть на привычный маршрут троллейбус № 6», — говорится в сообщении.

Также в администрации Петрозаводска отметили улучшение финансового состояния ПМУП «Городской транспорт». На предприятии выросла ежедневная выручка в августе и с началом осеннего сезона.

«На подъём показателей повлияла, в том числе, установленная регулярность движения на линиях. Сейчас на маршруты в Петрозаводске для соблюдения расписания выходит 33 троллейбуса, ещё 2-3 машины находятся в резерве. В среднем ежедневная выручка в августе выросла до 450 тысяч рублей. В июле этот показатель равнялся — 350 тысячам», — пояснили в мэрии.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК / Сергей Смирнов / ТАСС / коллаж Столица на Онего

Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

В Карелии грибники сделали удивительную находку.

В Лахденпохском районе найден гриб-мутант. Об этом информирует паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

На фото видно два гриба, один из которых расположен поверх другого.

Ранее жители Карелии в соцсетях выложили фото лодки, наполненной грибами.

фото: кадр из видео

Самосвал с поднятым кузовом ночью снес все провода на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В результате ночного ДТП на улице Ленинградской электропитание перекрестка оказалось полностью нарушено.

Как пишет ДТП ПТЗ, сегодня, 7 сентября, в 4.30 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Ленинградская, на участке, где проводятся дорожные работы, произошел инцидент с участием грузовика.

Судя по видео, самосвал с поднятым после разгрузки кузовом двигался по улице Ленинградская, совершая левый поворот на Октябрьский проспект. На перекрестке поднятый кузов зацепил кабеля и провода линии уличного освещения, троллейбусной контактной сети и светофорных объектов.

Произошло короткое замыкание, провода искрили. Водитель продолжил движение, протащив за самосвалом оборванные провода, которые, как тралом, сбивали (срезали) все на своем пути.

В результате ДТП электропитание перекрестка оказалось полностью нарушено, повреждены стойки светофорных объектов и дорожных знаков.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент происшествия попало в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Водитель погиб в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

В Госавтоинспекции сообщили подробности страшной аварии на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

Ранее стало известно, что на 591 километре федеральной автодороги «Кола» пожарно-спасательные подразделения двух районов участвовали в ликвидации последствий аварии — автомобиль вылетел с трассы в кювет.

Как уточнили в ГИБДД, в результате аварии погиб 41-летний водитель автомобиля GREAT WALL. Травмы получил 44-летний пассажир. Автомобиль, вылетев с дороги, опрокинулся. При этом есть информация, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии устанавливается, по факту ДТП проводится проверка.

фото: кадр из видео © Клиник «Кивач»

Константин Хабенский прошел «техосмотр» в известной клинике Карелии

Актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский побывал вместе со своей семьей в клинике «Кивач».

Именитый артист недавно посетил карельскую клинику «Кивач» и поделился впечатлениями от пребывания в ней. Об этом сообщают в официальном паблике клиники.

«Мне кажется, что неделя, проведенная здесь, она нужна, в первую очередь для того, чтобы в суете нашей жизни чуть-чуть остановиться, хотя бы на неделю, и прислушаться к тем механизмам, которые позволяют нам дальше видеть, слышать, обонять, чувствовать и так далее. Это тоже, наверное, требует какого-то техосмотра», — отметил Константин.

Актер приезжал в Карелию не один, а с семьей.

«Я запланировал какое-то время, для того чтобы провести его с семьей. И мы решили, что, наверное, мы никуда не полетим в жаркие страны, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит, а поедем сюда. Здесь очень хорошо!» — поделился актер.

Ранее новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян рассказал о ринопластике без травм.

фото: Владимир Любарский / ВК

Мэр Петрозаводска вспомнил, как ехал с мамой из роддома на троллейбусе

Глава карельской столицы Владимир Любарский поздравил сотрудников троллейбусного парка и поделился воспоминаниями.

Владимир Любарский принял участие в собрании, посвященном 60-летию петрозаводского троллейбуса. В соцсети он поделился воспоминаниями, касающимися истории троллейбусного парка.

«В 1961 году по нашим улицам курсировали всего 10 троллейбусов. Но это были самые современные машины, которые имелись лишь у Петрозаводска и Москвы. Троллейбус — это огромная часть городской истории. В каждой семье есть свои воспоминания о нем. Мама рассказывала, как везла меня на троллейбусе из первого роддома в апреле и шел снег. Я помню себя школьником, когда мы все старались пробиться поближе к кабине водителя и наблюдать, что делает человек, который находится у штурвала. Мы все считали номера, загадывали желания и старательно жевали счастливые билеты», — рассказал он.

Любарский заявил, что власти понимают необходимость развивать троллейбусное сообщение.

«История современного Петрозаводска — это в значительной мере история троллейбуса. Я думаю, что именно так она и будет развиваться. Понимание и поддержка республиканских властей для этого есть. Есть и коллектив, который сохранил троллейбусное сообщение и готов развивать предприятие. Мы благодарны ему за это», — заключил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска. Республиканское правительство рассчитывает получить от этого до полумиллиона рублей дополнительных доходов в консолидированный бюджет региона.

фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК

Антонина Жеребцова увольняется с должности директора бывшего совхоза «Ильинский» в Карелии

В сентябре Антонина Жеребцова оставит пост генерального директора ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».

Известный руководитель сельхозпредприятия по своему желанию уходит с предприятия. В сентябре истекает срок ее трудового договора. Об этом сообщает Министерство сельского и рыбного хозяйства республики.

«Министерство с пониманием относится к решению Антонины Викторовны и считает необходимым предложить ей продолжить трудовую деятельность на одном из ключевых направлений деятельности предприятия. Вернуться к трудовой деятельности Антонина Викторовна сможет в любой момент», — говорится в сообщении Минсельхоза региона.

Антонина Жеребцова возглавляла «Племенное хозяйство «Ильинское» с 2006 года. Под ее руководством предприятие получило статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота айрширской породы, предприятие ежегодно наращивает объемы производства молока, проводит техническую и технологическую модернизацию производства. В настоящее время является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Карелии, являющимся бесспорным лидером по производству молока в республике. Здесь работают более 200 человек.

«Принимая во внимание позицию об уходе Антонины Жеребцовой и необходимости сохранения стабильной работы предприятия, Министерство сельского и рыбного хозяйства республики Карелия считает необходимым сохранить высокий уровень руководства предприятия в лице высококвалифицированного специалиста с большим опытом работы в молочном животноводстве. Таким человеком является Бурцев Юрий Борисович, в настоящее время возглавляющий ООО «Молочная ферма «Искра». За период работы Юрия Борисовича в ООО «Молочная Ферма «Искра» произошли позитивные изменения: на предприятии совершенствовались селекционно-племенная работа, предприятию было выдано свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре, обеспечено выращивание высококлассного племенного молодняка», — сообщили в министерстве.

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Две фуры столкнулись на трассе «Кола» в Карелии (ВИДЕО)

В Сегежском районе спасатели ликвидировали последствия серьезного ДТП, информация о пострадавших уточняется.

Серьезная авария произошла сегодня, 7 сентября, в Сегежском районе — два грузовых автомобиля столкнулись на 759 километре автодороги «Кола». Пожарно-спасательное подразделение района привлекалось для ликвидации последствий ДТП. Столкновение произошло в 10.30 утра. Как сообщили в МЧС Карелии, информация о пострадавших уточняется.

Видео последствий аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, вечером 6 сентября на трассе «Кола» погиб водитель, вылетевший на автомобиле в кювет.

фото: © МВД по Республике Карелия

Полицейские из Карелии задержали в Москве банду телефонных мошенников (ВИДЕО)

Предполагаемый организатор и двое участников группы телефонных мошенников, выдававших себя за работников банков, задержаны на территории Москвы и Московской области, сообщили в МВД РФ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что злоумышленники звонили жителям разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали собеседников в необходимости защитить свои сбережения путем их снятия и перевода на другие, якобы более надежные счета. Выполнив эти указания, потерпевшие лишались всех своих денег.

Фигуранты широко использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Это позволяло имитировать звонки из офисов кредитно-финансовых организаций.

Полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к совершению как минимум 11 эпизодов преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные доставлены в Карелию, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет проведена работа по выявлению других возможных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, уточнила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска, спасая свои 100 тысяч, перевела мошенникам почти 4 млн кредитных рублей.

фото: Артур Погосян

Как в Карелии сделать бизнес на том, что валяется под ногами

Семья, дети, работа на полный день, халтуры и подработки по выходным. Оказывается, чтобы вырваться из этого круга, достаточно взглянуть себе под ноги.

Это доказывает история, которая произошла с жителем Карелии Артуром Погосяном. Еще пару лет назад он был обычным рабочим, а сейчас его изделия из камня заказывают со всей России.

«Как-то остановился я на трассе, вышел из машины и подумал: „Что надо сделать, чтобы денег заработать? Разве можно так жить?!“. Смотрю, валуны лежат. И тут у меня в голове словно что-то включилось, пришла идея! Раковины! Такие, знаете, для умывальников. Ведь сколько домов, квартир строится, и всем нужны раковины! Я приехал домой, жене рассказал про это, решил профессиональный инструмент приобрести, и скоро первая раковина уже была готова. Очень удачно получилась», — рассказал мастер.

По его мнению, добиться успеха способен каждый, но при одном условии.

Об этом читайте в его интервью «Столице на Онего».

фото: © Дмитрий Беленихин / ВК

Фотограф из Петрозаводска снялся в финско-российском фильме, получившем гран-при в Каннах

Известный инструктор по дайвингу и фотограф Дмитрий Беленихин рассказал о своей причастности к кинокартине «Купе номер 6», который снимали в столице Карелии.

«Довелось поучаствовать в съёмках фильма „Купе номер 6“, получившего гран-при Каннского фестиваля, а на днях и главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме. Фильм пока не видел, и даже не уверен, что после монтажа попал в финальную версию, но всё-равно занятно…» — пишет Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети.

Напомним, съемки картины режиссера Юхо Куосманена проходили с 12 февраля по 25 марта прошлого года. Часть сцен была отснята в вагоне поезда, который ходил по кругу под Санкт-Петербургом, затем несколько съемочных вагонов прицепили к реальному поезду, следовавшему в Петрозаводск. Остальные «вагонные» сцены доснимали в павильоне. Натурные съемки прошли в Петрозаводске, в Оленегорске, в Териберке и Мурманске.

В июле фильм получил гран-при на Каннском кинофестивале. Недавно кинокартина завоевала главный приз на международном кинофестивале в Иерусалиме.

Премьера «Купе номер 6» в финских кинотеатрах назначена на 29 октября. В России фильм выйдет на день раньше.

фото: © Клиника «Кивач»

Пластический хирург из клиники Карелии рассказал, какие операции сегодня популярны у мужчин

Новый пластический хирург клиники «Кивач» поделился «проблемами», с которыми приходят пациенты-мужчины.

Выпускник медфака ПетрГУ Арутюн Зиалян, которого называют восходящей звездой пластической хирургии Санкт-Петербурга, с недавних пор работает в карельской клиникой «Кивач». Он рассказал о том. Как часто его пациентами бывают мужчины.

"Первое время на своих приемах мужчин не наблюдал. Возможно, на соцсети откликаются больше девушки. Но как только заработало «сарафанное радио», как только девушки стали приходить ко мне со своими вторыми половинками и родственниками, список пациентов-мужчин пополнился. Мужчины доверяют живому общению, реальному результату. Сегодня от 5 до 10 процентов — это операции у представителей сильного пола. Чаще всего они делают блефаропластику. На втором месте у мужчин — ринопластика, а на последнем — липосакция: удаляем избыток жира в местах, которые труднее всего привести в порядок в тренажерном зале", - поделился Арутюн Зиалян.

О ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин читайте здесь.

фото: © МЧС Карелии

На трассе «Кола» в Карелии автомобиль улетел в кювет: потребовалась помощь спасателей

Кондопожские и Медвежьегорские спасатели ликвидировали последствия аварии на трассе «Кола» в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения двух районов — Кондопожского и Медвежьегорского — ликвидировали происшествие на 591 километре федеральной дороги «Кола» в Кондопожском районе. Там в результате ДТП с трассы вылетел автомобиль.

Авария произошла 6 сентября в 20.27 вечера. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.

Ранее в Петрозаводске автомобиль чуть не сбил двух пешеходов, вылетев после ДТП на газон.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Уходящий парламент Карелии оказался нетерпимым к меньшинству

Парламентская оппозиция не смогла провести через депутатский корпус ни одной более или менее значимой законодательной инициативы.

Уходящее Законодательное собрание Карелии оказалось на редкость нетерпимым к парламентскому меньшинству. Ему не только не удалось провести через депутатский корпус ни одной более или менее значимой законодательной инициативы, но даже внятно высказать с парламентской трибуны свою позицию по ключевым вопросам региональной политики. Обсуждения таких вопросов, как правило, жестко регламентировались, и не удивительно, что многие жители Карелии давно утратили интерес к тому, что происходит в стенах Законодательного собрания.

Эта политическая апатия может в очередной раз негативно отразиться на явке избирателей на предстоящих выборах в республиканский парламент. В 2016 году она не достигла и 40%, что, впрочем, не помешало получить депутатские мандаты представителям пяти федеральных партий. Однако по распределению голосов уходящий состав Законодательного собрания Карелии вполне можно было бы назвать полуторапартийным.

Чем запомнится уходящий депутатский корпус, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Рассмотрение «дела Дмитриева» в городском суде Петрозаводска отложено до конца сентября

Уголовное дело исследователя сталинских репрессий из Карелии истребовал Верховный суд России.

Назначенное на 7 сентября заседание Петрозаводского городского суда по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева продолжалось не более десяти минут. Как передает корреспондент «Столицы на Онего», подсудимый был доставлен на процесс больным: Дмитриев сообщил по пути в зал судебных заседаний, что у него высокая температура.

Судья Екатерина Хомякова отложила рассмотрение дела до 30 сентября. Однако для пришедших в суд друзей и знакомых Юрия Дмитриева так и осталось неясным, что стало причиной переноса заседания – то ли болезнь подсудимого, то ли тот факт, что это уголовное дело истребовал Верховный суд России.

Как ожидается, дело Юрия Дмитриева отправится в Москву. Исследователь сталинских репрессий обжаловал в Верховном суде России прошлогоднее решение Верховного суда Карелии, приговорил Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России.

фото: КПРФ в Карелии

Попытка показать Ульянова как личность позволяет говорить о его возможном укреплении на второй позиции

Евгений Ульянов, лидер карельской КПРФ, существенно прибавляет активности, считают эксперты, анализирующие ход предвыборной кампании в Госдуму.

По мнению экспертов, последние агитационные материалы с попыткой показать Ульянова не только как политика, но и как личность, позволяют говорить о его возможном укреплении на второй позиции. Первое место в гонке за депутатский мандат в карельском округе, по общему признанию, всё же прочно удерживает Валентина Пивненко.

До выборов депутата Госдумы от Карелии осталось меньше двух недель. Мы рассмотрели активность каждого из 10 кандидатов.

Напомним, кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа являются Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).

Подробнее читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Заболеваемость COVID-19 в Карелии продолжает снижаться

За минувшие сутки в Карелии 125 человек заразились коронавирусом, а 145 пациентов выздоровели, сообщил глава Минздрава республики.

На 7 сентября коронавирус выявлен у 125 жителей Карелии (накануне этот показатель был 130), из них 122 человека не были привиты. Заболели 117 человек, в состоянии средней тяжести находится 28 пациентов, двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 581 человек, из них 8 крайне тяжелых, двое из которых находятся на инвазивной ИВЛ.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62096 жителей Карелии.

За сутки зарегистрировано две смерти от COVID-19. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Карелии достигло 798.

Выздоровели за минувшие сутки еще 145 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 58839 человек.

В Карелии началось строительство газопровода «Олонец – Питкяранта»

Новый газопровод-отвод протяженностью 122 км позволит газифицировать четыре населенных пункта в Питкярантском районе.

Сегодня, 7 сентября, дан старт строительству газопровода, который обеспечит возможность подключения двух межпоселковых газопроводов, позволит газифицировать Питкяранту, деревню Уукса, поселок Салми и деревню Ряймяля, 2,7 тыс. домовладений и квартир, а также перевести на газ 3 котельных. Об этом сообщили в правительстве республики.

В мероприятии приняли участие глава Минстроя республики Виктор Россыпнов, гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров, глава администрации Питкярантского района Константин Булахов.

− Сегодня действительно знаменательное и важное событие, которое имеет принципиальное значение. Во-первых, прокладка газопровода позволит подключить к природному газу крупнейшее предприятие − Питкярантский целлюлозный завод, во-вторых, газифицировать построенные котельные, что поможет улучшит экономику жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейшее строительство газовых сетей будет осуществляться по программе, подписанной председателем правления Газпрома и главой Карелии. После прокладки газопровода будут газифицированы населенные пункты Питкярантского района и сама Питкяранта. Правительство окажет максимальное содействие в решении всех вопросов, чтобы строительство сетей шло оперативно, − рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

Завершение строительства газопровода-отвода запланировано на 2023 год.

Всего в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карелии за счет средств ПАО «Газпром» запланировано строительство 19 межпоселковых газопроводов, 5 газопроводов-отводов и ГРС. По итогам будет газифицировано более 18 тыс. домовладений в 72 населенных пунктах Карелии, а также переведены на газ 84 котельные.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

В Карелии дети продолжают заболевать коронавирусом

За минувшие сутки еще 24 ребенка заразились COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики.

За сутки коронавирус выявлен у 24 детей в Карелии. Накануне вирус был обнаружен только у 14 несовершеннолетних. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6324 детей в республике.

За сутки выписаны по выздоровлению от коронавирусной инфекции 38 несовершеннолетних пациентов. Всего за время пандемии излечились 6003 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 125 человек заразились коронавирусом, а 145 пациентов выздоровели.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Минимущества согласовало выделение первых пяти «арктических гектаров» жителям Карелии

Минимущества Карелии готово подписать первые пять договоров о бесплатном предоставлении земельных участков жителям республики по программе «Арктический гектар».

Об этом сообщил министр Янина Свидская в эфире телеканала «Россия 1. Карелия».

«По пяти заявлениям участки поставлены на кадастровый учет, подготовлены договоры безвозмездного пользования и направлены заявителям…. По сути у нас уже пять потенциальных получателей вот-вот появятся по данной программе», — сказала Свидская.

По ее словам, с 1 августа, когда начался прием заявок, поступило 324 обращения от жителей республики, которые хотят получить «арктический гектар».

Общая площадь территорий, которые власти Карелии готовы бесплатно раздать населению, составляет 337 тыс. гектар. Они расположены в муниципалитетах республики, получивших статус районов Арктической зоны России. Это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукша.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

На здании правительства Карелии появился адресный указатель на русском и карельском языках

В Петрозаводске началась массовая замена уличных табличек на двуязычные.

Городская администрация намерена нынешней осенью заменить в столице Карелии все прежние адресные указатели на новые – с использованием русского и карельского языков. Образцом для властей Петрозаводска послужили двуязычные уличные таблички, которые были установлены на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

Сейчас администрация Петрозаводска выбрала в качестве второго языка адресных указателей ливвиковский диалект карельского языка, распространенный, в основном, на юго-западе республики. Новый двуязычный адресный указатель появился и на здании правительства Карелии. По-карельски его адрес написан как «Leninan prospektu, 19».

фото: © Правительство Карелии

Глава Минтранса Карелии подтвердил, что ж/д маршрут через районы Приладожья сохранится навсегда

Железнодорожный маршрут Лодейное Поле — Сортавала, который открылся минувшим летом, будет работать круглый год.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

На маршруте работают рельсовые автобусы «Орлан», которые делают остановки в населенных пунктах Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов.

По словам Щебекина, правительство Карелии субсидирует эти рейсы.

«Средства заложены в бюджет на следующий год. Поэтому нам можно только констатировать, что маршрут будет действовать в таком же расписании и в 2022 году», — сказал Щебекин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в перспективе правительство сможет перестать субсидировать этот маршрут так как он пользует популярностью и приносит прибыль АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

«Надо экономику посчитать. Тут столько туристов они перевезут за сезон летом, что, наверное, можно, и зиму поработать. Тем более, в следующем году должен пойти новый поезд — большой, удобный и комфортный», — сказал губернатор.

фото: © pxhere.com

В Петрозаводске подросток проломил голову взрослому собутыльнику оконной рамой

Семнадцатилетний петрозаводчанин подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительным следствием установлено, что ночью во дворе дома № 34 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске, находясь в одной компании и распивая спиртные напитки, между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт. В результате чего 17-летний подросток с силой нанес мужчине один удар оконной рамой по голове. С переломом лобной кости и раной на голове мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали медицинская помощь. Потерпевший остался жив.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, поссорившийся с соседями житель Карелии открыл стрельбу в дачном кооперативе.

фото: кадр из фильма «Hobo with a shotgun»

Мужчина явился в детский сад в Петрозаводске, угрожая расправиться с заведующей

Помощь сотрудников Росгвардии потребовалась в одном из детских садов Петрозаводска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска выезжали по тревоге в детский сад на улице Архипова. Руководитель образовательного заведения сообщила, что ей поступила угроза физической расправы от 41-летнего мужчины. Злоумышленник скрылся до приезда вневедомственной охраны, заведующая же написала заявление, оценив угрозы как реальные.

Через час она вновь нажала тревожную кнопку, так как злоумышленник опять появился на территории садика. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

В этот же день в Сортавале 35-летний местный житель был задержан сотрудниками районного отдела вневедомственной охраны за кражу косметики из магазина на сумму более 4 тысяч рублей. Похититель также был передан в полицию.

фото: Подслушано в Сортавала / ВК

«Болгарочкой бжикнуть»: жители Карелии намерены «кастрировать» возмутивший их арт-объект

В Сортавале арт-объект с торчащим продолговатым предметом ниже пояса возмутил местных жителей.

Жители Сортавалы возмущены внешним видом арт-объекта, расположенного в городе. У раскинувшей руки фигуры заметен имеющий удлиненную форму предмет, располагающийся ниже пояса. Снимок объекта размещен в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Как разрешили в центре города, у молодёжного центра, где занимаются дети, поставить такую фигуру?», — написал анонимный автор поста.

«Болгарочкой пару раз бжикнуть. И будет всё культурно. А „обрезок“ обратно скульптору вернуть», — предложил один из комментаторов.

«Это просто ручка для переноски. А вы что подумали?», — предположил другой участник дискуссии.

«Каждый думает в меру своей испорченности», — отметил третий.

«Все нормально, в стиле современности», — заявила еще одна участница сетевого обсуждения.

Другая участница дискуссии выступила в защиту арт-объекта, предложив возмущенной публике обратиться к культурным истокам и науке.

«Займитесь уже половым воспитанием детей, а не кидайтесь на невинную скульптуру. Петроглифы, греческие статуи ещё в школе проходят. И никто вой не поднимает. Пестики и тычинки по биологии», — заявила она.

Ранее священник из Петрозаводска Константин Савандер возмущался присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами. Он заявлял, что скульптуры «Юность» и «Фавн», располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание «сплюнуть и отвернуться».

фото: © ЦОС ФСБ РФ-ТАСС, архив

В Петрозаводске компания задолжала сотруднику 800 тысяч рублей

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем). Об этом сообщает Следком.

Следствием установлено, что с первого сентября прошлого года руководство петрозаводской компании осуществляло коммерческую деятельность и не выплачивало заработную плату работнику. Сумма долга составляет не менее 800 тыс. рублей. По оценке следователей, организация имела возможность своевременно и в полном объеме производить выплаты.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске фирма задолжала работнику 135 тысяч рублей.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

На перекрестке в центре Петрозаводска изменилась организация движения

С улицы Еремеева теперь можно поворачивать налево, на улицу Кирова, информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Госавтоинспекция карельской столицы обращает внимание водителей и пешеходов, что на перекрестке улиц Кирова и Еремеева движение регулирует светофор.

Кроме того, теперь разрешен поворот налево с улицы Еремеева на улицу Кирова.

ГИБДД Петрозаводска просит участников дорожного движения быть внимательными и руководствоваться разметкой и сигналами светофоров.

фото: © Максим Судачев / ТАСС

На севере Карелии рыбак утопил дорогую лодку своего односельчанина и сбежал

Житель поселка в Калевальском районе хотел перевезти на чужой лодке вещи для отдыха, но их оказалось так много, что лодка за 70 тысяч затонула, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Утром он обнаружил, что с берега озера исчезла его лодка, а позже обнаружил ее в воде. Ущерб был оценен более чем в 67 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и выяснили картину произошедшего. Оказалось, что лодкой потерпевшего пытался воспользоваться 49-летний односельчанин.

Мужчина признался, что собирался добраться до острова, чтобы отдохнуть и порыбачить. Он привез на берег свое оборудование и, чтобы транспортировать его дальше, взял чужую лодку. Вещей оказалось много, и лодка стала тонуть. В итоге мужчина попытался вытащить ее на берег, но не справился и убежал.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.