Все, что случилось сегодня

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще двое

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще два летальных исхода заболевания коронавирусом.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее количество умерших в республике от COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 807 человек.

Уровень летальности от коронавируса, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, в Карелии составляет 1,29, что ниже среднероссийского показателя (2,68).

фото: «Живой Петрозаводск»/vk.com/ptzlive

Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовали фото монумента, который глава города Владимир Любарский обещал установить в конце августа.

«На пр. Карла Маркса наконец-то появился памятник Чарльзу (Карлу) Гаскойну. Взглянуть на него пока можно через забор», - комментируют фото в паблике.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустраивают за 16,5 млн рублей.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

фото: МВД Карелии

Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемую в повреждении чужого имущества

Уголовный розыск Управления МВД России по Петрозаводску объявил в розыск жительницу города, которая подозревается в преступлении.

«Разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ „Умышленное повреждение чужого имущества“, Широких Лилия Калервовна 06.12.1984 года рождения. Может находится в микрорайоне Зарека в Петрозаводске», — говорится в сообщении.



Всех, у кого есть информация о местонахождении подозреваемой, полиция Петрозаводска просит сообщить по телефонам: 8 981 405 85 21, 8 931 702 16 70, 715 327 или 02.

фото: © vizitkarelia.ru

Погибшие мужчины на Ладоге приехали в Карелию на рыбалку из Череповца и Питера

Трое мужчин, утонувших в Ладожском озере, были туристами.

Напомним, Следком Карелии начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге. По предварительным данным, трагедия произошла пятого сентября вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района, где перевернулась лодка. Тела двух мужчин в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.

Как пишет 35media.ru, погибшие - туристы из Череповца. Они с товарищем из Санкт-Петербурга втроем снимали гостевой дом в поселке Кокониеми. В день трагедии они отправились на рыбалку. Похороны жителей Череповца состоялись в минувший четверг.

фото: pixabay.com / Pexels

В Карелии мужчина убился после падения с лестницы во время ссоры с женой

Женщина сделала «неосторожное движение рукой в область плеча мужа», после чего тот упал с лестницы и разбился.

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следком.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года супруги, проживающие в поселке Колово Пудожского района, приехали в Пудож и разместились в гостинице.

Вечером на лестничной площадке третьего этажа гостиницы обвиняемая в ходе ссоры с супругом «допустила неосторожное движение рукой в область плеча мужа». После этого он сделал шаг назад на ступеньки, оступился, потерял равновесие и упал с лестницы.

В результате полученных травм головы мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что жительницу Карелии оштрафовали за нападение на полицейский участок.

фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Глава Минкультуры Карелии рассказал о «закрытии» музея Кронида Гоголева

Министр культуры республики Алексей Лесонен предложил создать комиссию, которая проработает все варианты по дальнейшей судьбе Музея частной коллекции Кронида Гоголева в Сортавале.

О передаче здания музея Кронида Гоголева в собственность республики написала в соцсети дочь народного художника России Мария Гоголева. По ее мнению, школе и музею художника грозит уничтожение. Но глава Минкультуры республики не согласился с выводами Гоголевой. Алексей Лесонен разместил свой комментарий также в соцсети.

«Очень обидно читать, что кто-то якобы собирается закрыть музей Кронида Гоголева, ведь столько всего уже сделано! Считаю, что личные разногласия внутри района не должны мешать принятию важных для жителей решений», - пишет министр на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Лесонена, весь последний год он вместе с Марией Гоголевой обсуждал возможные меры поддержки Школы искусств и ремесел, а также музея. Одним из предложенных вариантов стала передача помещений музея на баланс республики.

«Это позволит напрямую направлять средства на их содержание из республиканского бюджета. По школе такое решение приняли. И уже в этом году выделяем ей 2,5 млн рублей, еще 5 млн запланированы на следующий год», - сообщил глава Минкультуры региона.

Как отметил Алексей Лесонен, такой же вариант прорабатывается и в отношении музея. При этом все обязательства перед арендатором обещают сохранить.

«Предложение поддержали сортавальские депутаты. Уверяю, что нет повода сомневаться в наших намерениях помочь музею. Поэтому предлагаю создать согласительную комиссию, которая в деталях проработает все варианты. И только после этого можно будет предпринимать конкретные шаги. На мой взгляд, в комиссию должны войти Мария Гоголева, представители администрации Сортавальского района и музеев, которые готовы поделиться опытом», - пишет министр.

Лесонен призвал всех не придумывать поводы для скандалов, а пытаться найти общее решение в интересах музея, жителей и гостей Сортавалы.

«Со своей стороны, подчеркну, что руководство республики высоко ценит творчество Кронида Гоголева и готово к совместному поиску разумного компромисса ради сохранения наследия художника и популяризации его творчества».

фото: © Законодательное собрание Карелии

Власти Карелии расширят список профессий, дающих право на бесплатные земельные участки

Комитет по экономической политике парламента Карелии сегодня поддержал изменения в законодательстве о расширении перечня специальностей работников, имеющих право на бесплатные земельные участки под ИЖС в сельской местности и городских поселениях.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал дополнение перечня специальностью «Социальный работник». Ко второму чтению депутаты Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова и Элиссан Шандалович подготовили поправки и предложили распространить действие закона также на другие специальности социальной сферы.

«Это сурдопереводчики, специалисты адаптивной физкультуры и социальной работы, дефектологи, юрисконсульты организаций социального обслуживания, то есть это те специалисты, которые непосредственно работают в учреждениях социальной защиты и социального обеспечения», — пояснила первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Члены Комитета рекомендовали Законодательному Собранию Республики Карелия принять проект закона во втором окончательном чтении с учетом поддержанных поправок.

С начала действия закона бесплатные участки получили порядка 100 специалистов. =

Возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам появилась в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.

фото: кадр из видео

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ

Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев узнали секреты бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Сергея Пирожникова, устроив миллионеру свидание с тремя девушками.

Евгений Пирожников стал участником шоу «Секрет», которое выходит на телеканале Т. Т. Ведущие программы устроили экс-депутату откроенное свидание сразу с тремя девушками.

«Так выглядит свидание с миллионером, когда ты на нём не одна, а вас сразу трое. Какие секреты не устроят придирчивого мужчину, которого уже ничем не удивить?» — анонсируют шоу «Секрет» в соцсети.

Программа с Пирожниковым, у которого известные ведущие попытаются выведать все секреты общения с девушками, выйдет в субботу, 11 сентября, в 23:00.

Ранее сообщалось, Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина.

фото: ГИБДД Петрозаводска

БМВ сбил пешехода-пенсионера на дворовой территории в Петрозаводске

Пешеход пострадал под колесами автомобиля БМВ, двигавшегося задним ходом по дворовой территории в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, авария произошла около девяти часов вечера на улице Балтийская.

По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения неожиданно вышел из-за припаркованного автомобиля, и водитель БМВ не успел вовремя его заметить.

Пенсионер получил перелом ноги.

фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов

Жеребцова останется директором сельхозпредприятия, которое объединяют с фермой в Карелии

Антонина Жеребцова решила продолжить работу на посту гендиректора племенного хозяйства «Ильинское».

Напомним, на этой неделе Минсельхоз республики сообщил о том, что известный руководитель сельхозпредприятия по своему желанию уходит с поста гендиректора. В сентябре истекал срок трудового договора Антонины Жеребцовой. Руководство ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» министерство отдавало в руки Юрия Бурцева, возглавляющего молочную ферму «Искра».

В минувший четверг, 9 сентября, ситуация изменилась.

«Для обеспечения преемственности деятельности предприятия в период сложных процедур объединения активов ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и ООО «Молочная ферма «Искра» Антонина Жеребцова приняла ответственное решение продлить служебный контракт и продолжить трудовую деятельность на должности генерального директора», - говорится в сообщении Минсельхоза Карелии.

Антонина Жеребцова возглавляет бывший совхоз «Ильинский» с 2006 года. Под ее руководством предприятие получило статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота айрширской породы, оно ежегодно наращивает объемы производства молока, проводит техническую и технологическую модернизацию производства. В настоящее время является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Карелии. Здесь работают более 200 человек.

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Злоумышленники получили условный срок за незаконный ввоз мигрантов в Карелию

Карельские спецслужбы пресекли деятельность лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Петрозаводский городской суд признал подсудимых виновными в организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Об этом сообщает ФСБ.

Фигуранты дела способствовали неправомерному пребыванию в России группы иностранных граждан из стран Азии. Они были фиктивно поставлены на миграционный учет соотечественников, приезжающих для осуществления трудовой деятельности.

Также зломышленники заключали фиктивные трудовые договоры, которые предоставляли в управление по вопросам миграции МВД по Карелии с целью продления сроков пребывания приезжих в России.

Ранее сообщалось, что мигрантов на стройках предлагают заменить неработающими пенсионерами.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Выезд на «встречку» привел к столкновению трех автомобилей в Карелии, есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло в четверг на трассе Петрозаводск-Суоярви — в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, авария произошла около половины девятого вечера в Пряжинском районе.

По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген Туарег» выехал не встречную полосу и столкнулся с «Рено Дастер». От удара тот совершил столкновение с «Субару».

В результате ДТП травы получили водители «Рено» и «Субару». Им оказана медицинская помощь на мест

фото: кадр из видео

Медведица с медвежонком ищут ягодные места в нацпарке Карелии (ВИДЕО)

Обитатели национального парка «Паанаярви» попали в объектив фотоловушки.

Медведица с медвежонком, гуляющие по лесу в поисках ягод, стали героями нового видео нацпарка. Сюжет из фотоловушки опубликовали в официальном паблике парка «Паанаярви».

Судя по видео, медведица нашла ягоды, поела и спокойно пошла на другую поляну. Шустрый медвежонок следует за мамой.

Ранее на границе с Карелией развернулась драма с ранеными медведями.

фото: © freepik

Власти Карелии решили добавить Петрозаводску 1,4 млрд рублей, но не сказали, зачем

Бюджет Петрозаводска получит из республиканской казны дополнительную финансовую помощь в размере 1,4 млрд рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете Карелии, за который сегодня проголосовали члены комитета по бюджету и налогам парламента республики.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что деньги пойдут на «мероприятия по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия».

На вопрос, как именно потратят деньги, и. о. министра финансов Вера Романова ответила, что конкретный план будет подготовлен до 1 октября.

Пояснения дал представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов.

«Это системная многолетняя работа. Начиная, с подготовки к 100-летию (Карелии — прим. ред.), там все расписано. Сегодня потребность Петрозаводска на важные вопросы жизнеобеспечения, транспортной доступности, безопасности и так далее, гораздо больше… Минстрой будет контролировать использование средств», — заверил Шабанов.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

В Карелии будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП на «встречке»

Молодому водителю, устроившему ДТП на трассе в Сегежском районе, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя.

По версии следствия, 30 мая обвиняемый, управляя технически исправным служебным автомобилем «УАЗ» на 729 км автодороги «Санкт-Петербург – Мурманск» в Сегежском, по собственной неосторожности выехал на полосу встречного движения. При этом он не подал сигнал световым указателем поворота. На встречке водитель столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Kia».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «УАЗ» получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до 3 лет.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На озере Ведлозеро в Карелии восстановят протоку, закрытую дамбой в советские времена

Вместо дамбы на озере построят мост, который соединит центральную часть старинного карельского села с островом Рожнаволок.

В селе Ведлозеро Пряжинского района построят мост на остров Рожнаволок, который соединен сейчас с материком дамбой, возведенной еще в советские времена. Это позволит восстановить протоку на озере Ведлозеро, которая была перекрыта дамбой, что привело к нарушению естественного водообмена в Рожнаволокском заливе и ухудшению состояния всего водоема. Берега озера стали зарастать, а в заливе было обнаружено интенсивное развитие опасных сине-зеленых водорослей. Сельские жители и карельские ученые забили тревогу: специалисты назвали положение катастрофическим для биоресурсов и человека.

«Когда-то на месте дамбы стоял мост, а на острове Рожнаволок находились совхозные поля и свиноферма, – рассказал «Столице на Онего» глава Ведлозерского сельского поселения Александр Чугай. – По мосту ездила сельхозехника, и его нужно было постоянно ремонтировать, и совхоз решил построить на этом месте дамбу. Никто тогда не думал, к каким последствиям это может привести».

По словам Александра Чугая, республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи выделило в нынешнем году миллион рублей на разработку проектно-сметной документации строительства моста на остров Рожнаволок. Такую же сумму планируется направить на эти цели и в следующем году.

«В июле к нам приезжал эксперт по дорожному хозяйству, мы обследовали с ним место, где стоял мост, – сообщил глава Ведлозерского сельского поселения. – В сентябре нам прислали проект технического задания, чтобы мы его рассмотрели и выступили с коммерческим предложением к строительным компаниям. После того, как мы получим предварительную стоимость проектно-сметной документации, объявим аукцион на ее разработку».



Александр Чугай. Фото: Валерий Поташов

Торги планируется провести до конца года, но в какую сумму выльется строительство самого моста, Александр Чугай затруднился ответить.

«Мы пока не знаем ширину протоки, и поэтому не знаем, какой мост необходимо построить, – пояснил глава поселения. – Предварительно речь идет о шестиметровом мосте, где проезжая часть составит четыре метра, и два метра – тротуары».

Не смог руководитель муниципального образования также сказать, когда в Ведлозере будет снесена дамба, а остров Рожнаволок соединен с материком новым мостом.

«Если два года заложено на разработку проектно-сметной документации, то, думаю, что сам мост будет построен, возможно, года через четыре, – предположил Александр Чугай. – Но все будет зависеть от стоимости строительства. Мы не можем полностью перекрыть проезд на остров Рожнаволок, потому что там живут более ста человек, и им нужно подвозить дрова и газ».

Примечательно, что построенный несколько лет назад мост неподалеку от здания администрации Ведлозерского сельского поселения обошелся бюджету примерно в два миллиона рублей, а сейчас этой суммы хватит только на разработку проектно-сметной документации.

фото: © Правительство Карелии

Новая цифровая верфь строится в Петрозаводске с учетом потребностей речного и морского флота России

Этапы работы по созданию цифровой верфи обсудили на заседании межведомственной группы при Совете Безопасности РФ.

Сегодня, 10 сентября, в Петрозаводске состоялось второе заседание межведомственной рабочей группы по координации работ и контролю за реализацией инвестиционного проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Предыдущая встреча прошла летом в Москве.

Руководитель группы, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов подчеркнул уникальность задачи, поставленной перед регионом и федеральными структурами президентом России:

− Замечательное местонахождение завода – в порту пяти морей. И, самое главное, востребованность той продукции, которую предприятие будет производить. Это внутренние водные пути, суда различных классов, определенных водоизмещением, но все ограничено внутренними водными путями: это глубина, шлюзы. Я думаю, проект будет реализован гарантированно в ближайшие 3,5-4 года. Мы должны выйти на рубеж 10 тысяч тонн переработки металла.

До 2024 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе планируется реализовать проект глубокой модернизации с созданием цифровой верфи. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно. Цифровая верфь будет строить суда типа «река-море», а также суда технического и вспомогательного флота.

В рамках глубокой модернизации запланировано строительство новых объектов: блока корпусных цехов, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, станции газификации, очистных сооружений. Кроме того, реконструируют существующий стапель. Для управления предприятием будет использоваться интегрированная информационная система цифрового производства.

Строительство новых мощностей должно идти без остановки действующего предприятия.

Модернизация завода позволит создать не менее 500 дополнительных рабочих мест.

− С 1 сентября в Автотранспортном техникуме начала обучение первая группа судостроителей. Будем также работать вместе с Петрозаводским университетом, − отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. − Конечно, мы надеемся на поддержку Государственной комиссии при комплектации нашего техникума современными мастерскими для качественной подготовки кадров.

Участники заседания обсудили вопрос устранения инфраструктурных ограничений по электро- и водоснабжению, препятствующих реализации проекта.

Источники финансирования для реализации проекта определены. До конца года на территории завода должны начаться подготовительные работы и подключение к сетям.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Три мешка из-под картофеля дали толчок к «мусорной реформе» в старинном селе в Карелии

Жители Ведлозера решили сами вести раздельный сбор бытовых отходов.

Почти год в старинном карельском селе Ведлозеро идет раздельный сбор мусора. Занимаются этим несколько местных активистов, которые собирают и сортируют вторичные отходы в здании бывшего лимонадного цеха, а началась эта «мусорная реформа» с трех мешков из-под картофеля, которые пенсионерка Надежда Зайцева повесила на одном из заброшенных сельских зданий для сбора стекла, пластика и металла.

Читайте подробнее в материале из Ведлозера журналиста Валерия Поташова.

фото: © ИТАР-ТАСС/Даниил Колодин

В Карелии приговоренный к обязательным работам мужчина попытался избежать труда за взятку

Житель Карелии, травмировавший человека в ДТП, попытался с помощью взятки избежать наказания в виде 300 часов обязательных работ.

Кондопожские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу. Об этом информирует Следком.

Обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По приговору суда он имеет наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Мужчина пожелал уклонится от выполнения обязательных работ подсобным рабочим муниципального учреждения Кондопоги. Он лично передал должностному лицу учреждения часть взятки в виде денежной суммы, а оставшуюся денежную сумму пообещал через два месяца. За это представитель учреждения должен был скрыть факт неисполнения обязательных работ и проставить за них часы в табеле. Но должностное лицо сообщило о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина убился после падения с лестницы во время ссоры с женой.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В селе Ведлозеро в Карелии откроется художественная выставка, посвященная карельским рунам

Экспозиция в Доме карельского языка станет первым опытом сотрудничества местных общественников и Союза художников Карелии.

В Доме карельского языка в селе Ведлозеро Пряжинского района откроется выставка «Карельские эпические песни», где будут представлены работы одиннадцати художников, посвященные героям карельских рун. Как рассказала «Столице на Онего» член правления общественной организации «Дом карельского языка» Наталья Антонова, это первый опыт сотрудничества ведлозерских общественников с Союзом художников Карелии, который выступил инициатором проведения такой выставки.

«Нынешний год объявлен в Карелии Годом карельских рун, но, как оказалось, эта выставка не была включена в его официальный план мероприятий, хотя Союз художников обращался в республиканские министерства культуры и национальной политики, и художники предложили открыть экспозицию в Доме карельского языка, – сообщила Наталья Антонова. – Им было интересно устроить показ этих работ не в Петрозаводске, а в селе, где еще живы карельские традиции и остались знатоки карельского фольклора. Жителям Карелии карельские руны известны, главным образом, по эпосу «Калевала», но мало кто знает о них за ее рамками. Художники, которые участвуют в выставке, обратились не к эпосу «Калевала», собранному Элиасом Леннротом, а к трудам профессора Виктора Евсеева, посвященным карельской эпической поэзии. Художники познакомились с этими рунами и по ним создали свои работы».



Наталья Антонова. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Как отметила Антонова, вернисаж в Доме карельского языка состоится 18 сентября, а увидеть выставку в Ведлозере можно будет до 19 ноября, когда жители села соберутся помянуть по карельскому обычаю одну из последних носителей рунопевческих традиций Прасковью Иванову.

«В этом году исполнится 55 лет со дня ее смерти, – сказала член правления организации «Дом карельского языка». – Она сочиняла и исполняла руны-новины, т.е. пела о том, что происходило в то время, когда она жила. У нее, например, есть руна о полете в космос Юрия Гагарина. Иными словами, нам бы хотелось представить карельские руны не как что-то мифическое, бытовавшее в прошлые века, а как своеобразный мост с современностью. Мы бы хотели вспомнить и карельский фольклор, и тот карельский язык, который живет в Ведлозере сегодня, ведь мы – сами носители этих традиций».

фото: © «Столица на Онего»

Прокуратура взяла на контроль результаты проверки гибели троих туристов на Ладожском озере в Карелии

Трагедия произошла вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района.

«Прокуратура республики взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки о гибели 5 сентября трех туристов в акватории Ладожского озера вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее Следком Карелии начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге, где перевернулась их лодка. Тела двух туристов в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.

Погибшие — туристы из Череповца. Они с товарищем из Санкт-Петербурга втроем снимали гостевой дом в поселке Кокониеми.

фото: Karelia Folk Ry/Karjala-lehti.fi

В Финляндии записано караоке на карельском языке

В запись вошли популярные народные песни и хиты известных карельских музыкантов.

В Финляндии впервые записано караоке на карельском языке. Как сообщила финская газета «Karjala», в запись вошли популярные народные песни и хиты известных карельских музыкантов, среди которых Тимой Мунне, Арто Ринне и Сантту Карху.

Премьера караоке на карельском языке состоялась минувшим летом на музыкальном фестивале в местечке Ряяккюля. После этого карельское караоке зазвучало в популярных туристических уголках финской Карелии – Нурмесе и Парппейнваара.

фото: © Getty Images

Школьников и студентов в Карелии будут тестировать для проверки их пристрастия к наркотикам

В школах, техникумах и вузах Карелии с 15 сентября начнется социально-психологическое тестирование учащихся, чтобы выявить среди них тех, кто употребляет наркотические средства и психотропные вещества.

Об этом говорится в приказе министра образования Карелии, согласно которому утвержден алгоритм тестирования.

Его будут проводить среди учеников, достигших 13-летнего возраста. Тем, кому не исполнилось 15 лет, потребуется письменное согласие родителей, а от остальных — личная расписка.

Организацию тестирования поручат специальным комиссиям, состоящим из трех работников учреждения образования.

Тесты для учащихся будут организованы в онлайн-режиме. Результаты передадут в региональный «Центр диагностики и консультирования», которые работает с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

На основании полученных данных будут приниматься решения о целесообразности медицинских осмотров учащихся. Их результаты могут стать основанием для «мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска», сказано в документе.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

Дети рискуют провалиться в открытые люки на темной улице города Карелии (ФОТО)

Жители Лахденпохьи жалуются на опасную темную улицу с канализационными люками, засыпанными хламом.

Жители улицы Пионерская в Лахденпохье сообщают, что у них пропало уличное освещение, при этом под ногами находятся колодцы, закрытые различным хламом. Об этом информирует паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

Местные жители считают, что по улице опасно передвигаться детям, которые ходят в расположенное рядом детское учреждение.

«По улице Пионерской идет дорога в Центр детского творчества, по которой ходят дети. После пропажи освещения их передвижение стало опасным. Плюс — закрытые различным хламом люки», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли люк в микрорайоне Петрозаводска, поставив под угрозу жизни детей.

фото: официальный сайт Минкультуры РК

Шелковый бумажник, сарафан крестьянки и другие уникальные предметы покажут в Нацмузее Карелии

Национальный музей республики продемонстрирует предметы из уникальной коллекции.

14 сентября в Национальном музее Республики Карелия состоится пресс-показ предметов из первой коллекции, который приурочен к 150-летнему юбилею старейшего на Северо-Западе музея. Об этом информирует Нацмузей.

«На пресс-показе будут представлены предметы губернского музея, чудом сохранившиеся в первые годы Советской власти, пережившие период оккупации и эвакуации 1941–1944 годов. Например, шелковый бумажник, переданный в музей губернатором Григорием Григорьевым в отдел старообрядчества; красный суконный матурник (сарафан) крестьянок Каргопольского уезда XVII века; пряничная доска старообрядцев конца XVII века; модель сельскохозяйственного орудия — бороны рамочной, которая использовалась для очистки вспаханной почвы от сорняков, корней (XIX в.) и др.», — говорится в пресс-релизе.

К этому событию в музее приурочена выставка «Первые предметы».

Экспонаты «первой коллекции» представлены не только на временной выставке — ее предметы активно используются в постоянной экспозиции Нацмузея, где они отмечены специальными этикетками.

Ранее сообщалось, что фото бобра из заповедника Карелии попало на выставку в Москве.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ДЕВУШКИ ОТ COVID-19, СУД НАД БОДНАРЧУКОМ И «БОЕВИК» ПРО ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса



Фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

В Карелии врачи не смогли спасти юную жительницу Пряжинского района с 80% поражением лёгких. Девушка, находившаяся под ИВЛ, скончалась от коронавируса. В Петрозаводск она была доставлена из Пряжинской ЦРБ.

Начался суд над Геннадием Боднарчуком



Фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

В Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По распоряжению судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседании. Запрет объяснили необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

Вышел «боевик» про Парфенчикова



Кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки. «Когда „карловцы“ решили подмять под себя город Петрозаводск, на их пути встала команда Артура Парфенчикова. Их противостояние, а по сути, война длилась десять лет, ежедневно. Один был для своих Паханом. Другого именовали коротко, как на поле боя, — Командир», — говорится в трейлере.

Отопительный сезон начался в Карелии



Фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Отопительный сезон в Карелии начался досрочно после многочисленных жалоб населения на холод в квартирах.

«В связи с многочисленными обращениями граждан, несмотря на то, что 5-ти дневный период со среднесуточной температурой ниже 8 градусов ещё не наступил ни в одном из районов Карелии, приняли решение досрочно начать отопительный сезон», — прокомментировал решение министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

Парфенчиков призвал реформировать местное самоуправление



Фото: © «Столица на Онего»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал к реформе местного самоуправления. Он предложил воспользоваться изменениями в федеральном законодательстве, которые дают право местных властям с учетом мнения населения создавать муниципальные округа. Такая реформа подразумевает переход от двухуровневой к одноуровневой системе власти — администрации и советы депутатов городских и сельских поселений упраздняются, а все полномочия передаются органам власти муниципальных округов. По мнению Парфенчикова, это необходимо для устранения источника конфликтов между разными уровнями власти, которые наносят ущерб интересам населения.

Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска

Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

фото: ГИБДД Карелии

ГИБДД Карелии открыла два десятка вакансий, в том числе, в руководящем составе

Госавтоинспекция Карелии объявила о наборе сотрудников на вакантные места в подразделениях в Петрозаводске и нескольких районах республики.

На работу принимают мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в ОВД.

В списке числится около 20 вакансии в Петрозаводске и Костомукше, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Сортавальском, Суояровском и Пряжинском районах.

Требуются не только рядовые инспекторы, но и руководители подразделений. В Лахденпохском и Питкярантском районах открыты вакансии начальником местных отделов.

фото: СУ СК РФ по РК

Сотрудники Следкома Карелии сводили кадетов на могилу героически погибшего мальчика

В Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского сотрудники регионального управления Следственно комитета России провели «Урок мужества», приуроченный к очередной годовщине гибели Святослава Юшкова.

Он погиб в сентябре 2019 года, спасая на пожаре дедушку.

Кадетам рассказали эту историю и показали фильм «Юные герои России», а потом отвели на могилу Святослава в Кондопожском районе.

Пришедшие почтить его память, привели в порядок захоронение, возложили венок и цветы, а также подготовили площадку для установки нового памятника.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +6 …+13 2 м/с СЗ 749 мм.рт.ст. 77% день Ясно, +14 …+15 2 м/с СЗ 751 мм.рт.ст. 49% вечер Ясно, +6 …+14 1 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 75% ночь Облачно с прояснениями, +6 2 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 86%

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель пролетел по трассе с превышением скорости на 80 км/ч

Госавтоинспекция Карелии рассказала про очередного «гонщика»-нарушителя.

В Кондопожском районе на 492 км. федеральной автодороги «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение. 35-летний водитель «BMW» передвигался со скоростью движения 175 км/час, почти вдвое превышающей максимально разрешенную правилами. Об этом сообщают в ГИБДД.

За превышение установленной скорости движения предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

С начала года автоинспекторы составили около 9 тысяч материалов за нарушение скоростного режима, рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что гость Карелии, с ветерком промчавшийся по республике, рискует лишиться прав.