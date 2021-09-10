Самое важное за сегодня

фото: © Olique / drive2.ru

Карелия встретит бабье лето с грибами

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о заморозках, бабьем лете и грибах.

Как сообщили в карельском Гидрометцентре, несмотря на то, что бабьего лета пока не видно, но оно обязательно будет.

«Бабье лето — это период тепла и солнца после ненастной и дождливой погоды. Бабье лето может быть в сентябре или в октябре. Может быть три дня, неделю или дольше. Оно есть всегда, но пока тепла не видно в ближайшее время», — сообщила синоптик.

По словам специалистов Гидрометцентра, сегодня, 13 сентября, в Карелии еще сохранится теплая погода, а во вторник, 14 сентября, резко похолодает: и градусов за окном будет меньше, и ветер сильнее.

«Основные дожди пройдут сегодня и ночью, — сообщили в карельском Гидрометцентре. — Со вторника дневные температуры в Карелии будут ниже нормы и составят 5-10 градусов тепла, а ночью +1…+6. С 16 по 20 сентября есть вероятность заморозков, а после ожидается потепление, которое, скорее всего, и станет бабьим летом».

Возможно, как отметили синоптики, в этом году бабье лето в Карелии будет коротким, но зато с грибами.

«Думаю, за грибами еще не поздно будет сходить, так как сильных заморозков не будет, в лесу не так холодно, как на открытых территориях», — отметила специалист гидрометцентра.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Почти шесть с половиной тысяч детей заразились коронавирусом в Карелии

Только за последние сутки медики обнаружили COVID-19 у 21 ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 21 ребенка в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6478 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 19 детей.

Всего за время пандемии в Карелии от COVID-19 излечился 6181 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Карелии от коронавируса за минувшие сутки умер один человек, общее количество жертв COVID-19 составило 811 человек.

фото: © «Столица на Онего»

Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна

Погибшая — молодая женщина, проживавшая в этом доме, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее мы сообщали о гибели женщины, упавшей ночью 12 сентября с шестого этажа на улице Судакова в Петрозаводске. Очевидцы видели на земле накрытое простыней тело погибшей.

Как сообщили в Следкоме Карелии, женщине было 27 лет. Предварительно установлено, что погибшая проживала в квартире на шестом этаже в доме по улице Генерала Судакова, где и произошла трагедия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото: © shutterstock.com

Коммунальщики обещают вернуть горячую воду в дома жителей нескольких районов Петрозаводска

В нескольких районах столицы Карелии начинают подавать отопление и отключенную в выходные горячую воду.

По словам технического директора АО «ПКС-Тепловые сети» Алексея Проккиева уже началось подключение Сулажгоры, Кукковки, Зареки, Голиковки и Октябрьского района. Во второй половине дня начнут подачу теплоносителя на сетях в Центре, Первомайском и Железнодорожном районах. Об этом Проккиев заявил на заседании штаба по отопительному сезону, сообщили в мэрии города.

На планерном завещании руководитель Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов отметил, что за лето было реконструировано более 400 метров теплотрассы, которая обеспечивает Кукковку, Зареку, Голиковку и другие районы Петрозаводска. Решение перекладывать этот участок было принято в связи с тем, что в прошлом году на ней произошло десять аварий. После завершения работ необходимо было переключить сети на реконструированную теплотрассу. Вечером в минувшее воскресенье эти работы были выполнены. К концу дня ресурсоснабжающие организации должны выйти на согласованный гидравлический режим, чтобы дать тепло и горячую воду всем районам города.

В следующем году планируется переложить еще 450 метров теплотрассы для обеспечения надежности подачи тепла и горячей воды в дома горожан.

Ранее сообщалось, Петрозаводская ТЭЦ начала отопительный сезон.

фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Подаренный Санкт-Петербургом троллейбус ездит по Петрозаводску боком (ВИДЕО)

Водитель снял на видео, как троллейбус дрифтует по Петрозаводску, пытаясь удержаться в границах полосы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео водителя, который запечатлел, как троллейбус едет боком по городу.

«Вчера получил кайф от рогатого питерского подарка № 383. Оказался на перекрёстке за ним, увидел какое-то странное расположение. Ну, думаю, ладно — маневрирует, наверно; может, со второй полосы возвращался и не успел выровнять машину до стоп-линии. Так нет же! Он так едет! Боком!» — написал автор видео в комментарии и пожалел водителя, которому приходится удерживать троллейбус в границах полосы и не задеть других участников движения.

фото: кадр из видео

Неопознанный объект стал причиной аварии на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нелепое столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

На пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске сегодня, 13 сентября, в 14.28 столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Оба автомобиля двигались в одном направлении по проспекту Александра Невского в сторону Комсомольского проспекта, когда водитель первой машины увидел неожиданное препятствие на дороге и резко остановил автомобиль. Машина второго участника аварии врезалась в него сзади. Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.

Ранее утром 13 сентября в столице Карелии пожилая женщина попала под машину.

фото: pixabay

Опубликованы адреса в Карелии, где не будет электричества, и время отключения

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных плановых отключениях электроэнергии в Петрозаводске и районах Карелии с 13 по 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе АО «ПСК» отключения необходимы для подготовки энергообъектов к работе в зимних условиях.

«Работы по ремонту и модернизации электрических сетей невозможно вести без временных отключений потребителей от электроэнергии, и просят отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении.

Компания составила список населенных пунктов, где планируются отключения, и время, когда это произойдет.

Петрозаводск:

— 13 сентября с 10.00 до 13.00 — здание АЗС-5 («Петро-ойл»), с 13.00 до 16.00 — Южная Промышленная зона, здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

— 16 сентября с 10.00 до 16.00 - бульвар Интернационалистов, здание ООО «Модерн-инвест».

Прионежский район:

— С 13 по 17 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

— С 13 по 17 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный.

— С 13 по 16 сентября с 9.00. до 16.00. Деревня Педасельга.

— С 14 по 16 сентября с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Цветочная, Озерная.

— 14 сентября с 13.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Сфера», «Северные просторы», «Астра», «Речной», «Деревенский дом».

Пряжинский район:

— С 13 по 16 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный бор.

Кондопожский район:

— 13 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Новый.

— 13 и 14 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма.

— 14 сентября с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Водник».

— 14 сентября с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Энергетик».

— 15 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.

Медвежьегорский район:

— С 13 по 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина.

— 15 сентября с 8.00 до 17.00. Поселки Евгора, Терманы, Падун, Ахвенламби; село Паданы; деревни Сельги, Сесьярви, Сяргозеро, Шалговаара, Маслозеро, Елмозеро, Юккогуба, Чебино.

Муезерский район:

— 13 сентября с 8.00 до 11.00., 14 сентября с 9.00 до 18.00 и 16 сентября с 9.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Мотко, Тумба, Лендеры.

— С 13 по 18 сентября с 14.00 до 17.00. Поселок Старые Лендеры.

— 13 сентября с 8.00 до 9.00, 14 сентября с 16.00 до 17.00 и 16 сентября с 16.00 до 18.00. Поселок Пенинга.

Кемский район:

— 13 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Вочаж.

— 15 сентября с 13.30 до 20.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3-А), здание детского сада.

— 15 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 1, 1-А, 3-А, 5, 6, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Молодежная, Лесная, Новая, Строителей, Ручьевая Комсомольская (дома 44, 46, 48, 50, 52), здание средней школы.

Лоухский район:

— 14 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи (частично).

— 14 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.

— 15 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чупа (частично).

Сортавальский район:

— 13 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Кирова (дом 6), Октябрьская (дом 4).

Костомукша:

— 15 сентября с 13.30 до 16.30 улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная, Строителей (дом 5).

Сегежский район:

— 13 сентября с 13.30 до 15.30, 14 сентября с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30, 15 сентября с 8.30 до 17.00, 16 сентября с 9.30 до 14.00. Деревня Вожмогора.

— 15 сентября с 9.30 до 11.00. Деревня Валдай.

— 13 сентября с 9.00 до 12.00, 14 сентября с 9.00 до 12.00, 15 сентября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной, Подгорный.

— 15 сентября с 10.30 до 13.00. Поселок Черный Порог.

Жесткое столкновение автомобилей произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска два автомобиля не поделили перекресток.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру" попал момент ДТП, которое произошло 12 сентября в 23.10 на перекрестке улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского.

Столкновение произошло, когда один из автомобилей совершал левый поворот, а второй следовал прямо.

От удара транспортные средства получили механические повреждения. Части корпуса авто разлетелись по проезжей части.

Видео ДТП было опубликовано в паблике "Подслушано у водителей".

фото: кадр из видео © Павел Корчагин

Власти Петрозаводска обратятся в прокуратуру по факту гибели малька в кипятке, попавшем в Онего

Глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал подготовить обращение в природоохранную прокуратуру из-за гибели малька в Онежском озере.

Ситуация со сбросом кипящих стоков в Онежское озеро сегодня, 13 сентября, стала одной из тем для обсуждения на планерном совещании в городской администрации. Директор Петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов поспешил заверить руководство города, что его органиазция не имеет отношения к данному инциденту.

«Я видел в средствах массовой информации, что кто-то скинул горячую воду в Онежское озеро. Я могу стопроцентно гарантировать петрозаводская ТЭЦ, ТГК этого не делали. Мы сбрасывали воду в районе железнодорожного переезда на Беломорской улице», — заявил Василий Карпов.

Глава Петрозаводск Владимир Любарский в свою очередь потребовал подготовить обращение по факту гибели малька в районе Береговой в природоохранную прокуратуру.

Напомним, петрозаводчане разметили в соцсети видеозапись, на которой видно, как густой пар поднимается над потоком, идущим в сторону озера.

«Сброс горячей воды в Онего. «Малек сварился», — написал автор видео.

фото: © regpovestka.ru

Энергетики пожаловались в полицию на жителя Петрозаводска, повредившего кабель

Житель частного сектора в Петрозаводске случайно сжег трансформаторную подстанцию.

Сегодня на городской планерке в администрации Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Имайлов рассказал об отключениях воды и электроэнергии в домах горожан.

"В одном случае массовое отключение электроэнергии нескольких районов произошло по вине владельца частного дома, который проводил земляные работы без согласования и повредил кабель высокого напряжения, из-за чего произошло перенапряжение в сети и возгорание трансформаторной подстанции с последующим отключением электроэнергии", - сообщил Измайлов.

Также директор ЕДДС рассказал, что энергетики – АО "ОРЭС-Петрозаводск" написали в полицию заявление в отношении виновного.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Мотоциклист разбился в аварии на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

На Шуйском шоссе в воскресенье вечером столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, мотоциклист был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводка.

В Петрозаводске на пересечении Шуйского шоссе и проезда Автолюбителей 12 сентября в 19.18 произошло столкновение легкового автомобиля CHEVROLET LANOS и мотоцикла SUZUKI.

Как сообщили в ГИБДД, 53-летний водитель легкового автомобиля поворачивал с Шуйского шоссе налево, на проезд Автолюбителей, и не пропустил двигавшийся прямо мотоцикл.

В результате аварии 33-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, поздно вечером в центре Петрозаводска произошло жесткое столкновение двух автомобилей.

фото: © МВД по Республике Карелия

В Петрозаводске разыскивают «видного» мужчину, подозреваемого в краже парфюма из магазина (ВИДЕО)

Крупный мужчина унес из магазина косметики парфюмерную продукцию.

По сообщению в МВД Карелии, петрозаводские полицейские устанавливают личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении парфюмерной продукции из магазина косметики.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 953 545 37 48 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемую в повреждении чужого имущества.

фото: коллаж © Смитюк Юрий, Владимир Смирнов / ТАСС

Лось погиб в Карелии после столкновения с «Орланом»

В Карелии лось попал под поезди погиб, проводится проверка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на перегоне станции «Питкяранта-Салми» рельсовый автобус сообщением «Сортавала-Лодейное Поле» сбил дикое животное.

Полицейские произвели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги.

Установлено, что лось вышел на железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Дикое животное погибло на месте.

В результате столкновения с лосем у локомотива повреждена трубка тормозной магистрали. Задержка в движении поезда составила 30 минут.

В настоящее время сотрудники Сортавальского линейного пункта полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Останки туши животного утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

Как отметили в ведомстве, это уже не первый случай в Карелии, когда дикие звери гибнут в результате травмирования железнодорожным составом. Чаще всего несчастные случаи происходят в весенне-осенний период, так как в это время из-за биологических ритмов животные много передвигаются и выходят на дороги.

фото: © «Столица на Онего»

«Уничтожили столько бумаги зря»: жители Петрозаводска пожаловались на агрессивную политагитацию

Предвыборные листовки пачками выкидывают на улицах столицы Карелии.

Жители столицы Карелии возмущены тем, как проходит предвыборная агитация на улицах города. Об этом пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Почему такая агрессивная предвыборная агитация в городе, кто-нибудь вообще контролирует эти раздачи газет и листовок? Вчера на Кукковке у гипермаркета „Магнит“ пять разных партий пачками всовывают в руки людям газеты, а люди их так же пачками, не разворачивая, выбрасывают в помойку. О какой экологии мы детям в школах рассказываем, если только за одно воскресенье уничтожили столько бумаги зря», — возмущаются горожане.

фото: © Дмитрий Беленихин

Вандалы разрушили в Карелии декорации к фильму "А зори здесь тихие…"

Участник съемок петрозаводчанин Дмитрий Беленихин рассказал о разрушенных декорациях к фильму "А зори здесь тихие…"

«Вот так печально выглядят сегодня декорации к фильму „А зори здесь тихие“, в котором мне довелось сняться несколько лет назад, — написал Дмитрий. — Банька разобрана на стройматериалы, казарма, в которой жили главные герои, разграблена и тупо разрушена вандалами, про остальное молчу».

По словам Беленихина, на месте съемок можно было организовать туробъект.

«Место здесь (Медвежьегорский район, поселок Падун) красивое, всё находится на окраине деревеньки, в нескольких минутах от федеральной трассы „Кола“, не нужно ничего никуда переносить, получать президентские гранты на сомнительные проекты, тратить деньги, что-то достраивать… Все добротно созданные киношниками декорации, уже со своей историей, были на готово оставлены карелам, которым надо было лишь грамотно распорядиться ими и пожинать плоды, но не смогли даже сохранить. Зато по местному телевидению постоянно слышим о миллиардных затратах на повышение туристической привлекательности Карелии. Стыдоба», — отметил участник съемок.

фото: © кадр из видео

Два автомобиля столкнулись на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкнувшиеся автомобили перегородили перекресток улиц Боровая и Халтурина в одном из районов города.

Сегодня, 13 сентября, в 8.00 на перекрестке улиц Боровая и Халтурина в Петрозаводске не поделили дорогу два легковых автомобиля. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, водитель одного из автомобилей, ехавший по улице Боровой прямо, не пропустил машину, поворачивавшую на Боровую с улицы Халтурина. Столкновение произошло прямо на середине перекрестка. Получившие механические повреждения автомобили перегородили дорогу.

Ранее мотоциклист разбился в аварии на выезде из Петрозаводска.

фото: © Петрозаводск спортивный

Путин наградил олимпийского чемпиона из Карелии орденом за труд и мастерство

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину.

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Глава государства встретился с российскими спортсменами — чемпионами и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Перед встречей с олимпийцами Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпиады.

В числе награжденных — петрозаводчанин Владислав Ларин, который на Олимпиаде в Токио завоевал золотую медаль.

«Владислав Ларин вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион. Поздравляем Владислава Ларина, Заслуженного тренера России Сергея Петрова и Федерацию тхэквондо Карелии с таким высоким результатом совместной работы!», — сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград призерам Олимпийских игр, включая тхеквондиста из Петрозаводска Владислава Ларина.

фото: © odin.ru

Сильный дождь и ветер идут в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 14 сентября местами по северным и восточным районам ожидаются сильные дожди.

Во вторник, 14 сентября, по юго-западным, южным районам ожидается дальнейшее усиление западного, северо-западного ветра, по северной половине республики ожидается дальнейшее усиление северо-восточного, северного ветра порывами до 15-20 м/с, на крупных водоемах до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.

фото: © ipgeo.ru

Мужчина упал с моста в райцентре Карелии

В Сортавале помощь спасателей понадобилась мужчине, упавшему с моста.

Как пишут в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инцидент произошел в Сортавале 10 сентября. Мужчина упал с центрального моста в воду и просил о помощи.

На место происшествия выезжал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Мужчина был спасен и передан сотрудникам скорой помощи.

Ранее спасатели вывели из леса 90-летнего дедушку, заблудившегося во время «тихой охоты» в Карелии.

фото: © © REUTERS / Andrew Kelly

За последние сутки еще один житель Карелии стал жертвой коронавирусной инфекции

Общее количество жертв COVID-19 в Карелии достигло 811 человек, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки жертвой коронавирусной инфекции стал один житель Карелии. Общее число смертей от COVID-19 достигло 811 человек. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 13 сентября коронавирус был выявлен у 143 жителей Карелии, среди них лишь один человек был привит.

Заболели 142 человека, в состоянии средней тяжести находится 39 пациентов, трое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

В ковид-центрах проходят лечение 579 человек, из них 9 крайне тяжелых.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62928 жителей Карелии.

Выздоровели за минувшие сутки еще 156 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 59710 человек.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В Карелии красавица Марьяне покажет неожиданные места

В рамках проекта «Путешествие с Марьяне» пройдут творческие экспедиции по малоизвестным местам Петрозаводска и республики.

В Петрозаводске прошла презентация тревел-блога «Путешествие с Марьяне», информирует пресс-центр мэрии города.

Сообщается, что в рамках проекта четыре творческих экспедиции пройдут по малоизвестным местам Петрозаводска и Карелии. Первая из них должна состояться 24 сентября. Вместе с Марьяне в путешествия отправятся студенты.

«Каждая из поездок пройдёт в разное время года. Экспедиции по уникальным маршрутам будут наполнены интерактивными программами. Тематически они отразят главные богатства республики — „лес“, „воду“, „камень“ и „традиции“. Марьяне познакомит студентов и зрителей не только с богатой историей, культурой и природой Карелии, но и покажет, как начать вести свой тревел-блог», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что «Марьяне» — ягодная красавица — стала новым туристическим брендом карельской столицы.

фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG

В Карелии учащиеся и работники образования стали чаще болеть коронавирусом

За прошедшую неделю уровень заболевания COVID-19 снизился во всех социальных группах, кроме воспитанников и работников образования.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Карелии лабораторно подтвержден диагноз коронавируса у 62928 человек, из них дети составляют 6478, а пожилые люди старше 65 лет — 10271. Показатель заболеваемости составляет более 10 тысяч на 100 тысяч населения.

В целом в республике сохраняется тенденция на снижение заболеваемости по всем социальным группам, кроме воспитанников (рост +23,7%) и работников (рост +4,4 процента) образования.

Среди возрастных групп населения рост заболеваемости коронавирусом отмечен у детей с 15 до 17 лет (рост +89%), а также у детей с 7 до 14 лет и у жителей Карелии от 50 до 59 лет.

Напомним, за минувшие сутки один житель Карелии скончался от коронавируса, общее количество жертв инфекции составило 811 человек.

фото: © Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за посадки на мель сухогруза в порту в Карелии (ВИДЕО)

Карельская транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза «Павел Лебедев» с щебнем в акватории Онежского озера в порту «Ропручей», сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 12 сентября около 11 часов в акватории Онежского озера в порту «Ропручей» в Рыбреке. Сухогруз «Павел Лебедев» с щебнем на борту сел на мель. По предварительным данным, на борту находятся 9 членов экипажа.

«Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется. В настоящее время осуществляется разгрузка судна, после этого будет произведена его буксировка в порт. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с разливом нефтепродуктов у озера Суоярви.

фото: © Алина Гапеева

Лесовоз потерял бревна на дороге в Карелии (ФОТО)

На перекрёстке Ведлозеро - Гонганалица из прицепа лесовоза упали бревна и раскатились по дороге.

Как сообщает на своей странице жительница поселка Крошнозеро, сегодня, 13 сентября, рано утром произошло ДТП: из лесовоза выпали бревна.

«Раннее утро. В Крошнозере на перекрёстке Ведлозеро — Гонганалица завал из разбросанных бревен на дороге, которые свалились из прицепа лесовоза. Водитель машины спешно пытается их собрать. К счастью, никто не пострадал. Пешеходов и проезжающих машин в это время на узком участке дороги не оказалось», — написала Алина Гапеева, предположив, что подобное ДТП могло произойти из-за перегруза.

фото: фото: © Минздрав Карелии

Рабочего, получившего ранения при взрыве на предприятии в Карелии, будут спасать в Санкт-Петербурге

Рабочего, пострадавшего в Сортавальском районе при взрыве электродетонатора, который он держал в руках, перевезли в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Мимнздраве Карелии, 12 сентября 43-летнего мужчину, который пострадал при взрыве на горнодобывающем предприятии в Сортавальском районе Карелии, перевезли в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы ведомства, именно в Военно-медицинской академии есть возможности для оказания помощи при такого рода травмах.

Ранее сообщалось, что 5 сентября при проведении взрывных работ на карьере Койккомяки вблизи поселка Кааламо Сортавальского района Карелии в руках работника ООО «Карелвзрывпром», 43-летнего мужчины, непроизвольно сработал электродетонатор, в результате чего он получил травмы — утрату правой кисти руки, ожоги лица и глаз. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Сортавальскую районную больницу, позже переведен в Республиканскую больницу имени Баранова в Петрозаводск, откуда в воскресенье, 12 сентября, его перевезли в город на Неве.

Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП.

фото: © Денис Погребной

Грязная и вонючая: в поселке Карелии сложилась катастрофическая ситуация с водой

Очередное коммунальное предприятия поселка Надвоицы Сегежского района Карелии, снабжающее население водой, не могут даже обанкротить.

Этот юридический казус стал следствием проблемы, нараставшей в течение десятилетия. Горячая вода в дома подаётся только зимой, а летом из кранов бежит холодная — грязная и вонючая, но и её постоянно отключают из-за аварий. В некоторых домах пользоваться водой жильцы могут только по очереди. При этом долг перед градообразующим предприятием у поселка продолжает расти.

Странно, но глава поселения не нашла времени поговорить об этом с приехавшими журналистами.

Подробности истории — в материале «МК в Карелии».

Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных плановых отключениях электроэнергии

В рамках реализации Ремонтной программы на 2021 год АО «ПСК» продолжает подготовку энергообъектов к работе в зимних условиях.

Энергетики предупреждают, что работы по ремонту и модернизации электрических сетей невозможно вести без временных отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 13 по 18 сентября возможны:

Прионежский муниципальный район:

— С 13 по 17 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

— С 13 по 17 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный.

— С 13 по 16 сентября с 9.00. до 16.00. Деревня Педасельга.

— С 14 по 16 сентября с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Цветочная, Озерная.

— 14 сентября с 13.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Сфера», «Северные просторы», «Астра», «Речной», «Деревенский дом».

Пряжинский национальный район:

— С 13 по 16 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный бор.

Петрозаводский городской округ:

— 13 сентября с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: здание АЗС-5 («Петро-ойл»).

— 13 сентября с 13.00 до 16.00. Город Петрозаводск: Южная Промышленная зона, здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

— 16 сентября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: бульвар Интернационалистов, здание ООО «Модерн-инвест».

Кондопожский муниципальный район:

— 13 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Новый.

— 13 и 14 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма.

— 14 сентября с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Водник».

— 14 сентября с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Энергетик».

— 15 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 13 по 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина.

— 15 сентября с 8.00 до 17.00. Поселки: Евгора, Терманы, Падун, Ахвеламби; село Паданы; деревни: Сельга, Сесьярви, Сяргозеро, Шалговаара, Маслозеро, Елмозеро, Юккогуба, Чебино.

Муезерский муниципальный район:

— 13 сентября с 8.00 до 11.00, 14 сентября с 9.00 до 18.00 и 16 сентября с 9.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Мотко, Тумба, Лендеры.

— С 13 по 18 сентября с 14.00 до 17.00. Поселок Старые Лендеры.

— 13 сентября с 8.00 до 9.00, 14 сентября с 16.00 до 17.00 и 16 сентября с 16.00 до 18.00. Поселок Пенинга.

Кемский муниципальный район:

— 13 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Вочаж.

— 15 сентября с 13.30 до 20.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3-А), здание детского сада.

— 15 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 1, 1-А, 3-А, 5, 6, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Молодежная, Лесная, Новая, Строителей, Ручьевая, Комсомольская (дома 44, 46, 48, 50, 52), здание средней школы.

Лоухский муниципальный район:

— 14 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи (частично).

— 14 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.

— 15 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чупа (частично).

Сортавальский муниципальный район:

— 13 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Кирова (дом 6), Октябрьская (дом 4).

Костомукшский городской округ:

— 15 сентября с 13.30 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная, Строителей (дом 5).

Сегежский муниципальный район:

— 13 сентября с 13.30 до 15.30, 14 сентября с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30, 15 сентября с 8.30 до 17.00, 16 сентября с 9.30 до 14.00. Деревня Вожмогора.

— 15 сентября с 9.30 до 11.00. Деревня Валдай.

— 13 сентября с 9.00 до 12.00, 14 сентября с 9.00 до 12.00, 15 сентября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной, Подгорный.

— 15 сентября с 10.30 до 13.00. Поселок Черный Порог.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Число жертв пандемии коронавируса в России приближается к двумстам тысячам

За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 719 смертей от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 18 178 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 158 248 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 402 126.

За прошедшие сутки выздоровели 12 469 человек.

За сутки зарегистрировано 719 смертельных исходов. Число летальных случаев, таким образом, увеличилось до 193 468.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 184 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 357 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 сентября остаются 1 127 833 человека.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 136 жителей Карелии, зарегистрирован один летальный исход. Всего с начала пандемии заболели 62928 человек, умерли 811 пациентов.

фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

Более полутора тысяч жителей Петрозаводска стали жертвами укуса клещей в этом сезоне

Всего в Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 2863 человека, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратилось 14 человека, среди них три ребенка (в 2020 году — 33 и 6 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 5 обращений (в 2020 году — 6 и 1 соответственно).

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2863 человек, из них детей — 547. В Петрозаводске жертвами клещей стали 1503 человек, включая 246 детей.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,4% от числа обратившихся, дети — 34,4%; в Петрозаводске такую помощь получили 10,0% от числа обратившихся, среди них дети — 20,3%.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 3065 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 11 случаев заболевания клещевого энцефалита, 10 случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок.

фото: © Михаил Рогозин / ИТАР-ТАСС

Художник из Якутии написал картину под впечатлением от лесных пожаров

Свою работу художник из Якутии Семен Луканси посвятил всем пострадавшим от страшных пожаров.

Художник из Якутии Семен Луканси представил картину, написанную под впечатлением от лесных пожаров, бушевавших летом в Якутии. Он назвал ее «Антропоцен», пишет издание Sakhaday.



Семен Луканси. «Антропоцен» х.м. 160х140 см. 2021 г.

«Все лето горела Якутия и Сибирь. Весь мир наблюдал за этим… Остается только молиться, чтобы таких катастроф больше нигде и никогда не случилось, и надеяться на скорое восстановление флоры и фауны. Эту работу я посвящаю всем пострадавшим от этих страшных пожаров, всем тем, кто потерял крышу над головой…

P.S: Антропоцен — это неформальный термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу и играющей существенную роль в экосистеме Земли», — пояснил он.

Напомним, что, по уточненным данным, общая площадь леса, пройденная пожарами в Карелии за лето, сократилась с 22 тыс. до 18 тыс.