20—21 августа приглашаем всех на ярмарку!

20—21 августа с 10:00 до 18:00 АО «Корпорация развития республики Карелия» приглашает всех на ярмарку «ТРИ СПАСА — НА ВСЮ ЗИМУ ЗАПАСЫ!!!»
Место проведения: центральный вход «Магнит семейный» ул. Казарменская д. 2
Любой сможет выбрать товар из широкого ассортимента продукции: напитков и мёда, фруктов и овощей, орехов и цукатов, выпечки и сладостей, сыра и сувенирной продукции карельских мастеров!
На ярмарке будут организованы бесплатные мастер-классы:
20 августа — «Карельская роспись» в 12.00, 14.00, 16.00; «Изготовление натурального скраба для тела» в 16.00; «Лепка из теста» в 12.00; «Берестоплетение» в 14.00, 16.00; «Изготовление свечи» в 16.00
21 августа — «Изготовление свечи» в 14.00; «Изготовление текстильной калитки» в 12.00, 14.00, 16.00; «Лепка из теста» в 12.00; «Берестоплетение» в 14.00, 16.00.
Предварительная запись на мастер-классы осуществляется по тел.: (8142) 44-54-00 (доб. 140)
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Акционерное общество
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