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20—21 августа приглашаем всех на ярмарку!

Новости. Общество
09:00, 19 Августа 2021
фото: © Корпорация развития Республики Карелия

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20—21 августа с 10:00 до 18:00 АО «Корпорация развития республики Карелия» приглашает всех на ярмарку «ТРИ СПАСА — НА ВСЮ ЗИМУ ЗАПАСЫ!!!»

Место проведения: центральный вход «Магнит семейный» ул. Казарменская д. 2

Любой сможет выбрать товар из широкого ассортимента продукции: напитков и мёда, фруктов и овощей, орехов и цукатов, выпечки и сладостей, сыра и сувенирной продукции карельских мастеров!

На ярмарке будут организованы бесплатные мастер-классы:

20 августа — «Карельская роспись» в 12.00, 14.00, 16.00; «Изготовление натурального скраба для тела» в 16.00; «Лепка из теста» в 12.00; «Берестоплетение» в 14.00, 16.00; «Изготовление свечи» в 16.00

21 августа — «Изготовление свечи» в 14.00; «Изготовление текстильной калитки» в 12.00, 14.00, 16.00; «Лепка из теста» в 12.00; «Берестоплетение» в 14.00, 16.00.

Предварительная запись на мастер-классы осуществляется по тел.: (8142) 44-54-00 (доб. 140)

Акционерное общество 
«Корпорация развития Республики Карелия»
http://kr-rk.ru

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