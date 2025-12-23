2025 год побил 10-летний рекорд по магнитным бурям

2025 год побил рекорд по количеству дней с магнитными бурями за последние десять лет.
Какк рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в уходящем году было зафиксировано 69 дней с магнитными бурями. В 2024 году таких случаев было 44. Близкие значения наблюдались в 2015 и 2016 годах — 79 и 69 дней соответственно. Также выросло общее число геомагнитно возмущенных дней, когда индекс достигал желтого и красного уровней. В 2025 году их было 164 против 94 в прошлом году, то есть на 75% больше.
По словам специалистов, на такое серьезное количество бурь повлияло необычно большое число корональных дыр на Солнце. Предполагается, что первые месяцы 2026 года будут находиться под влиянием этих солнечных областей, и нас снова ждут магнитные бури.
— Абсолютным рекордсменом XXI века является 2003 год, когда было зарегистрировано 272 геомагнитно возмущенных дня из 365, в том числе 154 дня с магнитными бурями, — отметили в Лаборатории.