21 декабря дорожные инспекторы будут ловить пьяных водителей

В субботу в Петрозаводске пройдут массовые проверки.

21 декабря в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", об этом сообщили в ГАИ Петрозаводска.

Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями.

Так, за 11 месяцев в Петрозаводске произошло 14 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек погибли и 16 - получили травмы.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично - дорожной сети. Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.