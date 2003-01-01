21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

Вчера, 14 сентября, в Петрозаводске под окнами многоэтажного дома было найдено тело юного горожанина. Информацию изданию «Столица на Онего» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
По данным нашего источника, около 12:00 дня молодой человек 2004-го года рождения выпал из окна дома № 70 на Октябрьском проспекте, это 16-этажное здание. Прибывшие на место медики констатировали смерть парня.
По предварительной информации, горожанин добровольно ушел из жизни.
Напомним, в минувшие выходные в Петрозаводске произошла еще одна трагедия. Человек погиб на пожаре в жилом доме на улице Антонова.