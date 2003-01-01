21-летний житель Сегежи Иван Савин погиб в ходе СВО

Названа дата прощания с юным бойцом.
21-летний Иван Савин из города Сегежа погиб во время специальной военной операции. Молодой человек служил гранатометчиком в мотострелковом отделении. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщила администрация Сегежского района, боец погиб на территории Курской области. 30 ноября Ивану исполнилось бы 22 года. Семья бойца ждет возвращения с фронта отца и брата Ивана.
Церемония прощания с бойцом состоится 18 сентября в 11:00 на площади Мира в Сегеже.
Ранее сообщалось, что житель Костомукши погиб при освобождении Курской области.