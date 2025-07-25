21-летняя девушка-водитель пострадала в ДТП на трассе в Карелии

За день в Карелии произошло два ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в ГАИ республики, 27 июля в Кондопожском районе на 18-м километре дороги Кондопога-Викшезеро автомобиль LADA Granta съехал в кювет. В аварии пострадала 21-летняя девушка-водитель.

В тот же день в Суоярвском районе столкнулись LADA Niva и грузовик Volvo с прицепом. 60-летний водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали.

Госавтоинспекция Карелии проводит проверки по обоим происшествиям. Обстоятельства аварий уточняются.