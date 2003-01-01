21-летняя рецидивистка из Петрозаводска украла 20 плиток шоколада

Девушка полностью признала вину и возместила ущерб, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

21-летняя ранее судимая жительница Петрозаводска украла в магазине в центре города 20 плиток шоколада, о чем сообщили в полиции Карелии. Девушка призналась в проступке и пояснила, что похитила сладкое для себя. Ущерб девушка возместила.

— В торговом зале девушка приметила полку со сладостями. Пользуясь тем, что за её действиями никто не наблюдает, она спрятала в сумку порядка 20 плиток шоколада общей стоимостью свыше 3 700 рублей и вынесла из магазина, не заплатив, — рассказали в полиции.

По статье о краже возбуждено уголовное дело.

