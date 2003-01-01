Реклама на сайте
Тема недели
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Новости

22-летний петрозаводчанин предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти

17:20

Без осадков и до +12°С: прогноз погоды в Карелии на 9 октября

17:00

Участковым предложили платить по три миллиона рублей за переезд в деревню

16:55

«Я живу в деревне смертников»: жительница карельского Заонежья осталась одна в пустой деревне

16:45

Школьница из Петрозаводска завоевала серебро в стрельбе из электронного оружия в «Артеке»

16:25

Импортную электронику стоимостью порядка 1 млн рублей изъяли у продавца из Петрозаводска

16:00

Карелия присоединится к первому Всероссийскому агродиктанту

15:45

Водитель попал в ДТП в Карелии из-за резкого недомогания

15:30

МегаФон расширяет сеть в краю ладожских шхер

15:05

Асфальт будут ремонтировать на Кургане в Петрозаводске

15:00

Сбежавшая лошадь травмировала пенсионерку в Петрозаводске

14:30

Всех учащихся Нововилговской школы, где произошла массовая вспышка инфекции, осмотрят врачи

14:05

Команда из Петрозаводска стала серебряным призером соревнований «Шиповка юных»

13:50

Три человека пострадали в результате ДТП в Прионежском районе

12:45

В Петрозаводске 5-летний ребенок и три взрослых пострадали в аварии

12:20

Боец из Карелии Марк Вологдин получил контракт в UFC и $25 тысяч, несмотря на проигранный бой

12:15

В Петрозаводске на нижнем Чапаевском кольце заасфальтировали тротуар

11:50

Полиция проводит проверку по факту неуважения к гимну со стороны жительницы Медвежьегорска

11:35

В Петрозаводске 44-летняя пассажирка пострадала в ДТП на перекрестке

11:29

В России запустили продажу билетов в «детские купе»

11:20

23-летний петрозаводчанин потерял 2,5 млн рублей из-за мошенников с «письмом из налоговой»

11:00

В Костомукше из горящей многоэтажки эвакуировали жителей

10:45

Налоговая служба подала в суд заявление о банкротстве блогера из Петрозаводска Александры Митрошиной

10:35

Оборудование на 200 млн рублей получит Детская республиканская больница в Петрозаводске

10:25

Республиканскую инфекционную больницу оштрафовали за нарушение санитарных правил

10:10

Два человека пострадали в ДТП на трассе «Петрозаводск - Ошта»

09:45

Супруги Герцен из Пудожа отметили золотую свадьбу

09:30

В Карелии выбрали объекты для благоустройства в 2026-м году

09:00

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

08:40

Служебный пёс из Сегежи обрёл новый дом после выхода на пенсию

08:20

Российские социологи раскрыли название следующего поколения людей

08:00

Между Петрозаводском и Сортавалой планируют открыть новый туристический маршрут

07:40

Движение по трассе из Карелии в Петербург перекроют для всех видов транспорта

07:20

Массовый отлов бездомных собак начнётся в Кондопожском районе

07:00

Удар! Гол! В селе Спасская Губа состоялось открытие спортивной площадки

06:40

Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении всех принципов Хельсинки

00:10

В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплаты работников всех сфер

22:00

На Древлянке лесовоз протаранил машину пенсионера и скрылся с места ДТП

21:30

В Беломорске погиб пассажир перевернувшейся иномарки

20:05

36-летний байкер погиб при столкновении с автомобилем в Петрозаводске

19:20

В Петрозаводске на улице Правды 53-летняя водитель пострадала в ДТП

18:50

В Петрозаводске завершили ремонт фасада дома на проспекте Александра Невского

18:30

В Петрозаводском Зарецком парке появятся пешеходные дорожки

17:50

Законопроект о бесплатном проезде для беременных внесен в Госдуму

17:20

Без осадков и до +12°С: чем погода удивит жителей Карелии 8 октября

17:00

В городе Сортавала «Нерадивый отец» предстал перед судом за неуплату алиментов

16:50

Жительница Карелии избежала наказания за неуплату кредита в течение 14 лет

16:30

Жилеты были в лодке: новые подробности трагедии с пропавшим в Онежском озере рыбаком

16:15

Республиканское предприятие «Карелагро» выставлено на продажу за 4 млн рублей

16:05

Пьяный подросток из Приладожья обокрал свою бабушку и пропил награбленное

15:45

Жители Кондопоги осуждены за аферу с землей на 7,7 миллионов рублей

15:30

Больше 50 кг наркотиков нашли у действовавших в Карелии драгдилеров

15:20

В Петрозаводске ищут подростков-зацеперов

15:10

Три человека пострадали в аварии в Пряжинском районе

15:05

Россиян предупредили о новой схеме обмана со списанием долгов

15:00

В Лахденпохье произошло лобовое столкновение двух автомобилей

14:37

В России предложили ввести маркировку мяса и колбасы

14:30

Реклама соседнего с Карелией региона появилась в 300 московских такси

14:15

«Вышел, сделал достойно»: карельский гимнаст Виктор Калюжин о своем серебре на Чемпионате России

14:00

32-летний рецидивист из Петрозаводска украл тушенку

13:45

21-летняя рецидивистка из Петрозаводска украла 20 плиток шоколада

13:30

Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с 73-летием

13:15

С начала года мошенники обманули более полутора тысяч жителей Карелии

13:00

В сети появился фейк о присоединении Кандалакшского района Мурманской области к Карелии

12:50

Водолаз очистил решетку Лососинской плотины перед осенним половодьем

12:45

Сортавальский суд признал незаконной аренду земли и потребовал вернуть ее государству

12:30

Артур Парфенчиков предложил расширить программу школьного инициативного бюджетирования

12:15

Женщина упала в автобусе в Петрозаводске и получила травмы

12:10

37 женщин открыли собственный бизнес при поддержке службы занятости Карелии

11:55

Раскрыта тайна двух «небоскребов» в Онежском озере

11:45

На трассе в Карелии мотоциклист из Москвы врезался в дорожное ограждение

11:35

Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетах

11:30

Мурал украсил стену Дома молодежи в Петрозаводске

11:25

Мужчину нашли мертвым в собственной квартире в Медвежьегорске

11:15

Жительница Карелии попала под колеса собственного автомобиля

11:00

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость и соблюдение ПДД

11:00

На трассе «Кола» столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

10:50

Дорожное покрытие на центральных проспектах Петрозаводска привели в порядок

10:30

Кондопожское ДРСУ получило новые трактора для уборки снега

10:10

Капремонт карельских школ обсудили в эфире «ЦУР объясняет»

10:00

Подрядчик завершил демонтаж моста на Кургане в Петрозаводске

09:50

В селе Деревянное под Петрозаводском строят новую врачебную амбулаторию

09:40

Проверка компаний: зачем нужны стоп-листы и риски ЦБ РФ

09:30

Жительница Муезерского района потеряла 60 тысяч рублей при бронировании санатория

09:25

В Питкярантском округе на два дня отменили автобусы по трем маршрутам

09:00

В Шуе построят цех по выращиванию форели

08:40

В Госдуме предложили освободить от теста на знание русского детей соотечественников

08:20

Карельский спортсмен завоевал серебро на чемпионате России по спортивной гимнастике

08:00

Карельская государственная филармония стала лауреатом премии «Пушкинской карты»

07:45

222 жителя Карелии спасены санавиацией в 2025 году

07:35

Минск лидирует в списке желаемых авиамаршрутов для жителей Карелии

07:20

В заповеднике «Кивач» взрослый медведь растерзал медвежонка

07:00

В Лахденпохском округе избраны новые органы власти

06:40

Число курящих в мире с 2010 года сократилось на 120 миллионов

00:10
22-летний петрозаводчанин предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти
Сегодня 17:20 Криминал
Поделиться

Инцидент произошел в июле 2025 года, когда от удара в голову потерпевший упал и получил смертельную травму.

фото: © «Столица на Онего»

22-летнего петрозаводчанина будут судить по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета РК, расследование уголовного дела в отношении него завершено.

— Следствием установлено, что в середине июля 2025 года в ночное время 22-летний житель Петрозаводска, находясь в состоянии алкогольного опьянения рядом с магазином по улице Антикайнена в городе Петрозаводске, вступил в словесный конфликт с ранее незнакомым ему 28-летним мужчиной, — рассказали в Следкоме.

Фигурант ударил кулаком в голову потерпевшего, отчего тот потерял равновесие и упал на землю. От полученной травмы мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи.

— В ходе предварительного следствия фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном, — дополнили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить (0) в ленту
Быстрее всех – кросс памяти А.Ф. Кивекяса прошел сегодня на Кургане
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу в Петрозаводске
Рабочая мода, коммунальный марафон, экспедиция по водоканалу – чем еще удивляли на соревнованиях «Сила РКС»
Зрителям показали закулисье Музыкального театра Карелии
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение