22-летний петрозаводчанин предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти

Инцидент произошел в июле 2025 года, когда от удара в голову потерпевший упал и получил смертельную травму.
22-летнего петрозаводчанина будут судить по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. По данным Следственного комитета РК, расследование уголовного дела в отношении него завершено.
— Следствием установлено, что в середине июля 2025 года в ночное время 22-летний житель Петрозаводска, находясь в состоянии алкогольного опьянения рядом с магазином по улице Антикайнена в городе Петрозаводске, вступил в словесный конфликт с ранее незнакомым ему 28-летним мужчиной, — рассказали в Следкоме.
Фигурант ударил кулаком в голову потерпевшего, отчего тот потерял равновесие и упал на землю. От полученной травмы мужчина скончался в больнице скорой медицинской помощи.
— В ходе предварительного следствия фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном, — дополнили в Следкоме.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.