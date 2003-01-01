В Петрозаводске 22-летний водитель пострадал в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске

22-летний водитель Lada получил травмы в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске.
В Петрозаводске 22-летний водитель автомобиля Lada получил телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Пушкинской. Авария произошла 13 октября около 15:40 у дома №13.
— 44- летняя водитель Great Wall при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Lada,который двигался по улице Пушкинской,— рассказали в ведомстве.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 44-летняя водитель автомобиля Great Wall не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Lada, который двигался по главной дороге.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
