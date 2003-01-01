22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Юная горожанка взяла кредиты на крупную сумму и отдала все деньги аферисты.

В Петрозаводске мошенники обманом похитили у 22-летней местной жительницы более полутора миллионов рублей. Девушке позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей почты. Она сказала, что для получения посылки нужно продиктовать код из SMS.

Девушка назвала код, после этого на ее электронную почту пришло письмо об утечке данных. В письме был указан телефон службы безопасности портала «Госуслуги». Девушка позвонила по этому номеру, ее соединили с «сотрудницей Центробанка Анной Владимировной».

Мошенница убедила девушку, что от ее имени оформили несколько кредитов. Чтобы их отменить, она сама должна взять кредиты на такие же суммы и перевести деньги на защитные счета. Девушка поверила и оформила три кредита в банках и несколько микрозаймов. Затем она перевела все деньги через платежный терминал на счета мошенников.

Общая сумма составила 1 585 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, ранее еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы.