222 жителей Карелии спасены санавиацией в 2025 году

С начала 2025 года наша санавиация совершила 144 вылета и спасла 222 жизни наших земляков.
Такие данные сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он привел пример, когда медикам удалось спасти 75-летнего пенсионера из Олонца. У него случился инфаркт. Мужчину экстренно доставили в Петрозаводск, где врачи оперативно оказали ему помощь.
Санавиация помогла 23 ребенку, 8 из которых нет еще и года. Воздушные рейсы осуществляются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пациентов доставляют в специализированные отделения и профильные клиники не только Петрозаводска, но и Санкт-Петербурга.
За 6 лет авиамедики помогли более 6 тысячам человек.