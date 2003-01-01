23-летний петрозаводчанин потерял 2,5 млн рублей из-за мошенников с «письмом из налоговой»

Молодой человек перевел деньги двадцати «страховым агентам» после звонка о якобы письме из налоговой.
Мошенники выманили у 23-летнего жителя Петрозаводска более 2,5 миллиона рублей, заставили оформить несколько кредитов, и все это произошло из-за якобы письма из налоговой. По данным МВД, по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Известно, что молодому человеку позвонили киберпреступники и сообщили, что на его имя пришло письмо от налоговой, которое давно его ждет в почтовом отделении.
— Для его получения молодого человека убедили перейти на некий сайт, оттуда – в бот в мессенджере, чтобы выяснить трек-номер посылки. Все махинации заявитель совершал под руководством звонившего, — рассказали в полиции.
После перехода на сайт молодому человеку пришло сообщение с портала «Госуслуги» о том, что кто-то вошел в его личный кабинет. Молодой человек напрягся и прекратил разговор с аферистами. День спустя он увидел, что от его лица кто-то оформил доверенность на неизвестного ему человека.
— Связавшись со службой поддержки, петрозаводчанин вскоре стал общаться с «представителем Центробанка». Незнакомец сообщил, что преступник сделал множество заявок на получение кредитов в разных банках, отменить их нельзя. Незаконные кредиты необходимо аннулировать, — дополнили в пресс-службе полиции.
Чтобы решить вопрос, преступники предложили пострадавшему оформить займы в тех же банках и перевести средства якобы «страховым агентам». Молодой человек поверил.
— В трех банках заявитель взял кредиты на общую сумму, превысившую миллион рублей, затем заложил свой автомобиль и получил за него 926 000 рублей. Все деньги направились на счета более двадцати различных страховых агентов — номера гражданину диктовали по телефону, - дополнили в пресс-службе ведомства.
Спустя время парень понял, что происходит неладное, и позвонил отцу. Тот в свою очередь предположил, что сын стал жертвой мошенников. Общий ущерб составил 2 547 000 рублей.
