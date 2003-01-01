23-летняя автоледи сбила переходившую через дорогу пенсионерку в Петрозаводске

В Первомайском районе карельской столицы произошло ДТП с участием начинающей девушки-водителя.
16 октября в 19:14 на Первомайском проспекте в Петрозаводске 23-летняя девушка-водитель автомобиля «Ford» сбила 66-летнюю женщину, сообщили в ГАИ города.
— При проезде нерегулируемого пешеходного перехода автоледи не уступила дорогу и совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии пенсионерка получила травмы.
Отмечается, что водительский стаж виновницы ДТП составляет 4 месяца. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
