23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег

Мошенники обманули жительницу карельской столицы при устройстве на работу в интернете.
23-летняя жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников, когда нашла подработку в интернете. Девушка обратилась в полицию после того, как злоумышленники похитили с ее банковской карты 10 500 рублей.
По словам потерпевшей, она откликнулась на вакансию оператора поддержки на одном из сайтов с объявлениями. Мошенники предложили ей работать чат-менеджером и собирать номера телефонов других пользователей. За несложную работу обещали платить несколько тысяч рублей в день.
На следующий день учетную запись девушки на сайте заблокировали. Когда она обратилась к «работодателям», те убедили ее перейти в фальшивый чат банка и ввести данные своей карты, включая код из смс. После этого с ее счета списали деньги.
Полиция Карелиив очередной раз предупредила, что мошенники часто маскируются под работодателей и предлагают высокий заработок за простые действия. Это и должно насторожить. Обычно цель мошенников — заполучить личные данные человека и доступ к его банковской карте.
Как мы писали ранее, с начала года мошенники обманули более полутора тысяч жителей Карелии. В прокуратуре Карелии рассказали, сколько денег удалось заработать мошенникам на доверчивости жителей Карелии в этом году.