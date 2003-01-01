23-летняя жительница Кеми назвала номер полиса и осталась без денег

В Кемском районе Карелии полиция расследует уголовное дело о дистанционном мошенничестве. 23-летняя местная жительница стала жертвой преступников и потеряла более 170 тысяч рублей.

На минувшей неделе девушке позвонили с незнакомого номера и сообщили, что у нее закончился срок действия страхового полиса. Она продиктовала номер полиса и завершила разговор.

Через некоторое время ей перезвонил незнакомец, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Он сказал, что ее личный кабинет взломали мошенники, которые теперь хотят оформить на ее имя кредит.

Далее к разговору подключился лже-сотрудник центрального банка. Он убедил девушку установить на телефон специальное приложение для общения и помог перевести все деньги с ее счета на «безопасный счет». Общая сумма переводов составила более 170 тысяч рублей.

На следующий день мошенники снова позвонили и потребовали сделать новые переводы. Это вызвало подозрения у девушки, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, ранее 22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей.