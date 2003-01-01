2,3 млрд рублей направят на ремонт 20 школ Карелии

На 2026-2027 годы ремонт ждут Сортавальская школа № 6, Подужемская, Муезерская, Толвуйская, Сосновецкая школы и другие.
О промежуточных итогах реализации программы капремонтов школ и планах до 2030 года рассказала вице-премьер правительства республики по социальной политике Лариса Подсадник.
С 2022 года республика активно включилась в федеральную программу по модернизации школьных систем образования. В рамках программы капитально отремонтированы и оснащены современным образовательным оборудованием 34 здания школ. С 2025 года эти работы проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Как сообщила заместитель премьер-министра Правительства региона по социальной политике Лариса Подсадник, общий объем субсидии из федерального и республиканского бюджетов составил 4,5 млрд рублей. В этом году продолжается ремонт 14 школ на сумму 1,5 млрд рублей. Работы ведут по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова и во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации.
— Для нас важен капремонт школ, поэтому к объявлению программы в 2022 году мы подошли уже подготовленными: были разработаны проектно-сметные документации на большое количество образовательных учреждений, — отметила Лариса Подсадник.
Ремонт школ носит комплексный характер: обновляют инженерные сети, фасады, кровли, внутренние помещения, а также благоустраивают территории зданий. Отдельное внимание уделяют обеспечению антитеррористической защищенности и оснащению школ современным оборудованием.
На 2026–2027 годы уже отобрано 20 зданий общеобразовательных организаций, на ремонт которых планируют направить 2,3 млрд рублей из федерального бюджета. В список вошли школы из разных районов и округов республики, среди которых Сортавальская школа № 6, Подужемская, Муезерская, Толвуйская, Сосновецкая школы и другие.
— Особенностью программы является софинансирование из регионального бюджета, поскольку федеральные средства на одно здание ограничены — не более 125 миллионов рублей. Для выполнения масштабных работ, особенно на крупных объектах, Карелия выделяет средства из собственного бюджета. На следующий год уже предусмотрено 170 миллионов рублей на капитальный ремонт четырех школ в Петрозаводске и двух школ в Пудожском районе, — рассказала вице-премьер.На сегодняшний день в республике нуждаются в капитальном ремонте 139 школьных зданий. Уже разработана проектно-сметная документация на капремонт 41 объекта, включая Ильинскую, Мегрегскую, Калевальскую, Юшкозерскую и Рабочеостровскую школы.
— Правительство Карелии намерено и дальше активно участвовать во всех федеральных программах, включая программы развития сельских территорий и модернизации спортивных залов, чтобы привлекать максимальный объем средств на создание современной образовательной среды для каждого ребенка в Карелии, — добавила Лариса Подсадник.