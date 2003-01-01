2,3 млрд рублей направят на ремонт 20 школ Карелии

РЕКЛАМА
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Карельский спортсмен Владислав Ларин вернулся с международных стартов с медалями

15:30

Охлопков: инфекционное отделение в Лоухском районе сохранят

15:10

Заслуженный журналист Карелии украл кошелек у пенсионерки в магазине

14:50

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян перенесла серьезную операцию

14:35

Организация безопасности частного жилья

14:30

Строительство часовни на площади Кирова в Петрозаводске приостановят

14:20

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

14:06

Команды из Карелии отправились на «Президентские состязания» в «Орленок»

14:00

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

13:45

Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников

13:30

АО «ПКС-Водоканал» удостоено высокой государственной награды Республики Карелия

13:20

Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода

13:15

Жительница Петрозаводска сообщила «код для повышения пенсии» и потеряла 1,7 млн рублей

13:00

Элиссан Шандалович провел оперативное совещание с председателями парламентских комитетов

12:45

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

12:30

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

12:20

В Ленобласти пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу

12:00

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

11:45

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

11:30

«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

11:00

Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне с Россией

10:40

Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

10:20

В России перед выборами усилят контроль за фейками

09:53

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

09:45

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

09:20

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

09:00

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

08:40

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

08:20

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

08:00

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

07:40

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

07:20

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

07:00

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

06:40

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

00:10

Еще одну умную спортплощадку обустроят в Карелии

23:00

В Олонецком районе Карелии простились с погибшим в ходе СВО

22:10

Молодёжные стрит-арты украсили парковку возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске

21:30

Жителю Суоярви вернули 25 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

20:20

36 человек покусали клещи за неделю в Карелии  

20:00

Карелия улучшила позицию в рейтинге рынка труда

19:45

Полтысячи школьников Сортавалы побывали на Валааме в 2025 году

19:30

Двое водителей получили травмы в ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Петрозаводске

19:00

В Карелии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

18:30

Медики не смогли спасти петрозаводчанина, у которого случился приступ на улице

18:10

Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

17:40

Туман, облачность и до +23°С: чем погода удивит жителей Карелии 9 сентября

17:20

У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

17:00

Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

16:45

Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

16:30

Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

16:10

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

15:52

Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

15:37

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

15:26

В Костомукше пьяный водитель врезался в припаркованные авто — есть пострадавшие

15:00

Карельские артисты приняли участие в озвучании нового спортивного фильма «Первый на Олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10
На 2026-2027 годы ремонт ждут Сортавальская школа № 6, Подужемская, Муезерская, Толвуйская, Сосновецкая школы и другие.

фото: © Минобразования и спорта РК

О промежуточных итогах реализации программы капремонтов школ и планах до 2030 года рассказала вице-премьер правительства республики по социальной политике Лариса Подсадник.
С 2022 года республика активно включилась в федеральную программу по модернизации школьных систем образования. В рамках программы капитально отремонтированы и оснащены современным образовательным оборудованием 34 здания школ. С 2025 года эти работы проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Как сообщила заместитель премьер-министра Правительства региона по социальной политике Лариса Подсадник, общий объем субсидии из федерального и республиканского бюджетов составил 4,5 млрд рублей. В этом году продолжается ремонт 14 школ на сумму 1,5 млрд рублей. Работы ведут по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова и во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации.

— Для нас важен капремонт школ, поэтому к объявлению программы в 2022 году мы подошли уже подготовленными: были разработаны проектно-сметные документации на большое количество образовательных учреждений, — отметила Лариса Подсадник.

Ремонт школ носит комплексный характер: обновляют инженерные сети, фасады, кровли, внутренние помещения, а также благоустраивают территории зданий. Отдельное внимание уделяют обеспечению антитеррористической защищенности и оснащению школ современным оборудованием.
На 2026–2027 годы уже отобрано 20 зданий общеобразовательных организаций, на ремонт которых планируют направить 2,3 млрд рублей из федерального бюджета. В список вошли школы из разных районов и округов республики, среди которых Сортавальская школа № 6, Подужемская, Муезерская, Толвуйская, Сосновецкая школы и другие.

— Особенностью программы является софинансирование из регионального бюджета, поскольку федеральные средства на одно здание ограничены — не более 125 миллионов рублей. Для выполнения масштабных работ, особенно на крупных объектах, Карелия выделяет средства из собственного бюджета. На следующий год уже предусмотрено 170 миллионов рублей на капитальный ремонт четырех школ в Петрозаводске и двух школ в Пудожском районе, — рассказала вице-премьер.На сегодняшний день в республике нуждаются в капитальном ремонте 139 школьных зданий. Уже разработана проектно-сметная документация на капремонт 41 объекта, включая Ильинскую, Мегрегскую, Калевальскую, Юшкозерскую и Рабочеостровскую школы.

— Правительство Карелии намерено и дальше активно участвовать во всех федеральных программах, включая программы развития сельских территорий и модернизации спортивных залов, чтобы привлекать максимальный объем средств на создание современной образовательной среды для каждого ребенка в Карелии, — добавила Лариса Подсадник.

2,3 млрд рублей направят на ремонт 20 школ Карелии
