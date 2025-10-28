230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

На побережье Черного моря в Краснодарском крае продолжается сбор нефтепродуктов после разлива с потерпевших крушение еще в декабре прошлого года танкеров с мазутом.
Как сообщает Оперштаб Краснодарского края, только с 25 октября на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы вывезли 230 тонн замазученного грунта. Небольшие выбросы нефтепродуктов 24 октября обнаружили в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», на Бугазской Косе, на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской в Анапе, а также в районе пляжа «Альбатрос» поселка Веселовка Темрюкского района.
На следующий день, 25 октября, точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксировали на Бугазской Косе и на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской.
В настоящее время очистка этих территорий завершена. На площадку временного накопления вывезли 230 тонн загрязненного нефтепродуктами песка. К работам привлекали около 500 человек — это сотрудники МЧС России, представители администраций муниципалитетов, сотрудники «Кубань-СПАС», добровольцы.
Сегодня, 29 октября, в Анапе также ликвидируют точечные выбросы мазута на пляже «Высокий берег». Уже организованы работы по очистке берега. На остальных участках побережья Анапы свежих выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
Ранее мы рассказывали, что на пляжи Анапы идет около 900 тонн мазута.