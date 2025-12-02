24-летний парень пострадал при столкновении двух авто в Петрозаводске

Пассажир отечественного авто получил травмы после столкновения с иномаркой.
2 декабря в 22:05 в районе дома № 33 по Пряжинскому шоссе в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в ГАИ по городу.
— 23-летний водитель автомобиля Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу и совершил столкновение c автомобилем BMW, движущимся по главной дороге, — рассказали там.
В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир автомобиля Lada. Юноше потребовалась госпитализация. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
