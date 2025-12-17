24-летний петрозаводчанин перевел мошенникам 300 тысяч рублей

Могло быть и хуже — молодой человек распознал обман и смог сохранить часть накоплений.
24-летний житель Петрозаводска перевел мошенникам 300 тысяч рублей, поверив в угрозу взлома своего личного кабинета на портале «Госуслуги». Молодой человек обратился в полицию с заявлением о хищении и рассказал, как его обманули.
Парню позвонили якобы из сотовой компании, чтобы «продлить договор», «сотрудница оператора связи» попросила назвать код из SMS. Во время разговора на электронную почту горожанина пришло письмо от «техподдержки МФЦ» о входе в аккаунт «Госуслуг» с незнакомого устройства. Петрозаводчанин насторожился и спросил у собеседницы, связано ли это письмо с их разговором. Ответа он не получил, но зато услышал, как она начала переговариваться с каким-то мужчиной. Тогда молодой человек понял, что его обманывают, и положил трубку.
В письме была ссылка для связи с «техподдержкой». Перейдя по ней, он попал в чат в мессенджере, где с ним общались якобы представители МФЦ и банка. Они стали убеждать его, что он продал свои данные преступникам, и для решения проблемы нужно перевести деньги на «защищенный счет», где средства будут «заморожены». Под давлением горожанин несколькими переводами отправил на неизвестные счета 300 тысяч рублей.
Когда мошенники попытались уговорить его перевести еще денег, странные инструкции «специалистов» вызвали у парня сомнения, и он оборвал общение. Молодой человек сумел сохранить часть накоплений.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.