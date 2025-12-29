24-летний житель Карелии перевел мошенникам 1,4 млн рублей

Молодой человек слышал о дистанционных аферистах, но все равно попался на их уловки.

В Суоярвском районе молодой человек перевел мошенникам 1,4 миллиона рублей. 24-летний парень рассказал полицейским, как стал жертвой обмана.

По словам потерпевшего, ему позвонили «сотрудники налоговой службы». Они сообщили, что в личный кабинет молодого человека якобы зашли посторонние. Парень решил разобраться в случившемся и сам позвонил по указанному номеру. Ему ответил лже-представитель Центрального банка России.

Мнимый банкир сообщил, что на молодого человека заведено уголовное дело, и чтобы избежать проблем, нужно выполнить определенные указания. Под руководством «куратора» потерпевший взял кредиты в банках и перевел деньги на так называемые «резервные» счета. Также он занял 250 тысяч рублей у родственников и отправил эти средства на чужие номера телефонов.

В беседе с полицией молодой человек признался, что хотя и слышал о мошеннических схемах, конкретно этот сценарий оказался для него незнакомым, и он не сразу распознал обман. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.