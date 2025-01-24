24 перелома не сломили: петрозаводчанка рассказала о встрече с отважным спасателем в храме

Пожарный, получивший 24 перелома, вдохновляет своим мужеством.

Жительница Петрозаводска Светлана Шлыкова поделилась на своей странице историей о встрече с пожарным-спасателем по имени Ваня в Крестовоздвиженском Соборе.

Светлана рассказала, что Ваня простоял всю литургию и молебны, опираясь на костыль. Было видно, что нога у него серьезно повреждена. При этом, по словам Светланы, лицо у него было светлое и доброе, похожее на улыбку Юрия Гагарина.

На вопрос об имени, чтобы помолиться о его здравии, он ответил: «Ваня». Он рассказал, что работает спасателем-пожарным и пострадал на службе — на него обрушилась стена с трубой. В результате он получил 24 перелома.

Несмотря на боль, Ваня отказался от предложенного стула, сказав, что ему нужно разрабатывать ногу. На замечание, что ему тяжело стоять, он ответил: «Да, больно. Но надо».

Светлана Шлыкова выразила восхищение мужеством и силой духа Ивана и призвала всех помолиться о его скорейшем выздоровлении.