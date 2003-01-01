Реклама на сайте
Новости

Автомобиль перевернулся после жесткого столкновения в Петрозаводске

16:30

24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход

16:10

В Карелии потушены все лесные пожары

15:50

Строительство престижного дома «Аристократ» завершается в центре Петрозаводска

15:41

Начальника спасательной службы в Карелии оштрафовали за незаконный прием на работу экс-полицейского

15:25

Карелия получит дополнительную финансовую поддержку от Минфина России

15:00

Бастрыкин поручил разобраться, почему в Сегеже семью не переселили из аварийного дома

14:45

В центре Петрозаводска подростки взломали и подожгли «Жигули»

14:20

«Ударил и понял, что она не дышит»: житель Карелии показал, как убил возлюбленную

14:00

В Карелии выставили на торги летное поле

13:35

Карьер «Шокшинский кварцит» соответствует требованиям экологического законодательства — показали результаты регулярных независимых исследований

13:26

В Петрозаводске запустят новый троллейбусный маршрут

13:15

В аварии в Петрозаводске пострадал водитель самоката

13:00

В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

12:40

Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

12:20

В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

11:50

В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

11:30

В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

11:15

Продвижение ресурсов: SEO компания поможет

11:09

Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

11:05

В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

11:00

В Карелии выпал первый снег

10:50

Названы основные признаки повышенного холестерина

10:30

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

10:15

В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

09:50

В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

09:25

Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

09:25

В карельском поселке сгорел деревянный дом

09:00

В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

08:40

«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

08:20

Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

08:00

Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

07:40

В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

07:20

Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

07:00

Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

06:40

На улице Машезерской в Петрозаводске горит жилой дом

00:10

Ушли за ягодами и не смогли найти дорогу назад: в лесополосе Петрозаводска заблудились две женщины

22:20

Более десятка рок-групп съедутся на музыкальный фестиваль «Pohjola» в Костомукше

21:40

В Петрозаводске грузовик на скорости врезался в иномарку

20:10

В горном парке «Рускеала» пройдёт концерт известного петербургского пианиста

19:40

«Железный» костомукшанин побил рекорд на соревнованиях по триатлону в Москве

18:40

Супруга утонувшего в Белом море туриста из Волгограда поблагодарила волонтеров за помощь в поисках мужа

17:45

В Питкярантском районе два «синхронных» обгона закончились массовым ДТП и переворотом

17:30

Малооблачно и до +24 °C ожидается в Карелии 14 августа

17:00

Пятеро дебоширов из Петрозаводска предстанут перед судом за пьяную драку в ресторане

16:45

Меры поддержки ветеранов СВО глава Карелии обсудил с Замминистра обороны РФ

16:38

В ПетрГУ назвали самые популярные направления этого года

16:30

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" около 50 миллиардов рублей за разлив мазута.

16:10

Более 600 учеников Медвежьегорска пойдут в обновленную школу

16:04

На братской могиле в Повенце перезахоронят обнаруженные поисковиками останки советских солдат

15:50

В Олонце пенсионер украл бензопилу из гаража соседа

15:30

Открыта электронная регистрация на Кросс нации

15:10

В Алтайском крае малолетний стрелок случайно убил девочку из пневматического ружья

14:50

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

14:30

Заслуженного учителя из Карелии наградили почетным знаком

14:15

Площадь единственного лесного пожара в Карелии сократилась до 0,1 га

13:50

Рецидивист из Прионежского района укатил на чужом велосипеде из петрозаводского подъезда

13:45

На Древлянке в Петрозаводске отключат горячую воду

13:30

В Петрозаводске начался новый этап благоустройства Зарецкого парка

13:10

Новый 200-кубовый насос заработал на водозаборе в Лахденпохья

13:00

Десантники из Марий Эл возвращаются домой

12:50

Межпоселенческая библиотека в Лахденпохья получит новый импульс для развития

12:34

Коммунальные сети обновляют в Кеми

12:30

В Петрозаводске маленькая девочка пострадала в аварии

12:30

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин во время поездки в Карелию снял на видео лису

12:10

В МВД назвали фразы, по которым можно вычислить курьера мошенников

11:50

На трассе в Карелии столкнулись четыре машины

11:30

В Карелии у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали автомобиль

11:15

На автобусном маршруте из Петрозаводска появится новая остановка

10:50

Минпромторг Карелии прокомментировал статистические данные по показателям потребления алкоголя в регионе

10:38

Семейство медведей перебежало дорогу в Олонецком районе

10:35

На аварийном мосту в Карелии ввели ограничения

10:15

Петрозаводчанка наткнулась на мошенников при попытке купить детскую коляску

10:00

На статистику ДТП в Карелии влияет высокий туристический поток и активное развитие дорожной инфраструктуры

09:55

Пять гостиничных комплексов откроют в городе Сортавала в этом году

09:45

В России предложили увеличить декретные выплаты

09:25

«Акватику» в Петрозаводске закрыли из-за коммунальной аварии

09:00

«Летают по лесам»: в Нацпарке Карелии объяснили, чем опасны влажные салфетки

08:00

Странный маневр привел к аварии в Петрозаводске

07:40

В Финляндии экипаж танкера из России обвинили в повреждении кабелей

07:20

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

07:00

Несколько смерчей зафиксировали над Ладогой

06:40

Названа одна из основных причин проблем с лишним весом

00:10
24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход
Сегодня 16:10 Общество
С января 2025 года Социальный фонд России начал автоматически начислять доплату на уход пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы в Карелии.

фото: © Столица на Онего/Людмила Корвякова

Надбавка автоматически включается в пенсию и выплачивается вместе с ней. Больше не нужно обращаться в Социальный фонд — доплата назначается автоматически со следующего месяца после 80-летия или установления I группы инвалидности. 

Раньше для получения этой доплаты требовалось, чтобы за пенсионером официально ухаживал неработающий трудоспособный человек. Если ухаживающий устраивался на работу, выплата прекращалась. Теперь для получения выплаты не нужно подтверждать наличие ухаживающего человека.

Сейчас 24 719 жителей Карелии получают эту надбавку, причем 18 тысяч из них раньше не могли претендовать на выплату из-за отсутствия ухаживающего. Размер доплаты составляет 1 314 рублей, а для жителей Карелии эта сумма увеличивается на районный коэффициент от 15% до 40% в зависимости от места проживания.

 

