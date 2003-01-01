24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход

С января 2025 года Социальный фонд России начал автоматически начислять доплату на уход пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы в Карелии.
Надбавка автоматически включается в пенсию и выплачивается вместе с ней. Больше не нужно обращаться в Социальный фонд — доплата назначается автоматически со следующего месяца после 80-летия или установления I группы инвалидности.
Раньше для получения этой доплаты требовалось, чтобы за пенсионером официально ухаживал неработающий трудоспособный человек. Если ухаживающий устраивался на работу, выплата прекращалась. Теперь для получения выплаты не нужно подтверждать наличие ухаживающего человека.
Сейчас 24 719 жителей Карелии получают эту надбавку, причем 18 тысяч из них раньше не могли претендовать на выплату из-за отсутствия ухаживающего. Размер доплаты составляет 1 314 рублей, а для жителей Карелии эта сумма увеличивается на районный коэффициент от 15% до 40% в зависимости от места проживания.