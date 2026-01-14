Названа дата открытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

Главной темой фестиваля станут достижения российских чемпионов. Организаторы посвятили его предстоящей зимней Олимпиаде в Италии, куда в этом году отправится наша сборная.
Юбилейный фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея» откроется в столице Карелии 3 февраля 2026 года. Это будет уже 25-й, традиционный праздник зимнего искусства.
Главной темой фестиваля станут достижения российских чемпионов. Организаторы посвятили его предстоящей зимней Олимпиаде в Италии, куда в этом году отправится наша сборная.
Работа скульпторов продлится пять дней — с 3 по 7 февраля. За это время на глазах у горожан и гостей Петрозаводска вырастут монументальные ледяные и снежные композиции, прославляющие силу, мастерство и победы отечественных спортсменов.
Ранее «Столица на Онего» сообщала, что прием заявок в «Школу ледовых скульпторов» продлится до 25 января. Проходить она будет в Петрозаводске с 29 января по 3 февраля.