25-летний уроженец Олонецкого района погиб на СВО

Житель Карелии скончался в зоне боевых действий.
25-летний житель Олонецкого района Николай Андреев погиб в зоне специальной военной операции, сообщили родственники юноши в одной из групп округа.
— 25 августа нам пришла страшная весть — на СВО погиб наш любимый брат и сын Андреев Николай Викторович 09.03.2000 г. р. О дате прощания и месте похорон сообщим позже, — написали там.
Ранее в Суоярвском районе простились с 33-летним рядовым Иваном Мушенком, ушедшим из жизни при выполнении задач в ходе спецоперации.