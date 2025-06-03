25-летний житель Кондопоги перевел мошенникам более миллиона рублей

Двое мужчин стали жертвами интернет-аферистов.

В Кондопоге зарегистрированы новые случаи мошенничества. В МВД рассказали подробности каждой обманной схемы.

25-летнему молодому человеку позвонил лжесотрудник банка. Он убедил парня перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы защитить их от аферистов. Житель Кондопоги перевел свои рублей.

Потом он по совету собеседника взял кредит на 760 тысяч – якобы это было нужно, чтобы аферисты первыми не взяли заем на его имя. Всю сумму молодой человек также перечислил незнакомцам. Общий ущерб превысил миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Второй случай произошел с 58-летним жителем города. Он нашел в интернете объявление о продаже коробки передач и перевел продавцу предоплату в размере 63 950 рублей. После получения денег продавец пропал.