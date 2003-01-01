25-летний житель Прионежского района избил гостью из-за ложных обвинений

Молодой человек поссорился с девушкой после того, как она обвинила его в преступлении. Ссора переросла в драку.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Прионежского района Карелии. Мужчину обвиняют в нанесении побоев. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

Как рассказали в МВД, произошел бытовой конфликт. Подруга обвиняемого пришла к нему в гости, они выпили, и девушка осталась ночевать. Утром она не нашла своих денег и заподозрила хозяина квартиры в краже. Вспыхнула ссора.

В ходе перепалки обвиняемый схватил гостью за волосы. Когда она упала, он нанес ей несколько ударов кулаком по лицу. Позже потерпевшая обратилась в полицию. Интересно, что пропавшие деньги, ставшие причиной конфликта, нашлись сразу же после драки — они лежали за диваном.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала повреждения как не причинившие вреда здоровью. Обвинительный акт утвержден надзорным органом и направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

