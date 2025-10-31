25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

Участники дружин – более 700 жителей Карелии - хорошо знают территорию и ориентируется на местности, для них проводят специальные занятия и инструкции.
О формировании дружин по охране границы глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал еще в недавнем интервью ТАСС. Сегодня, 1 ноября, он уточнил, что в Карелии сформировано 25 добровольных народных дружин. Все они работают во взаимодействии с Пограничным управлением, с котором заключено соглашение по оказанию помощи добровольцам.
Причем вопреки скептическим мнениям о необходимости таких дружин, глава региона привел статистику их работы. Так, с начала года добровольцы обнаружили 42 нарушения погранрежима, выявили 23 случая миграционных нарушений и природоохранного законодательства, задержали одного подозреваемого в нарушении госграницы.
По словам главы, практические учения добровольцев совместно с погранотрядами пройдут уже в этом году.
