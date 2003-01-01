250 коров эвакуировали во время пожара в совхозе «Ведлозерский»

В коровнике, расположенном на территории Пряжи, произошёл крупный пожар.

Сегодня, 3 января, в 13:47 в здании совхоза «Ведлозерский», расположенном на 386 км трассы Р-21 «Кола» в Пряже, произошло возгорание навозосборника. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— Горение входных дверей в стойловое помещение телятника на 200 голов, угроза распространения пожара в стойловое помещение коровника на 50 голов, — пояснили в ведомстве.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали на улицу 250 коров, двух сотрудников совхоза и один газовый баллон. В 14:40 специалистам удалось полностью потушить пламя.

— В результате ЧП повреждено помещение навозосборника на площади 18 м² и ворота в телятник. Уничтожена огнём аппаратура управления транспортёрами, — добавили в Госкомитете.

После проветривания помещений животных завели обратно в здание. К счастью, обошлось без жертв.

