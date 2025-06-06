250 млн рублей на помощь бизнесу: итоги визита главы Минпромторга в Карелию

Региональный фонд развития промышленности Республики Карелия будет докапитализирован на 250 млн рублей.

Такая договоренность была достигнута по итогам двухсторонней встречи министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

Встреча состоялась в первый день рабочей поездки главы Минпромторга России в Карелию, в ходе которой он также осмотрел промышленные предприятия региона.

Рабочий день министра промышленности и торговли Российской Федерации начался с посещения ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» — предприятие занимает лидирующее место в России по разработке и производству пожарных роботов и ствольной пожарной техники.

Затем глава Минпромторга России посетил ООО «Крона», специализирующееся на производстве пиломатериалов и топливных древесных гранул. Антон Алиханов ознакомился с мощностями предприятия, а также ему был представлен инвестиционный проект, направленный на создание производства террасной доски.

В продолжение поездки Антон Алиханов ознакомился с мощностями ООО «Русский Лесной Альянс», который занимается производством обрезных и строганных пиломатериалов, топливных гранул (пеллет) и мебели. Компания реализует инвестиционный проект по строительству нового лесопильного завода в Петрозаводске, который позволит увеличить мощности на 150 тыс. куб.м готовой продукции в год.

Следующей точкой программы стал ООО «Амкодор-Онего». Предприятие осуществляет сборку лесозаготовительной техники (форвардеров и харвестеров) из машинокомплектов, поставляемых из Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что в 2019 году компания заключила специальный инвестиционный контракт, направленный на создание производственных мощностей по выпуску лесозаготовительной техники — колесных форвардеров, харвестеров и лесопогрузчиков, применяемых при сортиментной заготовке древесины. С момента запуска проекта уже изготовлены 43 харвестера и 201 форвардер, а к 2030 году производственные мощности позволят выпускать 450 машин в год.

Затем состоялась рабочая встреча Антона Алиханова с Артуром Парфенчиковым. Губернатор обратил внимание на эффективность и востребованность среди промышленников льготных займов по линии федерального и регионального ФРП, особенно в условиях высокой стоимости заемного банковского финансирования.

— С Артуром Олеговичем обсудили обращения местного бизнес-сообщества относительно капитализации регионального фонда развития промышленности. Мы приняли решение помочь Республике в этом году и выделим дополнительно 250 миллионов рублей на докапитализацию фонда, потому что есть ряд очень активных предприятий, которые хотели бы масштабировать свое производство. Уверен, что эти средства также будут хорошим подспорьем для региона в плане поддержки малых и средних компаний, — отметил Антон Алиханов.

— Для промышленников Карелии большую роль в стабильном развитии играют доступные кредиты. И мы благодарим Министерство промышленности и торговли России за принятое решение о докапитализации нашего Фонда развития промышленности. Также мы обсудили возможность более эффективного использования бывших производственных площадей, которые вышли из промышленного оборота. В Карелии есть ряд таких территорий, на которых есть вся необходимая инфраструктура. Их возвращение в работу позволит сократить как временные, так и финансовые затраты для наших промышленников, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Ключевыми вопросами встречи стали результаты работы региона в сфере промышленности и инвестиций, вопросы развития судостроительных предприятий, компаний лесопромышленного комплекса и других отраслей. Также Антон Алиханов провел совещание с руководителями промышленных предприятий Республики Карелия.

— Лесной комплекс находится под сильным давлением с учётом всех санкций в отношении него со стороны Европейского союза, что вынудило местных предпринимателей искать новые рынки. В ходе общения с бизнесом я услышал как компании перестраиваются на новые рынки сбыта, в чем мы активно им помогаем. Здесь речь и про логистическую субсидию для экспортеров лесопромышленной продукции, и про новую меру поддержки — субсидирование «раскатки» новых логистических маршрутов на рынки стран Африки и Латинской Америки (механизм запущен в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»). В этом году чуть больше миллиарда рублей на эти цели было направлено, — добавил глава Минпромторга России.