253 ребенка родились в Петрозаводске в январе

В Республиканском перинатальном центре в Петрозаводске подвели итоги первого месяца нового года.

В январе 2026 года в центре появились на свет 253 малыша — 115 девочек и 138 мальчиков, а также две пары близнецов.

Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в ближайшие годы перинатальный центр будет переоснащен в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». На модернизацию из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 353,6 миллиона рублей.

На эти средства планируется приобрести новое медицинское оборудование: инкубаторы для новорожденных, передвижную рентгеновскую диагностическую систему, наркозную и дыхательную аппаратуру для женщин и детей, аппараты для фототерапии, мониторы слежения за состоянием пациентов и другую современную технику.

