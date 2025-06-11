26 лесных пожарных из Карелии отправились тушить пожары в Забайкалье

Еще одна группа десантников-пожарных из Карелии отправились помогать тушить лесные пожары в Забайкальский край.

11 июня из аэропорта «Петрозаводск» в Забайкалье вылетели 26 специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Решение отправить ребят на помощь коллегам принял Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как рассказали в Минприроды Карелии, в Забайкалье остается напряженная обстановка — лесными пожарами охвачена площадь более 300 тыс. га. На борьбу со стихией привлечены около 1000 профессионалов из других регионов страны, в том числе из нашей республики.

Напомним, что первая группа из 50 специалистов Карельского центра охраны лесов отправилась в Забайкалье в середине мая. Как сообщает старший группы Денис Каньгин, они уже помогли потушить два крупных пожара.

В самой Карелии тем временем идут дожди. В подавляющем большинстве районов установлены низкие — первый и второй — классы пожарной опасности. Пожароопасный сезон проходит под полным контролем. В Карелии остается более 200 специалистов наземных и авиаслужб для ликвидации лесных пожаров в случае их возникновения. Сообщить о лесном пожаре можно по круглосуточной прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.