26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

В Петрозаводске полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений против своего знакомого. Опубликовано видео задержания.

Как рассказали в МВД, в начале года 51-летний житель Карелии познакомился с 26-летний подозреваемым. Несмотря на разницу в возрасте, мужчины подружились, они неоднократно вместе выпивали.

Парень воспользовался доверием старшего товарища и похитил у него несколько мобильных телефонов и банковских карт. Также молодой человек взломал аккаунт портала «Госуслуги» потерпевшего, привязал к чужой учетной записи свой номер телефона. Парень попытался оформить микрозаймы на имя нового друга, но получил отказ.

С банковской карты заявителя подозреваемый незаконно потратил 16 500 рублей на покупки в магазинах. По этому эпизоду возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

Оперативники задержали фигуранта совместно с сотрудниками Росгвардии. Он во всем сознался. Как выяснилось, у молодого человека и раньше были проблемы с законом. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.